    29 мая 2026, 17:50 • Новости дня

    Эксперт рассказал о способах защиты в сезон шаровых молний

    Инженер Уйманов назвал основные правила поведения при встрече с шаровой молнией

    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Шаровые молнии остаются одной из главных загадок современной физики. Они способны проникать даже сквозь стекло, а надежных способов защиты от них пока не существует, рассказал газете ВЗГЛЯД инженер-конструктор Сергей Уйманов. Он также дал совет, как вести себя при встрече с этим явлением. В России ученые официально объявили о начале сезона шаровых молний.

    Ведущий научный сотрудник физического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, академик РАН, председатель совета по шаровой молнии Владимир Бычков объявил о начале сезона шаровых молний в Московском регионе. В этот же день в подмосковных Мытищах жителям удалось запечатлеть на видео шаровую молнию, передают РИА «Новости». Очевидцы не сразу узнали природное явление.

    «Шаровая молния представляет собой высокоэнергетическую частицу с очень высокой плотностью материи, как частичка звезды или черной дыры. Из-за малых размеров она способна проходить сквозь кристаллическую решетку вещества, в том числе сквозь стекло. Физика до сих пор не дала исчерпывающего объяснения этому явлению. Что такое шаровая молния по своей природе, наука пока однозначно не знает. Тем не менее, эта молния является относительно более безопасной и не такой неожиданной, как линейная», – говорит Уйманов.

    Существует несколько гипотез появления шаровых молний, продолжает собеседник. Одна из них предполагает, что при ударе линейной молнии в землю испаряются металлы, которые образуют тонкую сферическую оболочку, внутри которой оказывается воздух под большим давлением. Косвенным подтверждением другой гипотезы служат наблюдения на подводных лодках. Там шаровые молнии фиксировались при переключении ходовых двигателей, когда возникал скачок тока в сотни тысяч ампер.

    Все зафиксированные на подводных лодках шаровые молнии имели зеленый цвет. По словам инженера, это связано с аккрецией металла: образовавшаяся шаровая молния поглощала материал медных проводников, а медь при горении дает характерное ярко-зеленое свечение. Это указывает на то, что такие молнии возникали непосредственно на проводах под воздействием мощного электрического тока. При этом попытки искусственно воспроизвести шаровую молнию с помощью высокочастотного излучения давали лишь кратковременный эффект: возникавшие плазмоидные образования не обладали собственным источником энергии и исчезали сразу после отключения излучателя.

    «Я сам видел шаровую молнию еще в школьные годы на Колыме, в поселке Нексикан, перед сильной грозой, когда мы с другими мальчишками гоняли на велосипедах по нашему поселку. На фоне темной тучи плыл светящийся шарик размером с футбольный мяч. Он был светло-голубого цвета, внутри которого, казалось, что-то переливалось и двигалось. Шарик подлетел к стойкам изоляторов электроподстанции и между тремя электрическими проводами под напряжением 35 тысяч вольт произошло короткое замыкание с очень громким звуком мощной дуговой сварки. Это объясняется тем, что шаровая молния ионизирует воздух вокруг себя, а ионизированный воздух начинает проводить ток», – делится специалист. По воспоминаниям, тогда из-за этого инцидента у многих жителей перегорели лампочки даже при разомкнутых выключателях.

    Для защиты от шаровой молнии в грозу он рекомендует закрыть все окна, двери, дымоход и любые пути на улицу в доме или квартире, так как именно через них может проникнуть шаровая молния. Но и это не гарантированный вариант защиты, поскольку она способна проходить даже сквозь стекло.

    «В случае, если вы все же встретились с этим явлением один на один, то главное правило: не делать резких движений. Нельзя отмахиваться от нее и тем более ударять по ней, так как это может вызвать взрыв. Поскольку шаровая молния парит в воздухе и поддается воздушным потокам, нужно медленно и тихо отойти в сторону. Если она и взорвется, то на расстоянии больше шансов остаться живым», – подчеркивает Уйманов.

    Бывают случаи, продолжает он, когда шаровая молния просто рассеивается сама по себе. Есть гипотеза, что если поставить на молниеотвод мощный постоянный магнит, то он сможет притянуть шаровую молнию к себе, тем самым отведя ее в сторону. Однако данное явление очень редкое, поэтому системной борьбы с ним не ведется и проверенных способов защиты нет.

