  • Новость часаРумыния обвинила Россию в ударе беспилотника по жилому дому
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия усилила энергетический союз с Казахстаном
    Приставы начали взыскивать с Euroclear Bank 25 млрд рублей
    США вывели из-под санкций 11 россиян и два танкера
    Захарова: Армения удалила термин «Великая Отечественная война» из документов
    Украинские дроны атаковали хранилища топлива в Ярославской области
    На многоэтажный дом в Румынии упал беспилотник
    В России остановили продажу минеральной воды «Джермук»
    Неизвестные дроны атаковали три танкера у берегов Турции
    Сборная России уступила Египту в футбольном матче
    29 мая 2026, 06:12 • Новости дня

    В НАСА допустили создание совместной с Россией лунной базы

    В НАСА допустили создание совместной с Россией лунной базы
    @ Nasa/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское космическое ведомство не исключает перспективу совместной работы с российскими специалистами над масштабным проектом по строительству обитаемой станции на поверхности Луны, сказал глава программы лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан.

    «Знаете, речь идет о создании базы на Луне. Это задача для человечества, так что никогда нельзя знать наверняка, что будет в плане соглашений или того, с кем именно мы будем сотрудничать», – заявил представитель агентства, передает РИА «Новости».

    При этом Гарсиа-Галан добавил, что официальных переговоров с российской стороной о возможном вкладе Москвы еще не проводилось.

    Однако в НАСА абсолютно уверены, что не смогут реализовать столь сложный проект в одиночку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского космического ведомства Джаред Айзекман запланировал обсудить совместную работу по МКС во время летнего визита на Байконур.

    Для создания масштабной инфраструктуры на Луне агентство заказало посадочные модули у частных компаний. В прошлом году руководители Роскосмоса и НАСА провели переговоры по будущим лунным миссиям.

    26 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ западных дипломатов покидать Киев

    Эксперт Козюлин: ЕС превращает своих дипломатов в Киеве в «живой щит»

    Эксперт объяснил отказ западных дипломатов покидать Киев
    @ evhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на заявления посла Евросоюза Катарины Матерновой о том, что ЕС «никуда не уйдет» из Киева, определенные меры предосторожности, вероятно, будут приняты. Возможно, из украинской столицы без лишней огласки вывезут часть персонала европейских посольств. Та же часть сотрудников, что останется на местах, превратится фактически в «живой щит», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    «В феврале 2022 года, аккурат к СВО, иностранные дипломатические миссии бежали из Киева. Сейчас же посольства стран ЕС нарочито отказываются уезжать несмотря на прямые предупреждения Москвы», – отметил военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    По его мнению, причина заключается в том, что в Брюсселе утвердилась позиция: «они должны быть на стороне Украины принципиально и стойко». Вместе с тем, несмотря на заявления посла Евросоюза Катарины Матерновой о том, что «ЕС никуда не уйдет», на деле определенные меры предосторожности будут приняты, считает собеседник.

    «В Европе представляют потенциал ВС России и понимают риски. Я допускаю, что тайно и без лишней огласки какую-то часть персонала европейских посольств и их семьи вывезут из украинской столицы. Официальных сообщений ожидать не стоит. На словах евроэлита продолжит вести себя как оловянные солдатики», – рассуждает Козюлин.

    Та же часть сотрудников дипмиссий, что останется на местах, превратится фактически в «живой щит». Эксперт напомнил, что в Киеве под прикрытием мирных жителей и иностранных дипломатов сосредоточено большое количество военных производств: речь идет в том числе о сборке дронов. Эти предприятия могут стать потенциальными целями российской армии.

    «Россия меняет тактику ведения войны. Поэтому Москва выступила с предупреждением», – отметил аналитик. Он обратил внимание, что Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с Марко Рубио довел до США необходимость эвакуировать свой дипломатический персонал из Киева. «Министр иностранных дел России посчитал необходимым сделать это лично, дабы избежать серьезных политических кризисов», – заключил Козюлин.

