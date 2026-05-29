    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток
    Эксперт назвал две версии инцидента с беспилотником в Румынии
    Приставы начали взыскивать с Euroclear Bank 25 млрд рублей
    Швеция пообещала Украине истребители Saab Gripen с ракетами «Метеор»
    Лидеры ЕС обвинили Россию в инциденте с дроном в Румынии
    ФСБ предотвратила подрыв пассажирского поезда в Новороссийске
    Кремль назвал Европу стороной конфликта на Украине
    В России остановили продажу минеральной воды «Джермук»
    Российские пловцы завоевали три золота на турнире во Франции
    29 мая 2026, 14:12 • Новости дня

    Еврокомиссия выделила пяти странам кредиты на совместные закупки военной техники

    Tекст: Мария Иванова

    Польша, Литва, Хорватия, Румыния и Бельгия стали первыми участниками экстренной финансовой программы, направленной на укрепление оборонно-промышленной базы и закупку вооружений.

    Оформление документов на получение заемных средств в рамках европейской инициативы SAFE уже завершилось, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердил представитель Еврокомиссии Тома Ренье во время недавнего брифинга в Брюсселе.

    «В общей сложности пять государств-членов подписали с Еврокомиссией соглашение о предоставлении кредита. Это Польша, Литва, Хорватия, Румыния и Бельгия», – заявил европейский чиновник.

    Механизм экстренного финансирования запустили в мае 2025 года для поддержки совместных оборонных контрактов. Программа позволяет выделить до 150 млрд евро в виде льготных долгосрочных займов, которые пойдут на развитие военной промышленности объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года власти Литвы направили Еврокомиссии заявку на предоставление кредитов по военной программе SAFE.

    В марте премьер-министр Дональд Туск анонсировал получение Польшей средств на закупку вооружения вопреки президентскому вето.

    В начале мая директор румынского военно-промышленного комплекса Romarm Рэзван Пыркэлэбеску потребовал отдать под суд министра обороны страны из-за согласия на этот европейский заем.

    29 мая 2026, 12:06 • Новости дня
    Эксперт назвал две версии инцидента с беспилотником в Румынии

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВС России, очевидно, не целились и не собирались бить по Румынии. Попадание же БПЛА в жилой дом в румынском городе Галац могло быть провокацией Киева, который прямо заявляет о желании втянуть НАТО в конфликт с Россией, или результатом неудачных действий противника по отклонению дрона, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «ВС России активно используют «Герани» для ударов по целям на Украине. Речь идет о тысячах БПЛА за месяц. Некоторые аппараты практически неповрежденными попадают в руки противника. Поэтому у украинской армии есть возможности для проведения провокаций с этими дронами – например, путем их запуска по третьим странам», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Он напомнил, что ранее «жертвой» таких провокаций становилась Польша, власти которой обвиняли в налете беспилотников на республику Россию. «Однако дальность «Гераней», запускаемых с территории РФ, недостаточна для того, чтобы через всю Украину пролететь до Польши. Украинские уши торчали настолько явно, что после изначальных демаршей Варшава не предпринимала никаких действий и не проводила расследование, дабы не выйти на реального заказчика и исполнителя», – детализировал собеседник.

    По его оценкам, в случае с румынским Галацем следует учитывать еще один момент. «Этот город расположен напротив Рени в Одесской области – крупного речного порта, который позволяет Украине использовать Дунайскую логистику: в том числе перебрасывать различные военные грузы», – уточнил Анпилогов. Поэтому инфраструктура ренийского порта неоднократно становилась целью ударов российской армии.

    В то же время противник пытается противодействовать атакам с помощью систем ПВО и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Это уже приводило к повреждениям различных сараев на берегу Дуная с румынской стороны. Такие и более серьезные последствия практически неизбежны в ситуации, когда крупный логистический и фактически военный украинский объект, расположенный в непосредственной близости от Румынии, используется Евросоюзом для снабжения ВСУ», – указал аналитик.

    «Таким образом, в связи с инцидентом в Галаце открытым остается вопрос: была ли это провокация Киева с запуском «российского» БПЛА или результат неудачных действий противника по отклонению аппарата. Очевидно одно – ВС России не целились и не собирались бить по румынскому городу», – подчеркнул эксперт.

