    Россия усилила энергетический союз с Казахстаном
    Приставы начали взыскивать с Euroclear Bank 25 млрд рублей
    США вывели из-под санкций 11 россиян и два танкера
    Захарова: Армения удалила термин «Великая Отечественная война» из документов
    Украинские дроны атаковали хранилища топлива в Ярославской области
    На многоэтажный дом в Румынии упал беспилотник
    В России остановили продажу минеральной воды «Джермук»
    Неизвестные дроны атаковали три танкера у берегов Турции
    Сборная России уступила Египту в футбольном матче
    29 мая 2026, 07:58 • Новости дня

    Ростех передал войскам модернизированные БМД-2 с боевым модулем «Берег»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предприятие «Ростеха» поставило в российские войска модернизированные боевые машины десанта БМД-2 с новыми боевыми отделениями «Берег» увеличенной мощности, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    «Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» в рамках выполнения государственного оборонного заказа поставил заказчику партию модернизированных боевых машин десанта БМД-2 с боевым отделением «Берег»», – говорится в сообщении, которое передает РИА «Новости». Отмечается, что ранее о поставках техники с подобными модулями не сообщалось.

    Новый модуль отличается увеличенной дальностью поражения целей и повышенной огневой мощью, что значительно расширит боевой потенциал Воздушно-десантных войск. Машины прошли капитальный ремонт и глубокую модернизацию до уровня БМД-2М. В результате бронетехника получила усовершенствованные прицельные комплексы, улучшенную систему управления огнем и вооружение «Корнет».

    Обновленное оснащение позволяет БМД-2 эффективно уничтожать танки, фортификационные сооружения и укрепления противника в любое время суток. Кроме того, техника оборудована комплектами дополнительной защиты и современными средствами радиоэлектронной борьбы. Индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев подчеркнул, что эффективность машины вышла на новый уровень, позволяя поражать противника на увеличенной дистанции, что обеспечивает безопасность военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года российские военные получили партию обновленных БМД-2 с современными защитными системами.

    В декабре холдинг «Высокоточные комплексы» передал Министерству обороны очередную партию боевых машин пехоты БМП-3.

    В апреле прошлого года госкорпорация «Ростех» увеличила производство легкой бронетехники на десять процентов.

    27 мая 2026, 21:50 • Новости дня
    Норвегия анонсировала размещение в стране ядерного оружия из Франции

    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Осло планирует подписать с Парижем новое оборонное соглашение, которое обеспечит скандинавскому государству надежную защиту под французским «ядерным зонтиком», заявили власти Норвегии.

    Глава норвежского правительства Йонас Гар Стере прибыл во Францию для обсуждения вопросов безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. Стороны намерены заключить договор, благодаря которому Осло присоединится к оборонной инициативе Парижа.

    «Норвегия будет под ядерным зонтиком Франции», – подчеркнул премьер Норвегии. При этом он уточнил, что в мирное время размещение подобных вооружений на территории королевства полностью исключено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале весны президент Франции Эммануэль Макрон объявил о переходе страны к продвинутой ядерной доктрине.

    Причем ранее Стёре исключал возможность размещения подобного оружия на территории своего государства.

    В ответ на европейские инициативы Россия и Белоруссия начали масштабные учения по подготовке к применению нестратегических боеприпасов.

    26 мая 2026, 14:27 • Новости дня
    Шойгу оценил эффект размещения «Орешника» в Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Размещение российского нестратегического ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии, по оценке военных, заметно усилило сдерживание стран Запада, считает секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

    Российское нестратегическое ядерное оружие и ракетный комплекс «Орешник», размещенные на территории Белоруссии, заметно усилили сдерживающий эффект в отношении Запада, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. По его словам, это размещение стало результатом совместного решения президентов России и Белоруссии, передает ТАСС.

    «Размещение по решению наших президентов Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко на территории Белоруссии российского нестратегического ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник», по оценке военных экспертов заметно усилило сдерживающий эффект», – сказал Шойгу на встрече с госcекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.

