    29 мая 2026, 06:10 • Новости дня

    Эксперт Минпросвещения назвала ошибкой опережающее обучение дошкольников

    Tекст: Катерина Туманова

    Опережающее обучение может стать серьезной ошибкой, поскольку базовые навыки письма и чтения ребенок должен осваивать непосредственно в первом классе, поэтому дома обучать детей чтению и письму не рекомендуется, заявила эксперт Минпросвещения, директор Института развития, здоровья и адаптации ребенка, доктор педагогических наук, профессор Елена Приступа.

    «Ошибкой родителей может стать опережающее обучение. Важно, чтобы ребенок научился понимать, что такое звук и буква, число и цифра, умел сравнивать, классифицировать, обобщать, группировать, описывать картинку и обладал первичными социальными знаниями», – сказала она ТАСС.

    По ее словам, именно эти навыки формируют готовность стать хорошим учеником.

    Эксперт пояснила, что развитие дошкольника зависит от изменений в физической, познавательной, эмоциональной и социальной сферах. До поступления в первый класс дети проходят три важных возрастных этапа, во время которых активно формируются память, мышление, воображение и воля.

    Взрослым следует помогать ребенку, учитывая эти объективные закономерности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения анонсировало запуск программы «Добрые игры» для формирования духовно-нравственных ценностей у дошкольников, а также проект «Орлята-дошколята». Психологи МГУ объяснили пользу жестко-контактных игр в детских садах.


    28 мая 2026, 14:50 • Новости дня
    Лавров ответил на планы Пашиняна «разбогатеть без России»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя слова Никола Пашиняна о возможном росте благосостояния Армении, несмотря на ослабление связей с Москвой, призвал армянского премьера подтвердить эти обещания на деле.

    «Я не могу комментировать высказывания руководителя Армении. Если он считает, что она будет богатеть, пусть обеспечит», – сказал министр «Вестям».

    Ранее Пашинян на предвыборной акции в городе Гарни попытался убедить общественность в том, что власти страны не опасаются роста цен на сырье при ухудшении связей с Россией, поскольку рассчитывают разбогатеть, превратив Армению в «перекресток мира».

    Напомним, Москва предупредила Ереван о денонсации соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если тот продолжит реализацию курса на вступление в ЕС.

    Газета ВЗГЛЯД писала о последствиях денонсации соглашения для Армении.


    29 мая 2026, 01:48 • Новости дня
    Посол объяснил молчание Швейцарии после трагедии в Старобельске

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Швейцарии отказались публично осудить удар ВСУ по гражданскому колледжу в Старобельске, ограничившись сочувствием в ходе закрытой дипломатической встречи, потому что им не хватило мужества, считает посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

    «Отмечу, что в ходе беседы представительница конфедерации высказала соболезнования в связи с трагедией в Старобельске. Жаль, что швейцарской дипломатии не хватает мужества заявить об этом публично», – сказал дипломат ТАСС.

    По словам Гармонина, 28 мая на встрече в швейцарском внешнеполитическом ведомстве обсуждалась обеспокоенность эскалацией и применением российских ракет «Орешник».

    Посол указал, что кулуарный подход Берна все же отличается от позиции большинства европейских столиц, которые полностью игнорируют военные преступления Киева. Он также призвал конфедерацию серьезно отнестись к рекомендации об эвакуации дипломатов из украинской столицы.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ. По данным СК и руководства ЛНР, ночью было применено четыре БПЛА самолетного типа. При атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, 44 пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после посещения места трагедии в Старобельске журналист Al-Mayadeen указал на особенности удара по объекту с детьми в Старобельске, а корреспондент Al Arabiya убедился в гражданском статусе колледжа в Старобельске.

    Додик назвал удар ВСУ по Старобельску беспрецедентным военным преступлением. В ООН призвали к независимому расследованию после ударов ВСУ в Старобельске.

    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    28 мая 2026, 17:03 • Новости дня
    Шойгу: Удар по Киеву может быть нанесен в любой момент

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удар по Киеву, о котором ранее предупреждала российская сторона, может быть нанесен в любой момент, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на пресс-конференции на Первом Международном форуме по безопасности.

