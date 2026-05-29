    29 мая 2026, 12:19 • Новости дня

    Президент Ирана поручил нарастить импорт из России и других соседних стран

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан выпустил распоряжение об увеличении импорта товаров из граничащих государств, включая Россию.

    «Президент издал указ об активизации использования альтернативных импортных маршрутов и максимальном задействовании потенциала соседних стран для поддержания стабильности рынка и предотвращения скачков цен», – заявили в пресс-службе главы государства, передает РИА «Новости».

    Пезешкиан подчеркнул важность использования каспийских портов и развития новых торговых коридоров. Он поручил привлечь возможности Пакистана, России и Азербайджана для ввоза необходимых товаров, потребовав от профильных ведомств ускорить реализацию достигнутых соглашений.

    Ранее стало известно об увеличении Ираном поставок по Каспийскому морю в условиях американской морской блокады. Тегеран активно развивает приграничную торговлю для минимизации последствий ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский истребитель атаковал иранский танкер в Оманском заливе.

    На фоне морской блокады со стороны США Тегеран нарастил объемы железнодорожных грузоперевозок из Китая.

    По итогам трех кварталов прошлого года товарооборот между Россией и Ираном увеличился на 8%.

    28 мая 2026, 08:07 • Новости дня
    Иран нанес ответный удар по военной базе США
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе по военной базе США, с которой был атакован объект в иранском городе Бендер-Аббас.

    Утром 28 мая Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения на американские позиции, передает РИА «Новости».

    «После сегодняшней предрассветной атаки военных США при нанесении авиабомбардировок объекта неподалеку от аэропорта Бендер-Аббаса американская военная база, с которой проводилась атака, подверглась удару в 4.50 (3.20 мск)», – цитирует канал Press TV официальное заявление ведомства.

    Представители элитного военного подразделения подчеркнули недопустимость подобных действий в отношении своего государства. В КСИР предупредили, что любая агрессия против страны получит жесткий отпор. В случае повторения инцидентов иранская сторона намерена действовать еще более решительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские войска нанесли удар по иранской наземной станции управления в Бендер-Аббасе.

    Двумя днями ранее Соединенные Штаты атаковали военные объекты на юге исламской республики.

    До этого официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия предупредил о готовности открыть новые фронты при повторной агрессии.

    28 мая 2026, 06:22 • Новости дня
    США ввели санкции против контролирующей Ормуз иранской организации
    Tекст: Катерина Туманова

    США ввели санкции против иранского агентства по контролю Ормузского пролива, так администрация президента США Дональда Трампа расширила рестрикции против Ирана, добавив процент экономического давления на страну.

    Администрация президента США в среду ввела дополнительные санкции против Ирана в рамках кампании экономического давления, передает Associated Press. Меры направлены против недавно созданного иранского агентства, которое пытается контролировать судоходство в Ормузском проливе.

    Решение было принято после того, как американские войска нанесли удары по военному объекту Ирана и сбили иранские ударные беспилотники. Об этом сообщили официальные лица США на условиях анонимности.

    Эти санкции стали очередной попыткой Вашингтона использовать экономические рычаги наряду с военными действиями, чтобы принудить Тегеран к соглашению.

    Цель США – добиться прекращения конфликта и запустить работу водной артерии, через которую проходит пятая часть мировых поставок нефти и газа.

    Трамп отметил, что сделка близка, однако переговоры все еще продолжаются. Рост цен на энергоносители из-за фактического закрытия Ормузского пролива усилил политическое давление на американского лидера и республиканцев перед промежуточными выборами.

    «Последняя попытка иранских военных вымогать деньги у мировой морской торговли является доказательством того, что «Эпическая ярость» привела к отчаянной нужде режима в деньгах», – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    Ранее в мае санкции были направлены против Управления по делам Персидского залива и любого лица или организации, сотрудничающих с этим агентством, которые одобряют транзит через пролив и взимают пошлины, которые могут достигать 2 млн долларов за судно.

    США блокируют иранские порты уже более месяца, и Трамп заявил, что блокировка «будет действовать в полную силу до тех пор, пока не будет достигнуто, подтверждено и подписано соглашение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios сообщил о новых столкновениях США и Ирана на фоне перемирия. AP сообщало о крахе жесткой стратегии американского лидера против Ирана. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива.

    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    27 мая 2026, 11:51 • Новости дня
    Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тегеран совместно с Маскатом разрабатывает совершенно иной механизм судоходства в стратегически важной акватории Ближнего Востока, заявил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери.

    Багери на полях Первого Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза подчеркнул неизбежность перемен. «Что касается конкретно Ормузского пролива, несомненно, условия прохода через пролив и порядок прохода не будут прежними. Появится совершенно другой порядок», – отметил он, передает ТАСС.

