TWZ: Армия США решила развернуть сеть аэростатов над Тихим океаном

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Соединенных Штатов активно расширяют использование летательных аппаратов легче воздуха, передает TWZ. Недавно опубликованный контрактный запрос подтверждает намерения приобрести 15 коммерческих высотных аэростатов. Оборудование предназначено для подразделений на Гавайях и будет оснащено системами связи Starlink.

В документе отмечается потребность в готовых или модифицированных решениях. «Это товарное требование к коммерческим готовым (COTS) или модифицированным коммерческим системам высотных аэростатов и сопутствующему оборудованию», – говорится в заявке батальона контрактного обеспечения армии США.

Военные запрашивают аппараты трех различных размеров. Самые крупные из них должны достигать высоты от 27 до 36 километров. Помимо самих шаров, Пентагону требуются разнообразные инфракрасные и электронные датчики, а также системы радиоэлектронной борьбы.

Подобные платформы способны оставаться в воздухе месяцами, выполняя задачи разведки, ретрансляции связи и даже запуска беспилотников. Ранее американское командование уже привлекало такие аппараты к масштабным учениям в Тихоокеанском регионе, тестируя их возможности при координации ракетных ударов.

В 2025 году военные заявляли о планах запустить около 100 высотных шаров для отработки тактики автономного роевого применения. Для подготовки специалистов на базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон открылась специальная школа, где обучают управлению аэростатами с полезной нагрузкой до 22 килограммов.