    Ранее посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова отреагировала на заявление МИД России с анонсом системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и призывом членам иностранных дипмиссий покинуть Киев. «ЕС никуда не уйдет. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной», – написала Матернова. В посольствах Франции и Польши также сообщили, что продолжат работать в обычном режиме.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига утверждает, что заявление Москвы не испугает дипломатов. Он считает, что Россия якобы «пытается вызвать страх», в том числе среди представителей дипломатического корпуса на Украине, а также «повлиять на так называемую западную ментальность». Мир должен действовать противоположно тому, к чему призывает РФ, полагает чиновник, передает «Газета.Ru».

    Напомним, накануне МИД России выпустил заявление, в котором сообщил, что Вооруженные силы России приступают к нанесению ударов по предприятиям ВПК в Киеве. Целями станут «конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА». Кроме того, «удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам».

    Решение стало ответом на теракт, совершенный ВСУ в Старобельске (ЛНР). Противник с помощью беспилотников атаковал общежитие местного колледжа – филиала Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания извлечены все погибшие. Их число составило 21 человек. Еще десятки получили ранения.

    На этом фоне МИД призвал иностранных граждан, персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций покинуть Киев. Жителям же украинской столицы рекомендовано не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, которые, как отметили в министерстве, «рассредоточены по всему городу».

    Соответствующую информацию глава ведомства Сергей Лавров также довел до своего американского коллеги Марко Рубио. «Министр напомнил о достигнутых на высшем уровне по предложению США в Анкоридже в августе 2025 года договоренностях в отношении украинского конфликта и выразил сожаление в связи с тем, что нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности», – говорится в отдельном заявлении МИД.

    Отметим, в ночь на 24 мая Россия уже нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины. Как сообщают в Минобороны, в ходе удара применялись аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье по счету использование баллистического боеприпаса «Орешник». По предварительным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в украинской столице станут системными. Опрошенные эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование.

    Комментарии (19)
    27 мая 2026, 01:38 • Новости дня
    США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
    США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация не стала поддерживать антироссийское заявление Киева по ситуации на Украине, зачитанное украинским постпредом в ООН Андреем Мельником.

    По словам украинского дипломата, Киев заручился поддержкой 47 стран, передает ТАСС.

    В частности, заявление поддержали представители Европейского союза, Канада, Британия, Австралия и Новая Зеландия, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Соединенные Штаты воздержались от голосования по резолюции ООН с призывом к прекращению огня на Украине.

    В октябре американская делегация не поддержала заявление Киева об оскорблении Устава организации.

    Месяцем ранее Вашингтон отказался присоединиться к совместному антироссийскому выступлению Украины и Евросоюза.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    Комментарии (0)
    26 мая 2026, 20:38 • Новости дня
    США отказали в выдаче визы замглавы МИД России Алимову для участия в Совбезе ООН
    США отказали в выдаче визы замглавы МИД России Алимову для участия в Совбезе ООН
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон отказал в выдаче визы заместителю главы МИД России Александру Алимову, что расценивается как нарушение обязательств и неуважение к председательству Китая в Совбезе, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    Постпред подчеркнул, что российская делегация предпринимала все возможные попытки добиться оформления въездного документа для Алимова, передает РИА «Новости». Тем не менее, по словам Небензи, Соединенные Штаты так и не выдали необходимую визу.

    «Рассматриваем это не только как нарушение Вашингтоном своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН… но и как вопиющее неуважение к председательству Китая в Совете Безопасности», – заявил дипломат.

    В апреле Небензя сообщил, что США отказали российскому дипломату в визе для участия в сессии ООН.

    Комментарии (9)
    27 мая 2026, 18:33 • Новости дня
    Российские космонавты впервые в этом году вышли в открытый космос
    Российские космонавты впервые в этом году вышли в открытый космос
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев приступили к внекорабельной деятельности на российском сегменте МКС.