    Политик добавил, что до утверждения нового механизма соседние государства продолжат совместные обсуждения. Заявления прозвучали на полях Первого Международного форума по безопасности, который проходит в Подмосковье.

    Багери также затронул тему взаимодействия с Соединенными Штатами. По его словам, непрямые контакты между Тегераном и Вашингтоном все еще продолжаются. При этом вопрос запасов иранского обогащенного урана в повестку этих дискуссий сейчас не входит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители европейских государств инициировали диалог с Ираном для возобновления безопасного движения торговых судов.

    Незадолго до этого Корпус стражей исламской революции в десять раз увеличил зону своих операций в Ормузском проливе.

    Ранее Тегеран и Вашингтон достигли договоренности о постепенном снятии ограничений на проход кораблей.

    27 мая 2026, 05:15 • Новости дня
    Потери США в операции против Ирана продолжили расти после ее «завершения»

    Tекст: Антон Антонов

    Число погибших военных США в операции против Ирана «Эпическая ярость» возросло до 14 человек, хотя операция официально уже завершена, следует из данных Пентагона.

    Ранее американские власти заявляли, что операция «Эпическая ярость» унесла жизни 13 военнослужащих. Согласно обновленной статистике, жертвами конфликта стали 14 военных США, передает РИА «Новости».

    Последние удары по территории Ирана наносились в начале недели. Теперь американская система анализа потерь зафиксировала еще одну смерть. Точные обстоятельства и личность умершего солдата пока не раскрываются.

    Известно лишь, что погибший служил в сухопутных войсках и скончался в мае 2026 года. Эта потеря классифицируется военными как небоевая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные атаковали иранские ракетные комплексы и катера, но режим прекращения огня с Ираном сохраняется.

    В апреле Пентагон сообщил о 13  погибших американских военных.

    Белый дом в начале мая направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

    26 мая 2026, 15:03 • Новости дня
    МИД Ирана пообещал жестко ответить на американскую агрессию

    Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении перемирия и атаках на торговые суда

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иран пригрозил ответными мерами из-за нападений США на коммерческий флот в провинции Хормозган, назвав американскую сторону ненадежным участником дипломатического урегулирования, говорится в заявлении иранского МИД.

    Многократные срывы договоренностей демонстрируют недоговороспособность Вашингтона, передает ТАСС.

    В заявлении ведомства сказано: «Террористическая армия США, продолжая свои незаконные действия после объявления прекращения огня, в частности неоднократные морские нападения на иранские торговые суда, за последние 48 часов нарушила режим в районе провинции Хормозган».

    Дипломаты подчеркнули, что подобные шаги на фоне мирных инициатив при посредничестве Пакистана доказывают недобросовестность американских элит. В министерстве решительно осудили инциденты и возложили на американскую сторону ответственность за возможные последствия.

    Представители министерства добавили, что государство не оставит без ответа ни один враждебный акт. Власти пообещали действовать без малейшего промедления для защиты своих граждан и национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США заявило о сохранении режима прекращения огня с Тегераном.

    Иранское военное командование обвинило американскую сторону в нарушении перемирия из-за ударов по кораблям.

    Вооруженные силы исламской республики пообещали дать достойный ответ на любые агрессивные действия Вашингтона.

    28 мая 2026, 04:02 • Новости дня
    Axios сообщил о новых столкновениях США и Ирана на фоне перемирия

    Tекст: Катерина Туманова

    Иранские военные атаковали торговое судно в Ормузском проливе с помощью четырех дронов, которые были успешно перехвачены американскими силами, после чего американцы уничтожили иранскую пусковую установку БПЛА, сообщил высокопоставленный чиновник США.

    Центральное командование США заявило в заявлении, что его силы «сбили четыре иранских беспилотных летательных аппарата одностороннего действия, которые находились в опасном положении в районе Ормузского пролива», – пишет портал Axios со ссылкой на источник.

    В заявлении ведомства говорится: «Американские войска также нанесли удар по иранской наземной станции управления в Бандар-Аббасе, которая собиралась запустить пятый беспилотник. Эти действия были взвешенными, чисто оборонительными и были направлены на поддержание режима прекращения огня».

    Высокопоставленный американский чиновник отметил, что это уже вторая подобная перестрелка за последние 48 часов. Инцидент произошел на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не торопится с заключением сделки, предположив, что Иран пытается переждать до промежуточных выборов.

    Напомним, Reuters узнало о новых ударах США по военному объекту Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы 26 мая атаковали военные объекты на юге Ирана, а иранское командование ранее предупредило о готовности к решительному ответу на новые удары. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива. Рубио сообщил, что США ожидают скорого заключения соглашения с Ираном.

