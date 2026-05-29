Виктория Бекхэм призналась, что считает самым прекрасным в старении

Tекст: Катерина Туманова

Виктория обрела всемирную известность как одна из пяти участниц Spice Girls и мгновенно стала одной из самых узнаваемых женщин в мире, но на протяжении многих лет она боролась с низкой самооценкой. По ее словам, в свои 52 года она наконец-то приняла свою внешность, пишет The Mirror.

«Большую часть жизни я чувствовала себя недостаточно хорошей и мне не нравилась моя внешность, и я думаю, что самое замечательное в старении – это то, что я теперь принимаю себя такой, какая я есть. И я также не думаю, что нужно сдаваться только потому, что тебе 50, это не значит, что нужно идти на компромиссы. Ты все еще можешь хорошо выглядеть», – заявил она в подкасте The Beauty Desk.

Виктория большая поклонница тренировок, часто делится моментами из своего домашнего спортзала и интенсивных тренировок с мужем, сэром Дэвидом Бекхэмом.

«Сейчас я ничего не меняю в плане тренировок. На самом деле, я тренируюсь больше, чем в 20 и 30 лет. Так что то, что вы становитесь старше, не означает, что ваши возможности ограничены, понимаете? С возрастом вы можете достичь больших успехов», – считает Виктория.

По ее словам, забота о себе и хорошее самочувствие начинаются с основ – ухода за собой, уважения к себе, достаточного потребления воды и соблюдения режима сна, а также здорового питания. Виктория также неравнодушна к лимфодренажу, специализированному массажу, который стимулирует отток лимфы и выводит отходы из организма.

Рассказывая о том, почему она не планирует уходить на пенсию, она призналась, что любит быть занятой и считает важным, чтобы дети видели, насколько она увлечена своим делом.

