    29 мая 2026, 16:58 • Новости дня

    Развитие ИИ будет одним из приоритетов техраздела Народной программы «Единой России»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель ЦИК партии «Единая Россия» Александр Сидякин заявил, что развитие искусственного интеллекта станет одним из приоритетов технологического раздела Народной программы «Единой России».

    Политик подчеркнул, что курс на ИИ отражает позицию президента России. По его словам, именно она сейчас определяет повестку технологического развития страны.

    «Из выступления Владимира Путина на Евразийском экономическом форуме ясно: Россия намерена активно развивать технологии искусственного интеллекта и создавать для этого все необходимые условия», – написал Сидякин в своем Max. Он отметил, что государство осознает стратегическое значение ИИ для экономики, науки, промышленности и государственного управления и готово вкладываться в это направление.

    По оценке Сидякина, президент видит в искусственном интеллекте прежде всего возможности, а не угрозы, и поддерживает не сдерживание новых технологий, а их рациональное и последовательное внедрение в интересах людей, бизнеса и государства. Он указал, что важно развивать не только готовые ИИ-решения, но и базовые условия для них: научные исследования, подготовку специалистов, вычислительные мощности и надежную энергетику.

    Руководитель ЦИК «Единой России» напомнил, что партия уже ведет работу по формированию технологического раздела Народной программы через Совет по инновационному и технологическому развитию. Он сформулировал задачу как создание условий для развития отечественных технологий, поддержки российских разработчиков, подготовки кадров и внедрения передовых решений в ключевые отрасли.

    Сидякин выразил уверенность, что сочетание государственной поддержки, сильной научной базы и возможностей бизнеса позволит создавать конкурентоспособные российские ИИ-продукты, востребованные в стране и за рубежом, и призвал молодых специалистов, ученых, инженеров и предпринимателей активнее включаться в эту работу.

    29 мая 2026, 12:56 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила за сохранение и развитие господдержки самозанятых

    Tекст: Вера Басилая

    «Единая Россия» выступает за сохранение и дальнейшее развитие мер государственной поддержки самозанятых и индивидуальных предпринимателей, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина.

    В «Единой России» считают необходимым продолжить развитие режима самозанятости, а также максимально дебюрократизировать работу индивидуальных предпринимателей.

    По словам Когогиной, партия выступает за сохранение и дальнейшее развитие мер государственной поддержки самозанятых и индивидуальных предпринимателей, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула важность снижения административной нагрузки на бизнес.

    «По решению президента и при поддержке «Единой России» режим самозанятости, несомненно, должен работать и дальше. Более того – его необходимо развивать. Важно, чтобы снизилось количество документов, которые необходимо оформлять для господдержки самозанятых, происходила дебюрократизация их деятельности – предприниматель должен быть занят работой, а не отчетами», – заявила депутат.

    По мнению парламентария, специальный налоговый режим открывает новые возможности для самореализации граждан и стимулирует развитие экономики страны. В настоящее время партия готовит новые предложения по поддержке самозанятых для включения в свою народную программу.

    В начале мая Федеральная налоговая служба зафиксировала рекордный рост числа самозанятых россиян до 15,4 млн человек.

    Ранее правительство отказалось от изменения условий налогообложения для этой категории граждан до 2028 года.

    28 мая 2026, 19:57 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила за сокращение времени ожидания общественного транспорта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Меры по сокращению времени ожидания общественного транспорта и повышению регулярности рейсов планируется включить в народную программу партии «Единая Россия», сообщил заместитель руководителя фракции Евгений Ревенко.

    По его словам, от граждан поступают многочисленные обращения с жалобами на сбои и нерегулярность перевозок, передает ТАСС.

    Ревенко отметил, что пассажиры в регионах сталкиваются с опозданиями, редкими рейсами, отменой маршрутов и нарушением расписания. Особенно остро, по его оценке, проблема проявляется в малых городах и пригородах, где автобус или маршрутка нередко остаются единственным способом добраться до работы, школы или поликлиники.

    «Ждать автобус по 30-40 минут – ненормально. Нужно сделать работу транспорта удобной для людей: сокращать время ожидания, делать движение регулярным и понятным для пассажиров. Люди должны быть уверены, что транспорт придет вовремя и без срывов», – сказал парламентарий. Он подчеркнул, что предложения по решению этих проблем партия внесет в народную программу как один из базовых вопросов качества жизни.

