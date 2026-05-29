Ростех передал войскам модернизированные БМД-2 с боевым модулем «Берег»

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» в рамках выполнения государственного оборонного заказа поставил заказчику партию модернизированных боевых машин десанта БМД-2 с боевым отделением «Берег»», – говорится в сообщении, которое передает РИА «Новости». Отмечается, что ранее о поставках техники с подобными модулями не сообщалось.

Новый модуль отличается увеличенной дальностью поражения целей и повышенной огневой мощью, что значительно расширит боевой потенциал Воздушно-десантных войск. Машины прошли капитальный ремонт и глубокую модернизацию до уровня БМД-2М. В результате бронетехника получила усовершенствованные прицельные комплексы, улучшенную систему управления огнем и вооружение «Корнет».

Обновленное оснащение позволяет БМД-2 эффективно уничтожать танки, фортификационные сооружения и укрепления противника в любое время суток. Кроме того, техника оборудована комплектами дополнительной защиты и современными средствами радиоэлектронной борьбы. Индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев подчеркнул, что эффективность машины вышла на новый уровень, позволяя поражать противника на увеличенной дистанции, что обеспечивает безопасность военнослужащих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года российские военные получили партию обновленных БМД-2 с современными защитными системами.

В декабре холдинг «Высокоточные комплексы» передал Министерству обороны очередную партию боевых машин пехоты БМП-3.

В апреле прошлого года госкорпорация «Ростех» увеличила производство легкой бронетехники на десять процентов.