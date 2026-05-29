Путин рассказал об активизации торговых переговоров ЕАЭС с Индией

Tекст: Валерия Городецкая

Он подчеркнул, что союз остается открытым к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с конструктивно настроенными странами и объединениями, а круг преференциальных партнеров последовательно расширяется, передает РИА «Новости».

«В прошлом году заключены торговые соглашения с Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также с Индонезией. Активизировались переговоры о либерализации торговли с Индией», – напомнил Путин. Он добавил, что интеграционная деятельность ЕАЭС вызывает значительный интерес за рубежом, и связи с «пятеркой» стремятся развивать Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация сотрудничества и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.

Глава государства отметил, что союз поддерживает проекты решений по запуску работы над договоренностями о свободной торговле с новыми перспективными партнерами, при этом все аспекты дальнейшего движения планируется тщательно анализировать.

Ранее Путин заявил о растущем интересе зарубежных стран к ЕАЭС. Он также отметил, что страны ЕАЭС намерены обеспечивать себя продуктами самостоятельно.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал идеи Путина продуманными и полезными для ЕАЭС.