    Трансляцию выхода, ставшего первым в этом году, ведет госкорпорация «Роскосмос», передает ТАСС.

    Расчетная продолжительность работ составляет пять часов 27 минут. Для командира МКС-74 Кудь-Сверчкова это второй по счету выход в открытый космос, для бортинженера Микаева – первый. Внутри станции за пультом европейской роборуки ERA дежурит космонавт Роскосмоса, член экипажа Crew-12 Андрей Федяев.

    Главная задача выхода – монтаж уникального российского прибора «Солнце-Терагерц», представляющего собой радиотелескоп для наблюдения за Солнцем в ранее не изученном терагерцевом диапазоне. По словам Кудь-Сверчкова, данные наблюдений помогут лучше понять механизмы солнечных вспышек, повысить точность их прогнозирования и выработать меры защиты от радиационного воздействия, а также проверить возможность раннего обнаружения опасных космических объектов.

    Кроме того, космонавты снимут с модуля «Поиск» третий контейнер эксперимента «Биориск», который провел почти пять лет в открытом космосе. Затем ученые определят, как бактерии, семена и цисты ракообразных перенесли условия вакуума и радиации. Также экипаж демонтирует кассету аппаратуры эксперимента «Экран-М» на модуле «Наука».

    В рамках «Экрана-М» оборудование размещают снаружи станции для выращивания полупроводников методом молекулярно-лучевой эпитаксии в условиях высокого вакуума и невесомости. Роборука ERA перенесет одного из космонавтов к модулю «Наука», откуда он заберет кассету с кристаллами полупроводника арсенида галлия.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 21:59 • Новости дня
    Мама российского космонавта Кудь-Сверчкова объяснила шутку про шапку

    Мама Кудь-Сверчкова назвала послание с орбиты про шапку семейным мемом

    Мама российского космонавта Кудь-Сверчкова объяснила шутку про шапку
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Мама российского космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, который во время работы в открытом космосе показал табличку: «Мама, я надел шапку», назвала послание с орбиты давней семейной шуткой.

    Мама космонавта Светлана Сверчкова прокомментировала необычное послание сына с орбиты, пишет «Комсомольская правда». Записка была показана 27 мая во время трансляции Роскосмоса, когда космонавт работал на модуле «Наука».

    «Эта фраза – это наш такой семейный мем уже», – рассказала мама космонавта. По ее словам, в детстве она постоянно напоминала детям о необходимости носить головной убор, особенно Сергею, который часто игнорировал эти советы и прятал шапку в карман.

    Сама Светлана в юности пренебрегала теплыми вещами, из-за чего заработала хроническое заболевание.

    Даже сейчас мама продолжает напоминать взрослому сыну о шапке в холодную погоду, а он в ответ летом шутливо интересуется, почему она не заботится о его гардеробе. Родители очень переживали во время трансляции и пожелали сыну отличного полета, добавив, что самое важное – чтобы всем было тепло.

    Командир экипажа Сергей Кудь-Сверчков развернул в открытом космосе плакат с посланием «Мама, я надел шапку».

    Российские космонавты вышли в открытый космос для установки нового оборудования.


    Комментарии (6)
    28 мая 2026, 21:53 • Новости дня
    США вывели из-под санкций 11 россиян и два танкера
    США вывели из-под санкций 11 россиян и два танкера
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти пересмотрели санкционные списки, убрав из них два танкера и 11 россиян, включая нескольких уже ушедших из жизни парламентариев.

    Из-под действия американских рестрикций выведены 11 физических лиц и два танкера, среди них покойные члены Федерального собрания России и танкеры Linda и Lady D. Решение об обновлении санкционных списков приняло министерство финансов США, передает ТАСС.