    «Это может произойти в любой момент. И тогда, когда мы сочтем, что ответ должен быть той силы, о которой мы неоднократно говорили, мы ответим на тот террористический акт, который повлек жертвы наших ребят совсем еще юных и молодых», – подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, может ли отказ послов европейских стран покинуть Киев повлиять на решимость российской стороны, передает ТАСС.

    Шойгу напомнил, что о возможном ударе по Киеву российская сторона уже предупреждала и, по его словам, продемонстрировала, какой силы он может быть. Шойгу добавил, что у России есть все необходимое для его нанесения.

    Напомним, МИД России анонсировал системные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Ведомство призвало иностранных граждан срочно покинуть украинскую столицу.

    28 мая 2026, 12:07 • Новости дня
    Кремль оценил реакцию Запада на предупреждения об ударах по Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Предупреждения России об ударах по центрам принятия решений в Киеве воспринимаются серьезно не всеми странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал реакцию на анонсированные атаки по украинским военным объектам, передает РИА «Новости».

    «Не все воспринимают всерьез, нет», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

    При этом Песков подчеркнул, что Москва по-прежнему отдает приоритет мирному процессу урегулирования ситуации на Украине. По его словам, дипломатические способы достижения поставленных целей остаются наиболее предпочтительными для российского руководства.

    Министерство иностранных дел России анонсировало системные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Внешнеполитическое ведомство призвало иностранных граждан срочно покинуть украинскую столицу.

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас сообщила, что посольство США покидает Киев, тогда как диппредставительства всех стран ЕС остаются в украинской столице.

    28 мая 2026, 11:12 • Новости дня
    Захарова ответила на требования Каллас к России строчкой из песни

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично оценила намерение главы европейской дипломатии Каи Каллас выдвинуть военные требования к Москве, и ответила ей строчкой из песни.

    Захарова прокомментировала заявления главы евродипломатии Кайи Каллас о требовании сократить ВС России в случае мирных переговоров по Украине.

    «Напомнило строчку: тихо сам с собою я веду беседу», – написала Захарова в Telegram-канале.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас потребовала ограничить российские вооруженные силы в случае начала мирных переговоров.

    Захарова назвала инициативы, которые озвучивает Каллас, выходящими за рамки полномочий европейского политика.

    До этого российский дипломат высмеяла слова Каллас о диалоге с Москвой цитатой из советского фильма.

    28 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    МИД вызвал посла Люксембурга после эксгумации останков лидера ОУН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД вызвал посла Великого Герцогства Люксембург в Москве Томаса Райзена и заявил ему решительный протест.

    Как уточнила официальный представитель ведомства Мария Захарова, реакция последовала на состоявшуюся 19 мая в Люксембурге эксгумацию останков одного из лидеров признанной в России экстремистской «Организации украинских националистов» Андрея Мельника и его жены для последующего торжественного перезахоронения на Украине, передает РИА «Новости».

    «28 мая в МИД был вызван посол Великого Герцогства Люксембург в Российской Федерации Томас Райзен. Послу заявлен решительный протест в связи с состоявшейся 19 мая в Люксембурге эксгумацией останков одного из лидеров признанной в России экстремистской «Организации украинских националистов» Андрея Мельника и его жены для последующего торжественного перезахоронения на Украине.», – сказала Захарова на брифинге.

    По ее словам, российская сторона расценила действия люксембургских властей как пренебрежение к исторической памяти миллионов жертв Второй мировой войны и соучастие в героизации нацистов и их пособников. Она также указала на неонацистский характер киевского режима, подчеркнув, что его существование, по оценке Москвы, обеспечивается финансированием западных партнеров, включая Люксембург, и заявила об обоснованности решения о проведении специальной военной операции.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о возрождении нацизма в Европе.

    Кремль назвал опасными для Европы планы Киева прославлять нацистов.

