    29 мая 2026, 10:16 • Новости дня

    В Салехарде задержали подозреваемого в пропаганде терроризма

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице Ямало-Ненецкого автономного округа силовики задержали мужчину, подозреваемого в оправдании радикальных взглядов в публичном канале, сообщили в управлении ФСБ по Тюменской области.

    Сотрудники правоохранительных органов провели задержание жителя Салехарда, подозреваемого в причастности к террористической деятельности, передает Ura.ru со ссылкой на сообщение ведомства.

    «По версии следствия, подозреваемый, испытывая идеологическую приверженность радикальным религиозно-политическим взглядам, действуя умышленно, осознавая противоправность своих действий, с целью ознакомления неограниченного круга лиц, воздействия на их сознание и волю, призывал к осуществлению террористической деятельности, пропагандировал и оправдывал терроризм в публичном канале иностранного мессенджера Telegram», – заявили в ФСБ.

    Это уже второй подобный случай в регионе за последнюю неделю. Ранее в Надыме был арестован мужчина за финансирование радикальных структур.

    В Следственном комитете по ЯНАО уточнили, что нарушение закона заключалось в публикации комментария в открытом доступе. Задержанный мужчина 1984 года рождения уже признал свою вину в ходе допроса. Сейчас правоохранители проверяют его на возможную причастность к другим преступлениям.

    Операцию по задержанию провели днем прямо во дворе одного из жилых домов окружной столицы. Возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, по которому фигуранту грозит до семи лет лишения свободы. Суд постановил заключить обвиняемого под стражу на время проведения следственных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ленинградской области силовики арестовали мужчину за публичное оправдание терроризма. В Томской области суд приговорил местного жителя к пяти годам колонии за аналогичные преступления. В Симферополе сотрудники ФСБ пресекли деятельность автора радикальных комментариев в мессенджере Telegram.

    28 мая 2026, 14:50 • Новости дня
    Лавров ответил на планы Пашиняна «разбогатеть без России»
    @ Janine Schmitz/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя слова Никола Пашиняна о возможном росте благосостояния Армении, несмотря на ослабление связей с Москвой, призвал армянского премьера подтвердить эти обещания на деле.

    «Я не могу комментировать высказывания руководителя Армении. Если он считает, что она будет богатеть, пусть обеспечит», – сказал министр «Вестям».

    Ранее Пашинян на предвыборной акции в городе Гарни попытался убедить общественность в том, что власти страны не опасаются роста цен на сырье при ухудшении связей с Россией, поскольку рассчитывают разбогатеть, превратив Армению в «перекресток мира».

    Напомним, Москва предупредила Ереван о денонсации соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если тот продолжит реализацию курса на вступление в ЕС.

    Газета ВЗГЛЯД писала о последствиях денонсации соглашения для Армении.


    29 мая 2026, 01:48 • Новости дня
    Посол объяснил молчание Швейцарии после трагедии в Старобельске

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Швейцарии отказались публично осудить удар ВСУ по гражданскому колледжу в Старобельске, ограничившись сочувствием в ходе закрытой дипломатической встречи, потому что им не хватило мужества, считает посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

    «Отмечу, что в ходе беседы представительница конфедерации высказала соболезнования в связи с трагедией в Старобельске. Жаль, что швейцарской дипломатии не хватает мужества заявить об этом публично», – сказал дипломат ТАСС.

    По словам Гармонина, 28 мая на встрече в швейцарском внешнеполитическом ведомстве обсуждалась обеспокоенность эскалацией и применением российских ракет «Орешник».

    Посол указал, что кулуарный подход Берна все же отличается от позиции большинства европейских столиц, которые полностью игнорируют военные преступления Киева. Он также призвал конфедерацию серьезно отнестись к рекомендации об эвакуации дипломатов из украинской столицы.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ. По данным СК и руководства ЛНР, ночью было применено четыре БПЛА самолетного типа. При атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, 44 пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после посещения места трагедии в Старобельске журналист Al-Mayadeen указал на особенности удара по объекту с детьми в Старобельске, а корреспондент Al Arabiya убедился в гражданском статусе колледжа в Старобельске.

