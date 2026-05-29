    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток
    Медведев посоветовал спрашивать за дрон в Румынии с «имбецилоподобных лидеров ЕС»
    Приставы начали взыскивать с Euroclear Bank 25 млрд рублей
    Швеция пообещала Украине истребители Saab Gripen с ракетами «Метеор»
    Захарова дала оценку заявлениям лидеров ЕС по инциденту с дроном в Румынии
    ФСБ предотвратила подрыв пассажирского поезда в Новороссийске
    Кремль назвал Европу стороной конфликта на Украине
    В России остановили продажу минеральной воды «Джермук»
    Российские пловцы завоевали три золота на турнире во Франции
    29 мая 2026, 14:49 • Новости дня

    Песков назвал претензии Лукашенко к утильсбору темой двустороннего диалога

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал недовольство президента Белоруссии Александра Лукашенко политикой взимания утилизационного сбора.

    Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Москва воспринимает эти замечания как стимул для дальнейшего диалога, передает ТАСС.

    «Это позиция Александра Григорьевича (Лукашенко), ее тоже все уважают. Не все с нами согласны», – заявил журналистам Дмитрий Песков.

    Он добавил, что российская сторона объективно оценивает прозвучавшую критику. По словам представителя Кремля, сложившаяся ситуация станет поводом для совместной работы на двустороннем и многостороннем уровнях.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что такое утильсбор, кто именно и в каком размере должен его уплачивать.

    29 мая 2026, 01:48 • Новости дня
    Посол объяснил молчание Швейцарии после трагедии в Старобельске

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Швейцарии отказались публично осудить удар ВСУ по гражданскому колледжу в Старобельске, ограничившись сочувствием в ходе закрытой дипломатической встречи, потому что им не хватило мужества, считает посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

    «Отмечу, что в ходе беседы представительница конфедерации высказала соболезнования в связи с трагедией в Старобельске. Жаль, что швейцарской дипломатии не хватает мужества заявить об этом публично», – сказал дипломат ТАСС.

    По словам Гармонина, 28 мая на встрече в швейцарском внешнеполитическом ведомстве обсуждалась обеспокоенность эскалацией и применением российских ракет «Орешник».

    Посол указал, что кулуарный подход Берна все же отличается от позиции большинства европейских столиц, которые полностью игнорируют военные преступления Киева. Он также призвал конфедерацию серьезно отнестись к рекомендации об эвакуации дипломатов из украинской столицы.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ. По данным СК и руководства ЛНР, ночью было применено четыре БПЛА самолетного типа. При атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, 44 пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после посещения места трагедии в Старобельске журналист Al-Mayadeen указал на особенности удара по объекту с детьми в Старобельске, а корреспондент Al Arabiya убедился в гражданском статусе колледжа в Старобельске.

    Додик назвал удар ВСУ по Старобельску беспрецедентным военным преступлением. В ООН призвали к независимому расследованию после ударов ВСУ в Старобельске.

    28 мая 2026, 23:53 • Новости дня
    Россиянка Заикина взяла золото ЧЕ по художественной гимнастике среди юниоров

    Tекст: Катерина Туманова

    Отечественные гимнастки триумфально вернулись на международную арену, завоевав золото на первенстве Европы в Болгарии среди юниоров – россиянка Яна Заикина завоевала золотую медаль.

    Россиянка Яна Заикина в четверг, 28 мая, показала лучший результат в упражнении с лентой, набрав 26,000 балла. Второе место досталось украинке Софии Краинской с результатом 25,750 балла, а замкнула тройку лидеров немка Мелисса Диет, получившая 25,300 балла, передает РИА «Новости».

    Российский гимн впервые за пять лет прозвучал на международном турнире по художественной гимнастике. На чемпионате Европы в болгарской Варне гимнастка Яна Заикина стала победительницей среди юниоров.

    Чемпионат Европы стартовал 27 мая и продлится до 31 мая. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях под национальным флагом, с гимном страны.

    Международная федерация гимнастики 17 мая приняла решение о допуске россиян к турнирам, а 24 мая аналогичное постановление вынес Европейский гимнастический союз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенный мир борьбы вернул атлетам из России право на использование государственного флага и гимна. Дегтярев поприветствовал решение European Gymnastics по снятию санкций с россиян. Российским бойцам муайтай вернули право выступать с флагом и гимном.

