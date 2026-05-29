  • Новость часаПосольство России назвало падение беспилотника в Румынии украинской провокацией
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему несбыточны мечты ВСУ о замене пехоты роботами
    Лукашенко позвал Макрона в Минск на «мужской разговор» с Путиным
    Россельхознадзор сделал заявление о запрете на узбекские овощи и фрукты
    В Третьяковской галерее прошли обыски по делу о подделках
    Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника
    Путин призвал Армению ускорить референдум о членстве в ЕАЭС
    Путин назвал позором освещение на Западе удара ВСУ по Старобельску
    США отказались вводить пошлины на российский палладий
    Президент Румынии назвал падение БПЛА результатом работы ПВО Украины
    29 мая 2026, 20:51 • Новости дня

    Российский турист утонул у водопада в Аджарии в Грузии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский турист погиб у 50-метрового водопада в грузинском муниципалитете Кеда, трагедия произошла в западной части страны, факт ЧП уже подтвердили в МВД Грузии.

    Турист из России утонул у подножия 50-метрового водопада в грузинском муниципалитете Кеда на территории региона Аджария, передает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел Грузии. В ведомстве подтвердили информацию о гибели россиянина.

    Отмечается, что данная локация является одним из излюбленных мест отдыха у приезжающих в страну путешественников. Все обстоятельства трагедии пока не сообщаются.

    Ранее дипломаты подтвердили смерть российского туриста в отеле турецкой Аланьи.

    До этого преступники убили путешественника из России при ограблении в горах Грузии.

    А осенью 2024 года два российских альпиниста погибли в Казбегском районе этой страны.

    28 мая 2026, 19:31 • Новости дня
    Грузия призвала Каллас быть «последовательной» из-за вопроса военных баз России

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил главе евродипломатии Кае Каллас, призвавшей вывести российские военные базы из Грузии и Молдавии, «делом доказать» приверженность защите национальных интересов его страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Не должны быть только заявления по конкретным вопросам. Европейская бюрократия должна быть последовательной», – сказал он.

    По его словам, Брюссель «должен делом доказать», что занимает позицию, которая отвечает интересам народа Грузии.

    Ираклий Кобахидзе отметил, что в последние годы «евробюрократия находилась на противоположной стороне» от грузинского народа.

    Премьер-министр Грузии отметил, что европейские бюрократы в последние годы «противостояли национальным интересам Грузии, таким образом создавая дополнительные риски» для его страны.

    Комментарии (3)
    28 мая 2026, 04:15 • Новости дня
    Генконсул: Задержанному во Вьетнаме россиянину грозит до 20 лет тюрьмы

    Задержанному во Вьетнаме россиянину грозит до 20 лет тюрьмы

    Tекст: Катерина Туманова

    Задержанному в Хошимине по подозрению в систематических кражах багажа гражданину России может грозить до 20 лет лишения свободы в зависимости от нанесенного ущерба, сообщил генеральный консул России во Вьетнаме Тимур Садыков.

    «Согласно уголовному закону Вьетнама, санкция за кражу составляет от трех до 20 лет тюремного заключения, в зависимости от размера нанесенного ущерба», – сказал он РИА «Новости».

    Генконсульство активно взаимодействует с местными властями, чтобы обеспечить соблюдение прав задержанного россиянина.

    По данным местных средств массовой информации, мужчина прилетал из Таиланда налегке и забирал брендовые сумки с ленты выдачи багажа в аэропорту.

    Ранее генконсульство сообщало, что официальных запросов от властей Вьетнама об аресте россиянина не получало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне арестованы в Камбодже по подозрению в кибермошенничестве. МИД напомнил о рисках для россиян при поездках за рубеж. Путин разрешил привлекать ВС России для защиты арестованных за рубежом россиян.

    Комментарии (2)
    29 мая 2026, 20:55 • Видео
    Румынию втягивают в войну

    Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 14:59 • Новости дня
    Пара из Омска бесследно пропала во время катания на сапбордах на Иртыше

    Полиция Омска начала поиски пропавшей на Иртыше пары с сапбордами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Омской области ищут мужчину и женщину, которые ушли из дома 25 мая с сапбордами для катания по Иртышу и не вернулись, сообщили в региональном УМВД.

