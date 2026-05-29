Врач сообщил о стремительном облысении россиян в молодом возрасте

Проблема раннего облысения значительно помолодела в последние годы. Если раньше заметное поредение волос развивалось после тридцати пяти лет, то сейчас первые признаки часто появляются в возрасте 18-25 лет, передает Газета.Ru.
«Волосяной фолликул – маленькая, но сложная структура организма. Стресс, хронические заболевания, вредные привычки и другие негативные факторы могут запускать генетически обусловленный процесс раньше, чем это произошло бы без их влияния», – поделился хирург Владимир Орловский.
Наиболее распространенной причиной потери волос врачи называют андрогенетическую алопецию. К 30 годам процесс облысения может резко ускориться. У женщин проблема часто возникает из-за гормональных изменений после родов и менопаузы. Дополнительными факторами риска являются дефицит витаминов, постоянный недосып и высокая нагрузка на нервную систему.
Многие пациенты теряют время на самостоятельное лечение, используя шампуни и маски вместо обращения к специалистам. Врачи подчеркивают, что на ранней стадии процесс можно замедлить.
Эксперты также опровергли мифы о вреде частого мытья головы, окрашивания и ношения головных уборов, уточнив, что опасность представляют только слишком тесные шапки.
Дерматовенеролог Моника Абакелия отметила появление первых признаков облысения у россиян уже в период полового созревания.
Британские ученые обнаружили способность природного сахара дезоксирибозы стимулировать рост волос.