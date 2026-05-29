Российский турист утонул у водопада в Аджарии в Грузии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Турист из России утонул у подножия 50-метрового водопада в грузинском муниципалитете Кеда на территории региона Аджария, передает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел Грузии. В ведомстве подтвердили информацию о гибели россиянина.

Отмечается, что данная локация является одним из излюбленных мест отдыха у приезжающих в страну путешественников. Все обстоятельства трагедии пока не сообщаются.

Ранее дипломаты подтвердили смерть российского туриста в отеле турецкой Аланьи.

До этого преступники убили путешественника из России при ограблении в горах Грузии.

А осенью 2024 года два российских альпиниста погибли в Казбегском районе этой страны.