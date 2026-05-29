Несовершеннолетний водитель на мопеде сбил школьницу во Владивостоке

Замначальника ГШ «Юнармии»: Наши воспитанники готовы и к службе, и к гражданской жизни

Tекст: Андрей Резчиков

«За десять лет «Юнармия» стала площадкой патриотического воспитания детей. Рассказывая подрастающему поколению об истории, мы развиваем в них чувство гордости за страну, а с помощью строевой и полевой подготовки ребята учатся быть дисциплинированными и работать в команде. Кроме того, участие в волонтерских и общественных проектах позволяет нашим воспитанникам осознать важность гражданской активности», – сказала Екатерина Чижикова, замнчальника главного штаба «Юнармии».

По ее словам, участники объединения также приобретают навыки первой помощи, ориентирования на местности, что делает их подготовленными «как для службы, так и для гражданской жизни». При этом знакомство с военным ремеслом с малых дел – дело полезное, что подтверждается и историей нашего государства.

«Напомню, что Петр Первый, еще будучи ребенком, проводил много времени с потешными войсками. И именно они, превратившись в регулярную армию, со временем стали символом верности и мужества. Вот и ребята из «Юнармии» в первую очередь обучаются «чувству плеча», ответственности перед товарищами и любви к Родине», – объясняет она.

«Такой подход и формирует по-настоящему глубокую, разностороннюю личность, способную проявлять благородные чувства», – отмечает собеседница. Неслучайно более 15 тыс. выпускников «Юнармии» уже стали участниками СВО – психологическая устойчивость и понимание важности защиты Отечества заложены в них с детства.

«Герои спецоперации для наших воспитанников – живые символы мужества. Бойцы проводят для юармейцев занятия по тактической медицине и управлению БПЛА. Эта связь поколений, выстраивающаяся на наших глазах, и превращает абстрактный патриотизм в осознанную готовность защищать страну», – рассуждает Чижикова.

«Юнармия» готовит прежде всего ответственных граждан, способных приносить пользу в любой сфере: от науки и ИТ до производства и госуправления. Движение через военно-спортивные игры, волонтерство и профориентационные проекты помогает ребенку раскрыть свои таланты. Многие юнармейцы становятся инженерами, врачами, спасателями или учителями», – говорит собеседница.

«Однако все они усваивают главное: личный успех неотделим от ответственности перед обществом и страной, а служба Родине – главная ценность для настоящего гражданина. И мы уверены, что в будущем к нашему движению, в которое уже входят около двух млн участников, присоединят еще больше мальчиков и девочек», – заключила Чижикова.

В четверг исполняется 10 лет всероссийскому детско-юношескому военно-патриотическому движению «Юнармия», которое было создано 28 мая 2016 года по инициативе Минобороны и при поддержке президента России Владимира Путина. В тот день прошел Первый Всероссийский слет «Юнармии» и был официально утвержден устав движения. Соучредителями выступили такие структуры, как ДОСААФ России и ЦСКА.

В течение следующих нескольких лет во всех регионах России появились штабы движения и открылись первые специализированные центры – «Дома Юармии», где для детей запустили бесплатные технические и оборонно-спортивные кружки. В 2022 году объединение официально перешагнуло отметку в один миллион участников. Отряды начали массово открываться не только при школах, но и при воинских частях, а также за рубежом.

В конце 2024 года руководство Главным штабом принял участник СВО, Герой России Владислав Головин (позывной – «Струна»), что усилило фокус на практическом наставничестве. Важно отметить, что он также является участником кадровой программы «Время героев».

За столь короткий срок движение дало стране целое поколение защитников. Сегодня более 15 тыс. выпускников «Юнармии» выполняют задачи на фронте. Шестеро юнармейцев – Герои России. По данным Главного штаба, 735 человек награждены орденами Мужества и другими боевыми наградами.