    В Омске 43-летняя женщина и 41-летний мужчина ушли из дома с досками для плавания 25 мая и до сих пор не вышли на связь. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить местонахождение Ольги Симочкиной и Анатолия Бойко, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Известно, что пропавшие проживали на бульваре Архитекторов и отправились плавать на реку Иртыш.

    «Разбираясь в обстоятельствах, сотрудники полиции выяснили, что Анатолий и Ольга увлекаются катанием на сапбордах. Днем 25 мая они вышли из дома, одетые в легкую одежду (шорты и футболки), при себе имели сапы», – рассказали в ведомстве.

    На данный момент судьба сибиряков остается неизвестной, их поиски продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года спасатели эвакуировали унесенных в открытое море на сапбордах подростков. Немногим ранее на реке Волга катер врезался в двух сапбордистов.

    А год назад уже в Приморском крае нашли тело пропавшей во время плавания на сапборде девушки.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 16:03 • Новости дня
    Великобритания ввела санкции против трех грузинских компаний за «помощь России»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Три зарегистрированные в Грузии связанные с криптовалютой компании внесены Лондоном в санкционый список за помощь России в обходе британских санкций, заявило посольство Великобритании в Грузии в среду, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По данным посольства, объем транзакций на платформах данных компаний «составил как минимум 70 миллионов долларов».

    Грузинское агентство «Интерпрессньюс» называет компании, подвергшиеся санкциям, это Arvix LLC, Rapira Group LLC и Aifory LLC.

    Следственная служба Минфина Грузии в связи с этим сообщила, что против этих компаний ведется следствие.

    «Ареалом деятельности этих компаний не являлась Грузия, реально они оперировали в Москве, не располагая офисами или активами в Грузии, фиктивно пройдя регистрацию на подставных лиц, получивших вознаграждение», – сказано в заявлении следственной службы.

    Также отмечается, что названные компании оштрафованы на 30 тыс. лари (свыше 11 тыс. долларов) каждая, а организатор преступной деятельности Давид Джинчарадзе осужден на девять с половиной лет.

    Минфн подчеркнул, что совместно с международными партнерами «продолжает активную работу против финансовых и кибер-преступлений, а также попыток обхода международных санкций».

    Прсдседатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что на след данных компаний сначала вышли грузинские правоохранители.

    Также он отметил, что санкционированные компании не имели разрешение на деятельность от Нацбанка Грузии и работали в нарушение грузинских законов.

    Комментарии (3)
    28 мая 2026, 17:53 • Новости дня
    Туроператоры призвали отказаться от ближайших вылетов в Анталью

    Туроператоры призвали отказаться от ближайших туров в Анталью

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Российском союзе туроператоров (РСТ) туристам порекомендовали перенести поездки в Анталью или оформить возврат после массовой отмены рейсов турецкой авиакомпании Air Anka.

    Из-за отмены рейсов авиакомпании Air Anka между Антальей и российскими регионами туристам предложено отказаться от туров в город на ближайшие даты, сообщили в Российском союзе туроператоров. «Для тех, кто еще находится в России, предлагаем перенести даты поездки или оформить возврат», – говорится в обращении одного из туроператоров.

    Отмечается, что на турецких курортах сейчас застряли тысячи российских туристов. Пассажиры не могут вылететь в Екатеринбург, Казань, Самару, Сочи, Минеральные Воды и другие города. Туроператоры ищут варианты замены рейсов и продлевают путешественникам проживание в отелях за свой счет.

    Член правления Российского союза туриндустрии Артур Мурадян отметил, что опыт периода ближневосточного кризиса помог рынку действовать спокойнее и оперативнее. По его словам, туристам предложат альтернативы: перебронировать туры на более поздние даты или вернуть деньги, а в ближайшее время ожидается появление дополнительных рейсов в Турцию.

    Эксперт добавил, что в предстоящем летнем сезоне из-за геополитики и санкций высока вероятность корректировок расписания, и туристам стоит быть к этому готовыми. Он подчеркнул, что стопроцентную гарантию полета дают, по сути, только авиакомпании с регулярным статусом, однако и у них возможны сокращения и укрупнения рейсов.

