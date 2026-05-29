В Петербурге пресекли продажу спирта под видом дезинфицирующего средства

В ходе профилактического рейда оперативники обнаружили точку сбыта контрафакта на Московском шоссе, передает РИА «Новости».
«Нелегальная продажа велась прямо из грузового контейнера. В ассортименте - водка известных марок, а также чистый спирт, разлитый по канистрам с маркировкой «дезинфицирующее средство»», – рассказали в региональном управлении МВД.
Полицейские задержали 21-летнего продавца и двух оптовых покупателей. Клиенты пытались убедить силовиков, что приобретали крупные партии горячительных напитков исключительно для личного потребления.
Личный автомобиль торговца использовался в качестве импровизированного склада. Во время обыска машины стражи порядка изъяли более 3,6 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. Вся партия направлена на экспертизу, по итогам которой решится вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе полицейские обнаружили подпольный цех по производству алкоголя в Гатчинском районе Ленинградской области.
В декабре прошлого года правоохранители пресекли деятельность изготовителей суррогатного спиртного в Петербурге. Осенью инспекторы ГАИ задержали водителя с крупной партией спиртосодержащей жидкости без документов в Пушкинском районе города.