    28 мая 2026, 02:44 • Новости дня
    Reuters узнало о новых ударах США по военному объекту Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы США атаковали военную цель в Иране и перехватили несколько беспилотных летательных аппаратов, чтобы защитить коммерческое судоходство в Ормузском проливе, сообщил источник агентства.

    «Вооруженные силы США нанесли новые удары по Ирану, поразив военный объект, который, по мнению официальных лиц, представлял угрозу для американских войск и коммерческого морского судоходства в Ормузском проливе», – сообщил агентству Reuters американский чиновник.

    Официальный представитель ведомства заявил, что американские военные также перехватили и сбили несколько иранских беспилотников, представлявших аналогичную угрозу.

    Напомним, Washington Post узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы 26 мая атаковали военные объекты на юге Ирана, а иранское командование ранее предупредило о готовности к решительному ответу на новые удары. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива. Рубио сообщил, что США ожидают скорого заключения соглашения с Ираном.


    27 мая 2026, 09:05 • Новости дня
    Политолог Дизен: Россия может извлечь уроки из конфликта в Иране

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Норвежский политолог Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies заявил, что России необходимо извлечь урок из конфликта в Иране.

    Конфликт на Ближнем Востоке наглядно продемонстрировал, что успокоить Североатлантический альянс способна только сила, пишет Газета.RU.

    В эфире YouTube-канала Neutrality Studies эксперт подчеркнул необходимость изучения ближневосточного прецедента. «Из войны в Иране Россия может извлечь совершенно новые уроки. Иран не стал отмалчиваться в надежде избежать эскалации. Они видели, что эти атаки могут произойти, и продемонстрировали способность идти по пути эскалации вместе с США», – заявил политолог.

    По мнению Дизена, Вашингтон начал действовать гораздо осмотрительнее после того, как Тегеран подтвердил готовность к жесткому противостоянию. Специалист добавил, что Москве стоит взять пример с иранской стратегии и четко показать балтийским государствам неизбежность ответа за любые атаки по российской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские парламентарии пообещали военный ответ на американскую морскую блокаду.

    Американские советники разработали планы возобновления боевых действий.

    Позже президент США Дональд Трамп заявил о достижении мирного соглашения с Исламской Республикой.

    27 мая 2026, 03:13 • Новости дня
    США опровергли возобновление сопровождения судов в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления СМИ о возобновлении миссии по сопровождению коммерческих судов силами ВМС США в Ормузском проливе являются недостоверными, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

    «Недавние сообщения СМИ утверждают, что ВМС США возобновили сопровождение или оказание помощи коммерческим судам во время прохода через Ормузский пролив. Это ложь», – говорится в заявлении американских военных в соцсети X.

    В командовании уточнили, что операция «Проект Свобода» в настоящее время не возобновлялась. Вооруженные силы США сейчас не сопровождают коммерческие суда в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Wall Street Journal заявила, что американские военные корабли снова начали обеспечивать проход торговых судов через Ормузский пролив, уже проведя греческий супертанкер с 2 млн баррелей нефти.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявлял о намерении сотен иностранных судов воспользоваться предложением ВМС США о сопровождении через Ормузский пролив.

    27 мая 2026, 19:52 • Новости дня
    Рубио: США ожидают скорого заключения соглашения с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время заседания кабинета в Белом доме госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты надеются увидеть прогресс в переговорах по соглашению с Ираном в ближайшие часы или дни.

    «Мы хотим его (соглашения) заключения. Полагаю, что есть определенный прогресс и интерес, и мы посмотрим в ближайшие несколько часов и дней можно ли добиться прогресса», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее Рубио заявил о выгоде для Ирана при согласии на условия США.

    В понедельник Пакистан сообщил о близости соглашения Тегерана и Вашингтона.

    Портал Axios писал, что сделка США и Ирана установит новый нефтяной порядок.

    28 мая 2026, 22:34 • Новости дня
    Бессент назвал оборонительными действия США против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Все действия США в отношении Ирана носят исключительно оборонительный характер, заявил в четверг министр финансов США Скотт Бессент на фоне ударов по объектам в Иране.

    Бессент прокомментировал ситуацию на фоне недавних атак на военные объекты на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    «Президент Трамп всегда предпочитает мирный договор, поэтому все, что мы делаем сейчас, носит оборонительный характер», – заявил глава американского Минфина журналистам. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит придерживаться подобного подхода.

    Местные СМИ сообщили о серии взрывов в иранском городе Бендер-Аббас. Вскоре после этого Корпус стражей исламской революции отчитался об ответном ударе по военной базе США, с которой была осуществлена атака на инфраструктуру Исламской республики.

