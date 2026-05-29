Песков заявил об отсутствии планов отдельной встречи Путина и Григоряна

Долгов: Давление Запада только усиливает дружбу России и Казахстана

Tекст: Олег Исайченко

«Встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева стала важным шагом для дальнейшего укрепления дружбы между Россией и Казахстаном. Подписанные соглашения показывают, что сотрудничество двух стран развивается по всем ключевым направлениям, а Астана остается одним из главных наших союзников в Центральной Азии», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

По его словам, отношения с Казахстаном не только сохраняют устойчивость, но и усиливаются на фоне геополитических потрясений. «Мы действуем согласованно и поддерживаем друг друга по ключевым вопросам. Это служит наглядным доказательством того, что наш союз действительно работает даже в условиях внешнего давления», – отметил он.

Особое значение, подчеркнул Долгов, имеют договоренности о поддержке русского языка в Казахстане. «На данный момент это чувствительная, но крайне важная тема, отражающая уровень доверия между нашими народами. Такие шаги свидетельствуют о взаимном уважении интересов», – добавил эксперт.

В то же время Запад, по его словам, традиционно пытается оборвать отношения России не только с Казахстаном, но и со всей Центральной Азией. «Это классическое поведение НАТО. Однако после визита Путина видно, что оно разбивается о настоящую дружбу и не приносит ожидаемых результатов», – пояснил собеседник.

«Многовековые связи, которые сегодня получают новое развитие в рамках ЕАЭС и ОДКБ, невозможно разрушить провокациями НАТО. Тем не менее подобные попытки будут продолжаться, и к ним необходимо относиться внимательно, своевременно реагируя с обеих сторон», – продолжил посол.

Укрепление союза России и Казахстана, резюмирует Долгов, становится лучшим ответом тем, кто хочет внести раскол между нашими народами. «В этих условиях давление извне только усиливает мотивацию к дальнейшему развитию и укреплению дружбы. Москва и Астана действуют в этом вопросе абсолютно единодушно», – резюмировал он.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом, который продлится до 29 мая. В ходе переговоров с казахстанским коллегой он обсудил сотрудничество в энергетике, военной и гуманитарной сферах. По итогам стороны подписали 15 совместных документов. Ключевым из них стало соглашение о строительстве первой в Казахстане атомной электростанции силами Росатома.

Также в программу визита вошло участие Путина в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего евразийского экономического совета. На этих площадках президент России анонсировал принятие важных интеграционных решений и предложил провести в 2027 году в РФ встречу высокого уровня по развитию суверенных моделей искусственного интеллекта.