    Додик назвал удар ВСУ по Старобельску беспрецедентным военным преступлением. В ООН призвали к независимому расследованию после ударов ВСУ в Старобельске.

    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    28 мая 2026, 19:57 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила за сокращение времени ожидания общественного транспорта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Меры по сокращению времени ожидания общественного транспорта и повышению регулярности рейсов планируется включить в народную программу партии «Единая Россия», сообщил заместитель руководителя фракции Евгений Ревенко.

    По его словам, от граждан поступают многочисленные обращения с жалобами на сбои и нерегулярность перевозок, передает ТАСС.

    Ревенко отметил, что пассажиры в регионах сталкиваются с опозданиями, редкими рейсами, отменой маршрутов и нарушением расписания. Особенно остро, по его оценке, проблема проявляется в малых городах и пригородах, где автобус или маршрутка нередко остаются единственным способом добраться до работы, школы или поликлиники.

    «Ждать автобус по 30-40 минут – ненормально. Нужно сделать работу транспорта удобной для людей: сокращать время ожидания, делать движение регулярным и понятным для пассажиров. Люди должны быть уверены, что транспорт придет вовремя и без срывов», – сказал парламентарий. Он подчеркнул, что предложения по решению этих проблем партия внесет в народную программу как один из базовых вопросов качества жизни.

    28 мая 2026, 17:03 • Новости дня
    Шойгу: Удар по Киеву может быть нанесен в любой момент

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удар по Киеву, о котором ранее предупреждала российская сторона, может быть нанесен в любой момент, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на пресс-конференции на Первом Международном форуме по безопасности.

    «Это может произойти в любой момент. И тогда, когда мы сочтем, что ответ должен быть той силы, о которой мы неоднократно говорили, мы ответим на тот террористический акт, который повлек жертвы наших ребят совсем еще юных и молодых», – подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, может ли отказ послов европейских стран покинуть Киев повлиять на решимость российской стороны, передает ТАСС.

    Шойгу напомнил, что о возможном ударе по Киеву российская сторона уже предупреждала и, по его словам, продемонстрировала, какой силы он может быть. Шойгу добавил, что у России есть все необходимое для его нанесения.

    Напомним, МИД России анонсировал системные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Ведомство призвало иностранных граждан срочно покинуть украинскую столицу.

    28 мая 2026, 19:31 • Новости дня
    Грузия призвала Каллас быть «последовательной» из-за вопроса военных баз России

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил главе евродипломатии Кае Каллас, призвавшей вывести российские военные базы из Грузии и Молдавии, «делом доказать» приверженность защите национальных интересов его страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Не должны быть только заявления по конкретным вопросам. Европейская бюрократия должна быть последовательной», – сказал он.

    По его словам, Брюссель «должен делом доказать», что занимает позицию, которая отвечает интересам народа Грузии.

    Ираклий Кобахидзе отметил, что в последние годы «евробюрократия находилась на противоположной стороне» от грузинского народа.

    Премьер-министр Грузии отметил, что европейские бюрократы в последние годы «противостояли национальным интересам Грузии, таким образом создавая дополнительные риски» для его страны.

    28 мая 2026, 21:34 • Новости дня
    Захарова: Армения удалила термин «Великая Отечественная война» из документов
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Армении начали целенаправленно избавляться от словосочетания «Великая Отечественная война» в государственных бумагах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Руководство Армении последовательно отказывается от использования исторической терминологии в рамках Содружества Независимых Государств, передают «Вести». Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обратила внимание на изменение политики Еревана.

    «Еще одно показательное дополнение – Ереван с недавних пор системно вычеркивает из проектов документов СНГ словосочетание «Великая Отечественная война»», – заявила дипломат.

    Захарова усомнилась, что армянское общество осведомлено о подобных действиях своих руководителей. В качестве примера переписывания истории она привела ситуацию в городе Артик, где планируется демонтаж мемориала павшим советским героям.