    Ранее США атаковали военные объекты на иранской территории.

    ВС США уничтожили наземную станцию управления беспилотниками в Бендер-Аббасе.

    Корпус стражей исламской революции нанес ответный удар по военной базе Соединенных Штатов.

    28 мая 2026, 17:58 • Новости дня
    Axios: Переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон и Тегеран подготовили проект 60-дневного соглашения, включающий возобновление переговоров по ядерной программе и обеспечение свободного судоходства в Ормузском проливе.

    Американские и иранские переговорщики согласовали проект меморандума о взаимопонимании, который теперь ожидает одобрения президента США Дональда Трампа, передает ТАСС. По данным портала Axios, документ был подготовлен 26 мая, однако сторонам потребовалось время для согласования с высшим руководством.

    «Переговорщики США и Ирана достигли договоренностей по 60-дневному меморандуму о взаимопонимании, предусматривающему продление режима прекращения огня и начало переговоров по иранской ядерной программе, но он ожидает окончательного одобрения со стороны президента Трампа», – отмечает издание. При этом иранская сторона пока официально не подтвердила готовность к подписанию документа.

    Проект соглашения также предполагает возобновление свободного судоходства в Ормузском проливе. В рамках меморандума Иран обязуется вести переговоры о проблеме обогащения урана и отказе от его запасов. В свою очередь Соединенные Штаты готовы обсудить разморозку иранских активов и снятие санкций с Исламской республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios раскрыл подробности готовящегося меморандума между Вашингтоном и Тегераном.

    Президент США Дональд Трамп заявил о скором завершении работы над этим документом.

    Госсекретарь Марко Рубио допустил возобновление американских атак на Иран в случае провала переговоров.

    27 мая 2026, 16:26 • Новости дня
    Премьер Нидерландов назвал войну США и Израиля против Ирана незаконной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выступая на форуме Next Gen: Security Conference в Гааге, премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен впервые дал прямую оценку действиям Вашингтона и Тель-Авива.

    «Правительство Нидерландов совершенно ясно заявляет, что атака [США и Израиля] на Иран была нарушением международного права», – подчеркнул глава кабинета, передает ТАСС.

    На этом фоне Йеттен обратился к союзникам с призывом проявлять «больше реализма» в оценке текущей обстановки. Он также заявил, что, по его мнению, существующая архитектура безопасности НАТО «нуждается в обновлении», не раскрывая возможные параметры таких изменений.

    Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал вершиной лицемерия заявления дипломатов Евросоюза о необходимости соблюдать международное право.

    Кремль указывал на несоответствие действий США международному праву.

    28 мая 2026, 14:37 • Новости дня
    Иран назвал курс США варварским

    Tекст: Валерия Городецкая

    На полях Международного форума по безопасности иранский дипломат назвал Россию и Иран сторонниками переговоров и раскритиковал американскую концепцию «мир через силу».

    Выступая перед журналистами на I Международном форуме по безопасности под эгидой Совбеза России, заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери заявил о принципиальной близости Москвы и Тегерана к мирному урегулированию, передает ТАСС.

    «Независимые страны стоят плечом к плечу друг с другом на основе справедливости, сотрудничества и дипломатии, решают свои проблемы, это цивилизационный подход к решению разных вопросов», – сказал он.

    По словам Багери, по этому пути идут независимые государства, включая Иран и Россию. Он подчеркнул, что США, напротив, продвигают «варварский подход», называемый «мир через силу».

    Иранский дипломат охарактеризовал такой подход как «мир» через преступления, убийства людей и жестокость и назвал его варварским, не соответствующим поведению цивилизованных государств. Багери заявил, что Иран и Россия принадлежали к цивилизационному лагерю, опирались на переговоры, сотрудничество и дипломатию и не действовали через применение силы.

    Ранее Иран назвал главное условие для дипломатического примирения с США.

    В апреле МИД Ирана обвинил США и Израиль в военном преступлении.

    29 мая 2026, 06:20 • Новости дня
    Власти Ирана отказались вывозить обогащенный уран из страны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран не планирует вывозить обогащенный уран за пределы страны, заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

    Исламская республика сохранит радиоактивные материалы на своей территории, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

    «У нас нет никаких планов по вывозу обогащенного урана за пределы страны. Честно говоря, я даже не понимаю, из каких представлений вообще рождаются подобные вопросы», – подчеркнул политик.

    Он также пояснил, что государство не собирается отдавать ценное сырье ни другим странам, ни каким-либо посредникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи запретил экспорт высокообогащенного урана.

    Глава американского государства Дональд Трамп потребовал ликвидировать запасы ядерных материалов.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков напомнил об актуальности российской инициативы по вывозу иранского сырья.