    Ранее в Архангельской области шаровая молния повредила деревянное двухквартирное строение, пройдя прямо сквозь обшивку и внутреннюю часть стены. Все находившиеся внутри жильцы избежали травм, отделавшись испугом.

    29 мая 2026, 20:33 • Новости дня
    Названо число погибших мирных жителей после оккупации Курской области ВСУ

    Хинштейн: После оккупации Курской области ВСУ погибли 446 человек

    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о признании погибшими 446 мирных жителей региона после оккупации части региона ВСУ.

    По его словам, эти данные получили в ходе масштабной работы по поиску пропавших жителей, включенных в специальный реестр.

    «За прошлый год проведена колоссальная работа по поиску людей. Из 2173 курян, включенных в реестр, удалось установить местонахождение абсолютного большинства – 1841 человека. В их числе, увы, и 446 погибших. В базе розыска на данный момент остается 332 фамилии», – написал Хинштейн в канале в Max.

    Ранее следствие завершило расследование вторжения в Курскую область.

    Участник СВО назвал геноцидом действия ВСУ в Курской области.

    Ни один из жителей села Русское Поречное в Суджанском районе Курской области не остался в живых после оккупации населенного пункта украинскими боевиками.

    29 мая 2026, 20:00 • Новости дня
    Путин заявил о готовности сравнять с землей атакующих базы в Калининградской области

    Путин предупредил о готовности сравнять с землей атакующих российские базы

    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что у России достаточно средств, чтобы уничтожить тех, кто попытается атаковать военные объекты на территории Калининградской области.

    Путин предупредил, что Москва располагает необходимым арсеналом для гарантированного уничтожения любого агрессора, передает ТАСС.

    «У Российской Федерации есть все средства сравнять с землей всех, кто попытается это сделать», – подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос о призывах атаковать российские объекты на территории Калининградской области.

    Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявлял, что НАТО должна показать России способность «проникнуть в небольшую крепость» в Калининграде, а у военного альянса имеются средства, чтобы уничтожить российские базы в этом регионе.


    30 мая 2026, 12:44 • Видео
    Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

    Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – Ордена Белого Орла и заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    30 мая 2026, 09:26 • Новости дня
    Посла России в Армении Копрыкина вызвали в Москву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с ЕС, говорится в сообщении МИД РФ.

    Руководителя российской дипломатической миссии в Армении Сергея Копыркина обязали прибыть в столицу для проведения консультаций, передает ТАСС. Поводом для этого шага стал политический курс властей республики, ориентированный на тесное партнерство с европейскими структурами.

    В Министерстве иностранных дел России пояснили, что западный вектор Еревана напрямую бьет по общим интересам. «Посол Российской Федерации в Республике Армения Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС», – подчеркнули на Смоленской площади.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о неизбежных противоречиях Еревана с правилами евразийского объединения. Д

    о этого представитель Кремля предрек потерю республикой выгодных условий сотрудничества с Россией.

    30 мая 2026, 13:16 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ пообещал России ответ Европы за упавший дрон в Румынии

    Глава МИД ФРГ пообещал России единый ответ Европы за падение БПЛА в Румынии

    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль пригрозил России совместным ответом европейских стран после инцидента с падением беспилотника в румынском городе Галац.

    Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о подготовке совместного ответа Европы в адрес Москвы из-за ситуации с падением БПЛА в Румынии. По словам министра, европейские страны продолжат решительно поддерживать Украину, передает РИА «Новости».

    «Мы ответим на эти действия России единым фронтом», – приводит слова Вадефуля издание Rheinische Post.

    В пятницу румынское Минобороны сообщило о падении беспилотника на крышу дома в Галаце, в результате чего пострадали два человека. Власти страны возложили ответственность на Россию, однако не предоставили доказательств. Румынские военные отслеживали аппарат с помощью радиолокационных систем, но не стали его перехватывать.

    В тот же день президент России Владимир Путин отметил, что инцидент в Румынии, вероятнее всего, связан с украинским дроном. Аппарат мог сбиться с курса из-за работы систем радиоэлектронной борьбы или технических проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Евросоюза бездоказательно обвинило Россию в падении беспилотника на жилой дом в румынском Галаце. После этого инцидента Великобритания развернула свои истребители на территории Румынии для патрулирования воздушного пространства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала все подобные заявления западных стран абсолютно бездоказательными.

    29 мая 2026, 21:00 • Новости дня
    Россельхознадзор опроверг запрет на узбекские овощи и фрукты
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россельхознадзор опроверг введение ограничительных мер на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана в Россию.