    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    29 мая 2026, 12:06 • Новости дня
    Эксперт назвал две версии инцидента с беспилотником в Румынии

    Эксперт Анпилогов: Инцидент с БПЛА в Румынии может быть провокацией Киева

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВС России, очевидно, не целились и не собирались бить по Румынии. Попадание же БПЛА в жилой дом в румынском городе Галац могло быть провокацией Киева, который прямо заявляет о желании втянуть НАТО в конфликт с Россией, или результатом неудачных действий противника по отклонению дрона, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «ВС России активно используют «Герани» для ударов по целям на Украине. Речь идет о тысячах БПЛА за месяц. Некоторые аппараты практически неповрежденными попадают в руки противника. Поэтому у украинской армии есть возможности для проведения провокаций с этими дронами – например, путем их запуска по третьим странам», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Он напомнил, что ранее «жертвой» таких провокаций становилась Польша, власти которой обвиняли в налете беспилотников на республику Россию. «Однако дальность «Гераней», запускаемых с территории РФ, недостаточна для того, чтобы через всю Украину пролететь до Польши. Украинские уши торчали настолько явно, что после изначальных демаршей Варшава не предпринимала никаких действий и не проводила расследование, дабы не выйти на реального заказчика и исполнителя», – детализировал собеседник.

    По его оценкам, в случае с румынским Галацем следует учитывать еще один момент. «Этот город расположен напротив Рени в Одесской области – крупного речного порта, который позволяет Украине использовать Дунайскую логистику: в том числе перебрасывать различные военные грузы», – уточнил Анпилогов. Поэтому инфраструктура ренийского порта неоднократно становилась целью ударов российской армии.

    В то же время противник пытается противодействовать атакам с помощью систем ПВО и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Это уже приводило к повреждениям различных сараев на берегу Дуная с румынской стороны. Такие и более серьезные последствия практически неизбежны в ситуации, когда крупный логистический и фактически военный украинский объект, расположенный в непосредственной близости от Румынии, используется Евросоюзом для снабжения ВСУ», – указал аналитик.

    «Таким образом, в связи с инцидентом в Галаце открытым остается вопрос: была ли это провокация Киева с запуском «российского» БПЛА или результат неудачных действий противника по отклонению аппарата. Очевидно одно – ВС России не целились и не собирались бить по румынскому городу», – подчеркнул эксперт.

    Собеседник обратил внимание на то, что румынские военные не смогли перехватить беспилотник. «Дело в том, что Галац расположен фактически в нескольких десятках километров от Рени. Беспилотник способен преодолеть это расстояние в считанные минуты. А реактивному истребителю, между тем, требуется больше времени, чтобы совершить маневр: засечь цель и развернуться на боевой курс», – рассуждает Анпилогов.

    «Как бы то ни было, у Румынии, которая оказывает Украине всестороннюю поддержку, что называется, рыльце в пушку. Поэтому разыгрывается спектакль с обвинениями в адрес России. Но я думаю, все ограничится стандартными демаршами», – заключил спикер.

    В ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе БПЛА. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов, часть из них покинула здание самостоятельно.

    Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что радары зафиксировали нарушение воздушного пространства, после чего в воздух подняли два истребителя F-16 и вертолет, а пилотам было разрешено поражать цели. Однако румынские военные не смогли перехватить беспилотный аппарат.

    Министр иностранных дел республики Оана Цойу позже заявила, что дрон якобы был российским. По предварительной информации, речь идет о «Герани-2», передает агентство Agerpres. Цойу назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и обвинила Россию в нарушении международного права. МИД Румынии уже вызвал посла России Владимира Липаева в связи с инцидентом. Цойу пригрозила новыми санкциями в отношении Москвы на европейском уровне.

    Президент Румынии Никушор Дан созвал Высший совет национальной обороны. Он возложил ответственность за попадание БПЛА в дом на Россию. «Мы примем соответствующие меры в отношении Российской Федерации», – написал глава государства, добавив, что намерен сообщить о случившемся Совету Безопасности ООН.

    Сообщается, что Бухарест проинформировал союзников по НАТО и генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о произошедшем, а также попросил ускорить процесс передачи стране средств для борьбы с беспилотниками. Рютте находится на связи с властями Румынии после инцидента с дроном, заявила представитель блока Аллисон Харт. Она заверила, что НАТО продолжит укреплять оборону от всех угроз, включая БПЛА.

