    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток
    29 мая 2026, 11:45 • Новости дня

    АКОРТ: Дефицита овощей из-за ограничений на импорт из Армении не будет

    Tекст: Вера Басилая

    Временные ограничения на поставки армянских томатов, огурцов и зелени не вызовут нехватку свежей продукции благодаря высокой доле отечественного производства и диверсификации импорта, заявил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

    Предпосылок для дефицита свежих овощей, зелени и клубники в торговых сетях России на фоне ограничения поставок из Армении нет, передает РИА «Новости». Как пояснил Богданов, наибольшую долю предложения формирует отечественная продукция.

    «У крупных сетей выстроена диверсифицированная система поставок, которая позволяет оперативно перераспределять объемы между поставщиками из разных стран», – заявил Богданов.

    Доля импортных огурцов составляет около 15%, основные объемы завозятся из Азербайджана. Импорт томатов достигает 30%, поставки идут из Азербайджана, Македонии, Марокко и Узбекистана. Сладкий перец везут из Гвинеи, Израиля, Ирана и Турции, а зелень поставляют Иран, Израиль, Ливан, Китай и Таиланд.

    Клубника в магазины сейчас поступает в основном из отечественных хозяйств, поскольку начался сезон первого урожая. Доля импортной ягоды не превышает 25%. Ранее Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз овощей и клубники из Армении с 30 мая до выработки алгоритма обеспечения безопасности поставок.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии официальной реакции Еревана на решение российских властей.

    Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ограничения на поставки ряда сельхозпродуктов и других товаров из Армении не повлияют на экономическую ситуацию в России.

    28 мая 2026, 21:34 • Новости дня
    Захарова: Армения удалила термин «Великая Отечественная война» из документов
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Армении начали целенаправленно избавляться от словосочетания «Великая Отечественная война» в государственных бумагах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Руководство Армении последовательно отказывается от использования исторической терминологии в рамках Содружества Независимых Государств, передают «Вести». Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обратила внимание на изменение политики Еревана.

    «Еще одно показательное дополнение – Ереван с недавних пор системно вычеркивает из проектов документов СНГ словосочетание «Великая Отечественная война»», – заявила дипломат.

    Захарова усомнилась, что армянское общество осведомлено о подобных действиях своих руководителей. В качестве примера переписывания истории она привела ситуацию в городе Артик, где планируется демонтаж мемориала павшим советским героям.

    По оценке Захаровой, правительство республики не предпринимает никаких шагов для защиты монументов. Она подчеркнула, что подобное бездействие является прямым отражением навязываемых западных нарративов.

    Власти армянского города Артик запланировали демонтаж мемориала в честь погибших в Великой Отечественной войне.

    Известная местная телеведущая Татев Даниелян публично призвала отказаться от использования термина «Отечественная война».

    Российский МИД охарактеризовал подобные инциденты очередной беззастенчивой попыткой переписывания общей истории.

    27 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    Орел на эмблеме армии Армении раскрыл клюв
    @ mil.am

    Tекст: Вера Басилая

    С щита на эмблеме армии Армении исчез классический крест и была размещена карта «реальной Армении», провозглашенная премьер-министром Николом Пашиняном, кроме того, клюв орла теперь раскрыт.

    Министерство обороны Армении выступило с разъяснениями по поводу изменения эмблемы вооруженных сил, вызвавшего широкий общественный резонанс, передает ТАСС.

    С щита исчез классический крест, а на армянском триколоре теперь размещена карта «реальной Армении», провозглашенная премьер-министром Николом Пашиняном.

    В опубликованном военным ведомством видеоролике отмечается, что в принятой в 2001 году эмблеме присутствовали геральдические и идеологические упущения. «В новой эмблеме армянской армии центральный образ – орел – переосмыслен, изображен как полностью живой. Четко видны голова, тело, когти и крылья, преодолены упущения предыдущей эмблемы», – говорится в сообщении министерства.

    Теперь клюв орла раскрыт, что символизирует жизнеспособность и готовность к защите. В одном когте птица держит меч, в другом крест, а на золотом щите изображен восьмиконечный солнечный крест. В ведомстве подчеркнули, что миссия армянской армии заключается в защите суверенитета республики.

    Ранее армянское военное ведомство решило ввести полевую форму по стандартам НАТО.

    Власти Армении убрали изображение горы Арарат со штампа погранконтроля.

    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    28 мая 2026, 16:11 • Новости дня
    Ереван отказался принимать часть российских наблюдателей на выборы
    Ереван отказался принимать часть российских наблюдателей на выборы
    @ Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Армянская сторона уведомила о нежелательности присутствия некоторых граждан России в качестве электоральных экспертов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что Москва предварительно направила данные представителей в строгом соответствии с требованиями Еревана, передает ТАСС.

