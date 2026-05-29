Норвегия потребовала от Евросоюза разрешить бурение в Арктике

Осло оказывает давление на Европейский союз для отмены запрета на новое бурение нефтяных и газовых скважин в Арктике, пишет Bloomberg. Именно в этом регионе находится почти две трети норвежских запасов углеводородов.
«Норвегия очень активна и умеет добиваться того, чтобы ее голос был услышан», – заявила специальный посланник ЕС по Арктике Клод Верон-Ревиль. Она добавила, что норвежцы прекрасно знают, как вмешиваться, они отлично организованы и весьма заметны.
Только в этом году Брюссель посетили 11 норвежских министров, обсуждая широкий круг вопросов от энергетики до торговли. Дополнительным аргументом для Осло стала блокада Ормузского пролива, которая увеличила зависимость Европы от поставок норвежского газа. В настоящее время Норвегия обеспечивает около 30% потребностей ЕС и Британии в голубом топливе.
Европейский запрет на бурение был введен в 2021 году в рамках климатических обязательств блока. Однако глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде подчеркнул, что нет никаких климатических аргументов для того, чтобы по-разному относиться к нефти и газу, добываемым к северу и югу от определенной линии. Норвегия недавно открыла 70 новых блоков для разведки, несмотря на протесты экологов и инвесторов, предупреждающих о необратимом ущербе для окружающей среды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, для увеличения добычи энергоресурсов Норвегии потребуется освоение хрупких арктических зон.
Ранее норвежская компания Var Energi открыла новое месторождение углеводородов на арктическом шельфе в Баренцевом море.