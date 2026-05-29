Австралия предъявила рекордный иск военной корпорации 3M из-за вечных химикатов

Федеральный суд принял крупнейшее в истории государства исковое заявление против американского производителя 3M и его местного подразделения, передает РИА «Новости».
Причиной разбирательства стали так называемые вечные химикаты группы PFAS, которые практически не разлагаются в природе.
Генеральный прокурор Мишель Роуленд обвинила корпорацию в сокрытии экологических рисков. «Австралийский Союз требует более 2 млрд австралийских долларов (около (1,4 млрд долларов США) в качестве компенсации расходов, уже понесенных и ожидаемых в будущем, на расследование и ликвидацию загрязнения, вызванного хранением и использованием этой пены», – заявила она.
Помощник министра обороны Питер Халил отметил, что ведомство уже потратило около 1,3 млрд местных долларов на очистку 13 млрд литров воды и вывоз 200 тыс. тонн грунта.
Представители 3M отвергли обвинения, подчеркнув, что прекратили продажу продукции около двух десятилетий назад, однако военные продолжали использовать токсичную пену.