    «Списки российских наблюдателей были направлены в установленном порядке для проведения аккредитационных мероприятий. Все, как требовала армянская сторона. К сожалению, действительно, армянские партнеры неформально уведомили о нежелательности включения ряда граждан России в состав миссии», – заявила дипломат.

    Ограничения коснулись трех депутатов Государственной думы. Кроме того, в республике отказались принимать представителя избирательной комиссии Карачаево-Черкесии.

    Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что сближение Еревана с Евросоюзом может стать поводом для обсуждения целесообразности дальнейшего членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    28 мая 2026, 21:07 • Новости дня
    Россельхознадзор: Продукция АПК Армении не соответствует требованиям России

    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Армянскую плодоовощную продукцию в Россельхознадзоре признали не соответствующей российским требованиям, а также стандартам ЕАЭС.

    Армянская сельхозпродукция в последнее время не соответствовала требованиям России, хотя РФ остается основным рынком ее сбыта, заявили РИА «Новости» в Россельхознадзоре.

    «Учитывая, что Россия является основным рынком сбыта армянской сельхозпродукции и то, что в последнее время поставляемая из Армении продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России, можно полагать, что министерство экономики Армении не справляется с полномочиями, возложенными на него после упразднения Минсельхоза», – подчеркнули в ведомстве.

    Там напомнили, что в Армении в результате структурной реформы правительства в 2019 году было ликвидировано министерство сельского хозяйства, а вопросы госполитики в агросфере передали министерству экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россельхознадзор с 30 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении.

    Ранее Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на ввоз цветочной продукции из Армении из-за участившихся случаев выявления опасных карантинных объектов.

    Глава ведомства Сергей Данкверт заявил о наличии проблем с поставками из Армении не только цветов, но также овощей и фруктов, и сообщил о продолжающихся инспекциях на армянских предприятиях.

    26 мая 2026, 17:57 • Новости дня
    В Госдуме предложили создать реестр антироссийских шагов Армении

    @ Maksim Konstantinov/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Госдумы Андрей Луговой выступил за создание официального реестра антироссийских решений Армении и предложил ответить на них жесткими экономическими мерами.

    Сведения об антироссийских решениях руководства Армении следует фиксировать в специальном реестре, чтобы по каждому шагу вырабатывать отдельные ответные меры, заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой, передает ТАСС.

    «Необходимо создать, это важный вопрос, официальный реестр антироссийских решений, действий и проектов, связанных с армянским направлением. Каждое решение должно иметь цену и последствия: голосование, соглашение с внешними военными структурами, дискриминация российских СМИ, вытеснение русского языка, отказ от союзнических обязательств, поддержка санкционных инициатив», – сказал он на заседании в формате круглого стола «Армения без России и Россия без Армении: причины, результаты и последствия».

    По словам парламентария, такой реестр позволит перейти от эмоциональных реакций к предсказуемой политике. Он подчеркнул, что за конкретные действия, по его мнению, должна следовать конкретная мера.

    В качестве ответа на недружественные шаги Еревана Россия, по оценке Лугового, могла бы принять ряд экономических мер, включая ограничение импорта крепкого алкоголя из Армении. Он напомнил, что 98% армянского экспорта сельхозпродукции идет в Россию, а страна критически зависит от российских зерновых. Депутат указал, что 78% армянского крепкого алкоголя также поставляется на российский рынок, и заявил о необходимости «эту лавочку закрывать».

    Луговой предложил пересмотреть газовую льготу для Армении, отметив, что российский газ десятилетиями был элементом союзнической архитектуры. По его словам, при ее разрушении льготную цену следует заменить на коммерчески обоснованную и поднять стоимость до европейского уровня – 400-600 долларов за тысячу кубометров. Он добавил, что в этом случае, по его расчетам, цена электроэнергии вырастет с девяти до 16 рублей за киловатт-час.

    Депутат также выступил за сворачивание льготных таможенных режимов, позволяющих Армении использовать российское экономическое пространство, и ужесточение контроля за трансграничными переводами, включая полную идентификацию отправителей и получателей и проверку источника средств.

    В заключение он напомнил, что парламент Армении 26 марта 2025 года во втором, окончательном чтении принял закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Премьер-министр Никол Пашинян тогда подчеркивал необходимость референдума, а вице-премьер России Алексей Оверчук заявлял, что Москва рассматривает эти действия как начало выхода Армении из ЕАЭС, поскольку вступление в ЕС несовместимо с членством в союзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россельхознадзор объявил о введении с 22 мая временного запрета на поставки цветочной продукции из Армении в Россию.

