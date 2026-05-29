    В падении дрона в Румынии просматривается провокация Украины
    29 мая 2026, 18:06 • Новости дня

    Лукашенко позвал Макрона в Минск на «мужской разговор» с Путиным

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что предложил главе французского государства Эммануэлю Макрону провести трехсторонние переговоры в Минске с участием президента России Владимира Путина.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился подробностями телефонной беседы с Эммануэлем Макроном, состоявшейся 24 мая, передает БЕЛТА. Общение политиков затронуло ситуацию на Украине и возможные пути достижения мира.

    В ходе дискуссии глава республики ответил на предостережения французской стороны. Он посоветовал собеседнику стремиться к переговорному процессу, а не угрожать ответными мерами.

    Также Лукашенко предложил Макрону организовать встречу в Минске при участии президента Владимира Путина.

    «Так надо позвонить Путину. Приехать, сесть, по-мужски поговорить», – сказал Лукашенко о своих словах Макрону.

    Французский президент не исключил подобного варианта развития событий, однако указал на необходимость предварительных консультаций внутри Европейского союза.

    Кроме того, белорусский лидер назвал своего визави главным действующим лицом в Европе. Он обратил внимание на неопытность других западных политиков и призвал собеседника активнее продвигать мирные инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонная беседа двух лидеров состоялась по инициативе французской стороны.

    В ходе разговора Эммануэль Макрон призвал Александра Лукашенко не вмешиваться в российско-украинский конфликт.

    Этот контакт политиков стал первым за последние четыре года.

    29 мая 2026, 01:48 • Новости дня
    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Швейцарии отказались публично осудить удар ВСУ по гражданскому колледжу в Старобельске, ограничившись сочувствием в ходе закрытой дипломатической встречи, потому что им не хватило мужества, считает посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

    «Отмечу, что в ходе беседы представительница конфедерации высказала соболезнования в связи с трагедией в Старобельске. Жаль, что швейцарской дипломатии не хватает мужества заявить об этом публично», – сказал дипломат ТАСС.

    По словам Гармонина, 28 мая на встрече в швейцарском внешнеполитическом ведомстве обсуждалась обеспокоенность эскалацией и применением российских ракет «Орешник».

    Посол указал, что кулуарный подход Берна все же отличается от позиции большинства европейских столиц, которые полностью игнорируют военные преступления Киева. Он также призвал конфедерацию серьезно отнестись к рекомендации об эвакуации дипломатов из украинской столицы.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ. По данным СК и руководства ЛНР, ночью было применено четыре БПЛА самолетного типа. При атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, 44 пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после посещения места трагедии в Старобельске журналист Al-Mayadeen указал на особенности удара по объекту с детьми в Старобельске, а корреспондент Al Arabiya убедился в гражданском статусе колледжа в Старобельске.

    Додик назвал удар ВСУ по Старобельску беспрецедентным военным преступлением. В ООН призвали к независимому расследованию после ударов ВСУ в Старобельске.

    28 мая 2026, 23:53 • Новости дня
    Россиянка Заикина взяла золото ЧЕ по художественной гимнастике среди юниоров

    Tекст: Катерина Туманова

    Отечественные гимнастки триумфально вернулись на международную арену, завоевав золото на первенстве Европы в Болгарии среди юниоров – россиянка Яна Заикина завоевала золотую медаль.

    Россиянка Яна Заикина в четверг, 28 мая, показала лучший результат в упражнении с лентой, набрав 26,000 балла. Второе место досталось украинке Софии Краинской с результатом 25,750 балла, а замкнула тройку лидеров немка Мелисса Диет, получившая 25,300 балла, передает РИА «Новости».

    Российский гимн впервые за пять лет прозвучал на международном турнире по художественной гимнастике. На чемпионате Европы в болгарской Варне гимнастка Яна Заикина стала победительницей среди юниоров.

    Чемпионат Европы стартовал 27 мая и продлится до 31 мая. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях под национальным флагом, с гимном страны.

    Международная федерация гимнастики 17 мая приняла решение о допуске россиян к турнирам, а 24 мая аналогичное постановление вынес Европейский гимнастический союз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенный мир борьбы вернул атлетам из России право на использование государственного флага и гимна. Дегтярев поприветствовал решение European Gymnastics по снятию санкций с россиян. Российским бойцам муайтай вернули право выступать с флагом и гимном.

