Приставы начали взыскивать с Euroclear Bank 25 млрд рублей

Сотрудники ведомства ведут работу по 47 делам на сумму свыше 25 млрд рублей, передает РИА «Новости».
Основанием для этого стали решения арбитражных инстанций Москвы, Петербурга и Татарстана. Кроме того, осенью 2024 года был наложен арест на имущество финансовой организации.
Начиная с декабря 2023 года в отношении депозитария возбудили еще 35 дел имущественного характера. Также остался неоплаченным исполнительский сбор в размере почти 14,5 млн рублей. Ранее столичный суд постановил выплатить Центробанку убытки на сумму порядка 200 млрд евро.
В ответ на судебные решения представители бельгийской компании обозначили свою позицию. «Активы ЦБ до сих пор заморожены», – заявили в Euroclear Bank, пообещав оспорить вынесенные вердикты в вышестоящих инстанциях.
Напомним, страны Евросоюза приняли решение о бессрочной блокировке российских государственных резервов. Лидеры ЕС планировали направить эти средства на кредитование Украины, однако инициативу заблокировала Бельгия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийской финансовой структуры 200 млрд евро компенсации.
Позже Центральный банк потребовал немедленного исполнения данного судебного решения.
При этом российский регулятор отказался от преждевременных комментариев о своей процессуальной стратегии.