    Тогда же секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о серии недружественных шагов со стороны властей Армении.

    Позже экономисты обратили внимание на возможное усиление торгово-экономического давления России на Армению и его негативном влиянии на ВВП республики.

    28 мая 2026, 19:46 • Новости дня
    «Руспродсоюз»: Россия оперативно заменит овощи и фрукты из Армении
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ограничение ввоза плодов и овощей из Армении, по оценке экспертов, не должно сказаться на обеспеченности российских прилавков из-за диверсификации импорта и небольшой доли армянских товаров, заявил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

    Овощи и фрукты из Армении занимают незначительную нишу в общем объеме импорта в Россию, передает РИА «Новости». «Запрет поставок на российский рынок не повлияет, система импорта плодоовощной продукции в России достаточно диверсифицирована, чтобы оперативно реагировать на изменения в поставках», – отметил он.

    По словам Леонова, российские импортеры смогут оперативно переориентироваться на другие направления. В качестве основных альтернатив по поставкам томатов он назвал Азербайджан, Туркмению, Турцию, Узбекистан и Китай, по огурцам – Турцию, Китай, Азербайджан и Узбекистан. Сладкий перец, как отметил Леонов, также поступает из Турции, Китая и Узбекистана.

    Представитель «Руспродсоюза» подчеркнул, что логистические цепочки уже выстроены и рынок привык быстро переключаться между разными источниками поставок. Он добавил, что Россия находится на пороге сезона грунтовых овощей отечественного производства, что дополнительно снижает возможное влияние ограничений на армянский импорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россельхознадзор с 30 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники из Армении.

    Ранее Россельхознадзор с 22 мая ограничил ввоз цветочной продукции из Армении из-за участившихся случаев выявления опасных карантинных объектов.

    А руководитель ведомства Сергей Данкверт заявил о проблемах с поставками из Армении не только цветов, но и овощей и фруктов.

    27 мая 2026, 09:20 • Новости дня
    Армении спрогнозировали потерю 40% товарооборота при выходе из ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможный отказ Еревана от участия в Евразийском экономическом союзе поставит под угрозу почти 40% всей внешней торговли республики из-за лишения таможенных льгот, следует из данных национальных статслужб.

    В случае выхода из объединения государство рискует лишиться значительной части своей торговли, передает РИА «Новости».

    Отказ от членства приведет к потере важных привилегий, включая единую низкую тарифную ставку в 5% и право беспошлинного ввоза продукции.

    По итогам 2025 года выручка Еревана от экспорта товаров в страны союза достигла 3,2 млрд долларов. Основную часть этого дохода обеспечили поставки на российский рынок, составившие 2,9 млрд долларов.

    Одновременно армянские импортеры закупили у партнеров по организации продукцию на пять млрд долларов. Из них 4,87 млрд долларов пришлось на Россию. Общий товарооборот с союзом составил 8,2 млрд долларов при глобальном показателе в 13,2 млрд долларов, что составляет 38,5% всей армянской торговли.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заверил президента России Владимира Путина в сохранении членства в ЕАЭС.

    1 апреля президент России Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном отметил невозможность одновременного пребывания Армении в ЕС и ЕАЭС.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что антироссийские заявления армянских властей и движение в сторону ЕС несовместимы с дальнейшим участием страны в ЕАЭС.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупредил о неизбежной утрате Ереваном экономических преференций при интеграции в европейские структуры.

    27 мая 2026, 13:04 • Новости дня
    Песков назвал несовместимыми интеграцию Армении с ЕС и ЕАЭС
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Стремление Еревана к сближению с Евросоюзом противоречит участию страны в Евразийском экономическом союзе, поскольку эти процессы полностью исключают друг друга, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков указал на невозможность одновременной интеграции Армении с Европейским союзом и членства в ЕАЭС, передает ТАСС.

    «Армения берет курс на интеграцию с другим объединением. Это взаимоисключающие процессы», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

    По словам Пескова, предстоящие встречи в рамках Евразийского экономического союза будут непростыми. Он отметил, что помимо традиционных вопросов интеграции, участникам предстоит обсудить сложную ситуацию, сложившуюся вокруг Армении.

    Представитель Кремля также напомнил о принятом в республике законе, который юридически обязывает правительство и государственные органы ориентироваться на сближение с Европой. Эта тема, безусловно, станет предметом обсуждения на предстоящих переговорах, добавил он.

    Песков предупредил Ереван об утрате преференций из-за интеграции в европейские структуры.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что антироссийские заявления армянских властей и движение в сторону ЕС несовместимы с дальнейшим участием страны в ЕАЭС.

