АКОРТ: Дефицита овощей из-за ограничений на импорт из Армении не будет

Tекст: Вера Басилая

Предпосылок для дефицита свежих овощей, зелени и клубники в торговых сетях России на фоне ограничения поставок из Армении нет, передает РИА «Новости». Как пояснил Богданов, наибольшую долю предложения формирует отечественная продукция.

«У крупных сетей выстроена диверсифицированная система поставок, которая позволяет оперативно перераспределять объемы между поставщиками из разных стран», – заявил Богданов.

Доля импортных огурцов составляет около 15%, основные объемы завозятся из Азербайджана. Импорт томатов достигает 30%, поставки идут из Азербайджана, Македонии, Марокко и Узбекистана. Сладкий перец везут из Гвинеи, Израиля, Ирана и Турции, а зелень поставляют Иран, Израиль, Ливан, Китай и Таиланд.

Клубника в магазины сейчас поступает в основном из отечественных хозяйств, поскольку начался сезон первого урожая. Доля импортной ягоды не превышает 25%. Ранее Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз овощей и клубники из Армении с 30 мая до выработки алгоритма обеспечения безопасности поставок.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии официальной реакции Еревана на решение российских властей.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ограничения на поставки ряда сельхозпродуктов и других товаров из Армении не повлияют на экономическую ситуацию в России.