    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    29 мая 2026, 12:06 • Новости дня
    Эксперт назвал две версии инцидента с беспилотником в Румынии

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВС России, очевидно, не целились и не собирались бить по Румынии. Попадание же БПЛА в жилой дом в румынском городе Галац могло быть провокацией Киева, который прямо заявляет о желании втянуть НАТО в конфликт с Россией, или результатом неудачных действий противника по отклонению дрона, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «ВС России активно используют «Герани» для ударов по целям на Украине. Речь идет о тысячах БПЛА за месяц. Некоторые аппараты практически неповрежденными попадают в руки противника. Поэтому у украинской армии есть возможности для проведения провокаций с этими дронами – например, путем их запуска по третьим странам», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Он напомнил, что ранее «жертвой» таких провокаций становилась Польша, власти которой обвиняли в налете беспилотников на республику Россию. «Однако дальность «Гераней», запускаемых с территории РФ, недостаточна для того, чтобы через всю Украину пролететь до Польши. Украинские уши торчали настолько явно, что после изначальных демаршей Варшава не предпринимала никаких действий и не проводила расследование, дабы не выйти на реального заказчика и исполнителя», – детализировал собеседник.

    По его оценкам, в случае с румынским Галацем следует учитывать еще один момент. «Этот город расположен напротив Рени в Одесской области – крупного речного порта, который позволяет Украине использовать Дунайскую логистику: в том числе перебрасывать различные военные грузы», – уточнил Анпилогов. Поэтому инфраструктура ренийского порта неоднократно становилась целью ударов российской армии.

    В то же время противник пытается противодействовать атакам с помощью систем ПВО и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Это уже приводило к повреждениям различных сараев на берегу Дуная с румынской стороны. Такие и более серьезные последствия практически неизбежны в ситуации, когда крупный логистический и фактически военный украинский объект, расположенный в непосредственной близости от Румынии, используется Евросоюзом для снабжения ВСУ», – указал аналитик.

    «Таким образом, в связи с инцидентом в Галаце открытым остается вопрос: была ли это провокация Киева с запуском «российского» БПЛА или результат неудачных действий противника по отклонению аппарата. Очевидно одно – ВС России не целились и не собирались бить по румынскому городу», – подчеркнул эксперт.

    Собеседник обратил внимание на то, что румынские военные не смогли перехватить беспилотник. «Дело в том, что Галац расположен фактически в нескольких десятках километров от Рени. Беспилотник способен преодолеть это расстояние в считанные минуты. А реактивному истребителю, между тем, требуется больше времени, чтобы совершить маневр: засечь цель и развернуться на боевой курс», – рассуждает Анпилогов.

    «Как бы то ни было, у Румынии, которая оказывает Украине всестороннюю поддержку, что называется, рыльце в пушку. Поэтому разыгрывается спектакль с обвинениями в адрес России. Но я думаю, все ограничится стандартными демаршами», – заключил спикер.

    В ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе БПЛА. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов, часть из них покинула здание самостоятельно.

    Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что радары зафиксировали нарушение воздушного пространства, после чего в воздух подняли два истребителя F-16 и вертолет, а пилотам было разрешено поражать цели. Однако румынские военные не смогли перехватить беспилотный аппарат.

    Министр иностранных дел республики Оана Цойу позже заявила, что дрон якобы был российским. По предварительной информации, речь идет о «Герани-2», передает агентство Agerpres. Цойу назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и обвинила Россию в нарушении международного права. МИД Румынии уже вызвал посла России Владимира Липаева в связи с инцидентом. Цойу пригрозила новыми санкциями в отношении Москвы на европейском уровне.

    Президент Румынии Никушор Дан созвал Высший совет национальной обороны. Он возложил ответственность за попадание БПЛА в дом на Россию. «Мы примем соответствующие меры в отношении Российской Федерации», – написал глава государства, добавив, что намерен сообщить о случившемся Совету Безопасности ООН.

    Сообщается, что Бухарест проинформировал союзников по НАТО и генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о произошедшем, а также попросил ускорить процесс передачи стране средств для борьбы с беспилотниками. Рютте находится на связи с властями Румынии после инцидента с дроном, заявила представитель блока Аллисон Харт. Она заверила, что НАТО продолжит укреплять оборону от всех угроз, включая БПЛА.

