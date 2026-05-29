    29 мая 2026, 17:48 • Новости дня

    Лукашенко назвал Макрона аксакалом и пригласил на переговоры в Москву или Минск

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время недавнего телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном пригласил его в Минск.

    Белорусский лидер заявил, что видит в президенте Франции ключевую фигуру европейской политики и ожидает его участия в продвижении мирного диалога в регионе.

    «Ты – аксакал, начинай шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил, ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос», – цитирует его агентство БелТА.

    Напомним, Лукашенко и Макрон обсудили отношения Белоруссии и ЕС.

    Макрон призвал Лукашенко не вмешиваться в конфликт на Украине.

    29 мая 2026, 01:48 • Новости дня
    Посол объяснил молчание Швейцарии после трагедии в Старобельске

    Посол Гармонин объяснил молчание Швейцарии после трагедии в Старобельске

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Швейцарии отказались публично осудить удар ВСУ по гражданскому колледжу в Старобельске, ограничившись сочувствием в ходе закрытой дипломатической встречи, потому что им не хватило мужества, считает посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

    «Отмечу, что в ходе беседы представительница конфедерации высказала соболезнования в связи с трагедией в Старобельске. Жаль, что швейцарской дипломатии не хватает мужества заявить об этом публично», – сказал дипломат ТАСС.

    По словам Гармонина, 28 мая на встрече в швейцарском внешнеполитическом ведомстве обсуждалась обеспокоенность эскалацией и применением российских ракет «Орешник».

    Посол указал, что кулуарный подход Берна все же отличается от позиции большинства европейских столиц, которые полностью игнорируют военные преступления Киева. Он также призвал конфедерацию серьезно отнестись к рекомендации об эвакуации дипломатов из украинской столицы.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ. По данным СК и руководства ЛНР, ночью было применено четыре БПЛА самолетного типа. При атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, 44 пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после посещения места трагедии в Старобельске журналист Al-Mayadeen указал на особенности удара по объекту с детьми в Старобельске, а корреспондент Al Arabiya убедился в гражданском статусе колледжа в Старобельске.

    Додик назвал удар ВСУ по Старобельску беспрецедентным военным преступлением. В ООН призвали к независимому расследованию после ударов ВСУ в Старобельске.

    27 мая 2026, 10:15 • Новости дня
    Во Франции испугались выступлений экс-главы RT France на радио и ТВ
    Tекст: Мария Иванова

    Успешное возвращение бывшего директора закрытого телеканала RT France Ксении Федоровой во французские консервативные медиа вызвало серьезную тревогу у местных политиков накануне президентских выборов.

    Журналистка Ксения Федорова регулярно появляется в эфирах телеканала CNews и радиостанции Europe 1, пишет Politico. В начале мая она выступала в роли эксперта при обсуждении речи президента России в честь Дня Победы.

    «Теперь мы знаем, что именно Запад решил затянуть этот конфликт», – заявила Федорова в эфире. Ведущий программы не стал оспаривать ее слова, а другие гости поддержали эту позицию относительно спецоперации на Украине, отмечает издание.

    Подобные эфиры вызывают тревогу у французских политиков на фоне подготовки к выборам. Депутат Европарламента Валери Айер направила жалобу местному телевизионному регулятору. Коллеги политика отмечают угрозу национальной безопасности из-за трансляции взглядов, совпадающих с позицией Москвы.

    Европейские санкции привели к закрытию телеканала, однако журналистка осталась жить во Франции. Вскоре она начала сотрудничать с медиаимперией правого магната Венсана Боллоре, который также издал ее мемуары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский регулятор обязал провайдеров ограничить доступ к контенту 35 сайтов российских СМИ.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в начале года сообщал о планах проведения скорейших переговоров с Владимиром Путиным. Ранее французский лидер высказался о возможной отправке солдат на Украину.

    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    28 мая 2026, 23:53 • Новости дня
    Россиянка Заикина взяла золото ЧЕ по художественной гимнастике среди юниоров

    Tекст: Катерина Туманова

    Отечественные гимнастки триумфально вернулись на международную арену, завоевав золото на первенстве Европы в Болгарии среди юниоров – россиянка Яна Заикина завоевала золотую медаль.