    «29 мая 2026 года Россельхознадзор обратился в компетентное ведомство Узбекистана для проведения технических переговоров в целях выработки механизма, обеспечивающего безопасные и бесперебойные поставки узбекской плодоовощной продукции в Россию», – сообщили в Россельхознадзоре, передает ТАСС.

    В службе подчеркнули, что никаких ограничительных мер на ввоз узбекских овощей и фруктов не вводилось.

    Ранее сообщалось, что Россельхознадзор частично ограничил ввоз узбекских овощей.

    30 мая 2026, 12:36 • Новости дня
    В пяти регионах России объявили выходным днем 1 июня в честь Троицы
    @ Денис Григорюк/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В связи с празднованием Дня Святой Троицы понедельник станет дополнительным днем отдыха для жителей нескольких российских субъектов, включая Крым и новые территории, сообщили власти регионов.

    Руководство пяти российских субъектов решило сделать 1 июня нерабочим днем из-за православного праздника Троицы, передает РИА «Новости». В этом году торжество выпадает на воскресенье, 31 мая.

    «Согласно указу главы Республики Крым Сергея Аксенова, дополнительный нерабочий праздничный день установлен первого июня в связи с празднованием Дня Святой Троицы», – сообщила помощник руководителя республики по информационной политике Ольга Курлаева.

    Аналогичные меры приняты в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь херсонского губернатора Владимир Василенко пояснил, что из-за совпадения праздника с выходным днем отдых официально переносится на понедельник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, православные верующие отметят День Святой Троицы 31 мая. Следующий за ним день 1 июня считается праздником Святого Духа. Месяцем ранее власти восьми российских регионов объявили нерабочим днем православную Радоницу.

    30 мая 2026, 16:02 • Новости дня
    Euroclear обжаловал решение российского суда о взыскании 200 млрд евро

    Euroclear подал апелляцию на решение российского суда о взыскании 200 млрд евро

    @ Timon Schneider/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгийский депозитарий Euroclear подал в Арбитражный суд Москвы апелляцию на определение о взыскании около 200 млрд евро убытков по иску Центробанка.

    Бельгийский депозитарий Euroclear направил жалобу в Арбитражный суд Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. Апелляция стала ответом на постановление инстанции от 26 мая.

    Согласно принятому ранее решению, с бельгийского депозитария постановили немедленно взыскать 200 млрд евро в пользу российского регулятора. Теперь жалобу ответчика вместе с материалами разбирательства передадут в Девятый арбитражный апелляционный суд.

    Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийской финансовой структуры 200 млрд евро компенсации.

    Позже Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Банка России о немедленном исполнении данного судебного решения.

    Центробанк направил в столичный арбитраж заявление для получения исполнительного листа.

    30 мая 2026, 16:47 • Новости дня
    Архиепископ Пецци назвал причину ухода с поста главы католиков России

    Экс-глава российских католиков архиепископ Пецци объяснил причины отставки

    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший руководитель Конференции католических епископов России Павел Пецци сообщил, что подал в отставку из-за проблем со здоровьем, чтобы развеять возникающие слухи и конспирологические теории.

    Экс-глава российских католиков архиепископ Паоло Пецци объяснил причины своей отставки. В своем сообщении в газете «Коммерсант» он пояснил, что решение об уходе было продиктовано исключительно медицинскими показаниями. Бывший руководитель Конференции католических епископов России пояснил, что решил публично озвучить причину отставки, «чтобы не распространялись теории заговора и ложные слухи».

    По словам священнослужителя, ухудшение самочувствия не позволяет ему полноценно руководить епархией. Несмотря на отставку, он планирует остаться в Москве и продолжить служение в статусе епископа на покое.

    Временно исполнять обязанности главы назначен вспомогательный епископ Николай Дубинин. Павел Пецци управлял архиепархией Божией Матери в Москве с 2007 года, а Конференцию католических епископов России возглавлял с 2011 года.

    Ранее, в начале мая папа римский принял отставку Павла Пецци. Как писала газета ВЗГЛЯД, понтифик самостоятельно выберет нового руководителя столичной католической архиепархии.

    До этого, в январе архиепископ отказался подписывать заявление Христианского межконфессионального консультативного комитета о защите гонимых христиан.

    30 мая 2026, 15:17 • Новости дня
    МИД указал на непоследовательную позицию западных политиков по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    За последние полтора года риторика государств НАТО относительно урегулирования украинского кризиса неоднократно менялась, вызывая серьезные сомнения в искренности их миротворческих намерений, заявили в МИД России.