    Ранее Росавиация сообщила, что Air Anka до конца октября продала свои провозные емкости туроператору Anex, у которого нет разрешения на полеты в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российских туристов, столкнувшихся с отменой рейсов турецкой авиакомпании Air Anka, временно разместили в отелях. Несколько семей с детьми из Ростова-на-Дону из-за отмены рейсов авиакомпании Air Anka не смогли вылететь из Антальи и ждут новых дат вылета.

    Ранее Российский союз туриндустрии оценил ежедневные потери туроператоров от вынужденного продления размещения туристов, застрявших на Ближнем Востоке, минимум в 1,5 млн долларов.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    РСТ назвал самые популярные регионы России для летнего отдыха

    РСТ: Краснодарский край возглавил туристический топ России для летнего отдыха

    РСТ назвал самые популярные регионы России для летнего отдыха
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Предстоящим летом большинство отечественных путешественников планируют провести отпуск на курортах Краснодарского края, в Москве, Петербурге, Крыму и на Ставрополье, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

    Уманский рассказал о предпочтениях соотечественников на грядущий сезон. «В предстоящем летнем сезоне эта десятка выглядит без серьезных изменений. На первом месте у нас Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Крым, Ставропольский край, Московская область, Татарстан, Калининградская область, Приморский край и Ярославская область», – заявил он, передает РИА «Новости».

    По словам эксперта, в 2026 году из списка лидеров исчез Дагестан из-за природных катаклизмов. Доля бронирований в этой республике упала до 0,8% по сравнению с 2% годом ранее. При этом черноморское побережье демонстрирует рост спроса на 4%, а популярность Крыма увеличилась на 7,5%.

    Среди зарубежных направлений безоговорочным лидером останется Турция. Член правления РСТ Артур Мурадян сообщил, что в первом квартале спрос на турецкие курорты вырос на 17% благодаря акциям раннего бронирования. Второе место занял Египет, показавший впечатляющий рост на 32%. Увеличение интереса связано с появлением специализированных египетских авиакомпаний, сотрудничающих с российскими операторами. Среди экзотических направлений Мурадян выделил Мальдивы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Санкт-Петербург возглавил всероссийский рейтинг востребованности речных экскурсий.

    Средняя стоимость летних авиабилетов в Сочи снизилась почти на 19%.

    Отельеры на Мальдивах объявили о скидках до 70% для российских туристов.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 16:37 • Новости дня
    Российские туристы застряли в Турции из-за срыва рейсов

    Туристы из России застряли в Анталье из-за срыва рейсов Air Anka

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Анталье несколько семей с маленькими детьми из Ростова-на-Дону остались без вылета домой после отмены рейсов авиакомпании Air Anka и выселения из номеров, об этом они сами рассказали журналистам.

    Несколько семей с детьми из Ростова-на-Дону не смогли вылететь из Антальи из-за отмены рейсов авиакомпании Air Anka, рассказала ТАСС туристка Наталья Крыгина. По ее словам, дата возможного вылета туроператорами перенесена на четверг.

    «По путевке мы должны были улетать с Azur air. Позже, когда им запретили полеты, нам поменяли авиакомпанию на Air Anka. Сегодня с ними мы должны были вылететь в 06.50 утра, но потом рейс перенесли на 16:00 по местному времени, потом на 02.00 ночи уже на 28 мая», – сказала она.

    Собеседница агентства уточнила, что всех туристов выселили из номеров, однако семьям с детьми разрешили оставаться на территории отеля и пользоваться барами и ресторанами. По словам Крыгиной, туроператор «Интурист» пока не называет авиакомпанию, которая должна доставить россиян обратно в страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне из-за ночных ограничений в московских аэропортах Turkish Airlines отменила рейсы в Москву, а до 60% всех перелетов изменили расписание или были аннулированы.

    Ранее другие российские туристы, задержавшиеся на курортах Турции из-за отмены рейсов Turkish Airlines, вернулись домой после возобновления авиасообщения и трехдневного ожидания вылета.