    По оценке Захаровой, правительство республики не предпринимает никаких шагов для защиты монументов. Она подчеркнула, что подобное бездействие является прямым отражением навязываемых западных нарративов.

    Власти армянского города Артик запланировали демонтаж мемориала в честь погибших в Великой Отечественной войне.

    Известная местная телеведущая Татев Даниелян публично призвала отказаться от использования термина «Отечественная война».

    Российский МИД охарактеризовал подобные инциденты очередной беззастенчивой попыткой переписывания общей истории.

    28 мая 2026, 14:09 • Новости дня
    Россия ввела запрет на ввоз овощей и ягод из Армении
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ограничения на поставки в Россию свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники из Армении начнут действовать с 30 мая, сообщил Россельхознадзор.

    Мера носит временный характер, уточнили в ведомстве.

    «Россельхознадзор с 30 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники происхождением и отправлением из Армении до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции», – говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора.

    Ранее Россия через посольство в Ереване передала армянской стороне информацию о возможных последствиях вступления Армении в Евросоюз.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Песков заявил о намерении Европы «задушить» армянские товары.

    28 мая 2026, 12:07 • Новости дня
    Кремль оценил реакцию Запада на предупреждения об ударах по Киеву

    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предупреждения России об ударах по центрам принятия решений в Киеве воспринимаются серьезно не всеми странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал реакцию на анонсированные атаки по украинским военным объектам, передает РИА «Новости».

    «Не все воспринимают всерьез, нет», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

    При этом Песков подчеркнул, что Москва по-прежнему отдает приоритет мирному процессу урегулирования ситуации на Украине. По его словам, дипломатические способы достижения поставленных целей остаются наиболее предпочтительными для российского руководства.

    Министерство иностранных дел России анонсировало системные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Внешнеполитическое ведомство призвало иностранных граждан срочно покинуть украинскую столицу.

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас сообщила, что посольство США покидает Киев, тогда как диппредставительства всех стран ЕС остаются в украинской столице.

    28 мая 2026, 17:50 • Новости дня
    Москвичи рассказали о своем отношении к татуировкам
    Москвичи рассказали о своем отношении к татуировкам
    @ Евгений Коноплев/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Символизм и эстетика или бессмысленная порча тела? Москвичи рассказали газете ВЗГЛЯД, как они относятся к татуировкам.

    Опрошенные ожидаемо разделились на две категории. Часть из них выступила категорически против татуировок.

    «Не думаю, что есть такая фраза или рисунок, который я хотела бы оставить на себе на всю жизнь», – философски замечает одна из девушек. «Тату – это некрасиво. Для меня тело – храм. И то, что они расписаны у нас по всей России, не считается», – добавила другая.

    При этом некоторые горожане указывают: человек с татуировками не вызывает доверия как профессионал. «Представителей ряда значимых профессий я буду воспринимать не столь серьезно, если у них будут тату», – делится москвичка.

    Род деятельности действительно может выступать ограничением для принятия решения о нанесении рисунка. «В будущем хотелось бы сделать маленькую татуировку. Может, сделала бы и больше, но профессия не позволит, потому что я учусь на госслужащего», – признается девушка.

    Другая часть опрошенных относится к татуировкам более благосклонно, но тоже с оговорками. «Бывает, что люди делают рисунки даже на лице. Это уже явно лишнее», – уточняет опрошенная.

    «Мне тату не нужны. Они останутся со мной на всю жизнь и не имеют никакого смысла, пока не произойдет что-то важное. Есть же смысл в моих руках и ногах. Также и в каждой татуировке он должен быть», – добавляет мужчина.

    «Если я сделаю тату – это должно быть что-то красивое. Иначе со временем она может разонравиться. Тогда придется забивать всю руку, и я уже не остановлюсь», – рассуждает москвич.

    Есть и те, кто поддерживает идею украшения тела рисунками. «Я хорошо отношусь к татуировкам. У меня их еще нет, но думаю, в ближайшее время можно набить», – рассказывает молодая горожанка.

