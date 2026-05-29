Нетаньяху приказал взять под контроль 70% сектора Газа

Премьер Израиля Нетаньяху приказал военным взять под контроль 70% сектора Газа

Tекст: Мария Иванова

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил армии расширить зону присутствия, передает Bloomberg.

Выступая на конференции на Западном берегу реки Иордан, политик заявил: «В настоящее время мы дожимаем ХАМАС. Мы владеем 60% территории сектора Газа, и моя директива – довести этот показатель до 70%».

Сроки выполнения приказа не уточняются. Согласно условиям поддержанного США перемирия, вступившего в силу в октябре прошлого года, под управлением израильских военных находилось 53% анклава. Ожидалось, что войска будут поэтапно покидать регион при одновременном разоружении палестинских формирований.

Однако локальные столкновения продолжаются, а боевики отказываются сдавать оружие.

В середине мая израильские военные атаковали анклав для устранения руководителя военного крыла ХАМАС Изз ад-Дина аль-Хаддада. Спустя две недели ЦАХАЛ уничтожил его преемника Мухаммеда Уде.