    Собеседник обратил внимание на то, что румынские военные не смогли перехватить беспилотник. «Дело в том, что Галац расположен фактически в нескольких десятках километров от Рени. Беспилотник способен преодолеть это расстояние в считанные минуты. А реактивному истребителю, между тем, требуется больше времени, чтобы совершить маневр: засечь цель и развернуться на боевой курс», – рассуждает Анпилогов.

    «Как бы то ни было, у Румынии, которая оказывает Украине всестороннюю поддержку, что называется, рыльце в пушку. Поэтому разыгрывается спектакль с обвинениями в адрес России. Но я думаю, все ограничится стандартными демаршами», – заключил спикер.

    В ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе БПЛА. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов, часть из них покинула здание самостоятельно.

    Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что радары зафиксировали нарушение воздушного пространства, после чего в воздух подняли два истребителя F-16 и вертолет, а пилотам было разрешено поражать цели. Однако румынские военные не смогли перехватить беспилотный аппарат.

    Министр иностранных дел республики Оана Цойу позже заявила, что дрон якобы был российским. По предварительной информации, речь идет о «Герани-2», передает агентство Agerpres. Цойу назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и обвинила Россию в нарушении международного права. МИД Румынии уже вызвал посла России Владимира Липаева в связи с инцидентом. Цойу пригрозила новыми санкциями в отношении Москвы на европейском уровне.

    Президент Румынии Никушор Дан созвал Высший совет национальной обороны. Он возложил ответственность за попадание БПЛА в дом на Россию. «Мы примем соответствующие меры в отношении Российской Федерации», – написал глава государства, добавив, что намерен сообщить о случившемся Совету Безопасности ООН.

    Сообщается, что Бухарест проинформировал союзников по НАТО и генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о произошедшем, а также попросил ускорить процесс передачи стране средств для борьбы с беспилотниками. Рютте находится на связи с властями Румынии после инцидента с дроном, заявила представитель блока Аллисон Харт. Она заверила, что НАТО продолжит укреплять оборону от всех угроз, включая БПЛА.

    В конце апреля румынский министр национальной обороны Раду Мируцэ заявил, что страна создаст «стену» из средств ПВО для защиты от беспилотников. Однако, сетовал он, пока полностью закрыть небо от новых угроз не удается. «Мы защищаем населенные пункты, перемещаем наземные средства в зависимости от того, как мы видим ситуацию на другом берегу Дуная», – добавил чиновник.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в связи с попаданием дрона в жилой дом в Румынии заявила, что Россия «перешла еще одну черту». По ее словам, Брюссель полностью солидарен с Бухарестом. «По мере того как мы продолжаем укреплять нашу безопасность и сдерживание, особенно на нашей восточной границе, мы будем продолжать усиливать давление на Россию», – добавила она.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». «ЕС един в усилении давления на Россию посредством санкций и укреплении оборонительных возможностей, в частности вдоль нашей восточной границы», – заявил он. Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

    28 мая 2026, 18:09 • Новости дня
    Каллас призвала ЕС давить на сотрудничающие с Россией страны
    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз должен задействовать влияние на страны, продолжающие экономическое сотрудничество с Россией, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас после неформального Совета ЕС по иностранным делам.

    «Мы обсудили, как усилить давление на Россию во всем мире. Слишком много стран продолжают вести бизнес с Москвой, одновременно пользуясь привилегированным доступом к европейским рынкам и инвестициям», – сказала она, передает «Интерфакс».

    По словам Каллас, Европа должна гораздо активнее использовать рычаги в области торговли, инвестиций, доступа к рынкам и партнерствам, чтобы усилить такое давление. Она напомнила, что Евросоюз готовит 21-й пакет санкций против России.

    Каллас также заявила, что Евросоюз, по ее мнению, не может выступать нейтральным посредником между Россией и Украиной в нынешней ситуации вокруг Украины.

    Во вторник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о разработке пакета санкций против уровня жизни россиян.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил об экономических проблемах недоброжелателей России.

    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    29 мая 2026, 10:12 • Новости дня
    Фон дер Ляйен собралась ударить по китайскому импорту
    Tекст: Мария Иванова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена призвать высокопоставленных чиновников поддержать масштабные меры против субсидируемого китайского импорта.

    Еврокомиссары соберутся в пятницу для обсуждения будущих отношений блока с Пекином, пишет Politico.