    Санкции, в частности, прекращены в отношении бывшего депутата Госдумы, исследователя Арктики Артура Чилингарова (1939–2024), экс-сенатора от Нижегородской области Владимира Лебедева (1962–2023) и бывшего члена Совета Федерации от Мурманской области Татьяны Сахаровой (1973–2025). Ряд других бывших российских законодателей также исключен из перечня.

    В распространенном заявлении Минфина США говорится, что из санкционных списков убраны в общей сложности 76 устаревших позиций. В документе уточняется, что мера затрагивает «умерших лиц и списанные или выведенные из эксплуатации суда». Санкции также отменены в отношении физических и юридических лиц из Колумбии, Испании, Алжира, Филиппин, Мексики, Ирака, Сирии, Мьянмы, Киргизии, Ливии, Японии, Камбоджи, Туниса, Катара, Саудовской Аравии, Бахрейна, Австралии и Перу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Минфин США исключил из антироссийского санкционного списка трех человек и три компании, связанных с Россией, Турцией и ОАЭ.

    Ранее сообщалось, что сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова умерла в возрасте 52 лет после продолжительной тяжелой болезни.

    Комментарии (2)
    27 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    НАСА заказало вездеходы и дроны для создания масштабной базы на Луне

    AP: НАСА заказало вездеходы и дроны для создания масштабной базы на Луне

    НАСА заказало вездеходы и дроны для создания масштабной базы на Луне
    @ NASA

    Tекст: Мария Иванова

    Космическое агентство США перешло к реализации первого этапа строительства инфраструктуры на поверхности спутника Земли, заключив многомиллионные контракты с частными компаниями.

    Американское космическое ведомство начало закупку посадочных модулей, вездеходов и беспилотников для масштабной инфраструктуры на Луне, передает Associated Press.

    Первый этап программы был представлен во вторник, контракты на сотни миллионов долларов получили четыре компании из США.

    Компания Blue Origin Джеффа Безоса обеспечит доставку лунных вездеходов в район южного полюса. Сами транспортные средства разработают Astrolab и Lunar Outpost. Firefly Aerospace, успешно совершившая посадку в прошлом году, доставит первые беспилотные аппараты. Ожидается, что вся техника прибудет до высадки астронавтов миссии Artemis, намеченной на 2028 год.

    В середине 2027 года планируется запуск Artemis III, а в 2028 году двое астронавтов должны высадиться на поверхность. Второй этап строительства базы стартует в 2029 году и продлится до начала 2030-х годов, он включает создание энергосистемы. Полноценные жилые модули для длительного пребывания появятся на третьем этапе в 2030-х годах.

    «Тогда мы сможем сказать: «Эй, мы здесь навсегда и не собираемся уходить»», – заявил руководитель программы лунной базы Карлос Гарсия-Галан. Он представляет себе инфраструктуру, раскинувшуюся на сотни квадратных километров, периметр которой будут охранять дроны MoonFall.

    Глава ведомства Джаред Айзекман пояснил, что маркеры территории нужны для уважительного отношения к аппаратам других стран. Главная цель проекта – развитие лунной экономики, научные исследования и подготовка к экспедиции на Марс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава НАСА Джаред Айзекман пообещал высадить астронавтов на Луну для строительства базы в 2028 году.

    Генеральный аудитор ведомства предупредил о риске срыва этих сроков из-за задержек при разработке новых скафандров.

    Руководство американского космического агентства планирует развивать лунную программу вопреки огромным финансовым затратам и высоким рискам для экипажей.

    Комментарии (16)
    27 мая 2026, 14:35 • Новости дня
    Экс-хакер из Белоруссии рассказал об отношении к русскоязычным в тюрьмах США

    Экс-хакер Насковец сообщил о позитивном отношении к русскоязычным в тюрьмах США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший киберпреступник из Белоруссии Дмитрий Насковец раскрыл секрет выживания русскоязычных в тюрьмах США и рассказал о позитивном отношении к ним со стороны других заключенных.