    Шойгу подчеркнул, что выводы о возросшем сдерживающем потенциале основаны на оценках военных экспертов, которые проанализировали последствия размещения российских систем на белорусской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Белоруссии заявили о размещении в стране комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия исключительно в целях защиты страны.

    Ранее российские ракетные комплексы «Орешник» в Белоруссии начали боевое дежурство в рамках договора о гарантиях безопасности Союзного государства. Позже госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович назвал размещение комплекса «Орешник» защитой западных рубежей ОДКБ.

    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    27 мая 2026, 17:56 • Новости дня
    Россия и Афганистан договорились о военно-техническом сотрудничестве
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представители России и Афганистана на полях Международного форума по безопасности заключили официальное соглашение о развитии военно-технического взаимодействия двух стран.

    Москва и Кабул подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Двусторонний документ о партнерстве был подписан в рамках проходящего в Подмосковье Международного форума по безопасности, передает «Интерфакс».

    Ранее в среду министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу отметил расширение связей между государствами.

    «Взаимодействие с Россией имеет важное значение для нас. Афганистан и Россия имеют долгие и исторические отношения, в этом направлении мы хотим двигаться дальше. Мы расширили двусторонние отношения», – подчеркнул глава афганского оборонного ведомства.

    В свою очередь, Шойгу выразил уверенность, что западные страны обязаны разморозить афганские активы. По его словам, они должны полностью взять на себя ответственность за двадцатилетнее присутствие в Афганистане и обеспечить послевоенное восстановление страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал неприемлемым возвращение военных баз третьих стран в Афганистан.

    В июле прошлого года Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров выступил за снятие ограничений на международные резервы Кабула.

    28 мая 2026, 12:49 • Новости дня
    На параде в Ереване показали российские ТОС-1А «Солнцепек» и истребители Су-30СМ
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российское вооружение, включая тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и многоцелевые истребители поколения 4+ Су-30СМ, были представлены на военном параде в Ереване, прошедшем в четверг по случаю Дня Первой республики. Трансляцию с парада вели местные телеканалы.

    Современное российское вооружение продемонстрировали на торжественном мероприятии в Ереване, передает ТАСС. Местные телеканалы вели прямую трансляцию прохождения военной техники и авиации.

    Во время показа тяжелых огнеметных систем диктор подчеркнул их значимость на поле боя. «Солнцепеки предназначены для поддержки пехоты и танков, поражения живой силы противника как на открытой местности, так и в укрытиях», – пояснил комментатор. Он добавил, что техника способна выводить из строя легкобронированные машины с различных огневых позиций.

    Помимо этого, зрители увидели и другие образцы российской военной промышленности. В парадном строю прошли зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2КМ», противотанковые системы «Корнет-М» и гаубицы Д-30. В небе над городом пролетели вертолеты Ми-17В и легендарные штурмовики Су-25.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» нанесли удар по украинским позициям в Сумской области.

    Расчеты данных комплексов уничтожили сеть капитальных фортификационных сооружений противника.

    Российские истребители Су-30СМ поразили силы ВСУ в приграничном районе Курской области.

    28 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Доходы ТЦК от взяток направлялись в черную кассу Зеленского

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По данным российских силовых структур, деньги от коррупции в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) уходили в неофициальный фонд, связанный с украинским лидером Владимиром Зеленским.

    Большинство средств, полученных сотрудниками территориальных центров комплектования на Украине за взятки, направлялось в нелегальный фонд Владимира Зеленского, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По их словам, речь идет о деньгах, собранных при уклонении граждан от мобилизации через ТЦК, которые на Украине выполняют функции военкоматов.

    Собеседник агентства заявил: «Большая часть денежных средств с коррупции тэцэкашников идет в черную кассу Зеленского. Тех же сотрудников ТЦК, кто присваивает себе больше положенного, задерживает Служба безопасности Украины».

    Ранее депутат Верховной рады Георгий Мазурашу сообщал, что сотрудники ТЦК ежедневно зарабатывают на взятках около 1 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной серия арестов военкомов ТЦК в Одессе, Полтавской, Волынской, Киевской и других областях выявила масштабную коррупцию и превращение этих структур в рынок вымогательства.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о системных коррупционных схемах в украинских ТЦК с получением денег за освобождение мобилизованных и их последующим распределением между ограниченным кругом лиц.