    Внешнеполитическое ведомство обратило внимание на противоречивые заявления представителей Североатлантического альянса, передает РИА «Новости». В официальном Telegram-канале дипломаты опубликовали специальную инфографику. Там собраны высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и главы Финляндии Александра Стубба.

    «На протяжении последних полутора лет мы слышим от представителей стран НАТО то о необходимости начала скорейших переговоров с Москвой с целью установления прочного мира, то о необходимости «давления» на Россию, поставках вооружения боевикам ВСУ и войне до победного конца», – заявили в министерстве.

    Представители ведомства также добавили, что подобная изменчивая линия поведения европейских государств заставляет серьезно сомневаться в их реальных целях.

    Ранее сенатор Владимир Джабаров указал на невозможность посредничества президента Финляндии Александра Стубба в переговорах Москвы и Брюсселя.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал полную остановку боевых действий главным условием для старта диалога.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила западные страны в нежелании вести реальные мирные переговоры по украинскому кризису.

    30 мая 2026, 10:19 • Новости дня
    Пропавшую в Омской области сапбордистку нашли мертвой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тело любительницы активного отдыха обнаружили рядом с поселком Николаевка вместе с оставленными на берегу досками для плавания, сообщили в правоохранительных органах, сапбордистка пропала вместе со своим спутником 25 мая.

    В Омской области нашли тело 43-летней Ольги Симочкиной. Она вместе со своим спутником, 41-летним Анатолием Бойко ушли 25 мая кататься на сапбордах на Иртыш и не вернулись. Днем 25 мая они вышли из дома, одетые в легкую одежду (шорты и футболки), при себе имели сапы.

    «Возле поселка Николаевка обнаружены тело, по предварительным данным, это тело пропавшей сапбордистки», – сообщили ТАСС правоохранительные органы. Рядом с местом происшествия находились спортивные доски.

    Сыщики возбудили уголовное дело об убийстве, однако рассматривается и версия несчастного случая на воде. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» продолжают искать возможных свидетелей трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, омская полиция начала поиски пропавшей на Иртыше пары сапбордистов. Позже волонтеры обнаружили тело пропавшего Анатолия Бойко на берегу реки.

    Ранее, в августе прошлого года в Самаре катер врезался в двух спортсменов на сапбордах.

    29 мая 2026, 22:51 • Новости дня
    Дмитриев заявил об утрате конкурентоспособности промышленностью Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Промышленность Германии потеряла свою конкурентоспособность из-за отказа от российских энергоносителей, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    По словам Дмитриева, промышленность Германии потеряла свою конкурентоспособность из-за отказа от российских энергоносителей, передает РИА «Новости».

    «Факт: немецкая промышленность утратила конкурентоспособность и находится на грани краха из-за роста затрат на энергоносители на 30-40% вследствие отказа от российских энергоресурсов», – подчеркнул руководитель РФПИ в своем заявлении. Таким образом Дмитриев прокомментировал недавние слова президента России Владимира Путина.

    Ранее российский лидер отметил, что европейские страны, включая Германию, оказались в проигрыше после введения ограничений на импорт топлива из России. Оценку энергетической политике действующего немецкого правительства глава государства дал по итогам своего визита в Казахстан.

    Ранее Дмитриев констатировал добровольный отказ Германии от экономической независимости.

    Дмитриев указал на невозможность обеспечения мировой энергетической безопасности без российских ресурсов.

    Также глава РФПИ связал экономические трудности стран Евросоюза с ошибочными решениями местных политиков.

    29 мая 2026, 19:55 • Новости дня
    Путин заявил о праве ЕС самому выбрать переговорщика

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не станет указывать Евросоюзу представителя по переговорам на Украине, но оставит за собой право решать вопрос о встрече, отметил президент Владимир Путин.

    «Правы те в Евросоюзе, кто говорит, что они сами должны определять переговорщика, мы им не назначаем», – сказал российский лидер на пресс-походе в Астане, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что определять переговорщика от Евросоюза не относится к компетенции России. При этом он указал, что вопрос о встрече с таким представителем остается суверенным выбором Москвы.

    Напомним, Европейский союз рассматривает кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба на роль официального переговорщика с Москвой.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас затруднилась ответить на вопрос о выборе кандидата для контактов с Москвой.