    Белорусский киберпреступник Дмитрий Насковец, отсидевший более четырех лет за рубежом, пользовался уважением среди американских арестантов. Об этом он сам рассказал в интервью «Газете.Ru». По его словам, представители самых разных этнических группировок принимали выходцев из стран СНГ крайне позитивно.

    «Вообще русскоязычных все хорошо принимают в американских местах заключения. Для white power – мы белые. Для латиносов у нас якобы традиции и культура семьи похожие. У черных в принципе на нас никаких обид нет. Нашего брата в американских тюрьмах будто бы всегда хорошо принимают, с уважением что ли», – заявил экс-хакер.

    Насковец в конце нулевых был участником банды кардеров и кибермошенников. В составе преступной группы он общался с представителями банков, договариваясь с ними о разблокировке счетов, привязанных к украденным хакерами кредитным картам. В 2010-м Насковца арестовали в Чехии, после чего он больше четырех лет провел в европейских и американских тюрьмах.

    При экстрадиции из Чехии подозреваемого перевозили обычным авиарейсом в сопровождении двух агентов ФБР. В целях безопасности мужчину заковали в цепи и запретили закрывать дверь туалета во время полета, опасаясь попытки побега.

    В тюрьме предприимчивый арестант вместе с сокамерником наладил нелегальный бизнес. Мужчины выпекали до 20 пицц за ночь в промышленной духовке пищеблока. Горячую еду они успешно продавали местным криминальным авторитетам за неплохие деньги.

    Ранее американский суд назначил россиянину Алексею Волкову почти семь лет тюрьмы за киберпреступления. До этого мать сооснователя криптобиржи BTC-e Александра Винника также рассказала о хорошем отношении к ее сыну в американском заключении.

    Между тем вернувшийся в Россию Роман Селезнев поделился подробностями об издевательствах со стороны тюремной администрации в США.

    Комментарии (2)
    26 мая 2026, 16:20 • Новости дня
    Лавров объяснил Рубио причины ударов по Киеву и призвал эвакуировать дипмиссию

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которых разъяснил причины ударов по центрам принятия решений в Киеве. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

    Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, передает РИА «Новости». В ходе беседы глава российского ведомства разъяснил мотивы нанесения ударов по центрам принятия решений в Киеве.

    Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков уточнил детали переговоров. «Госсекретарю вчера было разъяснено, что привело нас к этому решению. Среди прочего это полное игнорирование происходящего с точки зрения тех циничных подходов, которые мы наблюдаем, НАТО, натовских стран», – подчеркнул дипломат.

    Также Рябков добавил, что американскую сторону предупредили о масштабах предстоящих действий. В связи с этим Москве пришлось указать на острую необходимость эвакуации сотрудников дипучреждений США и других государств.

    По официальным данным Госдепартамента, на март 2026 года в американском посольстве на Украине числится 21 ключевой сотрудник. В их число входят временный поверенный в делах Джули Дэвис, заместитель главы миссии Дэниел Бишоф, а также военные специалисты и охрана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров предупредил американского коллегу Марко Рубио о начале системных атак на объекты ВСУ в Киеве.

    Официальный представитель Госдепа Томми Пиготт подтвердил факт обсуждения ситуации на Украине.

    Евросоюз публично отказался эвакуировать своих дипломатов из украинской столицы.

    Комментарии (3389)
    27 мая 2026, 22:04 • Новости дня
    Трамп назвал фейк о «влиянии России» на выборы США величайшим обманом истории

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал обвинения в российском вмешательстве в выборы США «одним из величайших и опаснейших обманов» в истории страны.

    Президент США охарактеризовал обвинения в российском вмешательстве в выборы 2016 года как опаснейший обман, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что директор национальной разведки Тулси Габбард смогла обнаружить доказательства сфабрикованности этого заговора.