    Россиянка Яна Заикина в четверг, 28 мая, показала лучший результат в упражнении с лентой, набрав 26,000 балла. Второе место досталось украинке Софии Краинской с результатом 25,750 балла, а замкнула тройку лидеров немка Мелисса Диет, получившая 25,300 балла, передает РИА «Новости».

    Российский гимн впервые за пять лет прозвучал на международном турнире по художественной гимнастике. На чемпионате Европы в болгарской Варне гимнастка Яна Заикина стала победительницей среди юниоров.

    Чемпионат Европы стартовал 27 мая и продлится до 31 мая. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях под национальным флагом, с гимном страны.

    Международная федерация гимнастики 17 мая приняла решение о допуске россиян к турнирам, а 24 мая аналогичное постановление вынес Европейский гимнастический союз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенный мир борьбы вернул атлетам из России право на использование государственного флага и гимна. Дегтярев поприветствовал решение European Gymnastics по снятию санкций с россиян. Российским бойцам муайтай вернули право выступать с флагом и гимном.

    29 мая 2026, 10:38 • Новости дня
    Кремль назвал Европу стороной конфликта на Украине
    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства фактически стали участниками украинского кризиса, что лишает их права выступать в роли миротворцев при его урегулировании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Европа в настоящий момент является стороной конфликта на Украине и не может выступать посредником в вопросе его урегулирования, передает РИА «Новости».

    «В настоящий момент Европа является стороной конфликта на стороне Украины. Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам и абстрагироваться от этого невозможно. Поэтому в таком статусе, конечно, Европа не может претендовать на посредничество никак», – подчеркнул представитель Кремля.

    Помимо этого, Песков прокомментировал нежелание европейских стран взаимодействовать с Москвой. По его словам, отказ Евросоюза от какого-либо диалога с Россией является величайшей глупостью, так как решать возникающие проблемы без обсуждения попросту невозможно.

    В середине мая Кремль констатировал прямое участие европейских государств в конфликте на стороне Киева.

    Месяцем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на нацеленность Европы на продолжение боевых действий.

    Политолог Станислав Ткаченко объяснил нежелание Москвы вести диалог с европейскими посредниками отсутствием доверия.

    28 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Анпилогов оценил решение Норвегии присоединиться к «ядерному зонтику» Франции

    Эксперт Анпилогов: Норвегия «ядерным зонтиком» Франции нарисовала на спине мишень

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение традиционно ориентированной на США Норвегии присоединиться к «ядерному зонтику» Франции продиктовано тем, что в Европе нарастает глобальная неуверенность касательно будущего Североатлантического альянса. При этом такой шаг Осло вовсе не гарантирует королевству безопасность, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Американские ядерные авиабомбы B61 фактически с середины 1960-х годов были главным сдерживающим фактором. Это был своего рода символ, который удерживал европейские страны от каких-то движений в вопросе получения собственного ядерного оружия или использования вооружений союзников», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Собеседник отметил, что со временем прикладное военное значение B61 уменьшалось, а теперь оно, скорее, уже не соответствует тому смыслу, который закладывался изначально. «Никто не может сказать, в какой мере работает американское ядерное сдерживание и, более того, как долго оно продлится», – уточнил аналитик.

    В этой связи решение Норвегии – традиционно ориентированной на США – присоединиться к «ядерному зонтику» Франции продиктовано тем, что в Европе нарастает глобальная неуверенность касательно будущего Североатлантического альянса, считает эксперт. Вместе с тем, такой шаг Осло пока носит декларативный характер.

    «Дело в том, что нет сформулированной концепции будущего «ядерного зонтика», который якобы должен защищать Европу. При каких сценариях, с какими начальными условиями и против кого может быть задействовано французское ЯО? Поэтому к чему присоединилась Норвегия – не до конца ясно», – указал Анпилогов. Он назвал решение норвежской стороны глупостью и не имеющим отношение к ответственному военному планированию.