    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    28 мая 2026, 18:46 • Новости дня
    Путин заявил о неизбежной замене работников в ряде отраслей на ИИ
    @ Александр Щербак/POOL/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме в Астане рассказал о влиянии новых технологий на рынок труда. По его словам, сценарий, когда люди будут вынуждены сменить профессию из-за искусственного интеллекта, реален.

    «По ряду направлений, связанных с автоматизацией процессов, подготовкой и анализом документации, разработкой программного кода, искусственный интеллект уже сейчас заменяет сотрудников младшего звена, а в обозримой перспективе может заместить и персонал среднего уровня», – подчеркнул российский лидер, передает РИА «Новости».

    Президент также отметил, что текущие изменения носят необратимый характер.

    Напомним, Путин находится в Казахстане с государственным визитом, который продлится до 29 мая. Ранее он провел переговоры с главой республики Касым-Жомартом Токаевым.

    Месяцем ранее Путин указал на выход агентов искусственного интеллекта на новый уровень самостоятельности.

    В конце прошлого года российский лидер спрогнозировал постепенную замену работников начальных ступеней нейросетями, при этом ИИ будет создавать и новые рабочие места, которые требуют умения ставить задачи и работать с данными.

    28 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    Путин назвал пять преимуществ России в сфере развития ИИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В борьбе стран за лидерство в области искусственного интеллекта Россия обладает рядом конкурентных преимуществ, заявил президент России Владимир Путин и назвал пять из них.

    На пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане президент России Владимир Путин заявил о преимуществах страны для развития технологий искусственного интеллекта.

    «Во-первых, мы прекрасно себе отдаём отчёт в том, насколько важны эти знания, понимаем фундаментальность этих знаний, этих инструментов», – сказал президент.

    Вторым преимуществом, по его словам, является то, что Россия понимает возможности и риски внедрения технологий ИИ. Третье преимущество – это наличие в России необходимого  интеллектуального и кадрового потенциала, в том числе в области образования и академической науки.

    Российский лидер также отметил, что развитие ИИ требует огромных энергозатрат. «У России есть в этом смысле безусловные конкурентные преимущества. Имею в виду развитые технологии атомной энергетики – и малых электростанций атомной генерации, и крупных блоков. Это очень важно для создания соответствующих платформ. Можем использовать и другие источники, имеется в виду и гидрогенерация, имеются в виду и традиционные виды энергетики», – подчеркнул Путин.

    Еще одним необходимым условием развитие инструментов ИИ является солидное, финансирование разработок. «Россия в состоянии концентрировать на этих направлениях нужные объёмы финансовых ресурсов», – заявил российский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о наличии у России ресурсов для создания самой дешевой в мире энергетики для искусственного интеллекта.

    28 мая 2026, 18:51 • Новости дня
    Путин предложил провести в России саммит по суверенным моделям ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выступая на форуме в Астане, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова принять в 2027 году встречу на высоком уровне по искусственному интеллекту.

    Президент обозначил тему мероприятия как развитие суверенных моделей ИИ, передает ТАСС.

    «Мы также предлагаем провести в будущем году в России встречу на высоком уровне по искусственному интеллекту, чтобы обсудить взаимодействие по развитию суверенных моделей искусственного интеллекта, формированию взаимосвязанной инфраструктуры вычислительных мощностей и объектов энергетики, адаптации технологий под локальные нужды», – сказал Путин.

    В четверг Путин прибыл на пленарное заседание Евразийского экономического форума.

    Выступая на мероприятии, российский лидер назвал искусственный интеллект новым драйвером интеграции ЕАЭС.

    Он также заявил о неизбежной замене работников среднего звена ИИ.

    28 мая 2026, 19:03 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия создает свои суверенные платформы развития ИИ

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия входит в число немногих государств, способных разрабатывать собственные независимые системы искусственного интеллекта, заявил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин подчеркнул уникальное положение страны в сфере передовых технологий, передает РИА «Новости». Выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане, российский лидер отметил важность технологической независимости.

    «Российская Федерация – одна, может быть, из немногих стран, которая в состоянии создавать и создает свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта», – сказал президент.

    «Но мы прекрасно понимаем, отдаем себе отчет в том, что работа совместно с нашими друзьями, партнерами имеет огромное значение, объединение усилий может иметь колоссальный результат и дать так называемый совместный «выхлоп», если позволено будет так выразиться, по этому направлению, создает для стран ЕврАзЭС и нашей интеграции серьезные вызовы, но и, как я уже отметил, возможности», – добавил президент.

