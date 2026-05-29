  Захарова дала оценку заявлениям лидеров ЕС по инциденту с дроном в Румынии
    29 мая 2026, 13:31 • Новости дня

    Токаев призвал не брать «всех подряд» в ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу белорусского коллеги Александра Лукашенко о необходимости тщательного отбора партнеров для создания зон свободной торговли – и не брать «всех подряд» в ЕАЭС.

    По словам Токаева, партнерами Евразийского экономического союза должны становиться не все подряд, а лишь те страны, которые реально приносят пользу объединению, передает ТАСС.

    На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане глава Казахстана отметил важность избирательного подхода.

    «Сегодня в закрытом формате, в узком формате, президент Беларуси высказал, на мой взгляд, правильное предложение в отношении того, что партнеры по созданию зон свободной торговли, как, впрочем, и по обретению статуса наблюдателя, должны подбираться в избирательном режиме, если так можно выразиться», – сказал Токаев.

    Кроме того, Токаев озвучил позитивные макроэкономические прогнозы для ЕАЭС. Ожидается, что совокупный ВВП государств объединения в 2026–2027 годах вырастет примерно на 2,5%.

    Токаев также подчеркнул, что товарооборот между странами ЕАЭС в 2025 году превысил 95 млрд долларов. В текущем году прогнозируется увеличение объема взаимной торговли более чем на 6%, что позволит преодолеть отметку в 100 млрд долларов.

    Ранее участники саммита ЕАЭС в Астане приступили к обсуждению планов развития экономического объединения до 2029 года.

    28 мая 2026, 15:22 • Новости дня
    Токаев заявил о судьбоносной миссии Путина

    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул судьбоносную роль Владимира Путина для России.

    «Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка. С честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства», – сказал он после переговоров с президентом России в Астане, передает РИА «Новости».

    Токаев охарактеризовал Путина как государственного деятеля и политика мирового масштаба, который последовательно укреплял статус России как великой державы. Он подчеркнул, что, по его убеждению, без прямого участия Москвы ни одна крупная и значимая международная проблема не могла и не сможет получить должного решения.

    Президент Казахстана отметил, что республика искренне заинтересована в конечном успехе России в развитии экономики и на международной арене. По его словам, сотрудничество с Москвой остается для Астаны безусловным приоритетом, а работу в этом направлении он назвал святой обязанностью как нынешних, так и будущих руководителей двух стран.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    По итогам визита Россия и Казахстан подписали 15 документов о сотрудничестве.

    26 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    Ушаков анонсировал подписание соглашения о строительстве АЭС в Казахстане

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия и Казахстан закрепят договоренности о возведении первой атомной электростанции по современным технологиям в ходе предстоящего визита Владимира Путина, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Флагманский проект в области мирного атома – это строительство при участии Росатома первой в Казахстане атомной электростанции по самым современным российским технологиям», – заявил дипломат. Проект станет важным шагом в развитии энергетического сотрудничества двух стран.

    Предстоящие документы затронут основные параметры создания объекта. Кроме того, стороны планируют заключить соглашения о финансировании строительства за счет государственного экспортного кредита со стороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года российская компания «Росатом» стала лидером международного консорциума по строительству первой казахстанской атомной электростанции.

    Власти республики запланировали использовать льготный экспортный кредит от России для закупки оборудования.

    Месяцем ранее западные страны развернули масштабную информационную кампанию против участия российской госкорпорации в энергетических проектах Астаны.

    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    27 мая 2026, 19:47 • Новости дня
    В Казахстане подтвердили начало строительства АЭС Росатомом в 2027 году

    @ Rosatom/Globallookpress/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возведение атомной электростанции «Балхаш» в Казахстане под руководством российской госкорпорации Росатом стартует в 2027 году и продлится до середины следующего десятилетия, сообщили власти страны.

    В Астане сообщили о сроках начала строительства новой АЭС «Балхаш» под руководством Росатома. Соответствующую информацию официально озвучили в Агентстве по атомной энергии Казахстана, передает ТАСС.

    «Подтверждаем. Строительство начнется в 2027 году», – заявили представители ведомства журналистам.

    Руководитель Росатома Алексей Лихачев ранее пояснял, что график возведения объекта напрямую зависит от заказчика. Российская сторона исходит из того, что основные работы стартуют в следующем году, а поэтапный ввод станции в эксплуатацию завершится в середине 2030-х годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года власти Казахстана выбрали Росатом лидером консорциума по возведению станции.

    В августе специалисты двух стран приступили к инженерным изысканиям на месте будущей АЭС в поселке Улькен.

    Осенью глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы вовремя выполнить все обязательства по данному проекту.