    30 мая 2026, 15:05 • Новости дня
    Гана нарастила покупку российских удобрений вместо китайских

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эксперты спрогнозировали рост поставок российских удобрений в Гану на 30%, африканская республика намерена существенно нарастить импорт отечественных агрохимикатов на фоне жестких экспортных ограничений со стороны Пекина.

    Гана увеличивает закупки подкормок для растений из РФ после того, как Китай ограничил их экспорт, пишут « Известия». В марте 2026 года Пекин ужесточил поставки ради защиты собственного рынка из-за проблем в Ормузском проливе.

    В 2025 году объем ввоза этой продукции в республику достиг 244,5 млн долларов. «Объемы поставок российских удобрений в страну в ближайшие несколько лет могут увеличиться на 15–30%», – считает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

    Сельское хозяйство Ганы сильно зависит от зарубежных поставок из-за узкого посевного окна в сезон дождей. Спрос на агрохимикаты на африканском континенте растет быстрее, чем в других регионах, при этом треть мирового экспорта шла через Ормузский пролив.

    В зоне риска оказались также Кения, Уганда и ЮАР. Хотя Китай обнулил пошлины, он блокирует вывоз собственных удобрений. Россия же успешно конкурирует благодаря качеству, цене и комплексному предложению, что открывает для нее новые возможности на континенте, отмечают аналитики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава британского МИД Иветт Купер предупредила о риске масштабного голода из-за перебоев с поставками удобрений через Ормузский пролив.

    Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов выразил готовность поддерживать страны глобального Юга поставками агропродукции. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил способность Москвы удовлетворить растущие потребности мирового рынка.

    30 мая 2026, 14:34 • Новости дня
    Ледоход в Якутии унес десять судов в дрейф по Индигирке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Абыйском улусе Якутии на реке Индигирка из-за ледохода течением унесло 10 судов, признаков загрязнения водного объекта не зафиксировано, ситуация находится на контроле, сообщили в правительстве республики.

    На реке Индигирка в Якутии из-за резкого ледохода оторвало и унесло десять судов. Мощное течение сорвало с якорных цепей речной флот у села Белая Гора в Абыйском районе республики, отправив корабли вниз по реке без управления, сообщает Минэкологии Якутии.

    Половина дрейфующей техники принадлежит администрации Ленского бассейна внутренних водных путей. Оставшиеся пять кораблей числятся на балансе Ленского объединенного речного пароходства. Правительство региона взяло ситуацию под строгий контроль и провело экстренные рабочие совещания.

    Информацию о случившемся оперативно передали в уполномоченные органы для реагирования. Специалисты ведомства подчеркнули, что признаков загрязнения Индигирки топливом не обнаружено. Водная артерия имеет статус объекта федерального экологического надзора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая власти Якутии объявили эвакуацию двух поселков из-за ледохода на реке Лене. Вскоре паводок отступил от эвакуированных населенных пунктов. Между тем, двумя годами ранее во время ледохода в регионе затонули два теплохода.

    30 мая 2026, 12:43 • Новости дня
    Минздрав обновил список медицинских должностей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский Минздрав обновило номенклатуру должностей, добавив врачей здорового долголетия и упразднив ряд узких позиций для оптимизации работы, как поясняется в документе ведомства.

    Министерство здравоохранения утвердило новый список профессиональных позиций. Документ предполагает исключение 16 направлений и добавление 11 новых профессий. Базовые изменения вступят в силу с 1 сентября, передает ТАСС

    Осенью в штатных расписаниях появятся нутрициологи, медицинские психологи, логопеды и врачи по медицине здорового долголетия. Одновременно будут упразднены должности диабетологов, сексологов, городских педиатров и зубных врачей. Еще три специальности, включая вирусологов и бактериологов, исчезнут к осени 2028 года.

    Ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Виктор Фомин объяснил логику такого решения. «Исключенные из перечня медицинские должности не повлекут за собой отсутствие медицинской помощи по этим профилям, решение было принято для устранения формального дублирования функций», – отметил специалист.

    Действующие врачи упраздненных направлений пройдут специальный переходный период. Медики гарантированно сохранят рабочие места и получат возможность пройти переквалификацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая Минздрав подготовил проект приказа о введении более десяти новых медицинских специальностей.

    Месяцем ранее вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала официальное появление должности врача медицины здорового долголетия. А в январе власти включили в общероссийский классификатор профессий нейропсихологов и врачей-сексологов.