    Непроясненным остается и вопрос размещения ядерного оружия на территории королевства. «У Пятой республики есть два главных компонента – морская (подводные лодки) и военно-воздушная (фронтовая авиация, оснащенная ракетами). В случае Норвегии речь может пойти об эскадрильи французских самолетов. Осло потребуется создать инфраструктуру: специализированные склады, систему передового базирования самолетов-носителей», – рассуждает специалист.

    «Заявление норвежского премьера Йонаса Гара Стере, который отверг идею размещения ЯО в мирное время, больше похоже на попытку быть немножко беременными или чуть-чуть разоблаченными», – сыронизировал собеседник. По его словам, базирование ЯО на территории Норвегии делает инфраструктуру приоритетной целью для России в случае любого реального  обострения.

    «Таким образом, Норвегия, присоединившись к «ядерному зонтику» Франции, не обеспечивает свою безопасность, а фактически рисует у себя на спине мишень. Поэтому, повторю, я считаю, решение Осло глупой затеей особенно в условиях, когда Россия никогда не заявляла и, более того, никогда не вела подготовку к каким-то военным операциям против королевства. Но у европейских элит потеряна адекватность восприятия мира», – заключил Анпилогов.

    Ранее Норвегия решила присоединиться к «ядерному зонтику» Франции. Об этом объявили французский президент Эммануэль Макрон и норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере на совместной пресс-конференции в Елисейском дворце. «Это очень важный этап нашего партнерства, и он станет двигателем весьма амбициозного сотрудничества», – заявил глава Пятой республики.

    Стере объяснил решение Осло ухудшением ситуации с безопасностью в Европе. «Мы делаем это в свете ситуации в области политики безопасности в Европе, включая масштабное перевооружение России, в том числе в ядерной сфере, и тот факт, что она ведет полномасштабную войну против другой европейской страны», – сказал политик.

    Однако в то же время премьер Норвегии отметил, что соглашение с Францией не меняет позицию королевства в отношении ядерного оружия. «В мирное время на норвежской земле не должно быть ядерного оружия», – уточнил Стере. Договор об обороне между странами – помимо ядерного зонтика – подразумевает более тесное сотрудничество в оборонно-промышленной сфере, оказание друг другу военной поддержки в случае такой необходимости.

    Активность обеих стран внимательно фиксируется в рейтинге недружественных правительств газеты ВЗГЛЯД. По итогам апреля Франция заняла шестое место, Норвегия – восьмое. Напомним, в марте Макрон, выступая на военно-морской базе Иль-Лонг, заявил о новом подходе Франции к ядерному сдерживанию.

    Он отмечал, что республика вступает в фазу «усиленного сдерживания», причем не одна, а в связке с еще восемью европейскими странами – Германией, Британией, Польшей, Нидерландами, Бельгией, Грецией, Швецией и Данией. Норвегия стала девятой в этом списке. Вышеназванные страны смогут разместить на своей территории французские «стратегические военно-воздушные силы», которые таким образом станут контролировать «глубину европейского континента».

    Как отметил французский лидер, «это укрепит нашу оборону, расширив ее возможности». Участие союзников, впрочем, не ограничится одним предоставлением баз: их военные силы, к примеру, смогут принимать участие в учениях, связанных с «усиленным сдерживанием».

    Отметим, до настоящего времени защита Европы обеспечивается в рамках Североатлантического альянса с помощью американского «зонтика», чье ядерное оружие (и носители, и боезаряды) расположено в пяти странах НАТО (Италии, Германии, Нидерландах, Бельгии и Турции). Однако Макрон не оставляет надежд распространить французское ядерное оружие за пределы собственно Франции. В то же время, как указывают эксперты, «ядерный зонтик» Франции выглядит дырявым и с трудом защитит даже страну базирования.

    28 мая 2026, 10:59 • Новости дня
    Франция собралась отменить колониальный Черный кодекс
    Tекст: Мария Иванова

    Французские законодатели готовятся официально отменить колониальный декрет XVII века, который приравнивал темнокожих рабов к движимому имуществу, спустя почти два столетия после отмены рабства.

    Национальное собрание Франции в четверг планирует проголосовать за отмену Черного кодекса, передает Associated Press.

