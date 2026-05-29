Космонавт Кудь-Сверчков объяснил появление таблички про шапку в ходе трансляции

Кудь-Сверчков: Послание маме про шапку попало на камеры Роскосмоса случайно

Tекст: Дарья Григоренко

Кудь-Сверчков рассказал о случайном попадании в эфир таблички с посланием для матери во время внекорабельной деятельности 27 мая. По словам космонавта, он взял этот листок лишь для того, чтобы сделать личное фото, передает ТАСС.

«Небольшая надпись: «Мама, я надел шапку» – это экспромт. Я совсем не рассчитывал, что ее покажут в трансляции, а изначально лишь хотел сделать несколько фото с ней до того, как начнется передача картинки с нашлемных камер», – пояснил космонавт.

Кудь-Сверчков подчеркнул, что этот поступок не был простой шуткой. Он отметил, что просьба надеть шапку является искренним проявлением материнской заботы, которую космонавты ценят и помнят, находясь вдали от дома и занимаясь сложной работой на орбите.

Как писала газета ВЗГЛЯД, космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев приступили к внекорабельной деятельности на российском сегменте МКС.

Во время работы в открытом космосе командир экипажа развернул перед камерой бумажный лист с надписью о надетой шапке.

Мама космонавта Светлана Сверчкова назвала это необычное послание с орбиты давней семейной шуткой.