    В конце апреля румынский министр национальной обороны Раду Мируцэ заявил, что страна создаст «стену» из средств ПВО для защиты от беспилотников. Однако, сетовал он, пока полностью закрыть небо от новых угроз не удается. «Мы защищаем населенные пункты, перемещаем наземные средства в зависимости от того, как мы видим ситуацию на другом берегу Дуная», – добавил чиновник.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в связи с попаданием дрона в жилой дом в Румынии заявила, что Россия «перешла еще одну черту». По ее словам, Брюссель полностью солидарен с Бухарестом. «По мере того как мы продолжаем укреплять нашу безопасность и сдерживание, особенно на нашей восточной границе, мы будем продолжать усиливать давление на Россию», – добавила она.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». «ЕС един в усилении давления на Россию посредством санкций и укреплении оборонительных возможностей, в частности вдоль нашей восточной границы», – заявил он. Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

    29 мая 2026, 14:14 • Новости дня
    Tекст: Олег Исайченко

    Представители ЕС неспроста обвиняют Россию в инциденте с упавшим БПЛА в Румынии. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Все эти брюссельские верещания нужны западникам для отвода глаз от террористических преступлений Владимира Зеленского», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Накануне в ходе брифинга она подчеркнула: кровь детей – жертв удара ВСУ в Старобельске на руках Запада. Напомним, ВСУ атаковали колледж и общежитие в Старобельске (ЛНР) в ночь на 22 мая. При ударе погиб 21 человек.

    На этом фоне особо цинично выглядит реакция представителей ЕС и НАТО на инцидент с попаданием дрона в жилой дом в Румынии. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия «перешла еще одну черту». Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

    Напомним, в ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе БПЛА. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов.

    Министр иностранных дел республики Оана Цойу позже заявила, что дрон якобы был российским. По предварительной информации, речь идет о «Герани-2», передает агентство Agerpres. Цойу назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и обвинила Россию в нарушении международного права. МИД Румынии уже вызвал посла России Владимира Липаева в связи с инцидентом. Цойу пригрозила новыми санкциями в отношении Москвы на европейском уровне.

    28 мая 2026, 21:07 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Армянскую плодоовощную продукцию в Россельхознадзоре признали не соответствующей российским требованиям, а также стандартам ЕАЭС.

    Армянская сельхозпродукция в последнее время не соответствовала требованиям России, хотя РФ остается основным рынком ее сбыта, заявили РИА «Новости» в Россельхознадзоре.

    «Учитывая, что Россия является основным рынком сбыта армянской сельхозпродукции и то, что в последнее время поставляемая из Армении продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России, можно полагать, что министерство экономики Армении не справляется с полномочиями, возложенными на него после упразднения Минсельхоза», – подчеркнули в ведомстве.

    Там напомнили, что в Армении в результате структурной реформы правительства в 2019 году было ликвидировано министерство сельского хозяйства, а вопросы госполитики в агросфере передали министерству экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россельхознадзор с 30 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении.

    Ранее Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на ввоз цветочной продукции из Армении из-за участившихся случаев выявления опасных карантинных объектов.

    Глава ведомства Сергей Данкверт заявил о наличии проблем с поставками из Армении не только цветов, но также овощей и фруктов, и сообщил о продолжающихся инспекциях на армянских предприятиях.

    28 мая 2026, 23:15 • Новости дня
    Tекст: Катерина Туманова

    Товарищеская встреча в Каире завершилась поражением российской национальной команды от египтян, единственный гол забил Мостафа Абдельрауф.

    Матч между национальными командами прошел в четверг и завершился победой хозяев со счетом 1:0, передает РИА «Новости».

    Решающий мяч на 65-й минуте отправил в ворота российской сборной Мостафа Абдельрауф. При этом лидер египетской сборной Мохамед Салах пропустил игру.

    На стадионе за игрой команд следили более двух тысяч болельщиков из России. Представители футбольного союза отметили, что «это самый массовый выездной сектор на сборной в этом десятилетии».

    В актуальном рейтинге ФИФА египетская команда находится на 29-й позиции, российская занимает 36-ю строчку.