    «Если тату аккуратная, то почему бы и нет? Это ж не наколки», – соглашается представитель более старшего поколения. «Мне понравилась тату, и я набила. Сын тоже хочет, но я позволю ему это сделать немножко позже», – отмечает москвичка, у которой есть тату на руках и ногах.

    «Татуировка должна быть красивой, аккуратной и не слишком темной. У меня есть сын, думаю, может набить что-то связанное с датой его рождения», – признается другой опрошенный.

    Ранее москвичи назвали неочевидные способы борьбы с выгоранием.

    29 мая 2026, 08:39 • Новости дня
    Приставы начали взыскивать с Euroclear Bank 25 млрд рублей
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские приставы принудительно взыскивают с Euroclear Bank свыше 25 млрд рублей по 47 исполнительным производствам, следует из материалов ФССП.

    Сотрудники ведомства ведут работу по 47 делам на сумму свыше 25 млрд рублей, передает РИА «Новости».

    Основанием для этого стали решения арбитражных инстанций Москвы, Петербурга и Татарстана. Кроме того, осенью 2024 года был наложен арест на имущество финансовой организации.

    Начиная с декабря 2023 года в отношении депозитария возбудили еще 35 дел имущественного характера. Также остался неоплаченным исполнительский сбор в размере почти 14,5 млн рублей. Ранее столичный суд постановил выплатить Центробанку убытки на сумму порядка 200 млрд евро.

    В ответ на судебные решения представители бельгийской компании обозначили свою позицию. «Активы ЦБ до сих пор заморожены», – заявили в Euroclear Bank, пообещав оспорить вынесенные вердикты в вышестоящих инстанциях.

    Напомним, страны Евросоюза приняли решение о бессрочной блокировке российских государственных резервов. Лидеры ЕС планировали направить эти средства на кредитование Украины, однако инициативу заблокировала Бельгия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийской финансовой структуры 200 млрд евро компенсации.

    Позже Центральный банк потребовал немедленного исполнения данного судебного решения.

    При этом российский регулятор отказался от преждевременных комментариев о своей процессуальной стратегии.

    29 мая 2026, 08:20 • Новости дня
    На многоэтажный дом в Румынии упал беспилотник

    На многоэтажный дом в Румынии упал беспилотник
    @ ISU Galati/Handout/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    В румынском городе Галац летательный аппарат врезался в квартиру на десятом этаже, спровоцировав пожар и ранив двоих местных жителей.

    Инцидент произошел на востоке страны. Беспилотный летательный аппарат нанес удар по жилому зданию. В результате происшествия травмы получили два человека, передает RT.

    По информации Службы экстренного реагирования Румынии, после столкновения дрона с домом вспыхнуло пламя. Очаг возгорания находился в квартире на десятом этаже.

    Отмечается, что жильцы поврежденного многоквартирного здания не стали дожидаться прибытия спасателей. Люди смогли благополучно эвакуироваться на улицу своими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля осколки беспилотника повредили пристройку жилого дома в румынском Галаце.

    После этого инцидента МИД Румынии выразил протест послу России Владимиру Липаеву.

    В начале мая румынские военные поднимали в воздух истребители F-16 из-за появления дронов у границы.

    28 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    Лавров назвал «идиотскими» требования Каллас к России

    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Лавров отказался обсуждать «идиотские» требования главы евродипломатии Каи Каллас о сокращении Вооруженных сил России в случае мирных переговоров по Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на высказывания главы евродипломатии Каи Каллас, передают «Известия». Ранее она сообщила о намерении потребовать от Москвы введения военных ограничений.

    «Слушайте, я идиотские заявления не обсуждаю», – сказал руководитель дипломатического ведомства.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас потребовала ограничить Вооруженные силы России в случае начала мирных переговоров.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на требования Каллас к России строчкой из песни.

    28 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    МИД вызвал посла Люксембурга после эксгумации останков лидера ОУН

    МИД вызвал посла Люксембурга после эксгумации останков лидера ОУН Мельника

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД вызвал посла Великого Герцогства Люксембург в Москве Томаса Райзена и заявил ему решительный протест.