    Национальные правительства во главе с Францией требуют действий по защите своих отраслей от враждебной торговой практики, в то время как другие страны, такие как Германия, советуют проявлять осторожность.

    «Сегодняшние дебаты должны подтвердить растущий консенсус в Европе о необходимости действовать в связи с китайским шоком 2.0», – заявил изданию еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Дефицит торговли товарами ЕС с Китаем увеличился до 360 млрд евро в прошлом году с 312 млрд евро в 2024 году.

    После получения предложений от еврокомиссаров фон дер Ляйен встретится с лидерами на саммите G7 во Франции 15 июня для обсуждения избыточного китайского производства. Затем она будет искать поддержку президентов и премьер-министров на Европейском совете, который начнется 18 июня в Брюсселе. Конкретные меры могут быть представлены уже во время ежегодного обращения фон дер Ляйен о положении дел в Евросоюзе в сентябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз запланировал введение жестких пошлин на китайские химикаты и оборудование.

    Министр финансов Франции Эрик Ломбард призвал усилить тарифные барьеры для противодействия импорту из КНР.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от Пекина добровольного сокращения экспорта электромобилей и стали на европейский рынок.

    28 мая 2026, 17:38 • Новости дня
    Депутат Колесник: Каллас не вправе что-либо требовать от Москвы
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас стремится быть в авангарде европейской внешней политики. Однако большинство ее заявлений в адрес России оторваны от реальности и не находят поддержки у многих стран ЕС. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее Каллас сообщила, что Брюссель намерен потребовать от России ограничения численности Вооруженных сил.

    «Каллас глубоко ошибается, если считает, что ЕС вправе что-либо требовать от Москвы», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. Он назвал инициативу главы европейской дипломатии по ограничению численности Вооруженных сил России совершенно оторванной от реальности и не несущей конструктива.

    Более того, по его словам, Каллас пытается играть на опережение. «Очевидно, она хочет показать себя политическим деятелем, стоящим в авангарде европейской внешней политики. Но нельзя считать, что она говорит от лица всего Евросоюза. Подобные высказывания, вероятно, будут с радостью поддержаны в странах Балтии. Но та же Венгрия вряд ли всерьез воспринимает такие инициативы», – продолжил спикер.

    Что касается Германии и Франции, то они, по мнению парламентария, займут более сдержанную позицию. «Они будут лавировать между своими интересами и общеевропейской повесткой. Также Берлин и Париж будут поглядывать на реакцию Москвы на такие вбросы. Впрочем, ничего нового для себя они не увидят – Россия не давала повода считать, что ее позиция может как-то измениться под чьим бы то ни было влиянием», – заметил политик.

    При этом Колесник не склонен видеть в заявлении Каллас продуманный сценарий Брюсселя. «Я не думаю, что ЕС специально поручил ей озвучить заведомо невыполнимые требования, чтобы избежать переговоров. В Европе все громче звучат трезвые голоса с предложением начать полноценный диалог с Россией – причем не только по украинскому кризису, но и по всей архитектуре безопасности. И нынешнее заявление главы дипломатии ЕС как раз показывает углубляющийся раскол в Евросоюзе в отношении взаимодействия с Москвой», – резюмировал парламентарий.

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что Брюссель хочет потребовать от России ограничения численности ее вооруженных сил в случае начала переговоров по Украине. Она также отметила, что союз будет настаивать на «выводе войск РФ из Молдавии и Грузии», имея в виду Приднестровье, Южную Осетию и Абхазию, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался реагировать на инициативу Каллас, отметив, что он «идиотские заявления» не обсуждает. Помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии корреспонденту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину заявил, что «все привыкли» к «уличным высказываниям» Каллас. На них «мало кто реагирует», добавил он.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова Каллас. «Напомнило строчку: тихо сам с собою я веду беседу», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

    Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал заявление главы европейской дипломатии абсурдом. «Никто в ЕС не имеет права что-то требовать от России, тем более Каллас. Пусть не мечтает. Если она думает, что мы с надеждой ждем переговоров, то она заблуждается. Это в ЕС должны ждать диалога, а не сердить нас», – подчеркнул он в комментарии News.Ru.