    До этого крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines приостановила вылеты из Антальи, Даламана и Бодрума в Москву и Санкт-Петербург из-за массовых задержек и отмен рейсов на российских направлениях.

    Комментарии (3)
    29 мая 2026, 01:35 • Новости дня
    В РСТ сообщили, как вернут на родину застрявших в Турции пассажиров Air Anka

    Tекст: Катерина Туманова

    Около трех тысяч российских путешественников, не сумевших вылететь из Турции из-за отмены рейсов Air Anka, вернутся домой на самолетах других перевозчиков, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

    Российских туристов, ожидающих вылета из Антальи, доставят на Родину альтернативные авиакомпании, передают «Вести» информацию от вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина.

    «Турция – очень популярное направление. И по текущим рейсам, которые не вылетали вчера, например, количество туристов около 3 тыс. человек. Они будут все привезены в кратчайшие сроки альтернативными перевозчиками, и такие возможности есть», – рассказал он.

    Горин добавил, что вопросы с размещением путешественников и покупкой новых билетов решают туроператоры, выступающие заказчиками рейсов.

    Авиакомпания Air Anka ранее изменила расписание полетов в Россию, включая маршруты из Антальи в Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды и Уфу. По данным Росавиации, дополнительные разрешения на полеты этого перевозчика действовали до 25 мая 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, туристы из России 27 мая застряли в Анталье из-за срыва рейсов Air Anka. Застрявших из-за отмены рейсов Air Anka российских туристов расселили по отелям.  Туроператоры призвали отказаться от ближайших вылетов в Анталью.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 02:30 • Новости дня
    Мошенники придумали новую схему обмана планирующих отпуск россиян

    Tекст: Катерина Туманова

    Злоумышленники стали рассылать путешественникам поддельные уведомления об ошибке оплаты жилья, заставляя в спешке переходить на фишинговые сайты, откуда крадут реквизиты банковских карт, рассказал специалист проекта «Народный фронт. Аналитика» Галактион Кучава.

    «Схема строится на искусственном создании паники и срочности. Туристу приходит СМС якобы от сервиса бронирования с предупреждением об отмене заказа из-за ошибки оплаты. Для подтверждения предлагают перейти по ссылке, ведущей на сайт-клон для кражи банковских данных», – сказал Кучава ТАСС.

    Кроме того, преступники отправляют электронные письма с предложениями эксклюзивных скидок. Адрес отправителя в таких рассылках отличается от настоящего всего одним символом. При переходе по ссылке жертва попадает на поддельный ресурс, где оставляет свои персональные и платежные данные.

    Для защиты от подобных угроз эксперт рекомендует соблюдать правила цифровой гигиены. Необходимо внимательно проверять адреса сайтов, игнорировать слишком выгодные предложения и пользоваться только официальными магазинами приложений. Все финансовые операции следует проводить исключительно внутри проверенных платформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о росте сезонных мошенничеств в отпускной период. Эксперт предупредил о мошеннических предложениях дешевых билетов. Юрист сообщил, что мошенники начали подделывать сайты известных детских лагерей.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 01:29 • Новости дня
    Генконсульство не получало от властей Вьетнама данные об аресте россиянина

    Tекст: Катерина Туманова

    Российское консульство в Хошимине не получало официальных уведомлений о задержании гражданина России по подозрению в краже багажа, заявил генеральный консул Тимур Садыков.

    «Официально вьетнамские власти консульство России о данном факте пока не уведомили», – сказал генконсул РИА «Новости».

    Садыков уточнил, что уведомления ведомства о задержании россиянина, которого подозревают в  краже чужого имущества, не было.

    При этом вьетнамские СМИ сообщили о россиянине, который подозревается в краже багажа граждан третьих стран. Мужчина неоднократно действовал по единой схеме: прилетал из Таиланда без вещей и забирал брендовые сумки с ленты выдачи багажа в аэропорту Хошимина.

    По словам генконсула, речь идет об Александре Горбе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне арестованы в Камбодже по подозрению в кибермошенничестве. МИД напомнил о рисках для россиян при поездках за рубеж. Путин разрешил привлекать ВС России для защиты арестованных за рубежом россиян.