    В конце апреля румынский министр национальной обороны Раду Мируцэ заявил, что страна создаст «стену» из средств ПВО для защиты от беспилотников. Однако, сетовал он, пока полностью закрыть небо от новых угроз не удается. «Мы защищаем населенные пункты, перемещаем наземные средства в зависимости от того, как мы видим ситуацию на другом берегу Дуная», – добавил чиновник.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в связи с попаданием дрона в жилой дом в Румынии заявила, что Россия «перешла еще одну черту». По ее словам, Брюссель полностью солидарен с Бухарестом. «По мере того как мы продолжаем укреплять нашу безопасность и сдерживание, особенно на нашей восточной границе, мы будем продолжать усиливать давление на Россию», – добавила она.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». «ЕС един в усилении давления на Россию посредством санкций и укреплении оборонительных возможностей, в частности вдоль нашей восточной границы», – заявил он. Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

    28 мая 2026, 17:03 • Новости дня
    Шойгу: Удар по Киеву может быть нанесен в любой момент

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удар по Киеву, о котором ранее предупреждала российская сторона, может быть нанесен в любой момент, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на пресс-конференции на Первом Международном форуме по безопасности.

    «Это может произойти в любой момент. И тогда, когда мы сочтем, что ответ должен быть той силы, о которой мы неоднократно говорили, мы ответим на тот террористический акт, который повлек жертвы наших ребят совсем еще юных и молодых», – подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, может ли отказ послов европейских стран покинуть Киев повлиять на решимость российской стороны, передает ТАСС.

    Шойгу напомнил, что о возможном ударе по Киеву российская сторона уже предупреждала и, по его словам, продемонстрировала, какой силы он может быть. Шойгу добавил, что у России есть все необходимое для его нанесения.

    Напомним, МИД России анонсировал системные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Ведомство призвало иностранных граждан срочно покинуть украинскую столицу.

    28 мая 2026, 16:53 • Новости дня
    В России анонсировали изменения в правилах техосмотра авто

    В России анонсировали изменения в правилах техосмотра авто
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские власти заложили в новую дорожную стратегию до 2036 года модернизацию техосмотра автомобилей, ключевые результаты которой ожидаются в 2028 году, отмечают СМИ.

    Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения, в плане предусмотрено обновление системы техосмотра транспорта, пишут «Известия». В документе отдельно отмечено: «Разработка комплекса мер, направленных на совершенствование технического осмотра транспортных средств и повышение его эффективности в части обеспечения безопасности дорожного движения». За подготовку этих решений будут отвечать Минтранс, МВД и Минсельхоз, от них ожидают доклад в 2028 году.

    Сейчас обязательный техосмотр проходят легковые такси, грузовики и автобусы. Владельцы легковых автомобилей – физические лица обязаны проходить проверку только при перерегистрации машин старше четырех лет и при внесении изменений в конструкцию транспорта.

    План по реализации стратегии включает более 260 мероприятий. Ключевая цель документа – сократить смертность на дорогах как минимум в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с уровнем 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России приняло план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

    Ранее Министерство внутренних дел разработало обновленную версию постановления правительства об усилении контроля за процедурой технического осмотра с 1 сентября 2026 года.

    До этого Всероссийский союз страховщиков и Российский союз автостраховщиков предложили с помощью дорожных камер контролировать наличие у автомобилей не только полисов ОСАГО, но и диагностических карт техосмотра.

    29 мая 2026, 14:14 • Новости дня
    Захарова дала оценку заявлениям лидеров ЕС по инциденту с дроном в Румынии

    Захарова: Брюссельские верещания нужны для отвода глаз от преступлений Зеленского

    Захарова дала оценку заявлениям лидеров ЕС по инциденту с дроном в Румынии
    Tекст: Олег Исайченко

    Представители ЕС неспроста обвиняют Россию в инциденте с упавшим БПЛА в Румынии. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Все эти брюссельские верещания нужны западникам для отвода глаз от террористических преступлений Владимира Зеленского», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Накануне в ходе брифинга она подчеркнула: кровь детей – жертв удара ВСУ в Старобельске на руках Запада. Напомним, ВСУ атаковали колледж и общежитие в Старобельске (ЛНР) в ночь на 22 мая. При ударе погиб 21 человек.

    На этом фоне особо цинично выглядит реакция представителей ЕС и НАТО на инцидент с попаданием дрона в жилой дом в Румынии. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия «перешла еще одну черту». Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

    28 мая 2026, 16:11 • Новости дня
    Ереван отказался принимать часть российских наблюдателей на выборы
    Армянская сторона уведомила о нежелательности присутствия некоторых граждан России в качестве электоральных экспертов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что Москва предварительно направила данные представителей в строгом соответствии с требованиями Еревана, передает ТАСС.

