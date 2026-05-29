Адвокат раскрыл схему обмана при оформлении виз США

Адвокат Бух назвал гарантии получения визы США признаком мошенничества

Tекст: Дарья Григоренко

Как отметил Бух, американские консульские сотрудники находятся под строгим контролем властей, поэтому любые гарантии по выдаче документов невозможны. Адвокат подчеркнул, что подобные предложения исходят исключительно от злоумышленников, передает РИА «Новости».

«Очевидная ложь, если человек или компания обещают гарантировать или ускорить получение визы и утверждают, что имеют связи с консульством или бывшими дипломатами. Консулы находятся под наблюдением федерального правительства США во время службы и, в общем-то, даже после выхода на пенсию», – подчеркнул юрист.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что десятки граждан России пострадали от действий визового центра в Казахстане. Злоумышленники обещали клиентам повысить шансы на одобрение визы благодаря связям с бывшими дипломатами. Около 30 россиян перевели мошенникам в общей сложности около 5 млн рублей.

По словам Буха, подобные махинации происходят регулярно на фоне сложностей с выдачей американских виз россиянам. Он отметил, что власти США активно борются с такими преступлениями, привлекая ФБР и Службу дипломатической безопасности.

Адвокат настоятельно рекомендовал проверять визовые агентства только через официальные сайты Госдепартамента США и американских посольств, отказываясь от услуг компаний, не указанных в официальных списках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Госдепартамент США приостановил обработку иммиграционных виз для россиян.

Позже эксперты раскрыли мошенническую схему с обещаниями гарантированного оформления документов для выезда за рубеж.

Весной МИД России предупредил граждан об опасности фиктивных туристических предложений от американских спецслужб.