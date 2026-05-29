Матвиенко сообщила о росте рождаемости в 18 регионах России

Эксперты: Российская молодежь устойчива к деструктивному влиянию Запада

Tекст: Олег Исайченко

«Систематическое деструктивное воздействие на молодежную аудиторию представляет собой одну из наиболее серьезных угроз национальной безопасности России, поскольку от ценностных ориентиров и поведенческих установок подрастающего поколения зависит долгосрочная стабильность государства», – заявил генеральный директор АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» Максим Лупин.

По его словам, подобное воздействие носит внешний характер и осуществляется «совокупностью сил: от спецслужб стран коллективного Запада и Украины до использующих зарубежные платформы автономных экстремистских группировок и находящихся за пределами нашей страны представителей радикальной оппозиции».

Лупин подробно описал пять ключевых групп инструментов давления на молодежь.

Первая группа – спецслужбы стран коллективного Запада и Украины. Они используют зарубежные платформы, а также действуют через экстремистские группировки и радикальную оппозицию за пределами России. Эти силы координируют свои действия и нередко подменяют друг друга в зависимости от политической целесообразности.

Вторая группа связана с каналами распространения информации, включая цифровые платформы и развлекательный контент. «Основным методом становится распространение контента в форматах, ассоциируемых с привычным досугом: короткие видеоролики, мемы, фанфики, тематические челленджи. Подростки зачастую не осознают, что потребляют пропагандистские материалы, воспринимая их как часть развлекательного контента», – отметил эксперт.

Третья группа, по его словам, связана с психологическими механизмами вербовки: «Вербовщики часто выступают в роли "друзей" или "психологов", которые пытаются помочь подростку в решении его проблем».

Четвертая группа проявляется в долгосрочном эффекте – снижении психологических барьеров и нормализации насилия. «Подростки перестают воспринимать агрессию как нечто недопустимое», – поясняет эксперт.

Пятая группа – целевая установка, которую реализует противник: формирование у подростков искаженной картины мира, в которой легитимные государственные институты объявляются врагами, а агрессия и ненависть представляются допустимой или даже единственно верной моделью поведения. «Это и есть конечная цель деструктивного воздействия», – подытожил Лупин.

Молодежь демонстрирует высокий уровень патриотизма

Несмотря на риски западного деструктивного влияния, социологические данные демонстрируют устойчивость ценностных ориентиров российской молодежи. Директор по политическим исследованиям Аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил высокий уровень базовых ценностей у школьников: «Приоритетными ценностями для молодых людей являются семья (76%) и самореализация (95%). 91% заявляют о том, что такая возможность есть и в их регионе».

Он также подчеркнул значительный уровень патриотизма в молодежной среде: «96% молодых людей заявили о том, что они испытывают чувство гордости в отношении истории, культуры своей страны». По словам Мамонова, доминирующей эмоцией является любовь к Родине. «65% заявили о том, что они испытывают это чувство, когда думают о России», – привел он данные исследования.

Директор ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» Александр Кудряшов, комментируя динамику изменений, отметил связь между ростом показателей патриотизма и повышением эффективности воспитательных практик. «Социология доказывает, что усилия нашего государства по воспитанию детей и молодежи приносят свои плоды – и плоды очень качественные, результативные. Я вспоминаю социологические исследования 2021 года: тогда уровень гордости за Россию был на показателях 60%, то есть рост сегодня более чем значительный», – сделал вывод эксперт.

Семья как центральная среда формирования личности

Заместитель директора ФГБНУ «Институт развития, здоровья и адаптации ребенка» Валерий Майоров подчеркнул ключевую роль семьи в воспитании подрастающего поколения. «Центральной средой ребенка, как говорил Сухомлинский, остается семья. Именно в семье ребенок впервые узнает, что такое доверие, забота, уважение и любовь к Родине», – подчеркнул он.

Директор АНО «Центр социальных, креативных и законотворческих проектов «Инициатива» Виктория Рашина также отметила важность поддержки родителей со стороны государства. «Поддержка детей прежде всего начинается с поддержки материнства и родительства. Ведь Россия – страна возможностей», – сказала она.

При этом Рашина указала и на значимую роль некоммерческих организаций в семейной поддержке. «НКО приходят на помощь женщинам, оказывая комплексную психологическую и правовую поддержку», – подчеркнула она.

Школа, наставники и профориентация

Эксперты подробно рассказали и о развитии воспитательной инфраструктуры в российском образовании. Кудряшов связал позитивную динамику роста патриотизма с введением института советников по воспитанию: «Уникальность этой должности в том, что на нее трудоустраиваются на открытой конкурсной основе. И зачастую конкурс у нас состоит из трех кандидатов на одно место».

По его словам, ключевая задача специалистов – формирование современной воспитательной среды. Для этого развиваются школьные театры, музеи, центры инициатив, а также создано движение «Движение первых», объединяющее уже 15 миллионов участников.

Присутствующий на круглом столе Герой России, председатель правления «Движения первых» Артур Орлов подчеркнул значение государственной системы воспитания. «Семья, детство и молодежь находятся в центре национальных приоритетов страны. А мы делаем все, чтобы счастливое детство стало отправной точкой, верным билетом в будущее», – рассказал он о целях движения.

Орлов также отметил прикладной характер работы с детьми: «У нас каждый участник получает возможность проявить себя в проектах самой разной направленности – от спорта и творчества до науки и добровольчества».

А руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара напомнила о существующих практиках для профессионального развития молодежи. «Мы видим свою задачу в том, чтобы выстраивать инфраструктурную поддержку: помочь правильно написать резюме, пройти собеседование, представить себя. И самое главное – ответить на вопрос не «Кем я хочу быть?», а «Как я хочу жить?», потому что от выбранного стиля жизни зависит очень многое», – подчеркнула она.