    Впереди у египтян участие в чемпионате мира, который пройдет летом в США, Мексике и Канаде. Российские футболисты планируют провести две товарищеские встречи: 5 и 9 июня в Волгограде и Калининграде, где они сыграют с Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, РФС сообщил о матчах России с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом. Игру футбольных сборных России с Египтом перенесли на другой стадион. Ассоциация футбола Иордании объявила о проведении 4 сентября товарищеского матча со сборной России.

    29 мая 2026, 14:57 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев резко отреагировал на шумиху вокруг попадания беспилотника в жилой дом в Румынии, обвинив ЕС в участии в войне.

    «Евроимпотенты разорались по поводу попадания некоего беспилотника в румынский жилой дом. Конечно, надо разобраться, чей он», – написал Медведев в своем канале в Max.

    Политик потребовал от стран ЕС «заткнуться на эту тему» и назвал европейские государства прямыми участниками войны с Россией.

    По его словам, европейские страны воюют «руками бандеровцев», а их беспилотники, запчасти к ним, другое вооружение и разведданные ежедневно используются при атаках на Россию. Он подчеркнул, что в результате этих действий повреждаются жилые дома и гибнут мирные граждане.

    Медведев заявил, что за происходящее, а также за теракт в Старобельске, несут прямую ответственность западные политики, в том числе главы институтов ЕС и лидеры ряда европейских стран. Он предупредил, что такие события будут продолжаться, поскольку «идет война», и граждане государств ЕС, по его словам, не смогут чувствовать себя в безопасности, особенно в районах производства БПЛА для «бандеровских формирований».

    Политик использовал в адрес европейских лидеров жесткие формулировки, назвав их «имбецилоподобными» и «мерзавцами». В завершение он подчеркнул, что руководители ЕС, как он утверждает, знают как закончить войну, и призвал «спрашивать с них» за происходящее.

    Напомним, в ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что представители ЕС неспроста обвиняют Россию в инциденте с упавшим БПЛА в Румынии.

    28 мая 2026, 20:36 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские пользователи с включенным VPN столкнулись на YouTube с блокировкой части спортивных и телевизионных роликов и предупреждениями о необходимости отключения сервисов обхода ограничений.

    Площадка YouTube начала ограничивать в России доступ к части видео для пользователей с активным VPN, пишет «Коммерсантъ». У ряда каналов новые ролики могут не отображаться совсем либо при запуске появляется запрос отключить сервис обхода блокировок. В первую очередь речь идет о каналах с международными спортивными трансляциями и ТВ-премьерами, где строже контролируется эксклюзивный показ контента по регионам.

    Собеседники издания на медиарынке считают, что изменения не связаны исключительно с Россией и не означают блокировку всего контента платформы. По оценке директора по SMM и ORM агентства PR Partner Дамира Фейзуллова, происходит поэтапное ужесточение контроля за региональными правами. Он отмечает, что рынок стриминга и цифровых трансляций подорожал, особенно в спорте, музыкальных концертах, телевизионном контенте и эксклюзивных лицензиях.

    «Когда пользователь смотрит видео через VPN, он фактически перемещается в другую юрисдикцию и получает доступ к контенту, права на который в его стране не были приобретены либо принадлежат другому дистрибьютору», – объяснил руководитель направления «Разрешение It&Ip споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Он указал, что для правообладателей это прямые убытки и нарушение лицензионных договоров, а платформа снижает риск судебных претензий и поддерживает ценность территориальных лицензий.

    Ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев рассказал, что механизм работает не по странам, а по конкретным правам на конкретные видео: одному пользователю ролик доступен, другому нет. По его словам, YouTube учитывает IP-адрес, страну аккаунта, платежные данные, историю локаций и признаки использования VPN. Для российских зрителей это означает, что часть контента с жесткими региональными правами чаще будет недоступна при просмотре через VPN.

    28 мая 2026, 19:46 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ограничение ввоза плодов и овощей из Армении, по оценке экспертов, не должно сказаться на обеспеченности российских прилавков из-за диверсификации импорта и небольшой доли армянских товаров, заявил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

    Овощи и фрукты из Армении занимают незначительную нишу в общем объеме импорта в Россию, передает РИА «Новости». «Запрет поставок на российский рынок не повлияет, система импорта плодоовощной продукции в России достаточно диверсифицирована, чтобы оперативно реагировать на изменения в поставках», – отметил он.