    Этот декрет, подписанный королем Людовиком XIV в 1685 году, регулировал положение рабов в колониях и объявлял людей движимым имуществом. Хотя рабство отменили еще в 1848 году, сам документ так и не был официально аннулирован.

    «Меня это шокирует. Закон, который относился к чернокожим как к собственности, просто продолжал существовать», – заявила Мюриэль Жан-Батист, медсестра из Парижа, чьи родители приехали с Мартиники.

    Ранее президент Эммануэль Макрон признал, что двухвековое равнодушие к этому кодексу давно перестало быть простой оплошностью и стало формой оскорбления.

    Автор инициативы Макс Матиасин отметил, что голосование поможет восстановить человеческое достоинство потомков порабощенных людей. При этом критики подчеркивают исключительно символический характер отмены. По их словам, этот шаг никак не решит проблем системного расизма и глубокой бедности во французских заморских департаментах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Африканского союза решили взыскать с Франции репарации за эпоху трансатлантической работорговли.

    В конце прошлого года парламент Алжира потребовал от Парижа официальных извинений за преступления колониализма.

    Ранее на карибском острове Мартиника вспыхнули массовые беспорядки из-за нищеты местного населения.

    27 мая 2026, 15:15 • Новости дня
    МИД Франции вызвал посла России после ударов по Киеву

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Французское внешнеполитическое ведомство потребовало объяснений от российского дипломата Алексея Мешкова на фоне масштабных атак по военной инфраструктуре Киева.

    Министерство по делам Европы и иностранных дел Франции вызвало посла России в Париже Алексея Мешкова, передает ТАСС.

    Поводом послужили удары возмездия по военным объектам в Киеве, которые последовали за атакой украинской армии на Старобельск.

    «МИД по распоряжению министра Жан-Ноэля Барро вызывает посла Российской Федерации во Франции», – отмечается в официальном коммюнике ведомства.

    Ответные действия на гибель мирных жителей в ЛНР и рекомендацию эвакуировать сотрудников дипломатических миссий французская сторона расценила как неприемлемые угрозы в адрес иностранных дипломатов. При этом в Париже подчеркнули намерение продолжить поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское внешнеполитическое ведомство анонсировало переход к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве.

    Евросоюз отказался эвакуировать своих дипломатов из украинской столицы после соответствующего призыва Москвы.

    Накануне норвежское министерство иностранных дел вызвало российского посла на беседу из-за массированного применения ракет по военной инфраструктуре.

    27 мая 2026, 04:57 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предупредила Европу об угрозе беспилотников
    Tекст: Антон Антонов

    Европейские государства рискуют столкнуться с массовыми нарушениями воздушного пространства дронами, аналогичными нынешней ситуации в Прибалтике, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «То, что вы переживаете сегодня, завтра может ожидать и остальную часть Европы», – подчеркнула фон дер Ляйен в Вильнюсе, обращаясь к президентам Литвы, Латвии и Эстонии.

    Она добавила, что Евросоюз намерен планомерно устранять существующие недочеты в оборонной сфере. В частности, планируется создание унифицированных систем оповещения и улучшение координации между государствами, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Еврокомиссии отправилась в Вильнюс для обсуждения инцидентов с беспилотниками.

    Несколькими днями ранее она назвала угрозой всему Евросоюзу сообщения о подготовке украинских ударов с территории Латвии.

    Картина налетов украинских дронов на российские объекты на Балтике указывает на то, что Польша и Прибалтика предоставляют ВСУ свое воздушное пространство для атак.

    Однако это привело к падениям украинских БПЛА в Прибалтике. Налеты украинских БПЛА фактически привели к политическому кризису в Латвии. Туристическая отрасль стран Прибалтики также оказалась в состоянии кризиса.

    27 мая 2026, 19:03 • Новости дня
    Шойгу заявил о провале новой программы Запада по колонизации мира

    Шойгу констатировал провал неоколониальной модели Запада

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западная стратегия глобального доминирования потерпела крах из-за растущих государственных долгов США и Евросоюза, отметили в Совбезе РФ.

    Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу объявил о крушении западных планов по колонизации планеты под эгидой глобализации, передает ТАСС.