    «С такими заявлениями Каллас доиграется и с позором вылетит из своего кресла представителя Евросоюза», – отметил сенатор. По его словам, логику можно было бы увидеть в предложении ЕС о выводе войск из зоны СВО. «Все остальное – это просто безобразие. Абсурд. Абсолютно безответственный человек с искаженным восприятием мира», – подчеркнул парламентарий.

    Также Каллас в ходе встречи на Кипре отвергла идею выбора представителя ЕС для диалога с Москвой. Дипломат заявила, что сама хочет руководить процессом. «Содержание переговоров гораздо важнее, чем то, кто будет их вести», – отметила она.

    Каллас указала: Брюссель должен обсуждать «ключевые интересы Евросоюза», «долгосрочный и прочный мир». По ее словам, в это понятие входит «ответственность» России за ее действия. Дипломат признала, что набор европейских требований «максималистский», но уточнила, что Москва якобы также ставит завышенные условия.

    В начале мая президент России Владимир Путин заявил об открытости Москвы к переговорам с Европой. Российский лидер уточнил, что европейцы должны сами выбрать делегата, которому доверяют.

    28 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Доходы ТЦК от взяток направлялись в черную кассу Зеленского

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По данным российских силовых структур, деньги от коррупции в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) уходили в неофициальный фонд, связанный с украинским лидером Владимиром Зеленским.

    Большинство средств, полученных сотрудниками территориальных центров комплектования на Украине за взятки, направлялось в нелегальный фонд Владимира Зеленского, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По их словам, речь идет о деньгах, собранных при уклонении граждан от мобилизации через ТЦК, которые на Украине выполняют функции военкоматов.

    Собеседник агентства заявил: «Большая часть денежных средств с коррупции тэцэкашников идет в черную кассу Зеленского. Тех же сотрудников ТЦК, кто присваивает себе больше положенного, задерживает Служба безопасности Украины».

    Ранее депутат Верховной рады Георгий Мазурашу сообщал, что сотрудники ТЦК ежедневно зарабатывают на взятках около 1 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной серия арестов военкомов ТЦК в Одессе, Полтавской, Волынской, Киевской и других областях выявила масштабную коррупцию и превращение этих структур в рынок вымогательства.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о системных коррупционных схемах в украинских ТЦК с получением денег за освобождение мобилизованных и их последующим распределением между ограниченным кругом лиц.

    До этого глава Киевской специализированной прокуратуры Артем Новов во время заседания Верховной рады сообщил о требованиях сотрудников ТЦК взяток от 4 до 80 тыс. долларов за освобождение от мобилизации и о быстром росте числа жалоб на их действия.

    29 мая 2026, 14:14 • Новости дня
    Захарова дала оценку заявлениям лидеров ЕС по инциденту с дроном в Румынии

    Захарова: Брюссельские верещания нужны для отвода глаз от преступлений Зеленского

    Tекст: Олег Исайченко

    Представители ЕС неспроста обвиняют Россию в инциденте с упавшим БПЛА в Румынии. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Все эти брюссельские верещания нужны западникам для отвода глаз от террористических преступлений Владимира Зеленского», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Накануне в ходе брифинга она подчеркнула: кровь детей – жертв удара ВСУ в Старобельске на руках Запада. Напомним, ВСУ атаковали колледж и общежитие в Старобельске (ЛНР) в ночь на 22 мая. При ударе погиб 21 человек.

    На этом фоне особо цинично выглядит реакция представителей ЕС и НАТО на инцидент с попаданием дрона в жилой дом в Румынии. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия «перешла еще одну черту». Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

    29 мая 2026, 13:36 • Новости дня
    Сенатор указал на цель лидеров Европы в инциденте с дроном в Румынии

    Сенатор Джабаров: ЕС бездоказательно обвинил Россию в инциденте с дроном в Румынии

    Tекст: Олег Исайченко

    Представители ЕС и НАТО привыкли бездоказательно обвинять во всем Москву. В случае с инцидентом в румынском городе Галац они ограничатся пустыми заявлениями, а если и проведут расследование, то о его результатах никто из «обвинителей» говорить не станет. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Владимир Джабаров. Ранее руководство Евросоюза обвинило Россию в падении дрона в Румынии.