    По словам Леонова, российские импортеры смогут оперативно переориентироваться на другие направления. В качестве основных альтернатив по поставкам томатов он назвал Азербайджан, Туркмению, Турцию, Узбекистан и Китай, по огурцам – Турцию, Китай, Азербайджан и Узбекистан. Сладкий перец, как отметил Леонов, также поступает из Турции, Китая и Узбекистана.

    Представитель «Руспродсоюза» подчеркнул, что логистические цепочки уже выстроены и рынок привык быстро переключаться между разными источниками поставок. Он добавил, что Россия находится на пороге сезона грунтовых овощей отечественного производства, что дополнительно снижает возможное влияние ограничений на армянский импорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россельхознадзор с 30 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники из Армении.

    Ранее Россельхознадзор с 22 мая ограничил ввоз цветочной продукции из Армении из-за участившихся случаев выявления опасных карантинных объектов.

    А руководитель ведомства Сергей Данкверт заявил о проблемах с поставками из Армении не только цветов, но и овощей и фруктов.

    29 мая 2026, 15:11 • Новости дня
    Захарова: Россия ответит Румынии на высылку консула

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ответные шаги России на закрытие генконсульства в Румынии и объявление персоной нон грата генконсула Андрея Косилина последуют в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Ответные меры в связи с объявлением российского генконсула персоной нон-грата и закрытием генконсульства не заставят себя ждать», – сказала она, передает ТАСС.

    По ее словам, информационный шум вокруг беспилотника в Румынии, по сути, выгоден западным странам. Захарова заявила, что эта кампания нужна для отвлечения внимания от «убийства Владимиром Зеленским детей в Старобельске», которое, как она подчеркнула, было совершено при финансовой и политической поддержке Евросоюза.

    Дипломат добавила, что, по мнению российской стороны, история с беспилотником используется также для обоснования решения о закрытии российского генерального консульства в Констанце.

    В пятницу Румыния объявила о закрытии российского консульства в Констанце.

    Ранее лидеры ЕС обвинили Россию в инциденте с дроном в Румынии.

    29 мая 2026, 13:36 • Новости дня
    Tекст: Олег Исайченко

    Представители ЕС и НАТО привыкли бездоказательно обвинять во всем Москву. В случае с инцидентом в румынском городе Галац они ограничатся пустыми заявлениями, а если и проведут расследование, то о его результатах никто из «обвинителей» говорить не станет. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Владимир Джабаров. Ранее руководство Евросоюза обвинило Россию в падении дрона в Румынии.

    «Я не исключаю, что инцидент с беспилотником на востоке Румынии – сознательная провокация Украины, которая преследует несколько целей. Среди них – оправдать свою безрассудную деятельность, «замазать» Россию черной краской, а также обострить отношения Москвы и Европы на фоне звучащих заявлений о потенциальных переговорах», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    При этом представители и ЕС, и НАТО обвиняют в произошедшем в городе Галац Россию, не подкрепляя свои слова доказательствами, добавил собеседник. «Очевидно, с чем это связано – у них во всем виновата наша страна. Но европейским политикам следует обратиться к здравому смыслу и задаться вопросом: для чего России отправлять беспилотники в Румынию? Я не вижу никакой цели», – рассуждает парламентарий.

    На этом фоне Джабаров упомянул другие инциденты с беспилотниками: неоднократно доказывалось, что это украинские аппараты. Однако европейцам это не мешало выдвигать обвинения в адрес России. По мнению сенатора, на звучащие обвинения Москве следует реагировать спокойно и отвечать достойно.

    «Пусть приглашают специалистов, обследуют место падения беспилотника. Тогда многое прояснится. Вот только они ограничатся пустыми заявлениями, а если и проведут расследование, то о его результатах никто из «обвинителей» говорить не станет. Для них главное – пошуметь, создать фон, настроить всех против России», – заключил Джабаров.

    В ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе БПЛА. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов, часть из них покинула здание самостоятельно.

    Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что радары зафиксировали нарушение воздушного пространства, после чего в воздух подняли два истребителя F-16 и вертолет, а пилотам было разрешено поражать цели. Однако румынские военные не смогли перехватить беспилотный аппарат.

    Министр иностранных дел республики Оана Цойу позже заявила, что дрон якобы был российским. По предварительной информации, речь идет о «Герани-2», передает агентство Agerpres. Цойу назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и обвинила Россию в нарушении международного права. МИД Румынии уже вызвал посла России Владимира Липаева в связи с инцидентом. Цойу пригрозила новыми санкциями в отношении Москвы на европейском уровне.