    До этого глава Киевской специализированной прокуратуры Артем Новов во время заседания Верховной рады сообщил о требованиях сотрудников ТЦК взяток от 4 до 80 тыс. долларов за освобождение от мобилизации и о быстром росте числа жалоб на их действия.

    28 мая 2026, 00:01 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем пограничника
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в День пограничника обратился с поздравлением к личному составу и ветеранам Пограничной службы ФСБ России, отметил подвиг современных бойцов и призвал помнить героев прошлого.

    «На протяжении всей истории нашего Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства, верой и правдой служили Родине и нашему народу. Воины передовых застав и кордонов испокон веков первыми давали отпор врагу, сражались за родную землю, не щадя жизни», – сказал он в обращении, представленном пресс-службой Кремля.

    Путин подчеркнул, что на протяжении всей истории защитники рубежей отстаивали интересы страны. Особое внимание было уделено подвигу пограничников, которые 85 лет назад, в июне 1941 года, первыми приняли удар нацистов.

    В послевоенное время «зеленые береты» боролись с националистическим подпольем, выполняли долг в Афганистане и противостояли международному терроризму, напомнил президент.

    В настоящее время сотрудники ведомства доказывают свой профессионализм в ходе специальной военной операции, действуя бесстрашно в сложных ситуациях.

    «Сегодня Пограничная служба ФСБ России – это надёжное звено в обеспечении безопасности страны и наших граждан. <...> В этот праздничный день благодарю ветеранов и действующих сотрудников Пограничной службы ФСБ России за преданность Родине, за вашу ратную, боевую работу», – сказал Путин.

    Глава государства выразил надежду на то, что те, кто сегодня отмечает профессиональный праздник, и впредь будет добросовестно выполнять поставленные задачи и вносить свой весомый вклад в защиту Отечества.

    27 мая 2026, 14:43 • Новости дня
    Шойгу сообщил о риске размещения ядерного оружия в Австралии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участие Канберры в военном партнерстве AUKUS создает предпосылки для размещения на континенте американского ядерного арсенала, что угрожает безопасности в регионе, отметили в Совбезе РФ.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о вероятном появлении американского ядерного оружия на австралийской территории. Заявление прозвучало на полях Международного форума по безопасности в ходе консультаций представителей России и АСЕАН, передает РИА «Новости».

    «Япония и Республика Корея готовятся разместить на своей территории американское ядерное оружие со всеми вытекающими для региональной безопасности последствиями. Такое оружие может оказаться и на территории Австралии в связи с ее участием в партнерстве AUKUS», – подчеркнул Шойгу.

    Секретарь Совбеза также отметил, что Вашингтон активно наращивает военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, США делают ставку на усиление потенциала своих союзников через создание новых военно-политических альянсов.

    Ранее сообщалось, что Пентагон запланировал размещение четырех атомных подлодок на базе Стерлинг в Западной Австралии. До этого власти Китая назвали сотрудничество стран AUKUS противоречащим целям Договора о нераспространении ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Пекин в совместном заявлении выступили против размещения ядерного арсенала этого военного блока на австралийской территории.

    27 мая 2026, 10:10 • Новости дня
    Стоимость связи дронов Пентагона со SpaceX выросла в пять раз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Затраты американских военных на подключение беспилотников-камикадзе к космическим сетям увеличились с 5 до 25 тыс. долларов в месяц из-за перехода на систему Starshield.

    Расходы американского оборонного ведомства на спутниковую связь для ударных дронов LUCAS резко возросли, передает TWZ. Это произошло после того, как компания SpaceX настояла на переводе беспилотников с коммерческой сети Starlink на более защищенную правительственную платформу Starshield.

    «Спустя несколько недель после того, как Соединенные Штаты начали кампанию бомбардировок, руководители SpaceX встретились с чиновниками Пентагона и заявили, что военные платили около 5 тыс. долларов за подключение одного терминала, хотя фактически пользовались услугами более высокого уровня, стоимость которых ближе к 25 тыс. долларов», – сообщает Reuters.