    «Я не исключаю, что инцидент с беспилотником на востоке Румынии – сознательная провокация Украины, которая преследует несколько целей. Среди них – оправдать свою безрассудную деятельность, «замазать» Россию черной краской, а также обострить отношения Москвы и Европы на фоне звучащих заявлений о потенциальных переговорах», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    При этом представители и ЕС, и НАТО обвиняют в произошедшем в городе Галац Россию, не подкрепляя свои слова доказательствами, добавил собеседник. «Очевидно, с чем это связано – у них во всем виновата наша страна. Но европейским политикам следует обратиться к здравому смыслу и задаться вопросом: для чего России отправлять беспилотники в Румынию? Я не вижу никакой цели», – рассуждает парламентарий.

    На этом фоне Джабаров упомянул другие инциденты с беспилотниками: неоднократно доказывалось, что это украинские аппараты. Однако европейцам это не мешало выдвигать обвинения в адрес России. По мнению сенатора, на звучащие обвинения Москве следует реагировать спокойно и отвечать достойно.

    «Пусть приглашают специалистов, обследуют место падения беспилотника. Тогда многое прояснится. Вот только они ограничатся пустыми заявлениями, а если и проведут расследование, то о его результатах никто из «обвинителей» говорить не станет. Для них главное – пошуметь, создать фон, настроить всех против России», – заключил Джабаров.

    29 мая 2026, 10:48 • Новости дня
    TWZ: Армия США решила развернуть сеть аэростатов над Тихим океаном
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные намерены создать масштабную систему наблюдения в Индо-Тихоокеанском регионе, основу которой составят оснащенные передовыми датчиками воздушные шары.

    Вооруженные силы Соединенных Штатов активно расширяют использование летательных аппаратов легче воздуха, передает TWZ. Недавно опубликованный контрактный запрос подтверждает намерения приобрести 15 коммерческих высотных аэростатов. Оборудование предназначено для подразделений на Гавайях и будет оснащено системами связи Starlink.

    В документе отмечается потребность в готовых или модифицированных решениях. «Это товарное требование к коммерческим готовым (COTS) или модифицированным коммерческим системам высотных аэростатов и сопутствующему оборудованию», – говорится в заявке батальона контрактного обеспечения армии США.

    Военные запрашивают аппараты трех различных размеров. Самые крупные из них должны достигать высоты от 27 до 36 километров. Помимо самих шаров, Пентагону требуются разнообразные инфракрасные и электронные датчики, а также системы радиоэлектронной борьбы.

    Подобные платформы способны оставаться в воздухе месяцами, выполняя задачи разведки, ретрансляции связи и даже запуска беспилотников. Ранее американское командование уже привлекало такие аппараты к масштабным учениям в Тихоокеанском регионе, тестируя их возможности при координации ракетных ударов.

    В 2025 году военные заявляли о планах запустить около 100 высотных шаров для отработки тактики автономного роевого применения. Для подготовки специалистов на базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон открылась специальная школа, где обучают управлению аэростатами с полезной нагрузкой до 22 килограммов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, затраты Пентагона на подключение беспилотников к спутниковым сетям SpaceX увеличились в пять раз.

    Российские инженеры приступили к тестированию высотных аэростатов для замены системы Starlink.

    Ранее Великобритания успешно испытала новые беспилотные аэростаты-шпионы.

    28 мая 2026, 17:28 • Новости дня
    Каллас заявила об отказе Евросоюза от нейтралитета на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза как беспристрастного посредника на Украине, ЕС намерен отстаивать интересы Киева.

    Брюссель намерен открыто защищать интересы Киева и не планирует выступать объективным переговорщиком в рамках урегулирования текущего конфликта на Украине, заявила во время пресс-конференции на Кипре глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, европейские страны твердо стоят на стороне украинских властей, передает ТАСС.

    «Европа никогда не будет беспристрастным посредником в конфликте на Украине, она находится на стороне Украины и защищает свои интересы», – сказала она.

    Дипломат также озвучила основные требования к Москве для возможных будущих переговоров. Среди них отказ от признания новых российских регионов, сокращение численности армии и выплата компенсаций. Кроме того, европейская сторона настаивает на сотрудничестве с международными судами и выводе войск из сопредельных государств.

    Ранее Каллас потребовала ограничить Вооруженные силы России при начале мирных переговоров.