    Президент Румынии Никушор Дан созвал Высший совет национальной обороны. Он возложил ответственность за попадание БПЛА в дом на Россию. «Мы примем соответствующие меры в отношении Российской Федерации», – написал глава государства, добавив, что намерен сообщить о случившемся Совету Безопасности ООН.

    Сообщается, что Бухарест проинформировал союзников по НАТО и генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о произошедшем, а также попросил ускорить процесс передачи стране средств для борьбы с беспилотниками. Рютте находится на связи с властями Румынии после инцидента с дроном, заявила представитель блока Аллисон Харт. Она заверила, что НАТО продолжит укреплять оборону от всех угроз, включая БПЛА.

    В конце апреля румынский министр национальной обороны Раду Мируцэ заявил, что страна создаст «стену» из средств ПВО для защиты от беспилотников. Однако, сетовал он, пока полностью закрыть небо от новых угроз не удается. «Мы защищаем населенные пункты, перемещаем наземные средства в зависимости от того, как мы видим ситуацию на другом берегу Дуная», – добавил чиновник.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в связи с попаданием дрона в жилой дом в Румынии заявила, что Россия «перешла еще одну черту». По ее словам, Брюссель полностью солидарен с Бухарестом. «По мере того как мы продолжаем укреплять нашу безопасность и сдерживание, особенно на нашей восточной границе, мы будем продолжать усиливать давление на Россию», – добавила она.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». «ЕС един в усилении давления на Россию посредством санкций и укреплении оборонительных возможностей, в частности вдоль нашей восточной границы», – заявил он. Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

    29 мая 2026, 00:20 • Новости дня
    В России зарегистрировали первый тест для диагностики птичьего гриппа

    Tекст: Катерина Туманова

    Центр «Вектор» Роспотребнадзора создал первый отечественный набор реагентов для выявления вируса высокопатогенного вируса гриппа птиц A(H5N8), обеспечивая полную независимость от импортных поставок медизделий.

    «Набор реагентов разработан для диагностики гриппа A(H5N8) у людей и животных с целью поддержания готовности к возникновению вспышек данной инфекции на территории Российской Федерации», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Там подчеркнули, что все компоненты производятся в России, что обеспечивает независимость диагностики от зарубежных поставок и доступность для медицинских учреждений.

    Новую тест-систему создавали в рамках реализации федерального проекта «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роспотребнадзора Анна Попова в 2021 году заявила, что новый тип вируса птичьего гриппа A(H5N8), который был выявлен тогда у нескольких россиян, скоро мутирует и сможет передаваться от человека человеку. В том же году центр «Вектор» разработал прототип вакцины против птичьего гриппа H5N8.

    Первый в Европе случай птичьего гриппа H9N2 выявили в марте 2026 года в Италии.

    29 мая 2026, 17:40 • Новости дня
    Tекст: Олег Исайченко

    Освоить один вид сварки на высоком уровне можно за три года, но чтобы претендовать на высокую зарплату, надо освоить несколько типов, рассказал газете ВЗГЛЯД мастер Илья Рюппиев. В День сварщика, который отмечается 29 мая, он объяснил, от чего зависит зарплата специалиста, почему искусственный интеллект и роботы полностью не заменят людейв этой сфере, и как можно приварить стекло к железу.

    «Зарплата сварщика зависит от его разряда, опыта и места работы, предприятия. Это очень индивидуальные показатели. Если брать в целом и среднем, то заработок варьируется в пределах 50-300 тыс. рублей», – рассказал Илья Рюппиев, мастер производственного обучения завода «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш», победитель федерального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик» – 2025 года.

    Однако, по словам спикера, высокий заработок приходит не сразу. «Чтобы стать востребованным сварщиком, недостаточно окончить колледж – нужно получить необходимые опыт и навыки. По моим наблюдениям, чтобы на высоком уровне освоить один вид сварки, требуется в среднем около трех лет», – поделился он.

    Какие же виды сварки наиболее востребованы? Рюппиев перечислил три самых распространенных, используемых на большинстве предприятий: ручная дуговая, полуавтоматическая и аргонодуговая. «Первая чаще всего применяется в металлургии, вторая – в судостроении. Я же работаю со всеми тремя типами», – рассказал он.