    27 мая 2026, 17:42 • Новости дня
    Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    На летном поле российского лидера встретил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

    Эта встреча станет 39-й для нынешних лидеров двух стран. Визит имеет особенный характер, так как вопреки протокольной традиции он уже во второй раз за президентский срок получает высший, государственный статус.

    Ожидается, что из аэропорта главы государств отправятся в резиденцию казахстанского лидера Кедровый дом. Там за обедом президенты проведут переговоры тет-а-тет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Кремль анонсировал государственный визит российского лидера в Астану.

    Перед поездкой Владимир Путин опубликовал статью о перспективах двусторонних отношений.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал двойные государственные визиты за один срок крайне редким явлением.

    28 мая 2026, 13:10 • Новости дня
    Путин и Токаев договорились о строительстве первой АЭС в Казахстане
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Астану стороны подписали документы о возведении первой казахстанской атомной электростанции на средства российского государственного экспортного кредита.

    Представители двух стран официально закрепили договоренности о сотрудничестве в сфере возведения атомной электростанции. Документ также предусматривает выделение специального займа для реализации этого масштабного проекта. Соглашение было подписано в рамках официального визита Путина в соседнее государство, передает ТАСС.

    Как ранее отмечал помощник главы государства Юрий Ушаков, строительство энергетического объекта будет вестись с применением самых передовых отечественных технологий. Финансирование всех этапов работ полностью обеспечит российский государственный экспортный кредит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал подписание соглашения о возведении первой атомной электростанции.

    Власти Казахстана запланировали использовать российский льготный экспортный кредит для закупки необходимого оборудования.

    Возведение объекта под руководством госкорпорации Росатом стартует в 2027 году.

    28 мая 2026, 08:43 • Новости дня
    Казахстан анонсировал увеличение транзита российской нефти в Китай

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Казахстан готовятся подписать соглашение об увеличении поставок российской нефти в Китай через территорию республики на 2,5 млн тонн, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

    Переговоры Астаны и Москвы по энергетике вышли на новый уровень, передает ТАСС.

    Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что стороны близки к соглашению об увеличении транзита российской нефти в Китай через территорию республики. «Обсуждается. Соответствующее соглашение в высокой стадии готовности к подписанию. [Подписать] постараемся в этот раз. Увеличение на 2,5 млн тонн», – заявил он.

    По словам министра, технико-экономическое обоснование для наращивания поставок пока не подготовлено, так как потребуются дополнительные расчеты, строительство новых перекачивающих станций и расширение трубопровода. Аккенженов подчеркнул, что к работе над этими проектами приступят после подписания базовых документов и достижения окончательного согласия сторон.

    Глава ведомства также рассказал, что Казахстан и Россия начали обсуждать маршрут крупного газопровода в Китай, известного как «Сила Сибири – 2». По его информации, рассматривается вариант трубы мощностью до 35 млрд кубометров газа в год через территорию Казахстана, который позволит не только обеспечить транзит в КНР, но и повысить газификацию северных и восточных регионов республики.

    Президент Владимир Путин 27 мая прибыл в Астану с государственным визитом.

    Накануне поездки российский лидер опубликовал статью об активном развитии двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

    В апреле Минфин США продлил лицензию на транзит российской нефти через территорию республики в Китай до весны 2027 года.

    26 мая 2026, 22:26 • Новости дня
    Путин отметил развитие энергетического сотрудничества России и Казахстана
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Казахстан продолжают активно развивать сотрудничество в энергетической сфере, включая поставки нефти, расширение газотранспортной инфраструктуры и строительство атомной электростанции, заявил президент России Владимир Путин в статье «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    «Активно развивается российско-казахстанское сотрудничество в энергетике», – заявил российский лидер в статье, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    Он добавил, что через территорию России по системе Каспийского трубопроводного консорциума осуществляется экспорт более 80% казахстанской нефти на мировые рынки.

    Кроме того, для обеспечения устойчивого энергоснабжения Казахстана планируется оптимизация и расширение национальной газотранспортной инфраструктуры при участии Газпрома. Российский бизнес также предлагает Казахстану уникальные технологии в сфере альтернативной и чистой энергетики.

    Важным направлением долгосрочного партнерства является сотрудничество в области мирного атома. В 2025 году началась реализация флагманского проекта по строительству первой АЭС в Казахстане с участием госкорпорации «Росатом».

    Также расширяется кооперация в добыче и переработке критически важных природных ресурсов, что способствует укреплению технологической независимости обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии государственного визита президента России в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов сообщил о попытках западных стран дискредитировать работу корпорации «Росатом» в Казахстане.