    В Кремле отметили, что выдвинутые главой европейской дипломатии требования к Москве представляют собой не заслуживающие внимания слова, к которым давно привыкло международное сообщество.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал подобные требования Евросоюза идиотскими.


    28 мая 2026, 20:08 • Новости дня
    Глава МИД Финляндии потребовала предоставить Европе место за столом переговоров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен потребовала от России немедленного прекращения огня на Украине и предоставления Европе места за столом переговоров.

    Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен потребовала от России немедленного прекращения огня на Украине и предоставления Европе места за столом переговоров, передает  РИА «Новости».

    В соцсетях министр заявила: «Европе нужна роль в переговорном процессе по Украине, но не в качестве нейтрального посредника, а как стороне, имеющей собственные интересы».

    По словам Валтонен, Европа должна участвовать в возможных переговорах как полноправный участник процесса, а не наблюдатель. Она также призвала Москву к полному режиму прекращения огня и, как отмечается, потребовала принять решительные меры для укрепления доверия между участниками конфликта.

    Валтонен ранее заявила о необходимости длительного давления на Россию и демонстрации силы ЕС для достижения стабильного мира на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства фактически напрямую участвуют в войне на стороне Киева и не могут выступать независимыми посредниками в мирном урегулировании.

    До этого президент Финляндии Александр Стубб допустил возможность начала переговоров европейских лидеров с Владимиром Путиным в случае расхождения интересов Европы и США по украинскому конфликту.

    29 мая 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как ВСУ избавляются от останков наемников в селе Бударки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» за истекшие сутки громили живую силу и технику ВСУ на Харьковском напарвлении в районах Петровки, Сосновки, Рубежного, Прудянки, Великого Бурлука и Избицкого.

    «Украинские пограничники из 1 пого сожгли несколько некогда жилых домов в селе Бударки. Таким образом, националисты зачастую уничтожают тела иностранных наемников», – поделились бойцы с неофициальным Max-каналом группы войск «Северный Ветер».

    В районах Гранова и Ветеринарного штурмовики «Севера» продолжают зачистку лесных массивов. На Волчанском направлении бойцы продвинулись на 14 участках на расстояние до 800 метров.

    Стрелковые бои длятся в сёлах Караичное и Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении «Северяне» продвинулись на почти 900 метров на четырех участках: в селе Бударки и на северо-западе Купянского района.

    На Сумском направлении противник терял в личном составе и технике в районах Эсмани, Храповщины, Кияницы, Большой (Великой) Рыбицы, Вольной Слободы, Пустогорода, Малой Слободки и посёлка Хотень. В Сумском районе российские бойцы продвинулись на 21 участке до 900 метров.

    Стрелковые бои идут в Иволжанском, Кондратовке, Писаревке и окрестностях. В Краснопольском районе стрелковые бои – между населенными пунктами Лесное и Таратутино.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 110 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» близ Уланово Сумской области разгромили две штурм-группы ВСУ. Минобороны 28 мая подтвердило переход Нововасилевки под контроль российских бойцов. Марочко сообщил о глубоком вскрытии обороны ВСУ у Нововасилевки.

    28 мая 2026, 20:33 • Новости дня
    Командир украинского нацбата получил в России 20 лет за терроризм

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Командир взвода батальона добровольческого корпуса «Правый сектор» (запрещенная в России террористическая организация) Геннадий Хамраев получил 20 лет колонии строгого режима за участие в террористическом сообществе, сообщили в суде.

    Южный окружной военный суд приговорил командира взвода батальона добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»  (запрещенная в России террористическая организация) Геннадия Хамраева к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима, следует из сообщения суда.

    Подсудимый признан виновным по ч. 2 ст. 205.4 и ст. 205.3 УК РФ об участии в террористическом сообществе и прохождении обучения для террористической деятельности.

    Установлено, что в ноябре 2013 года в Киеве было создано запрещенное террористическое сообщество «Правый сектор». Не позднее 19 февраля 2015 года гражданин РФ Хамраев, разделявший идеологию нацизма и украинского национализма и негативно относившийся к жителям ДНР и ЛНР, решил участвовать в деятельности этой структуры. С этой целью он выехал из России на территорию Украины и в феврале 2015 года добровольно вступил в ряды сообщества.