    Напомним, 1 апреля президент России Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном отметил невозможность одновременного пребывания Армении в ЕС и ЕАЭС.

    26 мая 2026, 19:00 • Новости дня
    В Госдуме допустили изменение миграционного режима для граждан Армении

    Tекст: Вера Басилая

    Послабления для граждан Армении по пребыванию в России исходят из союзнических отношений Москвы и Еревана, привилегии могут исчезнуть, если союза не будет, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

    Послабления для жителей Армении опираются на союзнические отношения двух государств, передает ТАСС. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой.

    «Текущие послабления для граждан Армении, например, длительное пребывание без регистрации, упрощенное трудоустройство в Российской Федерации, базируются на статусе стратегического союзника. Если этого статуса не будет, или по каким-то причинам он будет пересмотрен с подачи армянского политического руководства, то, конечно, такие привилегии будут аннулированы и для граждан», – заявил Толстой.

    По его словам, граждане Армении перейдут в общий миграционный режим, который существует для всех иностранцев.

    Политик также выразил сожаление из-за антироссийских заявлений сторонников премьер-министра Никола Пашиняна, отметив, что подобная риторика не добавит им популярности среди избирателей. Напомним, весной 2025 года армянские парламентарии одобрили закон о начале интеграции в Европейский союз.

    По словам Пашиняна, окончательное решение потребует проведения референдума. В свою очередь вице-премьер Алексей Оверчук ранее подчеркивал, что стремление Еревана в ЕС несовместимо с дальнейшим участием страны в Евразийском экономическом союзе.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о неизбежной утрате Арменией преференций ради европейской интеграции.

    Секретарь Совбеза Сергей Шойгу назвал недружественными последние политические шаги армянского руководства.

    Спикер парламента Армении Ален Симонян опроверг планы по выходу страны из Евразийского экономического союза.

    28 мая 2026, 09:12 • Новости дня
    Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана

    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравления азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

    Президент России Владимир Путин направил поздравления своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня независимости. В своем обращении Путин подчеркнул, что Москва придает огромное значение союзническим и дружественным отношениям с Баку, сообщается на сайте Кремля.

    «Примите самые тёплые поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Азербайджанской Республики», – говорится в телеграмме российского лидера.

    «Придаем большое значение дружественным, союзническим отношениям с Баку. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также партнерского взаимодействия в региональных и международных делах», – отметил Путин.

    По его словам, партнерское взаимодействие в региональных и международных делах отвечает коренным интересам народов обеих стран и способствует укреплению безопасности на Южном Кавказе и Каспии. В заключение российский президент пожелал Алиеву здоровья и успехов, а гражданам Азербайджана – благополучия и процветания.

    Осенью Путин и Алиев провели двустороннюю встречу в Душанбе.

    26 мая 2026, 18:39 • Новости дня
    В Госдуме допустили исключение Армении из ОДКБ

    Tекст: Вера Басилая

    Сближение Еревана с Евросоюзом может стать поводом для обсуждения целесообразности дальнейшего членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

    Российские парламентарии могут инициировать дискуссию о нахождении Армении в ОДКБ на фоне ее курса на сближение с ЕС, передает ТАСС. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

    Новиков добавил, что интеграция Армении с Евросоюзом фактически означает сближение с НАТО. По его словам, возникает логичный вопрос о статусе Еревана в ОДКБ, так как представители ЕС открыто демонстрируют враждебность к России и Белоруссии.

    В марте прошлого года армянский парламент принял закон о начале процесса вступления в Евросоюз. Премьер-министр Никол Пашинян подчеркивал, что для окончательного присоединения потребуется референдум. При этом вице-премьер России Алексей Оверчук отмечал, что Москва расценивает эти шаги как начало выхода Еревана из ЕАЭС, поскольку членство в двух союзах несовместимо.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил желание вступить в Евросоюз.

    Глава МИД республики Арарат Мирзоян пообещал сделать выбор между ЕАЭС и ЕС в будущем.

    Спикер армянского парламента Ален Симонян исключил возможность заморозки участия страны в Евразийском экономическом союзе.

    26 мая 2026, 20:22 • Новости дня
    Рубио пробыл в Армении меньше часа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио подписал с армянской стороной пакет документов о партнерстве, однако его визит в страну длился менее часа, сообщает Minval Politika.

    Визит госсекретаря США Марко Рубио в Ереван длился менее одного часа и проходил исключительно в локации аэропорта  Звартноц. «Рубио пробыл в Ереване менее часа и уже покинул страну», – говорится в материале азербайджанского портала Minval Politika, пишут «Вести».

