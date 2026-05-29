В Нижнем Новгороде открылась мультимедийная выставка «Великая Всероссийская»

Tекст: Валерия Городецкая

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и создан министерством культуры и министерством цифрового развития и связи Нижегородской области совместно с АНО «Горький Тех» и Нижегородским государственным художественным музеем, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Губернатор Глеб Никитин напомнил о значении исторической выставки: «Выставка 1896 года – это было событие мирового масштаба. Я часто привожу такой пример: сегодня мы создаем национальный центр, и в истории России уже были проекты подобного уровня – ВДНХ, где Советский Союз демонстрировал свои достижения в космосе, сельском хозяйстве. Но самым первым таким проектом стала Всероссийская выставка 1896 года. Александр III, на мой взгляд, проявил настоящую мудрость и прагматизм: он решил не просто показать миру, на что мы способны, но и, что важнее, открыть глаза самому русскому человеку на его собственный гений. На той выставке работал Менделеев, там блистали все великие умы эпохи: Шухов впервые представил свою гиперболоидную башню, Попов – прообраз радиопередатчика, Блинов – первый гусеничный трактор. Перечислять эти впервые представленные миру изобретения можно бесконечно. Но помимо высоких технологий существовал и художественный павильон, где экспонировались полотна авторов, ставших для нас предметами подлинной гордости русской культуры. Именно там, к примеру, была показана работа Маковского «Воззвание Минина», которая с тех пор стала символом нашего города».

Историческая выставка 1896 года проходила в Нижнем Новгороде с 28 мая (9 июня) по 1 (13) октября и стала первой, проведенной вне столиц, а также крупнейшей во всей истории всероссийских выставок. Ее площадь превышала 80 га, для нее построили более 170 павильонов, а посетили экспозицию свыше 1 млн человек, в том числе императорская чета. Эта выставка единственная удостоилась титула «Великая», и новый проект показывает ее как живой процесс развития от исторического вызова к будущим возможностям.

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов заявил, что «Великая Всероссийская» стала глобальным замыслом и сегодня, порождая новые инициативы, которые войдут в ее наследие и возвращают в общественное поле забытые отечественные достижения. Он напомнил, что за пять лет работы фонд поддержал более 3300 проектов, связанных с выставочной деятельностью, на сумму свыше 11 млрд рублей. В числе инициаторов нынешней экспозиции – почетный гражданин Нижнего Новгорода, профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяна Виноградова, чья переизданная книга «Глазами очевидца» основана на репортажах ее деда, журналиста и хроникера Василия Виноградова.

Среди партнеров проекта, предоставивших экспонаты, более 50 музеев и собраний, включая Государственный Эрмитаж, Государственную Третьяковскую галерею, Музей Москвы, Политехнический музей, Музей-заповедник «Абрамцево» и ведущие профильные музеи Петербурга, Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Иркутска, Самары, Симферополя и Нижнего Новгорода. Сценография выстроена по хронологическому принципу и ведет посетителя через шесть разделов, где рядом с подлинными предметами, демонстрировавшимися в 1896 году, представлены современные интерпретации.

Директор по стратегии ТАСС Сергей Кузовников рассказал, что агентство в специальном разделе показывает путь передачи новостей от телетайпа до цифровых решений, подчеркивая, что технологии распространения информации так же важны, как и ее добыча. В зале установлена бегущая строка, аналогичная той, что размещена на главном офисе ТАСС на Тверской, 2, и на сайте агентства; в режиме реального времени она передает поток из 3000 новостей в сутки на шести языках.

Цифровой слой экспозиции включает приложение с дополненной реальностью, которое «оживляет» макет территории выставки, выполненный на 3D-принтере в масштабе 1:400, и VR-зал для виртуальной прогулки по павильонам. Посетители могут с помощью технологий искусственного интеллекта получить собственный портрет в стилистике рубежа XIX–XX веков на фоне исторических построек. Аудиогид к проекту записал народный артист России, художественный руководитель Московского губернского театра и МХАТ имени М. Горького Сергей Безруков.