    С 19 февраля по 22 мая 2015 года Хамраев на тренировочной базе прошел обучение для осуществления террористической деятельности, получил форменное обмундирование, огнестрельное оружие, боеприпасы и средства связи. «В этот же период Хамраев, состоя в должности стрелка, а затем командира взвода батальона добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», находясь в местах его дислокации и на боевых позициях, выполнял обязанности по несению внутренней, караульной и постовой службы, а также принимал активное участие в боевых и разведывательных действиях», – указали в суде.

    В приговоре подчеркивается, что за совершенные преступления Хамраеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

    Ранее Южный окружной военный суд признал уроженца Хмельницкой области Александра Тихонова виновным в прохождении обучения для террористической деятельности и участии в запрещенном сообществе.

    До этого тот же суд приговорил 32-летнего разведчика полка группировки «Азов» (признана террористической, запрещена в РФ) к 20 годам лишения свободы за террористическое обучение и участие в боевых действиях оператором роботизированной разведки.

    Кроме того, еще одну участницу того же формирования Марию Гринь суд приговорил к 20 годам колонии за подготовку теракта в здании Кировского межрайонного суда Донецка.

    28 мая 2026, 19:16 • Новости дня
    В Испании от рекордной жары умерли 36 человек за полторы недели

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За полторы недели аномальной жары в нескольких регионах Испании скончались 36 человек, больше всего жертв пришлось на Страну Басков и Астурию, сообщили местные СМИ.

    Как минимум 36 человек скончались в Испании за полторы недели из-за аномальной жары, передает RT со ссылкой на телеканал laSexta. По данным медицинских служб, 15 погибших зарегистрированы в Стране Басков, 13 – в Астурии, пять – в Галисии, еще три – в Кантабрии.

    Врач из Страны Басков рассказал телеканалу о резкой смене погоды. «Это случилось внезапно, мы перешли от относительно влажной и холодной погоды к такой жаре», – заявил он.

    По информации laSexta, во вторник в Сантандере температура превысила отметку в +37 °C. В Бильбао жаркая погода достигла +35 °C, в результате в ряде школ временно приостановили занятия.

    Ранее аномальная жара в Испании привела к почти 1,2 тыс. смертей в период с середины мая по июль 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошлый июнь в Западной Европе стал самым жарким за всю историю наблюдений с увеличением спроса на электроэнергию в Испании на 16%.

    А в целом, экстремальная жара летом 2025 года в крупных городах Европы вызвала смерть более 24 тыс. человек, среди них 85% были старше 65 лет.

    29 мая 2026, 02:30 • Новости дня
    Стало известно о праве бизнеса закупать вооружения для защиты от БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    Частные предприятия получили возможность приобретать крупнокалиберное оружие и технику для защиты объектов от беспилотников, в том числе зенитную артиллерию, автотранспорт, средства радиолокации и РЭБ, выяснил РБК.

    «Утвержден механизм приобретения частными компаниями и предприятиями крупнокалиберного вооружения, в том числе турелей, зенитных артиллерийских комплексов, радиолокационных средств, автомобильного транспорта и комплексов РЭБ», – пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.

    Информатор пояснил, что для оперативного обеспечения необходимым оборудованием  формируются подразделения мобильных огневых групп, решение об этом недавно на было принято на государственном уровне.

    Данные также подтвердил другой источник в военном ведомстве. По его словам, принятые меры призваны оперативно обеспечить мобильные огневые группы всем необходимым для эффективной защиты от воздушных угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные успешно применили новые комплексы РЭБ против тяжелых дронов. Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов. «Алмаз-Антей» создал универсальную ракету против дронов и безэкипажных катеров.


    29 мая 2026, 03:02 • Новости дня
    Эксперт: ВС России готовят огневые мешки для ВСУ под Константиновкой

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие у Ильиновки и Новодмитровки под Константиновкой в Донецкой Народной Республике (ДНР) готовят противнику огневые мешки, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Идет работа северо-восточнее от Ильиновки и юго-западнее от Новодмитровки. По сути, уже видно, что мы готовим огневые мешки для украинских боевиков. И касаемо продвижения на данном направлении, то оно за истекшие сутки немного ускорилось», – сказал он ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ДНР рассказали об охвате Константиновки с востока. Пушилин сообщил о начале боев внутри Рай-Александровки. Военный эксперт объяснил обилие биолабораторий США на Украине.