    Глава американской дипломатии встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном прямо в терминале ереванской воздушной гавани. Стороны успели подписать несколько документов. Ключевыми названы рамочный план по обеспечению взаимных поставок минерального сырья и редких металлов, а также соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту TRIPP, который расшифровывается как «Маршрут Трампа к международному миру и процветанию».

    Кроме того, Армения и США подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства между странами. Подробности этого документа не разглашаются, отмечает Minval Politika.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио 26 мая должен посетить Ереван для встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

    В ходе визита Рубио и Мирзоян в Ереване парафировали рамочный документ, направленный на развитие международного мира и транспортную деблокаду региона.

    Ранее США и Армения по итогам стратегического диалога в Ереване объявили о намерении повысить уровень двусторонних отношений.

    27 мая 2026, 13:21 • Новости дня
    Кремль спросили о льготах на газ для Армении

    Tекст: Вера Басилая

    Скидки на поставки газа Еревану финансируются за счет российской стороны, что является вкладом в развитие братского государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Льготные условия поставок газа в Армению обеспечиваются за счет Российской Федерации, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что это сознательная помощь братскому народу.

    «Льгота всегда за чей-то счет. То есть та льгота, которую получают армяне, это всегда за чей-то счет, это не с неба. Это за счет Российской Федерации», – заявил официальный представитель Кремля. Он добавил, что Москва рассматривает это как вклад в развитие экономики соседней страны.

    Говоря о возможности денонсации газового соглашения с Ереваном, Песков переадресовал этот вопрос корпорации «Газпром». По его словам, пересмотр цен является корпоративным вопросом, который находится в компетенции компании.

    Представитель Кремля также отметил, что членство в Евразийском экономическом союзе приносит Армении стабильный ежегодный рост ВВП на несколько процентных пунктов. При этом он напомнил, что выбор дальнейшего пути интеграции остается за армянской стороной.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неизменности стратегической договоренности с Россией по стоимости газа.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил Ереван о перспективе оплаты топлива по европейским ценам при выходе из ЕАЭС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на неизбежную потерю Арменией экономических преференций из-за стремления в Евросоюз.

    27 мая 2026, 17:11 • Новости дня
    Дегтярев раскритиковал переход сына Плющенко в Азербайджан

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев выразил несогласие с переходом фигуриста Александра Плющенко из российской системы в команду Азербайджана.

    Глава Олимпийского комитета России и министр спорта РФ Михаил Дегтярев высказался против перехода сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александра Плющенко в сборную Азербайджана, передает ТАСС. Свое мнение чиновник озвучил в комментарии журналисту Life Александру Юнашеву.

    «Это личное дело каждого, но мое отношение к этому негативное. Как министр с этим согласиться не могу, честно», – сказал Дегтярев.

    Александру Плющенко сейчас 13 лет, он регулярно выходит на лед в шоу-программах вместе с отцом. С 2017 года юный фигурист тренируется в академии «Ангелы Плющенко». Ранее источник сообщал ТАСС, что спортсмен будет выступать за сборную Азербайджана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Плющенко продолжит спортивную карьеру в составе национальной команды Азербайджана.

    Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе подтвердил правомерность смены спортивного гражданства Плющенко-младшего.

    Депутат Госдумы Светлана Журова связала волну критики вокруг перехода Плющенко с высокой популярностью его семьи и назвала выбор в пользу Азербайджана прагматичным.

    28 мая 2026, 12:54 • Новости дня
    Песков назвал глупостью предложение спустить флаг Армении на саммите ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков жестко отреагировал на инициативу убрать флаг Армении во время заседания Евразийского экономического союза в Астане.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал идею отказаться от флага республики на мероприятии, передает РИА «Новости».

    «Это самое глупое заявление, которое я слышал от журналистов», – заявил Песков.

    Ранее президент страны Ваагн Хачатурян утвердил закон о намерении вступить в Евросоюз. Документ был принят в апреле 2025 года, несмотря на отсутствие официального приглашения от европейского объединения.

    Российский лидер Владимир Путин первого апреля отмечал невозможность одновременного участия государства в таможенных союзах ЕС и ЕАЭС. Впоследствии он предложил обсудить европейские планы Еревана на текущем саммите.

    Мероприятие проходит в Казахстане 28 и 29 мая. Премьер-министр Никол Пашинян пропустил встречу из-за предвыборной кампании, делегировав полномочия вице-премьеру Мгеру Григоряну. При этом судьба членства республики в организации сейчас не решается.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил решение судьбы членства Армении в ЕАЭС на ближайшем саммите.