    Это заявление прозвучало в рамках государственного визита Путина в Казахстан, который проходит с 27 по 29 мая. Ранее в этот же день российский лидер провел продуктивные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Участие в форуме стало завершающим этапом программы государственного визита главы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пленарном заседании Евразийского экономического форума российский лидер назвал искусственный интеллект ключевым направлением технологического развития стран ЕАЭС.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал планы государств союза утвердить документ для безопасного внедрения нейросетей в экономику.

    В апреле глава российского государства призвал обеспечить создание отечественных фундаментальных моделей с максимальным уровнем суверенности.

    28 мая 2026, 19:38 • Новости дня
    Путин рассказал лидерам ЕАЭС об использовании ИИ в скорой помощи в России
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время выступления на Евразийском экономическом форуме в Астане президент Владимир Путин описал, как искусственный интеллект помогает столичной скорой помощи формировать досье пациента.

    На Евразийском экономическом форуме в Астане президент России Владимир Путин рассказал лидерам ЕАЭС о применении искусственного интеллекта в работе скорой помощи, передает РИА «Новости».

    Он привел пример из Москвы: «В Москве, например, внедряются активно эти (ИИ) инструменты в области здравоохранения – скорая помощь приезжает, пациент оказывается в карете скорой помощи, и пока едет, на него полностью формируется все его досье».

    Путин пояснил, что система собирает данные о том, где и когда человек лечился, какие методы применялись и какие из них показали лучшую эффективность. По его словам, уже к моменту поступления пациента в больницу о нем «практически все известно», а решение по дальнейшим действиям врачей фактически подготовлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане Путин выделил искусственный интеллект как ключевое направление технологического развития стран ЕАЭС.

    Выступая там же, российский президент заявил о важности кооперации государств союза для создания суверенных платформ развития искусственного интеллекта.

    Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о планах государств ЕАЭС принять совместное заявление об ответственном развитии и безопасном внедрении искусственного интеллекта.

    28 мая 2026, 20:21 • Новости дня
    Путин призвал использовать искусственный интеллект как драйвер роста экономики

    Tекст: Валерия Городецкая

    На пленарном заседании Евразийского экономического форума президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость быть готовыми к технологическим изменениям и использовать их как основу для ускоренного экономического роста. По его словам, в России уже реализуются национальные и отраслевые программы, направленные на внедрение искусственного интеллекта в различные сферы жизни общества.

    «Прогресс не стоит на месте. К грядущим переменам нужно быть готовым. А еще лучше использовать их как драйвер ускоренного экономического роста», – приводит слова главы государства сайт Кремля.

    «В России приняты и реализуются национальные и отраслевые программы, направленные на внедрение искусственного интеллекта в самых разных сферах жизни общества», – отметил президент.

    В четверг Путин прибыл на пленарное заседание Евразийского экономического форума.

    В ходе выступления российский лидер назвал искусственный интеллект новым драйвером интеграции ЕАЭС и заявил о неизбежной замене работников в ряде отраслей на ИИ. Он также отметил, что технологии формируют новый уклад промышленности и социальной сферы.

    Путин предложил провести в России саммит по суверенным моделям ИИ.

    28 мая 2026, 18:59 • Новости дня
    Путин выступил за кооперацию в рамках ЕАЭС для создания независимого ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане, президент России Владимир Путин заявил о важности объединения усилий по созданию суверенных платформ развития искусственного интеллекта.

    «Мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что работа совместно с нашими друзьями, партнерами (по созданию суверенных платформ развития искусственного интеллекта) имеет огромное значение. Объединение усилий имеет колоссальный, может иметь колоссальный результат и дать так называемый совместный выхлоп, если позволено будет так выразиться, по этому направлению», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    Российский лидер уточнил, что эта работа формирует для стран ЕАЭС и их интеграции как серьезные вызовы, так и новые возможности. Он добавил, что Россия осознает как возможности, так и риски внедрения технологий искусственного интеллекта.

    Ранее российский лидер назвал искусственный интеллект новым драйвером интеграции ЕАЭС и заявил о неизбежной замене работников среднего звена ИИ.

    Путин предложил провести в России саммит по суверенным моделям ИИ.

    28 мая 2026, 18:43 • Новости дня
    Путин назвал искусственный интеллект новым драйвером интеграции ЕАЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На пленарном заседании Евразийского экономического форума президент России Владимир Путин выделил искусственный интеллект как ключевое направление технологического развития стран ЕАЭС.

