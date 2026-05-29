Фицо потребовал немедленного диалога ЕС и России после падения БПЛА в Румынии

Эксперт Анпилогов: Инцидент с БПЛА в Румынии может быть провокацией Киева

Tекст: Анастасия Куликова

«ВС России активно используют «Герани» для ударов по целям на Украине. Речь идет о тысячах БПЛА за месяц. Некоторые аппараты практически неповрежденными попадают в руки противника. Поэтому у украинской армии есть возможности для проведения провокаций с этими дронами – например, путем их запуска по третьим странам», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

Он напомнил, что ранее «жертвой» таких провокаций становилась Польша, власти которой обвиняли в налете беспилотников на республику Россию. «Однако дальность «Гераней», запускаемых с территории РФ, недостаточна для того, чтобы через всю Украину пролететь до Польши. Украинские уши торчали настолько явно, что после изначальных демаршей Варшава не предпринимала никаких действий и не проводила расследование, дабы не выйти на реального заказчика и исполнителя», – детализировал собеседник.

По его оценкам, в случае с румынским Галацем следует учитывать еще один момент. «Этот город расположен напротив Рени в Одесской области – крупного речного порта, который позволяет Украине использовать Дунайскую логистику: в том числе перебрасывать различные военные грузы», – уточнил Анпилогов. Поэтому инфраструктура ренийского порта неоднократно становилась целью ударов российской армии.

В то же время противник пытается противодействовать атакам с помощью систем ПВО и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Это уже приводило к повреждениям различных сараев на берегу Дуная с румынской стороны. Такие и более серьезные последствия практически неизбежны в ситуации, когда крупный логистический и фактически военный украинский объект, расположенный в непосредственной близости от Румынии, используется Евросоюзом для снабжения ВСУ», – указал аналитик.

«Таким образом, в связи с инцидентом в Галаце открытым остается вопрос: была ли это провокация Киева с запуском «российского» БПЛА или результат неудачных действий противника по отклонению аппарата. Очевидно одно – ВС России не целились и не собирались бить по румынскому городу», – подчеркнул эксперт.

Собеседник обратил внимание на то, что румынские военные не смогли перехватить беспилотник. «Дело в том, что Галац расположен фактически в нескольких десятках километров от Рени. Беспилотник способен преодолеть это расстояние в считанные минуты. А реактивному истребителю, между тем, требуется больше времени, чтобы совершить маневр: засечь цель и развернуться на боевой курс», – рассуждает Анпилогов.

«Как бы то ни было, у Румынии, которая оказывает Украине всестороннюю поддержку, что называется, рыльце в пушку. Поэтому разыгрывается спектакль с обвинениями в адрес России. Но я думаю, все ограничится стандартными демаршами», – заключил спикер.

В ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе БПЛА. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов, часть из них покинула здание самостоятельно.

Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что радары зафиксировали нарушение воздушного пространства, после чего в воздух подняли два истребителя F-16 и вертолет, а пилотам было разрешено поражать цели. Однако румынские военные не смогли перехватить беспилотный аппарат.

Министр иностранных дел республики Оана Цойу позже заявила, что дрон якобы был российским. По предварительной информации, речь идет о «Герани-2», передает агентство Agerpres. Цойу назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и обвинила Россию в нарушении международного права. МИД Румынии уже вызвал посла России Владимира Липаева в связи с инцидентом. Цойу пригрозила новыми санкциями в отношении Москвы на европейском уровне.

Президент Румынии Никушор Дан созвал Высший совет национальной обороны. Он возложил ответственность за попадание БПЛА в дом на Россию. «Мы примем соответствующие меры в отношении Российской Федерации», – написал глава государства, добавив, что намерен сообщить о случившемся Совету Безопасности ООН.

Сообщается, что Бухарест проинформировал союзников по НАТО и генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о произошедшем, а также попросил ускорить процесс передачи стране средств для борьбы с беспилотниками. Рютте находится на связи с властями Румынии после инцидента с дроном, заявила представитель блока Аллисон Харт. Она заверила, что НАТО продолжит укреплять оборону от всех угроз, включая БПЛА.

В конце апреля румынский министр национальной обороны Раду Мируцэ заявил, что страна создаст «стену» из средств ПВО для защиты от беспилотников. Однако, сетовал он, пока полностью закрыть небо от новых угроз не удается. «Мы защищаем населенные пункты, перемещаем наземные средства в зависимости от того, как мы видим ситуацию на другом берегу Дуная», – добавил чиновник.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в связи с попаданием дрона в жилой дом в Румынии заявила, что Россия «перешла еще одну черту». По ее словам, Брюссель полностью солидарен с Бухарестом. «По мере того как мы продолжаем укреплять нашу безопасность и сдерживание, особенно на нашей восточной границе, мы будем продолжать усиливать давление на Россию», – добавила она.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». «ЕС един в усилении давления на Россию посредством санкций и укреплении оборонительных возможностей, в частности вдоль нашей восточной границы», – заявил он. Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».