    В 2025 году президент республики Касым-Жомарт Токаев назвал проект совместного строительства первой атомной электростанции «якорным» для модернизации экономики.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал атаки украинских беспилотников на объекты Каспийского трубопроводного консорциума вопиющим инцидентом.

    28 мая 2026, 11:18 • Новости дня
    Путин оценил военное сотрудничество с Казахстаном

    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Военное сотрудничество России и Казахстана является серьезным фактором укрепления стабильности и безопасности в регионе, заявил президент Владимир Путин.

    Российско-казахстанское военное партнерство выступает надежным гарантом сохранения спокойствия в регионе, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    «Продолжается военное сотрудничество, и это является серьезным фактором укрепления стабильности и безопасности в регионе», – подчеркнул глава российского государства.

    Также российский лидер обратил внимание на значимость совместной работы в гражданских отраслях.

    «У нас очень много направлений взаимодействия, которые являются принципиально важными как для экономики Казахстана, так и для экономики России: это и машиностроение, это энергетика, это инфраструктура и, конечно, гуманитарная сфера», – сказал Путин в ходе переговоров.

    Ранее Путин оценил совместную работу двух стран по всем ключевым направлениям.

    Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал успешными прошедшие переговоры в узком формате.

    Накануне визита Владимир Путин отметил активное развитие двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

    26 мая 2026, 22:35 • Новости дня
    Путин заявил о дружеских и искренних отношениях с Токаевым
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в статье «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии» охарактеризовал отношения с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым как дружеские и искренние.

    «У нас с Касым-Жомартом Кемелевичем выстроились действительно дружеские, искренние отношения», – подчеркнул российский лидер в статье, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    Он добавил, что диалог между главами государств всегда проходит в атмосфере доверия и нацелен на достижение конкретных результатов.

    По словам президента, главным приоритетом в двустороннем взаимодействии неизменно остается развитие взаимовыгодных связей между Россией и Казахстаном во всех сферах сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии государственного визита президента России в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    Кремль анонсировал государственный визит президента России в Астану 27 мая.

    26 мая 2026, 17:24 • Новости дня
    Кремль анонсировал государственный визит Путина в Казахстан 27-29 мая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин 27 мая прибудет в Астану в сопровождении представительной бизнес-делегации для переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и участия в масштабном саммите ЕАЭС.

    Российский лидер прибудет в Астану вечером 27 мая, передает ТАСС. В аэропорту его лично встретит президент республики.

    «Президент готовится к государственному визиту в Казахстан, который начнется завтра. Завтра президент уже вечером будет в Астане, начнет свое общение с президентом [Казахтана Касым-Жомартом] Токаевым, очень важное общение, велась очень серьезная подготовка к этому визиту. Завтра и следующий день представительная российская делегация во главе с президентом будут работать в Астане», – рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Сразу после прибытия лидеры двух стран отправятся в резиденцию для проведения неформального обеда, об этом сообщил на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Там состоятся переговоры в формате тет-а-тет, где стороны подробно обсудят повестку предстоящих мероприятий. В честь приезда российской делегации будет организован торжественный государственный прием.

    Вечером 28 мая Владимир Путин посетит V Евразийский экономический форум, посвященный цифровой гонке и искусственному интеллекту. Ожидается, что масштабное экономическое мероприятие соберет около трех тысяч участников из 45 стран мира.

    В поездке президента будут сопровождать руководители крупнейших отечественных госкорпораций и представители бизнеса. В состав представительной делегации вошли главы Росатома, Роскосмоса, РЖД, а также председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал государственный визит Владимира Путина в Казахстан.

    Поездка российского лидера состоится по приглашению Касым-Жомарта Токаева.

    Посол России в Астане Алексей Бородавкин рассказал о насыщенной программе предстоящих мероприятий.

    28 мая 2026, 09:35 • Новости дня
    Небо над Астаной окрасилось в цвета российского триколора в честь визита Путина
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Самолеты ВВС Казахстана в рамках церемонии официальной встречи президента России Владимира Путина окрасили небо в цвета российского флага.

    В рамках официальной церемонии встречи Владимира Путина казахстанские самолеты окрасили небо над Астаной в цвета флага России, передает ТАСС.

    Боевая авиация министерства обороны республики готовилась к этому событию несколько дней, отрабатывая тренировочные полеты.

    Мероприятие прошло во Дворце независимости, архитектура которого стилизована под традиционную казахскую юрту. Российского лидера встретил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В зале построили почетный караул, а военный президентский оркестр исполнил гимны двух стран.

