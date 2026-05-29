Песков подтвердил информированность Путина об инциденте с БПЛА в Румынии

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков подтвердил, что Путину предоставили всю необходимую информацию по ситуации с беспилотником. На вопрос корреспондентов о том, известно ли президенту о событиях в Румынии, он ответил: «А как иначе», передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь напомнил, что в настоящий момент президент России и российская делегация находятся в Астане. По его словам, они полностью сосредоточены на развитии российско-казахстанских отношений и обсуждении вопросов Евразийского экономического союза.

«Случившееся там, в Румынии, никоим образом не относится ни к той, ни к другой категории», – подчеркнул Песков.

Напомним, в ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. Глава МИД страны Оана Цойу позже заявила, что дрон якобы был российским.