    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 13:18 • Новости дня
    В Тбилиси заявили о недостаточности «красивых слов» Киева

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузия ожидает конкретных шагов от Украины для восстановления двусторонних отношений, подорванных Киевом после начала СВО, заявил председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Леван Махашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью Общественному ТВ Грузии – «Первому каналу» в среду он заявил, что позиция Грузия все это время остается неизменной и заключается в поддержке Украины «в пределах возможного».

    «Возникает вопрос: в чем объяснение изменившейся позиции Украины по отношению к Грузии? У многих из нас, возможно, нет ответа, – сказал глава профильного комитета парламента. – На словесном уровне мы наблюдаем изменившуюся риторику, поэтому интересна мотивация Киева».

    «Мы готовы к откровенному сотрудничеству. Но при этом будем наблюдать, какие шаги предпримет Украина по отношению к Грузии за красивыми словами», – заявил Леван Махашвили.

    В свою очередь председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, «что только будущее покажет, насколько серьезно Украина переосмыслила ошибочную политику по отношению к Грузии и ее народу и правительству».

    В начале мая украинский лидер Владимир Зеленский запросил встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, которого ранее сам же санкционировал. Переговоры прошли в Ереване на полях саммита Европейского политического сообщества. Накануне Зеленский поздравил Грузию с Днем независимости, выразив готовность «двигаться к взаимовыгодному сотрудничеству».

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 10:25 • Новости дня
    Грузинские СМИ сообщили об указании Киеву от Запада наладить отношения с Тбилиси

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Запад указал Украине на необходимость наладить отношения с Грузией, подорванных Киевом после начала СВО, сообщила тбилисская газета «Резонанси».

    Издание отмечает, что «появились позитивные признаки во взаимоотношениях двух стран, но обязательно за этим должны последовать конкретные шаги, например, возвращение послов».

    Украина отозвала посла из Грузии в самом начале СВО из-за отказа Тбилиси открыть «второй фронт» против России и ввести прямые санкции, вскоре Украина фактически вынудила покинуть страну грузинского посла.

    Как отмечает газета, «без участия Запада процесс потепления не начался бы».

    «Улучшение отношений между Грузией и Украиной повлияет на отношения Запада и Тбилиси. Запад изначально призывал обе страны выбрать путь диалога», – сказал «Резонанси» грузинский аналитик Заал Анджапаридзе.

    «Украина осознала, не без рекомендации Запада, что не в ее интересах напряженные отношения с Грузией, – сказал эксперт. – Существуют вопросы региональной безопасности, которые необходимо учитывать. Поэтому Киев предпочел диалог конфронтации».

    В то же время, по его словам, «пока все ограничивается заявлениями, что вызывает лишь осторожный оптимизм».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, «что только будущее покажет, насколько серьезно Украина переосмыслила ошибочную политику по отношению к Грузии и ее народу и правительству».

    В начале мая украинский лидер Владимир Зеленский запросил встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, которого ранее сам же санкционировал. Переговоры прошли в Ереване на полях саммита Европейского политического сообщества.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 10:41 • Новости дня
    Власти Грузии заявили о «приговоре» радикальной оппозиции

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «приговором радикалам» акцию оппозиции 26 мая, в День независимости страны, которая собрала всего несколько тысяч человек, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Это финальный аккорд для радикалов, это приговор. Грузия заслуживает лучшую оппозицию», – сказал он на пресс-конференции.

    По его словам, «лидеры радикальной оппозиции работают только на раскол общества».

    Как отметил Шалва Папуашвили, «повестка дня оппозиции – только как подчинить Грузию внешним хозяевам».

    «Их в реальности только и поддерживают извне, вот и был переломный день, показавший, сколько у нее сторонников, чьи мозги отравлены», – сказал председатель парламента Грузии.

    Вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани заявила, что лидеры оппозиции «являются дискредитировавшими себя и потерявшими лицо политиками».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, радикальная грузинская оппозиция на митинге в Тбилиси во вторник объявила о начале кампании по принуждению властей к проведению внеочередных выборов в парламент вместо запланированных на октябрь 2028 года.