    Завершилась официальная часть представлением делегаций. Сопровождающая президента российская группа насчитывает 30 участников. Данная церемония открыла обширную программу государственного визита, включающую переговоры на высшем уровне.

    Накануне президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    В воздухе правительственный борт встретили истребители Сил воздушной обороны Казахстана.

    Центральные улицы казахстанской столицы украсили флагами двух стран.

    28 мая 2026, 10:21 • Новости дня
    Путин и Токаев начали переговоры в Астане

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приступили к обсуждению двусторонних вопросов в рамках государственного визита российского лидера, выбрав для встречи стилизованный под юрту Дворец независимости.

    Переговоры Путина и Токаева стартовал со встречи в узком составе, передает корреспондент ТАСС.

    Встреча проходит во Дворце независимости, архитектура которого напоминает традиционную казахскую юрту. Ранее на этой же площадке состоялась официальная церемония приветствия.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    В воздухе правительственный борт сопроводили истребители Сил воздушной обороны Казахстана.

    Утром Путин приехал во Дворец независимости для проведения переговоров.

    26 мая 2026, 22:53 • Новости дня
    Путин: Переданные из России в Казахстан тигры будут выпущены в дикую природу

    Tекст: Вера Басилая

    Россия передала Казахстану четырех амурских тигров, которые в ближайшее время будут выпущены в дикую природу после завершения адаптации, сообщил президент Владимир Путин.

    Путин сообщил о скором возвращении амурских тигров в дикую природу соседней республики, сообщается на сайте Кремля. В преддверии государственного визита, который состоится 27-29 мая, глава государства опубликовал статью «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    В публикации российский лидер подчеркнул важность двустороннего сотрудничества в сфере экологии.

    «В связи с просьбой казахстанских друзей о содействии в восстановлении в Казахстане популяции амурского тигра наши профильные ведомства провели за год необходимую работу», – отметил президент.

    «В Хабаровском крае были выловлены два взрослых тигра и пара тигрят, которые прошли обследование, в том числе на предмет репродуктивного здоровья, и были перевезены рейсом «Аэрофлота» в Казахстан. Сейчас российские и казахстанские ученые совместно занимаются их адаптацией и акклиматизацией в государственном природном резервате «Иле-Балхаш», и скоро тигры будут выпущены в дикую природу», – подчеркнул президент России.

    Кремль анонсировал государственный визит российского лидера в Астану 27-29 мая.

    В преддверии государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    27 мая 2026, 22:15 • Новости дня
    Посол России: Путина в Астане приняли по высшему разряду

    Tекст: Катерина Туманова

    Государственный визит российского президента Владимира Путина в Астану начался с торжественной встречи, а по итогам переговоров ожидается подписание важного совместного заявления двух государств, сообщил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

    «Встреча была очень теплой, гостеприимной, по высшему, что называется, протокольному разряду», – заявил посол России Алексей Бородавкин, передает паблик Qogam.

    По словам посла, программа поездки будет насыщенной, что подчеркивает по-настоящему дружественный характер двусторонних отношений. По итогам переговоров лидеры государств подпишут главный документ – совместное обращение к народам обеих стран. Бородавкин отметил, что это довольно необычный формат для подобных деклараций.

    Государственный визит продлится до 29 мая. Помимо двусторонних переговоров с Касым-Жомартом Токаевым, глава государства примет участие в Евразийском экономическом форуме. Также запланировано его присутствие на заседании Высшего евразийского экономического совета.

    Напомним, президент Владимир Путин 27 мая прибыл в Астану с государственным визитом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал государственный визит российского лидера в Астану. Перед поездкой Владимир Путин опубликовал статью о перспективах двусторонних отношений.

    26 мая 2026, 22:45 • Новости дня
    Путин высоко оценил вклад Казахстана в сохранение позиций русского языка
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона высоко ценит вклад Казахстана в совместную работу по сохранению позиций русского языка, заявил президент России Владимир Путин в статье «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии» .

    «В России высоко ценят вклад Казахстана в совместную работу и в рамках Международной организации по русскому языку, созданной по инициативе Касым-Жомарта Кемелевича», – заявил Путин в статье, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    Практическая деятельность этой уникальной, по словам президента, организации стартовала в марте. Первая министерская конференция успешно прошла в Москве. Структура нацелена на сохранение позиций русского языка и русскоязычного культурно-гуманитарного пространства в мире, заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии государственного визита президента России в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    Путин направил приветствие участникам первой министерской конференции Международной организации по русскому языку.

    На заседании Совета по поддержке русского языка президенту предоставили информацию о создании государственной концепции по развитию и преподаванию русского языка. Путин отметил, что новая концепция должна защитить русский язык как основу общероссийской идентичности.