    «Списки российских наблюдателей были направлены в установленном порядке для проведения аккредитационных мероприятий. Все, как требовала армянская сторона. К сожалению, действительно, армянские партнеры неформально уведомили о нежелательности включения ряда граждан России в состав миссии», – заявила дипломат.

    Ограничения коснулись трех депутатов Государственной думы. Кроме того, в республике отказались принимать представителя избирательной комиссии Карачаево-Черкесии.

    Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что сближение Еревана с Евросоюзом может стать поводом для обсуждения целесообразности дальнейшего членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    28 мая 2026, 21:07 • Новости дня
    Россельхознадзор: Продукция АПК Армении не соответствует требованиям России

    Россельхознадзор: Продукция АПК Армении не соответствует требованиям России
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Армянскую плодоовощную продукцию в Россельхознадзоре признали не соответствующей российским требованиям, а также стандартам ЕАЭС.

    Армянская сельхозпродукция в последнее время не соответствовала требованиям России, хотя РФ остается основным рынком ее сбыта, заявили РИА «Новости» в Россельхознадзоре.

    «Учитывая, что Россия является основным рынком сбыта армянской сельхозпродукции и то, что в последнее время поставляемая из Армении продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России, можно полагать, что министерство экономики Армении не справляется с полномочиями, возложенными на него после упразднения Минсельхоза», – подчеркнули в ведомстве.

    Там напомнили, что в Армении в результате структурной реформы правительства в 2019 году было ликвидировано министерство сельского хозяйства, а вопросы госполитики в агросфере передали министерству экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россельхознадзор с 30 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении.

    Ранее Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на ввоз цветочной продукции из Армении из-за участившихся случаев выявления опасных карантинных объектов.

    Глава ведомства Сергей Данкверт заявил о наличии проблем с поставками из Армении не только цветов, но также овощей и фруктов, и сообщил о продолжающихся инспекциях на армянских предприятиях.

    28 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    Путин назвал пять преимуществ России в сфере развития ИИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В борьбе стран за лидерство в области искусственного интеллекта Россия обладает рядом конкурентных преимуществ, заявил президент России Владимир Путин и назвал пять из них.

    На пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане президент России Владимир Путин заявил о преимуществах страны для развития технологий искусственного интеллекта.

    «Во-первых, мы прекрасно себе отдаём отчёт в том, насколько важны эти знания, понимаем фундаментальность этих знаний, этих инструментов», – сказал президент.

    Вторым преимуществом, по его словам, является то, что Россия понимает возможности и риски внедрения технологий ИИ. Третье преимущество – это наличие в России необходимого  интеллектуального и кадрового потенциала, в том числе в области образования и академической науки.

    Российский лидер также отметил, что развитие ИИ требует огромных энергозатрат. «У России есть в этом смысле безусловные конкурентные преимущества. Имею в виду развитые технологии атомной энергетики – и малых электростанций атомной генерации, и крупных блоков. Это очень важно для создания соответствующих платформ. Можем использовать и другие источники, имеется в виду и гидрогенерация, имеются в виду и традиционные виды энергетики», – подчеркнул Путин.

    Еще одним необходимым условием развитие инструментов ИИ является солидное, финансирование разработок. «Россия в состоянии концентрировать на этих направлениях нужные объёмы финансовых ресурсов», – заявил российский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о наличии у России ресурсов для создания самой дешевой в мире энергетики для искусственного интеллекта.

    28 мая 2026, 23:15 • Новости дня
    Сборная России уступила Египту в товарищеском матче
    Tекст: Катерина Туманова

    Товарищеская встреча в Каире завершилась поражением российской национальной команды от египтян, единственный гол забил Мостафа Абдельрауф.

    Матч между национальными командами прошел в четверг и завершился победой хозяев со счетом 1:0, передает РИА «Новости».

    Решающий мяч на 65-й минуте отправил в ворота российской сборной Мостафа Абдельрауф. При этом лидер египетской сборной Мохамед Салах пропустил игру.

    На стадионе за игрой команд следили более двух тысяч болельщиков из России. Представители футбольного союза отметили, что «это самый массовый выездной сектор на сборной в этом десятилетии».

    В актуальном рейтинге ФИФА египетская команда находится на 29-й позиции, российская занимает 36-ю строчку.