    «Начинаем кампанию по всей стране под лозунгом «Грузия заслуживает лучшего», которая должна завершиться проведением новых выборов», – заявил один из лидеров оппозиции Николоз Гварамия.

    «Мы должны отправить на свалку нынешний пророссийский режим», – сказал он и пообещал вскоре еще более масштабные акции протеста.

    Наблюдатели отмечали, что после двухмесячной подготовки девять партий из «Оппозиционного альянса» собрали на митинг всего несколько тысяч человек – примерно четыре тысячи.

    «Альянс» провел акцию с флагами Грузии, Евросоюза, Украины, США и портретами экс-президента, украинского гражданина Михаила Саакашвили, отбывающего многолетнее заключение по различным статьям УК Грузии.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 16:28 • Новости дня
    МИД Таиланда опроверг сообщения о массовой депортации россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Таиланд официально опроверг слухи о принудительном выдворении россиян, подчеркнув, что российские туристы остаются значимой частью туристического потока в королевство. Об этом сообщили в МИД страны.

    «Министерство иностранных дел Таиланда хотело бы пояснить, что сообщения о какой-либо «массовой депортации» или принудительном выдворении российских граждан из Таиланда необоснованны и не соответствуют действительности», – заявил представитель МИД Таиланда, передает ТАСС.

    Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страна продолжает принимать иностранных посетителей, включая российских туристов, в строгом соответствии с таиландскими законами и правилами, без какой-либо дискриминации. Было отмечено, что гости из России остаются важной частью туристического сектора Таиланда и международных обменов.

    В МИД добавили, что Таиланд сохраняет приверженность облегчению поездок при соблюдении национального законодательства. Любые меры по обеспечению соблюдения закона, уточнили там, применяются одинаково и справедливо как к гражданам Таиланда, так и к иностранцам.

    Ранее посольство России в Таиланде сообщало, что с 1 января по 1 октября 2025 года из Таиланда были депортированы не менее 100 россиян.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 16:31 • Новости дня
    АТОР спрогнозировала летний выезд за рубеж 6,4-6,8 млн российских туристов
    АТОР спрогнозировала летний выезд за рубеж 6,4-6,8 млн российских туристов
    @ IMAGO/Rupert Oberhauser/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Летом за рубеж отправятся от 6,4 до 6,8 млн российских туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

    «По прогнозам Аналитической службы АТОР, за три летних месяца за рубеж с целью отдыха по популярным туристическим направлениям выедут, в зависимости от развития событий, от 6,4 до 6,8 млн россиян», – заявили в ассоциации, передает РИА «Новости». В топ популярных направлений вошли Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия и Таиланд.

    Согласно оценкам АТОР, летний турпоток во Вьетнам составит 480-500 тыс. человек, в Египет отправятся около 560-570 тыс. россиян, в Китай – примерно 650 тыс. туристов. Таиланд за три месяца примет 235-250 тыс. гостей из России, на Мальдивы поедут около 75 тыс. российских туристов.

    Абхазию, по предварительным расчетам, посетят 1,1-1,2 млн человек, при этом не менее 40-45% составят однодневные экскурсанты из Краснодарского края, отметили в ассоциации. В АТОР указали, что основным позитивным фактором для спроса на зарубежный отдых стало укрепление рубля, сделавшее поездки доступнее.

    Средняя глубина продаж летних туров у крупных туроператоров увеличилась за счет активного раннего бронирования зимой. Затем продажи замедлились на фоне ближневосточного конфликта, но после укрепления рубля снова выросли. По сведениям АТОР, в среднем туристы оформляли путевки за рубеж за 2,5-3 месяца до заезда в отель.

    Ранее стало известно о самых бюджетных направлениях для отдыха россиян.

    Комментарии (0)
    Главное
    Названо число погибших мирных жителей после оккупации Курской области ВСУ
    ВСУ заминировали трассу у Бердянска с помощью дронов
    На Украине заявили о скрытой войне Зеленского с ЕС
    Лидеры ЕАЭС заявили о рисках вступления Армении в Евросоюз
    Зеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего
    Президент Польши обвинил главу Минобороны в глупости
    Победитель профессионального конкурса назвал реальные зарплаты сварщиков в России