    Военные пытались оспорить эту сумму, указывая, что дроны-камикадзе используют связь лишь несколько минут или часов, однако в итоге согласились на новые условия.

    Беспилотники LUCAS, созданные компанией SpektreWorks в сотрудничестве с военными, представляют собой аналог аппаратов Shahed-136. Стоимость одного дрона составляет около 35 тыс. долларов. Аппараты впервые были задействованы в боевых условиях в конце февраля во время ударов по Ирану, где командование назвало их незаменимым компонентом операции.

    Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл опроверг информацию о разногласиях со SpaceX, назвав публикации не соответствующими действительности.

    В свою очередь, основатель компании Илон Маск ранее заявлял, что использование коммерческих терминалов Starlink для систем вооружения нарушает условия обслуживания, и для этих целей существует отдельная правительственная сеть Starshield.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX решила увеличить стоимость спутниковой связи для Пентагона.

    Министерство обороны США запустило массовое производство одноразовых ударных беспилотников LUCAS.

    Глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер назвал эти аппараты незаменимыми из-за их высокой эффективности.

    27 мая 2026, 08:05 • Новости дня
    На Уралвагонзаводе заявили о превосходстве Т-90М над танками НАТО

    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российский основной боевой танк «Прорыв» демонстрирует высочайшую эффективность в зоне спецоперации и прослужит военным еще не одно десятилетие, заявил генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов.

    Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов высоко оценил боевые качества отечественной машины, передает ТАСС.

    «Танк был создан в 90-х годах. Его срок службы – как минимум 50 лет», – сказал он.

    По словам специалиста, военные отмечают отличную работу техники при выполнении задач спецоперации. Сейчас идет непрерывная модернизация машины для повышения защищенности, включая установку всеракурсной системы противодействия вражеским беспилотникам.

    Инженер подчеркнул, что западные Abrams и Leopard уступают российской разработке из-за избыточной массы и слабой проходимости. Предприятие уже проектирует танк следующего поколения с применением новейших технологий.

    Заявление прозвучало на фоне открытия в Москве памятника Юрию Максареву. В октябре 1941 года этот выдающийся руководитель внедрил первый в мире конвейер для поточной сборки легендарных Т-34.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года концерн «Уралвагонзавод» отправил в войска эшелон модернизированных танков Т-90М «Прорыв».

    Глава Ростеха Сергей Чемезов отметил высокую ремонтопригодность российской бронетехники в условиях реального боя.

    Генеральный директор предприятия Александр Потапов сообщил о значительном увеличении объемов производства боевых машин.

    27 мая 2026, 14:25 • Новости дня
    УВЗ предложил Индии программу модернизации танков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Уралвагонзавод» предложит Индии модернизировать танки с учетом разработанных на СВО конструкторских и технических решений, сообщил генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

    Потапов заявил, что предприятие «Уралвагонзавод» намерено предложить индийским партнерам обновление боевых машин, опираясь на опыт спецоперации, передает РИА «Новости».

    «Благодаря опыту специальной военной операции мы сделали большое количество технических решений, конструкторских решений, производственных решений, которые бы усилили танк как таковой», – подчеркнул руководитель предприятия.

    Он добавил, что Индия является стратегическим партнером страны уже многие десятки лет. В связи с этим концерн предлагает провести глубокую модернизацию техники, которая сейчас стоит на вооружении у министерства обороны государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов заявил об опережении западных конкурентов российскими конструкторами-танкостроителями.

    В прошлом году предприятие предложило иностранным заказчикам созданный с учетом реального боевого опыта модернизированный танк Т-90МС.

    Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди рассказал о традиционной помощи Москвы в модернизации индийской армии.

    26 мая 2026, 11:07 • Новости дня
    Воронежский студент взял академический отпуск ради службы оператором БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Учащийся Воронежского государственного лесотехнического университета Иван Щербаков оформил академический отпуск, чтобы отправиться на службу в качестве оператора беспилотных летательных аппаратов.