    Впереди у египтян участие в чемпионате мира, который пройдет летом в США, Мексике и Канаде. Российские футболисты планируют провести две товарищеские встречи: 5 и 9 июня в Волгограде и Калининграде, где они сыграют с Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, РФС сообщил о матчах России с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом. Игру футбольных сборных России с Египтом перенесли на другой стадион. Ассоциация футбола Иордании объявила о проведении 4 сентября товарищеского матча со сборной России.

    28 мая 2026, 18:09 • Новости дня
    Каллас призвала ЕС давить на сотрудничающие с Россией страны
    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз должен задействовать влияние на страны, продолжающие экономическое сотрудничество с Россией, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас после неформального Совета ЕС по иностранным делам.

    «Мы обсудили, как усилить давление на Россию во всем мире. Слишком много стран продолжают вести бизнес с Москвой, одновременно пользуясь привилегированным доступом к европейским рынкам и инвестициям», – сказала она, передает «Интерфакс».

    По словам Каллас, Европа должна гораздо активнее использовать рычаги в области торговли, инвестиций, доступа к рынкам и партнерствам, чтобы усилить такое давление. Она напомнила, что Евросоюз готовит 21-й пакет санкций против России.

    Каллас также заявила, что Евросоюз, по ее мнению, не может выступать нейтральным посредником между Россией и Украиной в нынешней ситуации вокруг Украины.

    Во вторник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о разработке пакета санкций против уровня жизни россиян.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил об экономических проблемах недоброжелателей России.

    28 мая 2026, 17:17 • Новости дня
    Ливни в Дагестане разрушили уникальный 250-метровый арочный мост
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Старинный арочный мост длиной 250 метров у села Касумкент в Дагестане не выдержал многодневных дождей и паводка, обрушились три пролета конструкции, сообщили местные власти.

    Длительные проливные дожди и подтопления стали причиной того, что в Дагестане обрушились пролеты уникального арочного моста. Инцидент произошел у села Касумкент в Сулейман-Стальском районе Дагестана, сообщает «Российская газета» со ссылкой на ГИБДД региона.

    В результате продолжительных дождей и подъема уровня воды в реке Чирагчай обрушились три пролета моста общей длиной 40 метров. Для движения машин организован объезд по мосту на 16-м километре автодороги Мамраш – Ташкапур – Араканский мост.

    В администрации Сулейман-Стальского района напомнили, что мост длиной 250 метров был построен в 1929 году. Тогда путь в села Сулейман-Стальского, Курахского, Хивского, Агульского и других районов Араканской долины проходил только через Касумкент.

    До строительства моста людей останавливала полноводная река Чирагчай, которую приходилось переходить пешком на свой страх и риск. Арочная конструкция считалась уникальной для своего времени и за почти сто лет существования несколько раз реконструировалась, однако нынешний паводок она не выдержала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дагестане другой мост на перегоне Каякент – Берикей также разрушился из-за сильных дождей.

    Позже в республике на федеральной трассе «Кавказ» возле поселка Мамедкала еще один мост обрушился после подъема уровня воды.

    А в Сулейман-Стальском районе временный мост между селами Касумкент и Шихикент был смыт паводком.

    28 мая 2026, 20:36 • Новости дня
    YouTube начал ограничивать VPN-зрителей в России
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские пользователи с включенным VPN столкнулись на YouTube с блокировкой части спортивных и телевизионных роликов и предупреждениями о необходимости отключения сервисов обхода ограничений.

    Площадка YouTube начала ограничивать в России доступ к части видео для пользователей с активным VPN, пишет «Коммерсантъ». У ряда каналов новые ролики могут не отображаться совсем либо при запуске появляется запрос отключить сервис обхода блокировок. В первую очередь речь идет о каналах с международными спортивными трансляциями и ТВ-премьерами, где строже контролируется эксклюзивный показ контента по регионам.

    Собеседники издания на медиарынке считают, что изменения не связаны исключительно с Россией и не означают блокировку всего контента платформы. По оценке директора по SMM и ORM агентства PR Partner Дамира Фейзуллова, происходит поэтапное ужесточение контроля за региональными правами. Он отмечает, что рынок стриминга и цифровых трансляций подорожал, особенно в спорте, музыкальных концертах, телевизионном контенте и эксклюзивных лицензиях.