    «В этот раз в фокусе нашего внимания находятся высокие технологии, цифровизация и искусственный интеллект. Многое на данных направлениях в ЕАЭС уже делается», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Российский лидер отдельно подчеркнул роль искусственного интеллекта в интеграции государств. По его словам, это совершенно новая, но крайне перспективная сфера для совместной работы. Путин добавил, что такие стратегические технологии становятся важнейшим условием для экономического роста, общего прогресса и обеспечения глобальной конкурентоспособности.

    В четверг Путин прибыл на пленарное заседание Евразийского экономического форума.

    Ранее российский лидер предложил развивать в России центры обработки данных ИИ.

    28 мая 2026, 18:39 • Новости дня
    Токаев сообщил о планах ЕАЭС регулировать искусственный интеллект

    Tекст: Денис Тельманов

    Государства Евразийского экономического союза планируют утвердить документ, регламентирующий безопасное развитие и внедрение нейросетей в ключевые отрасли экономики, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    Токаев заявил о намерении стран ЕАЭС принять совместное заявление об ответственном использовании искусственного интеллекта, передает ТАСС. Выступая на пленарной сессии Евразийского экономического форума в Астане, глава государства подчеркнул важность согласованного подхода к новым технологиям.

    «Сегодня мы принимаем инициированное мной в декабре 2025 года совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта. Главная цель документа – зафиксировать общие подходы участников союза к цифровизации ключевых отраслей экономики, обеспечить безопасное внедрение технологии искусственного интеллекта с учетом взаимных интересов», – отметил казахстанский лидер.

    В 2026 году Казахстан председательствует в ЕАЭС. Токаев выразил признательность лидерам стран-участниц объединения за совместную работу над подготовкой этого важного документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал о совместном внедрении искусственного интеллекта Москвой и Астаной.

    Российский лидер анонсировал принятие важных интеграционных решений на саммите ЕАЭС в Казахстане.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков подтвердил участие российского лидера в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

    28 мая 2026, 17:55 • Новости дня
    Асафов: ЕР масштабирует успешные практики Дальнего Востока и Арктики
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Развитие арктической инфраструктуры, партийный контроль за обновлением городов и строительство компактных АЭС для отдаленных территорий войдут в новую Народную программу «Единой России». Эти меры напрямую изменят жизнь миллионов жителей Дальнего Востока и Арктики, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее во Владивостоке завершился шестой отчетно-программный форум партии «Есть результат!», посвященный комплексному развитию регионов.

    «Дальний Восток и Арктика – это огромные, сложные, но очень перспективные территории. Именно здесь сегодня рождаются решения, которые затем работают на всю страну. Не случайно ключевой форум по развитию регионов прошел во Владивостоке – для жителей этих территорий результат уже виден», – сказал политолог Александр Асафов.

    По его словам, главное достижение – люди снова верят в свой край. «Вице-премьер Юрий Трутнев на форуме привел решающий аргумент: благодаря системной работе на Дальнем Востоке удалось переломить негативный демографический тренд. Отток населения сменился притоком молодых специалистов. Для избирателя это означает главное – здесь можно строить карьеру, растить детей и чувствовать себя уверенно», – пояснил эксперт.

    «Почему это стало возможным? Потому что за каждой мерой стоит конкретная помощь человеку. Программы «Земский доктор» и «Земский учитель» закрывают проблему нехватки кадров в школах и больницах. «Дальневосточный гектар» дает людям землю и возможность реализовать свои проекты. Субсидирование авиаперевозок делает регионы доступными. Все эти инструменты родились при поддержке партии – и каждый из них решает реальную, а не бумажную проблему», – указал Асафов.

    Именно этот подход, по его словам, лег в основу работы «Единой России» над новой Народной программой. «Чтобы она отражала истинные запросы людей, к ее разработке привлекли максимально широкий круг участников: губернаторов, ветеранов и участников СВО, молодежь, учителей, коренные малочисленные народы и даже жителей самых труднодоступных поселков. Их голос услышан», – подчеркнул он.

    Что войдет в программу уже сейчас? «Во-первых, продолжение проектов, которые уже доказали свою пользу: социальная газификация для малых городов и сел, а также капитальный ремонт школ. Для семьи с детьми это напрямую означает качественное образование рядом с домом и тепло в квартире без космических счетов», – перечислил Асафов. – «Во-вторых, партийный контроль за реализацией мастер-планов городов. Этот инструмент отлично отработал на Дальнем Востоке – и теперь его распространят на всю страну. Городская среда перестанет быть «головной болью» и станет точкой роста».