    «Колонизация мира, в том числе под видом глобализации, провалилась. Платить за потребляемые ресурсы, строго говоря, нечем. Государственный долг США подбирается к 40 трлн долларов, Евросоюза – превысил 15,3 млрд евро», – подчеркнул Шойгу во время встречи секретарей совбезов в формате Россия – Центральная Азия в рамках Международного форума по безопасности в Подмосковье.

    По оценке секретаря Совбеза, неоколониальная парадигма развития оказалась несостоятельной без постоянного притока внешних ресурсов. В качестве подтверждения этому он привел насильственную смену власти в Венесуэле и американо-израильские действия против Ирана.

    Шойгу добавил, что теперь западная политика сфокусирована на захвате контроля над источниками сырья и транспортными путями, что создает риски для стран Центральной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Шойгу назвал военную агрессию США и Израиля против Ирана геополитической авантюрой.

    На встрече в Бишкеке он рассказал о блокировке западными странами финансовых активов восьми государств на 590 млрд долларов.

    До этого глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал принципов глобализации из-за действий Вашингтона в Венесуэле.

    28 мая 2026, 00:31 • Новости дня
    Полянский указал на близость Запада к линии конфронтации с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Риск прямого вооруженного столкновения между Москвой и западными государствами достиг критической отметки на фоне текущей геополитической напряженности, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «Мы уже очень и очень близки к прямой военной конфронтации. И грань весьма размыта, поэтому будет очень сложно определить, находимся ли мы уже в горячей фазе или еще нет. Это было нашим предупреждением западным странам, также высказанным в ходе встречи», – сказал он в интервью RT.

    Полянский добавил, что российская сторона об этом информировала западных коллег. По его словам, долг России предупредить, что и было сделано, дальнейшие действия западных стран в данном контексте – их зона ответственности.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ. По данным СК и руководства ЛНР, ночью было применено четыре БПЛА самолетного типа. При атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, 44 пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Полянский сообщил, что несколько стран Европы открыли небо для атакующих Россию дронов. Также он рассказывал о попытке ОБСЕ навязать России обсуждение «агрессии» на Украине. Рябков заявил о циничной реакции Запада на теракт в Старобельске.

    27 мая 2026, 18:47 • Новости дня
    Песков оценил перспективы переговоров России с Европой

    Песков: Процесс переговоров России с Европой пока не начался

    Tекст: Валерия Городецкая

    Процесс переговоров России с Европой пока не начался, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Нет», – сказал он в беседе с каналом «Известия», отвечая на вопрос, начат ли процесс переговоров с ЕС, передает ТАСС.

    Представитель Кремля подчеркнул, что при этом сохраняется высокая динамика развития событий. Он напомнил о паузе, которая возникла в процессе украинских переговоров и урегулирования, и отметил, что в Москве намерены дождаться, когда эта пауза завершится.

    По словам Пескова, в Кремле позитивно оценивают то, что в Европе формируется понимание необходимости диалога с Россией. Он указал, что европейские представители уже говорят о том, что нужен кто-то, кто будет вести переговоры, и, по оценке Москвы, осознают неизбежность такого разговора. Вместе с тем, добавил пресс-секретарь, до конкретных шагов со стороны Европы дело пока не дошло.

    Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия прилагает усилия по налаживанию контактов с Россией.

    Песков сообщал, что сейчас между Россией и Европой нет совпадающих позиций, так как европейские страны предпочитают войну переговорам.

    29 мая 2026, 11:35 • Новости дня
    Журова исключила наказание украинских гимнасток за реакцию на гимн России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейский гимнастический союз вряд ли применит санкции к юным участницам соревнований за демонстративный протест во время звучания российского гимна на первенстве континента, сообщила олимпийская чемпионка в конькобежном спорте, депутат Госдумы Светлана Журова.

    Журова считает, что европейские чиновники не станут штрафовать или дисквалифицировать девушек. По ее мнению, прямого нарушения регламента в действиях участниц турнира нет, передает ТАСС.

    «К сожалению, мы должны осознавать, что на Украине выросло поколение, которое после окончания всего этого не факт, что не будет также дальше себя вести. Прямых нарушений тут, видимо, нет, и они, наверное, даже могут уйти с пьедестала», – сказала Журова.