    «Когда пользователь смотрит видео через VPN, он фактически перемещается в другую юрисдикцию и получает доступ к контенту, права на который в его стране не были приобретены либо принадлежат другому дистрибьютору», – объяснил руководитель направления «Разрешение It&Ip споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Он указал, что для правообладателей это прямые убытки и нарушение лицензионных договоров, а платформа снижает риск судебных претензий и поддерживает ценность территориальных лицензий.

    Ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев рассказал, что механизм работает не по странам, а по конкретным правам на конкретные видео: одному пользователю ролик доступен, другому нет. По его словам, YouTube учитывает IP-адрес, страну аккаунта, платежные данные, историю локаций и признаки использования VPN. Для российских зрителей это означает, что часть контента с жесткими региональными правами чаще будет недоступна при просмотре через VPN.

    28 мая 2026, 19:46 • Новости дня
    «Руспродсоюз»: Россия оперативно заменит овощи и фрукты из Армении
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ограничение ввоза плодов и овощей из Армении, по оценке экспертов, не должно сказаться на обеспеченности российских прилавков из-за диверсификации импорта и небольшой доли армянских товаров, заявил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

    Овощи и фрукты из Армении занимают незначительную нишу в общем объеме импорта в Россию, передает РИА «Новости». «Запрет поставок на российский рынок не повлияет, система импорта плодоовощной продукции в России достаточно диверсифицирована, чтобы оперативно реагировать на изменения в поставках», – отметил он.

    По словам Леонова, российские импортеры смогут оперативно переориентироваться на другие направления. В качестве основных альтернатив по поставкам томатов он назвал Азербайджан, Туркмению, Турцию, Узбекистан и Китай, по огурцам – Турцию, Китай, Азербайджан и Узбекистан. Сладкий перец, как отметил Леонов, также поступает из Турции, Китая и Узбекистана.

    Представитель «Руспродсоюза» подчеркнул, что логистические цепочки уже выстроены и рынок привык быстро переключаться между разными источниками поставок. Он добавил, что Россия находится на пороге сезона грунтовых овощей отечественного производства, что дополнительно снижает возможное влияние ограничений на армянский импорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россельхознадзор с 30 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники из Армении.

    Ранее Россельхознадзор с 22 мая ограничил ввоз цветочной продукции из Армении из-за участившихся случаев выявления опасных карантинных объектов.

    А руководитель ведомства Сергей Данкверт заявил о проблемах с поставками из Армении не только цветов, но и овощей и фруктов.

    29 мая 2026, 13:36 • Новости дня
    Сенатор указал на цель лидеров Европы в инциденте с дроном в Румынии

    Сенатор указал на цель лидеров Европы в инциденте с дроном в Румынии
    Tекст: Олег Исайченко

    Представители ЕС и НАТО привыкли бездоказательно обвинять во всем Москву. В случае с инцидентом в румынском городе Галац они ограничатся пустыми заявлениями, а если и проведут расследование, то о его результатах никто из «обвинителей» говорить не станет. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Владимир Джабаров. Ранее руководство Евросоюза обвинило Россию в падении дрона в Румынии.

    «Я не исключаю, что инцидент с беспилотником на востоке Румынии – сознательная провокация Украины, которая преследует несколько целей. Среди них – оправдать свою безрассудную деятельность, «замазать» Россию черной краской, а также обострить отношения Москвы и Европы на фоне звучащих заявлений о потенциальных переговорах», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    При этом представители и ЕС, и НАТО обвиняют в произошедшем в городе Галац Россию, не подкрепляя свои слова доказательствами, добавил собеседник. «Очевидно, с чем это связано – у них во всем виновата наша страна. Но европейским политикам следует обратиться к здравому смыслу и задаться вопросом: для чего России отправлять беспилотники в Румынию? Я не вижу никакой цели», – рассуждает парламентарий.

    На этом фоне Джабаров упомянул другие инциденты с беспилотниками: неоднократно доказывалось, что это украинские аппараты. Однако европейцам это не мешало выдвигать обвинения в адрес России. По мнению сенатора, на звучащие обвинения Москве следует реагировать спокойно и отвечать достойно.

    «Пусть приглашают специалистов, обследуют место падения беспилотника. Тогда многое прояснится. Вот только они ограничатся пустыми заявлениями, а если и проведут расследование, то о его результатах никто из «обвинителей» говорить не станет. Для них главное – пошуметь, создать фон, настроить всех против России», – заключил Джабаров.

    В ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе БПЛА. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов, часть из них покинула здание самостоятельно.