    В партийное программе появится специальный раздел, посвященный Арктике. «Базовая задача – дороги и логистика: субсидирование авиаперелетов, развитие беспилотного транспорта. Для жителя арктического поселка это устойчивая связь с большой землей – возможность улететь, привезти товары, получить услуги. И только на такой основе можно говорить о создании инфраструктуры для креативных индустрий, что повысит привлекательность этих регионов для молодых специалистов», – подчеркнул политолог.

    Отдельное внимание уделено энергетике. «Прорывное решение – атомные станции малой мощности. Это компактные АЭС, которые дают свет и тепло там, где тянуть обычные сети бессмысленно дорого. Яркий пример – плавучая станция «Академик Ломоносов», которая уже работает в чукотском Певеке. Вторую строят в Якутии, третью готовят для золотодобытчиков Чукотки. Для местных жителей это стабильное тепло зимой и рабочие места – без привязки к дорогому привозному углю или дизелю», – добавил он.

    Кроме того, вопросы развития Дальнего Востока и Арктики давно переросли региональную повестку и играют важную роль на федеральном уровне. «Инициативы, рожденные здесь, войдут в новую Народную программу и станут ориентиром для всей России на годы вперед. Это не лозунги, а конкретный план, где за каждым пунктом – улучшение жизни конкретной семьи», – заключил Асафов.

    Ранее во Владивостоке прошел шестой отчетно-программный форум Единой России «Есть результат!», посвященный развитию Дальнего Востока и Арктики. «Это особая территория с огромными возможностями и задачами, требующими нестандартных точных решений», – сказал секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

    Владивосток стал шестой площадкой форума. Ранее аналогичные мероприятия прошли в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, где обсуждались промышленность, молодежная политика, ЖКХ и здравоохранение. В совокупности с 74 региональных форумов в новую Народную программу «Единой России» уже поступило 1,5 миллиона инициатив от граждан. Итоговый документ партия представит на съезде в августе.

    29 мая 2026, 10:09 • Новости дня
    Компания Anthropic обогнала OpenAI и стала самым дорогим ИИ-стартапом

    Tекст: Мария Иванова

    Создатель чат-бота Claude компания Anthropic привлек 65 млрд долларов, что позволило компании стать мировым лидером по стоимости среди проектов в сфере искусственного интеллекта.

    Рыночная капитализация американской компании Anthropic превысила показатели конкурентов. Об этом сообщила газета The New York Times, передает ТАСС.

    Накануне стартап выпустил отчет о получении новых инвестиций в размере 65 млрд долларов. В результате стоимость предприятия достигла 965 млрд долларов. Главный соперник на рынке в лице OpenAI оценивается скромнее – в 730 млрд долларов.

    Проект запустили в 2021 году бывшие сотрудники OpenAI. Создатели уделяют особое внимание безопасности использования нейросетей. В организации подчеркивают: «Мы позиционируем себя как разработчика этичного ИИ». Первый собственный алгоритм Claude был представлен в марте 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители компаний OpenAI и Anthropic провели закрытые встречи с аппаратом комитета Палаты представителей США по внутренней безопасности.

    Власти Евросоюза потребовали от американского стартапа доступ к новой нейросети Mythos.

    Жюри присяжных в Сан-Франциско ранее отклонило иск миллиардера Илона Маска к конкурентам из OpenAI.

    29 мая 2026, 17:30 • Новости дня
    Лидеры стран ЕАЭС приняли совместное заявление об ответственном развитии ИИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государства Евразийского экономического союза объединят усилия для безопасного внедрения передовых цифровых технологий в различные отрасли национальных экономик, говорится в совместном заявлении лидеров стран по итогам саммита в Астане.

    Лидеры стран-участниц Высшего Евразийского экономического совета приняли совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках Евразийского экономического союза. Стороны признали безусловный цифровой суверенитет участников объединения и важность инноваций для глобальной конкурентоспособности, говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Кремля.

    «Мы выступаем за раскрытие потенциала систем искусственного интеллекта и обеспечение его инклюзивного, безопасного и ответственного применения в отраслях экономики государств-членов исходя из принятых в государствах-членах решений, отмечаем необходимость развития сотрудничества в области искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС, ориентированного на развитие технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики государств-членов, выступаем за развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта с учетом принципов объективности, недискриминации и этичности», – говорится в тексте заявления.