    «Она вскрыла горы улик, связанных с мистификацией «Россия, Россия, Россия» – вероятно, одним из величайших обманов в истории нашей страны… Эта мистификация «Россия, Россия, Россия» – величайший обман и к тому же очень опасный», – сказал политик на заседании американского правительства.

    В 2016 году американские спецслужбы обвинили Москву в попытках повлиять на исход голосования. Однако в апреле 2019 года Министерство юстиции США опубликовало официальный доклад, подтверждающий полное отсутствие доказательств подобного сговора.

    Директор нацразведки Тулси Габбард заявила об отсутствии попыток Москвы помочь Трампу в 2016 году.

    Она охарактеризовала действия администрации Барака Обамы многолетним государственным переворотом.

    Комментарии (0)
    26 мая 2026, 12:15 • Новости дня
    Обратная сторона Солнца обрушила на Землю аномальный радиационный шторм

    Ученые сообщили о достижении Земли выброса плазмы с обратной стороны Солнца

    Tекст: Мария Иванова

    Мощная вспышка на невидимой стороне светила привела к умеренной радиационной буре и росту потока протонов высоких энергий в окрестностях Земли.

    Нетипичное астрономическое явление произошло около полуночи по московскому времени, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Источником взрыва стала группа пятен 4436, которая десять дней назад находилась напротив Земли без признаков активности.

    Специалисты зафиксировали радиационный шторм умеренной силы и достижение порогов предупреждений о потоках высокоэнергетических протонов. Начало роста числа частиц совпало с моментом взрыва на светиле. Потоки также прошли через солнечный коронограф, вызвав эффект снега на изображениях.

    «Мягко говоря, не вполне типичное явление, которое предстоит осмыслить», – отметили эксперты.

    Предполагается, что протоны достигли Земли, буквально обогнув Солнце. Крупные пятна на обратной стороне продолжают выходить на видимую часть, но пока остаются спокойными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне коронографы зафиксировали массовые выбросы плазмы с обратной стороны светила.

    Неделей ранее космический аппарат Solar Orbiter обнаружил три вспышки максимального уровня X в скрытой зоне звезды.

    Перед этим ученые зарегистрировали образование колоссальной области активности на невидимой части Солнца.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 05:45 • Новости дня
    Глава НАСА Айзекман: Полеты на Луну опасны и требуют огромных расходов

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты намерены развивать лунную программу, невзирая на финансовые затраты и высокие риски для экипажей, заявил глава НАСА Джаред Айзекман.

    «База на Луне так же красива, как и опасна при солнечном свете», – приводит слова Айзекмана РИА «Новости».

    Руководитель ведомства отметил экстремальные перепады температур на поверхности спутника. По его словам, в затененных кратерах условия становятся еще более суровыми.

    «С учетом этих реалий меня часто спрашивают, почему мы отправляем астронавтов в такую суровую и опасную, не прощающую ошибок среду в космосе или на поверхности Луны, и еще с такими огромными расходами», – сказал Айзекман.

    Главной мотивацией для освоения космоса остаются научные открытия и технологический прогресс. Согласно утвержденному графику, к 2029 году планируется обеспечить надежный доступ на поверхность Луны. К 2032 году американские специалисты рассчитывают развернуть базовую инфраструктуру для полупостоянного присутствия астронавтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Айзекман пообещал высадить астронавтов на Луну в 2028 году. Аудитор НАСА назвал задержки с разработкой скафандров угрозой для лунной миссии. Президент компании SpaceX Гвинн Шотвелл допустила высадку американцев на спутник Земли до 2030 года.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 19:03 • Новости дня
    Шойгу заявил о провале новой программы Запада по колонизации мира

    Шойгу констатировал провал неоколониальной модели Запада

    Шойгу заявил о провале новой программы Запада по колонизации мира
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западная стратегия глобального доминирования потерпела крах из-за растущих государственных долгов США и Евросоюза, отметили в Совбезе РФ.

    Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу объявил о крушении западных планов по колонизации планеты под эгидой глобализации, передает ТАСС.

