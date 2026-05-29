В Салехарде задержали подозреваемого в пропаганде терроризма

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание жителя Салехарда, подозреваемого в причастности к террористической деятельности, передает Ura.ru со ссылкой на сообщение ведомства.
«По версии следствия, подозреваемый, испытывая идеологическую приверженность радикальным религиозно-политическим взглядам, действуя умышленно, осознавая противоправность своих действий, с целью ознакомления неограниченного круга лиц, воздействия на их сознание и волю, призывал к осуществлению террористической деятельности, пропагандировал и оправдывал терроризм в публичном канале иностранного мессенджера Telegram», – заявили в ФСБ.
Это уже второй подобный случай в регионе за последнюю неделю. Ранее в Надыме был арестован мужчина за финансирование радикальных структур.
В Следственном комитете по ЯНАО уточнили, что нарушение закона заключалось в публикации комментария в открытом доступе. Задержанный мужчина 1984 года рождения уже признал свою вину в ходе допроса. Сейчас правоохранители проверяют его на возможную причастность к другим преступлениям.
Операцию по задержанию провели днем прямо во дворе одного из жилых домов окружной столицы. Возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, по которому фигуранту грозит до семи лет лишения свободы. Суд постановил заключить обвиняемого под стражу на время проведения следственных действий.