    Лидеры стран ЕАЭС отметили, что ответственное использование инноваций поможет ускорить цифровую трансформацию и создать новые рабочие места. Участники союза намерены последовательно прорабатывать инициативы и реализовывать совместные технологические проекты. Особое внимание уделят обмену опытом и недопущению появления барьеров на внутреннем рынке объединения.

    «Мы выражаем уверенность, что сотрудничество в ответственном развитии и применении искусственного интеллекта в отраслях экономики в рамках ЕАЭС станет мощным импульсом для технологического, экономического прогресса наших стран с обеспечением защиты гарантированных прав граждан и цифровых суверенитетов государств-членов», – подчеркнули главы государств-участников ЕАЭС.

    Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал принятие совместного заявления стран ЕАЭС об ответственном использовании искусственного интеллекта.

    Президент России Владимир Путин назвал эту технологию ключевым направлением технологического развития государств объединения. Также российский лидер выступил за объединение усилий для создания суверенных платформ нейросетей.

    29 мая 2026, 17:40 • Новости дня
    Победитель профессионального конкурса назвал реальные зарплаты сварщиков в России

    Победитель профессионального конкурса назвал реальные зарплаты сварщиков в России
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Освоить один вид сварки на высоком уровне можно за три года, но чтобы претендовать на высокую зарплату, надо освоить несколько типов, рассказал газете ВЗГЛЯД мастер Илья Рюппиев. В День сварщика, который отмечается 29 мая, он объяснил, от чего зависит зарплата специалиста, почему искусственный интеллект и роботы полностью не заменят людейв этой сфере, и как можно приварить стекло к железу.

    «Зарплата сварщика зависит от его разряда, опыта и места работы, предприятия. Это очень индивидуальные показатели. Если брать в целом и среднем, то заработок варьируется в пределах 50-300 тыс. рублей», – рассказал Илья Рюппиев, мастер производственного обучения завода «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш», победитель федерального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик» – 2025 года.

    Однако, по словам спикера, высокий заработок приходит не сразу. «Чтобы стать востребованным сварщиком, недостаточно окончить колледж – нужно получить необходимые опыт и навыки. По моим наблюдениям, чтобы на высоком уровне освоить один вид сварки, требуется в среднем около трех лет», – поделился он.

    Какие же виды сварки наиболее востребованы? Рюппиев перечислил три самых распространенных, используемых на большинстве предприятий: ручная дуговая, полуавтоматическая и аргонодуговая. «Первая чаще всего применяется в металлургии, вторая – в судостроении. Я же работаю со всеми тремя типами», – рассказал он.

    При этом на многих предприятиях практикуется сразу несколько видов сварки. «Поэтому мастера имеют возможность поднять свою квалификацию, получить разнообразный опыт и, соответственно, претендовать на более высокую зарплату», – пояснил собеседник.

    Специалист также опроверг доводы о том, что искусственный интеллект, роботизация и автоматическая сварка смогут полностью заменить человека у сварочного аппарата. «Автоматы могут быть применимы на конструкциях вроде больших емкостей, чтобы вести продольные швы. Преимущество роботов – в сокращении времени выполнения задачи. Но далеко не всегда места сварки легкодоступны, зачастую приходится работать там, куда не подлезет ни одна машина. В целом для успешной сварки все равно нужно наблюдение и контроль со стороны человека», – подчеркнул он.

    Рюппиев поделился и самыми необычными видами работ, которые ему доводилось проводить. «Однажды я приварил стекло к железной пластине аргонодуговой сваркой. Конструкция получилась довольно прочной – я поднимал ее, держа за стеклянную часть. Также проводил сварку под водой в ведерке», – рассказал он.

    29 мая в России отмечается День сварщика. Праздник появился по инициативе профессионального сообщества, а в прошлом году распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина был официально закреплен в календаре. Теперь он отмечается каждый год в последнюю пятницу мая.

    История этого праздника также связана с отечественной инженерной мыслью. Еще в 1888 году в Перми инженер Николай Славянов совершил прорыв: он впервые в мире применил дуговую сварку металлическим электродом. Именно с этого момента родилась современная сварка. Сегодня в России трудятся более 700 тыс. сварщиков.

    В преддверии праздника – а также непосредственно 29 мая – в 13 регионах страны прошли отборочные этапы конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик». Это направление стало одним из самых массовых в 2026 году. Всего запланировано 53 региональных этапа. Победители встретятся в сентябре в Перми на федеральной стадии, чтобы в честном состязании выявить лучшего из лучших.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как создание отечественных промышленных роботов поможет России преодолеть дефицит инженеров и промышленных рабочих, особенно сварщиков.