    «Колонизация мира, в том числе под видом глобализации, провалилась. Платить за потребляемые ресурсы, строго говоря, нечем. Государственный долг США подбирается к 40 трлн долларов, Евросоюза – превысил 15,3 млрд евро», – подчеркнул Шойгу во время встречи секретарей совбезов в формате Россия – Центральная Азия в рамках Международного форума по безопасности в Подмосковье.

    По оценке секретаря Совбеза, неоколониальная парадигма развития оказалась несостоятельной без постоянного притока внешних ресурсов. В качестве подтверждения этому он привел насильственную смену власти в Венесуэле и американо-израильские действия против Ирана.

    Шойгу добавил, что теперь западная политика сфокусирована на захвате контроля над источниками сырья и транспортными путями, что создает риски для стран Центральной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Шойгу назвал военную агрессию США и Израиля против Ирана геополитической авантюрой.

    На встрече в Бишкеке он рассказал о блокировке западными странами финансовых активов восьми государств на 590 млрд долларов.

    До этого глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал принципов глобализации из-за действий Вашингтона в Венесуэле.

    Комментарии (0)
    26 мая 2026, 16:27 • Новости дня
    В МИД заявили об отсутствии планов приезда делегации США в Россию

    Рябков сообщил об отсутствии договоренностей о приезде представителей США

    Tекст: Вера Басилая

    Договоренности о приезде американских представителей в Россию пока нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что нет договоренности о приезде делегации США в Россию, передает РИА «Новости».

    «На сегодня нет никакого понимания ни по графику, ни по параметрам такого контакта», – констатировал дипломат в беседе с журналистами.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф неоднократно выражал готовность вновь приехать в Россию, но договоренностей пока нет.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 20:15 • Новости дня
    Посольство обвинило ЕС и НАТО в попытке вызвать конфронтацию России и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России в Вашингтоне заявило о враждебном курсе ЕС и НАТО по отношению к курсу президента США «сделать Америку великой» и попытках спровоцировать конфронтацию с Россией.

    «Будучи настроенными враждебно к стремлению президента США «сделать Америку снова великой», лидеры ЕС и НАТО пытаются втянуть США в обреченные на провал схемы нанесения РФ «стратегического поражения», – заявили в дипмиссии, передает РИА «Новости».

    Дипломаты подчеркнули, что европейским элитам удалось добиться от администрации США отправки на Украину значимых воинских контингентов. По мнению посольства, Киеву дали такую же отмашку на хищение средств налогоплательщиков, как и при Джо Байдене.

    Конечной целью этих действий названо провоцирование прямого вооруженного столкновения Москвы и Вашингтона.

    В ведомстве также указали на деструктивную роль Берлина, Парижа, Лондона и стран Прибалтики, стремящихся максимально затянуть конфликт.

    От команды Владимира Зеленского требуют отправлять на фронт все больше людей в обмен на возможность безнаказанно присваивать западную помощь. При этом союзники игнорируют гибель мирного русского населения, прославление нацизма и тотальную коррупцию.

    Российская сторона назвала подобные расчеты Запада напрасными иллюзиями. В дипмиссии сравнили эти замыслы с отчаянными попытками нацистской Германии расколоть ряды союзников незадолго до своего окончательного разгрома и взятия Берлина Красной Армией.

    Ранее США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН.

    Комментарии (0)
    Главное
    США проигнорировали просьбу Зеленского о поставках систем ПВО
    Венгрия отказалась поставлять оружие и технику на Украину
    Посол объяснил молчание Швейцарии после трагедии в Старобельске
    Принято решение о воссоздании Челябинского танкового училища
    Глава мемориала «Яд Вашем» попал в базу украинского «Миротворца»
    В НАСА допустили создание совместной с Россией лунной базы
    Украинка заткнула уши во время гимна России на чемпионате Европы по гимнастике