    Как уточнила официальный представитель ведомства Мария Захарова, реакция последовала на состоявшуюся 19 мая в Люксембурге эксгумацию останков одного из лидеров признанной в России экстремистской «Организации украинских националистов» Андрея Мельника и его жены для последующего торжественного перезахоронения на Украине, передает РИА «Новости».

    «28 мая в МИД был вызван посол Великого Герцогства Люксембург в Российской Федерации Томас Райзен. Послу заявлен решительный протест в связи с состоявшейся 19 мая в Люксембурге эксгумацией останков одного из лидеров признанной в России экстремистской «Организации украинских националистов» Андрея Мельника и его жены для последующего торжественного перезахоронения на Украине.», – сказала Захарова на брифинге.

    По ее словам, российская сторона расценила действия люксембургских властей как пренебрежение к исторической памяти миллионов жертв Второй мировой войны и соучастие в героизации нацистов и их пособников. Она также указала на неонацистский характер киевского режима, подчеркнув, что его существование, по оценке Москвы, обеспечивается финансированием западных партнеров, включая Люксембург, и заявила об обоснованности решения о проведении специальной военной операции.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о возрождении нацизма в Европе.

    Кремль назвал опасными для Европы планы Киева прославлять нацистов.

    28 мая 2026, 18:46 • Новости дня
    Путин заявил о неизбежной замене работников в ряде отраслей на ИИ
    @ Александр Щербак/POOL/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме в Астане рассказал о влиянии новых технологий на рынок труда. По его словам, сценарий, когда люди будут вынуждены сменить профессию из-за искусственного интеллекта, реален.

    «По ряду направлений, связанных с автоматизацией процессов, подготовкой и анализом документации, разработкой программного кода, искусственный интеллект уже сейчас заменяет сотрудников младшего звена, а в обозримой перспективе может заместить и персонал среднего уровня», – подчеркнул российский лидер, передает РИА «Новости».

    Президент также отметил, что текущие изменения носят необратимый характер.

    Напомним, Путин находится в Казахстане с государственным визитом, который продлится до 29 мая. Ранее он провел переговоры с главой республики Касым-Жомартом Токаевым.

    Месяцем ранее Путин указал на выход агентов искусственного интеллекта на новый уровень самостоятельности.

    В конце прошлого года российский лидер спрогнозировал постепенную замену работников начальных ступеней нейросетями, при этом ИИ будет создавать и новые рабочие места, которые требуют умения ставить задачи и работать с данными.

    28 мая 2026, 16:53 • Новости дня
    В России анонсировали изменения в правилах техосмотра авто

    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские власти заложили в новую дорожную стратегию до 2036 года модернизацию техосмотра автомобилей, ключевые результаты которой ожидаются в 2028 году, отмечают СМИ.

    Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения, в плане предусмотрено обновление системы техосмотра транспорта, пишут «Известия». В документе отдельно отмечено: «Разработка комплекса мер, направленных на совершенствование технического осмотра транспортных средств и повышение его эффективности в части обеспечения безопасности дорожного движения». За подготовку этих решений будут отвечать Минтранс, МВД и Минсельхоз, от них ожидают доклад в 2028 году.

    Сейчас обязательный техосмотр проходят легковые такси, грузовики и автобусы. Владельцы легковых автомобилей – физические лица обязаны проходить проверку только при перерегистрации машин старше четырех лет и при внесении изменений в конструкцию транспорта.

    План по реализации стратегии включает более 260 мероприятий. Ключевая цель документа – сократить смертность на дорогах как минимум в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с уровнем 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России приняло план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

    Ранее Министерство внутренних дел разработало обновленную версию постановления правительства об усилении контроля за процедурой технического осмотра с 1 сентября 2026 года.

    До этого Всероссийский союз страховщиков и Российский союз автостраховщиков предложили с помощью дорожных камер контролировать наличие у автомобилей не только полисов ОСАГО, но и диагностических карт техосмотра.