    Студент машиностроительного факультета Воронежского государственного лесотехнического университета Иван Щербаков принял решение прервать обучение, передает канал Герои спецоперации Z. Молодой человек изучал мехатронику и разработку роботизированных систем.

    Несмотря на хорошую успеваемость, юноша взял академический отпуск. Это решение было продиктовано желанием отдать воинский долг и освоить новую востребованную специальность.

    В настоящее время Щербаков успешно выполняет задачи оператора БПЛА. Военнослужащий прошел тщательную теоретическую подготовку, отработал необходимые навыки на симуляторах и завершил практические занятия на полигоне, что позволяет ему уверенно управлять беспилотниками самостоятельно.

    «Сейчас я оператор. Мы летаем на «птичках», конкретно работаем по вражеским дронам, которые летят в нашу сторону», – рассказал боец.

    Щербаков заявил, что его цель: закончить службу и университет, и вернуться в армию уже в качестве инструктора.

    Министерство обороны России рассказало о боевом слаживании войск беспилотных систем.

    В Санкт-Петербурге запустили пилотный образовательный проект по подготовке операторов дронов.

    Военнослужащий с позывным «Сварог» назвал тренировки на симуляторах важнейшим этапом обучения.

    28 мая 2026, 11:30 • Новости дня
    Airbus заявил о союзе с Saab для создания истребителя шестого поколения
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский авиастроительный концерн изучает возможность партнерства со шведской компанией Saab для создания пилотируемого тактического самолета из-за серьезных проблем в текущей программе.

    Генеральный директор Airbus Defense and Space Михаэль Шелльхорн заявил о готовности сотрудничать со Швецией и Saab в разработке нового истребителя, передает TWZ.

    По его словам, компания ведет продуктивные, но конфиденциальные переговоры со шведским и немецким правительствами.

    «Мы открыты для многих вещей. Для Airbus пилотируемый истребитель по-прежнему остается открытым вопросом», – подчеркнул Шелльхорн в интервью шведскому изданию Dagens Industri. Он добавил, что европейским странам необходимо активно изучать альтернативные варианты развития авиации.

    Панъевропейская программа Future Combat Air System, в которой участвуют Франция, Германия, Испания и Бельгия, столкнулась с серьезными трудностями. Немецкие чиновники недовольны требованиями Франции по контролю над проектом. Руководитель французской компании Dassault предупредил о закрытии программы в случае отказа Airbus от сотрудничества.

    Шелльхорн отметил важность создания европейского истребителя шестого поколения до 2040-х годов, чтобы избежать закупок американских самолетов. Концерн также рассматривает британский проект Global Combat Air Program как возможную альтернативу и активно развивает концепцию совместных боевых дронов. Кроме того, Airbus допускает партнерство со Швецией в сфере самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разногласия между Францией и Германией затянули совместную разработку истребителя шестого поколения.

    Париж допустил создание нового боевого самолета без участия Берлина.

    Европейские страны рассмотрели возможность полного отказа от проекта Future Combat Air System.

    26 мая 2026, 10:36 • Новости дня
    TWZ: Китайский экраноплан получил пилоны для подвески вооружения
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сети появились новые фотографии загадочного китайского экраноплана, на которых отчетливо видны узлы подвески для внешних грузов или вооружения.

    Китайский экраноплан, получивший неофициальное прозвище «Бохайский морской монстр», вновь попал в объективы камер, пишет издание TWZ.

    На свежих снимках видно, что аппарат оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями, а не турбореактивными, как предполагалось ранее. Под каждым крылом появились пилоны, предназначенные для сброса полезной нагрузки.

    Наличие подобных узлов крепления указывает на возможное боевое применение машины. Эксперты полагают, что экраноплан может нести внешние топливные баки, контейнеры с датчиками, спасательное оборудование или наступательное вооружение, включая запускаемые с воздуха беспилотники. Военная окраска аппарата косвенно подтверждает эти догадки.