    Парламентарий добавила, что профильная федерация могла бы принять ответные меры, но вряд ли пойдет на этот шаг. Она отметила негативное влияние подобных демонстраций на спорт, который изначально призван примирять молодежь, а не превращать соревнования в поле битвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская гимнастка София Краинская закрыла уши во время исполнения российского гимна на первенстве Европы. Другая украинская спортсменка Варвара Чубарова во время исполнения гимна Белоруссии в честь победы в упражнениях с мячом Киры Бабкевич также закрыла уши.

    Накануне россиянка Яна Заикина завоевала золотую медаль на этих соревнованиях.

    В марте украинский борец сошел с пьедестала при звучании гимна России на молодежном чемпионате Европы.

    27 мая 2026, 23:45 • Новости дня
    Вучич заявил о предложении Пекина построить АЭС в Сербии

    Tекст: Катерина Туманова

    Китай предложил Сербии возвести атомную станцию малой мощности, так называемую ММР, когда сербский президент Александр Вучич посетил КНР с визитом.

    Президент Сербии Александр Вучич во время визита в КНР рассказал о планах сотрудничества в атомной сфере. По его словам, Белград рассматривает различные варианты развития национальной ядерной энергетики, передает РИА «Новости».

    «Китайская сторона дала предложение по ММР с весьма благоприятными ценами, короткими сроками строительства и обучением для наших людей. Будем разговаривать дальше, есть соглашение с EDF, мы также разговаривали с русскими, были предложения от других стран Азии, будем рассматривать лучшее для Сербии, но это было очень конкретное предложение», – заявил сербский лидер.

    В апреле министерство энергетики Сербии анонсировало проведение исследований при поддержке Франции к середине 2027 года. Это необходимо для принятия решения о развитии мирного атома, выбора технологий и подписания договора о строительстве атомной станции в 2040 году.

    Белград также запросил помощь у Французского агентства развития для планирования энергетического перехода до 2050 года.

    Мораторий на возведение атомных электростанций, действовавший в Сербии с 1989 года, был отменен парламентом страны в ноябре 2024 года. Этому предшествовал визит французского президента Эммануэля Макрона в августе того же года, во время которого стороны подписали 12 документов, включая соглашение об оценке потенциала гражданской ядерной программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Анпилогов указал на преграды строительства АЭС в Сербии. В январе Сербия заявила о планах строительства мини-АЭС с помощью России, Китая, США или Франции.

    27 мая 2026, 23:16 • Новости дня
    Теннисистка Андреева одолела Бассольс и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

    Tекст: Катерина Туманова

    Первая ракетка России Мирра Андреева выиграла у испанки Марины Бассольс в трех сетах и продолжит борьбу на «Ролан Гаррос» во Франции.

    Россиянка Мирра Андреева, посеянная под восьмым номером, обыграла 175-ю ракетку мира Марину Бассольс в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:1 в пользу россиянки, а матч длился 1 час 51 минуту, передает РИА «Новости».

    В следующем, третьем круге, Андреева встретится с представительницей Чехии Марией Боузковой, которая посеяна под 27-м номером. Турнир проходит на грунтовых кортах Парижа.

    В других матчах второго круга Жасмин Паолини из Италии уступила аргентинке Солане Сьерре со счетом 6:3, 4:6, 3:6, а немецкая теннисистка Ева Лис проиграла румынке Соранe Кырсте (18-й номер посева) – 3:6, 0:6.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирра Андреева вошла в топ-10 рейтинга WTA. Российские теннисистки Андреева и Шнайдер выиграли турнир в Риме. Даниил Медведев опустился на восьмую строчку в рейтинге ATP.


    29 мая 2026, 16:51 • Новости дня
    Путин и Лукашенко встретились во Дворце независимости в Астане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Астане на полях саммита Евразийского экономического союза.

    Переговоры состоялись 29 мая во Дворце независимости Казахстана, где проходили основные мероприятия форума, передает ТАСС.

    Ранее Путин и Лукашенко обсудили по телефону сотрудничество в экономике и обороне.

    В марте лидеры обсудили ускорение реализации союзных договоренностей.