    При этом на многих предприятиях практикуется сразу несколько видов сварки. «Поэтому мастера имеют возможность поднять свою квалификацию, получить разнообразный опыт и, соответственно, претендовать на более высокую зарплату», – пояснил собеседник.

    Специалист также опроверг доводы о том, что искусственный интеллект, роботизация и автоматическая сварка смогут полностью заменить человека у сварочного аппарата. «Автоматы могут быть применимы на конструкциях вроде больших емкостей, чтобы вести продольные швы. Преимущество роботов – в сокращении времени выполнения задачи. Но далеко не всегда места сварки легкодоступны, зачастую приходится работать там, куда не подлезет ни одна машина. В целом для успешной сварки все равно нужно наблюдение и контроль со стороны человека», – подчеркнул он.

    Рюппиев поделился и самыми необычными видами работ, которые ему доводилось проводить. «Однажды я приварил стекло к железной пластине аргонодуговой сваркой. Конструкция получилась довольно прочной – я поднимал ее, держа за стеклянную часть. Также проводил сварку под водой в ведерке», – рассказал он.

    29 мая в России отмечается День сварщика. Праздник появился по инициативе профессионального сообщества, а в прошлом году распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина был официально закреплен в календаре. Теперь он отмечается каждый год в последнюю пятницу мая.

    История этого праздника также связана с отечественной инженерной мыслью. Еще в 1888 году в Перми инженер Николай Славянов совершил прорыв: он впервые в мире применил дуговую сварку металлическим электродом. Именно с этого момента родилась современная сварка. Сегодня в России трудятся более 700 тыс. сварщиков.

    В преддверии праздника – а также непосредственно 29 мая – в 13 регионах страны прошли отборочные этапы конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик». Это направление стало одним из самых массовых в 2026 году. Всего запланировано 53 региональных этапа. Победители встретятся в сентябре в Перми на федеральной стадии, чтобы в честном состязании выявить лучшего из лучших.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как создание отечественных промышленных роботов поможет России преодолеть дефицит инженеров и промышленных рабочих, особенно сварщиков.

    29 мая 2026, 17:48 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время недавнего телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном пригласил его в Минск.

    Белорусский лидер заявил, что видит в президенте Франции ключевую фигуру европейской политики и ожидает его участия в продвижении мирного диалога в регионе.

    «Ты – аксакал, начинай шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил, ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос», – цитирует его агентство БелТА.

    Напомним, Лукашенко и Макрон обсудили отношения Белоруссии и ЕС.

    Макрон призвал Лукашенко не вмешиваться в конфликт на Украине.

    29 мая 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как ВСУ избавляются от останков наемников в селе Бударки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» за истекшие сутки громили живую силу и технику ВСУ на Харьковском напарвлении в районах Петровки, Сосновки, Рубежного, Прудянки, Великого Бурлука и Избицкого.

    «Украинские пограничники из 1 пого сожгли несколько некогда жилых домов в селе Бударки. Таким образом, националисты зачастую уничтожают тела иностранных наемников», – поделились бойцы с неофициальным Max-каналом группы войск «Северный Ветер».

    В районах Гранова и Ветеринарного штурмовики «Севера» продолжают зачистку лесных массивов. На Волчанском направлении бойцы продвинулись на 14 участках на расстояние до 800 метров.

    Стрелковые бои длятся в сёлах Караичное и Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении «Северяне» продвинулись на почти 900 метров на четырех участках: в селе Бударки и на северо-западе Купянского района.

    На Сумском направлении противник терял в личном составе и технике в районах Эсмани, Храповщины, Кияницы, Большой (Великой) Рыбицы, Вольной Слободы, Пустогорода, Малой Слободки и посёлка Хотень. В Сумском районе российские бойцы продвинулись на 21 участке до 900 метров.

    Стрелковые бои идут в Иволжанском, Кондратовке, Писаревке и окрестностях. В Краснопольском районе стрелковые бои – между населенными пунктами Лесное и Таратутино.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 110 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» близ Уланово Сумской области разгромили две штурм-группы ВСУ. Минобороны 28 мая подтвердило переход Нововасилевки под контроль российских бойцов. Марочко сообщил о глубоком вскрытии обороны ВСУ у Нововасилевки.