    Впервые «Бохайский морской монстр» был замечен в июне 2025 года на пирсе в Бохайском заливе. Специалисты не исключают, что текущая версия является лишь уменьшенным демонстратором технологий. В случае успеха проекта Китай может создать более крупный аппарат с увеличенной грузоподъемностью и дальностью полета для выполнения логистических и боевых задач в Тихоокеанском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Юрий Кнутов высоко оценил успехи Китая в развитии беспилотной авиации.

    На учениях в провинции Сычуань разработчики показали новый аппарат с возможностью вертикальной посадки на хвостовую часть.

    Ранее китайские ученые создали уникальный дрон для выполнения полетов в воздухе и перемещения под водой.

    26 мая 2026, 10:58 • Новости дня
    TWZ: В Британии заметили поврежденный самолет-заправщик ВВС США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На авиабазе в Британии обнаружили американский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker с серьезными повреждениями от осколков, полученными в ходе недавних конфликтов на Ближнем Востоке.

    Американский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker с временными заплатками от осколочных попаданий был замечен на авиабазе Милденхолл в Британии, сообщает издание TWZ.

    На снимках, сделанных авиационным фотографом Эндрю Маккелви, видно, что хвостовая часть, вертикальный стабилизатор и закрылки самолета сильно повреждены осколками, а заправочная штанга полностью отсутствует.

    «Он все еще здесь и припаркован на стоянке для посетителей в северной части базы», – рассказал Маккелви. Борт с номером 63-8028 принадлежит 168-му крылу Национальной гвардии Аляски. По данным FlightRadar24, самолет прибыл в Милденхолл из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Точное место получения повреждений остается неизвестным, однако в марте сообщалось о пяти заправщиках, пострадавших при ударе по авиабазе в Саудовской Аравии.

    Это уже второй подобный случай: в прошлом месяце на базе в Британии был замечен другой KC-135 с осколочными повреждениями. Ожидается, что самолеты отправятся на базу Тинкер в Оклахоме для капитального ремонта. Всего во время недавних боевых действий было повреждено или уничтожено более 40 американских самолетов, а удары по военным объектам США на Ближнем Востоке нанесли ущерб как минимум 228 структурам и единицам техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле первый поврежденный осколками американский самолет-заправщик KC-135R совершил транзитную посадку на британской территории.

    Вылетевший из Тель-Авива другой борт этого типа экстренно изменил курс над Средиземным морем из-за аварийной ситуации.

    Во время иранского ракетного удара по авиабазе в Саудовской Аравии повреждения получили пять американских воздушных танкеров.

    29 мая 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как ВСУ избавляются от останков наемников в селе Бударки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» за истекшие сутки громили живую силу и технику ВСУ на Харьковском напарвлении в районах Петровки, Сосновки, Рубежного, Прудянки, Великого Бурлука и Избицкого.

    «Украинские пограничники из 1 пого сожгли несколько некогда жилых домов в селе Бударки. Таким образом, националисты зачастую уничтожают тела иностранных наемников», – поделились бойцы с неофициальным Max-каналом группы войск «Северный Ветер».

    В районах Гранова и Ветеринарного штурмовики «Севера» продолжают зачистку лесных массивов. На Волчанском направлении бойцы продвинулись на 14 участках на расстояние до 800 метров.

    Стрелковые бои длятся в сёлах Караичное и Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении «Северяне» продвинулись на почти 900 метров на четырех участках: в селе Бударки и на северо-западе Купянского района.

    На Сумском направлении противник терял в личном составе и технике в районах Эсмани, Храповщины, Кияницы, Большой (Великой) Рыбицы, Вольной Слободы, Пустогорода, Малой Слободки и посёлка Хотень. В Сумском районе российские бойцы продвинулись на 21 участке до 900 метров.

    Стрелковые бои идут в Иволжанском, Кондратовке, Писаревке и окрестностях. В Краснопольском районе стрелковые бои – между населенными пунктами Лесное и Таратутино.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 110 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» близ Уланово Сумской области разгромили две штурм-группы ВСУ. Минобороны 28 мая подтвердило переход Нововасилевки под контроль российских бойцов. Марочко сообщил о глубоком вскрытии обороны ВСУ у Нововасилевки.