    28 мая 2026, 16:53 • Новости дня
    В России анонсировали изменения в правилах техосмотра авто

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские власти заложили в новую дорожную стратегию до 2036 года модернизацию техосмотра автомобилей, ключевые результаты которой ожидаются в 2028 году, отмечают СМИ.

    Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения, в плане предусмотрено обновление системы техосмотра транспорта, пишут «Известия». В документе отдельно отмечено: «Разработка комплекса мер, направленных на совершенствование технического осмотра транспортных средств и повышение его эффективности в части обеспечения безопасности дорожного движения». За подготовку этих решений будут отвечать Минтранс, МВД и Минсельхоз, от них ожидают доклад в 2028 году.

    Сейчас обязательный техосмотр проходят легковые такси, грузовики и автобусы. Владельцы легковых автомобилей – физические лица обязаны проходить проверку только при перерегистрации машин старше четырех лет и при внесении изменений в конструкцию транспорта.

    План по реализации стратегии включает более 260 мероприятий. Ключевая цель документа – сократить смертность на дорогах как минимум в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с уровнем 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России приняло план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

    Ранее Министерство внутренних дел разработало обновленную версию постановления правительства об усилении контроля за процедурой технического осмотра с 1 сентября 2026 года.

    До этого Всероссийский союз страховщиков и Российский союз автостраховщиков предложили с помощью дорожных камер контролировать наличие у автомобилей не только полисов ОСАГО, но и диагностических карт техосмотра.

    28 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Анпилогов оценил решение Норвегии присоединиться к «ядерному зонтику» Франции

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение традиционно ориентированной на США Норвегии присоединиться к «ядерному зонтику» Франции продиктовано тем, что в Европе нарастает глобальная неуверенность касательно будущего Североатлантического альянса. При этом такой шаг Осло вовсе не гарантирует королевству безопасность, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Американские ядерные авиабомбы B61 фактически с середины 1960-х годов были главным сдерживающим фактором. Это был своего рода символ, который удерживал европейские страны от каких-то движений в вопросе получения собственного ядерного оружия или использования вооружений союзников», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Собеседник отметил, что со временем прикладное военное значение B61 уменьшалось, а теперь оно, скорее, уже не соответствует тому смыслу, который закладывался изначально. «Никто не может сказать, в какой мере работает американское ядерное сдерживание и, более того, как долго оно продлится», – уточнил аналитик.

    В этой связи решение Норвегии – традиционно ориентированной на США – присоединиться к «ядерному зонтику» Франции продиктовано тем, что в Европе нарастает глобальная неуверенность касательно будущего Североатлантического альянса, считает эксперт. Вместе с тем, такой шаг Осло пока носит декларативный характер.

    «Дело в том, что нет сформулированной концепции будущего «ядерного зонтика», который якобы должен защищать Европу. При каких сценариях, с какими начальными условиями и против кого может быть задействовано французское ЯО? Поэтому к чему присоединилась Норвегия – не до конца ясно», – указал Анпилогов. Он назвал решение норвежской стороны глупостью и не имеющим отношение к ответственному военному планированию.

    Непроясненным остается и вопрос размещения ядерного оружия на территории королевства. «У Пятой республики есть два главных компонента – морская (подводные лодки) и военно-воздушная (фронтовая авиация, оснащенная ракетами). В случае Норвегии речь может пойти об эскадрильи французских самолетов. Осло потребуется создать инфраструктуру: специализированные склады, систему передового базирования самолетов-носителей», – рассуждает специалист.

    «Заявление норвежского премьера Йонаса Гара Стере, который отверг идею размещения ЯО в мирное время, больше похоже на попытку быть немножко беременными или чуть-чуть разоблаченными», – сыронизировал собеседник. По его словам, базирование ЯО на территории Норвегии делает инфраструктуру приоритетной целью для России в случае любого реального  обострения.

    «Таким образом, Норвегия, присоединившись к «ядерному зонтику» Франции, не обеспечивает свою безопасность, а фактически рисует у себя на спине мишень. Поэтому, повторю, я считаю, решение Осло глупой затеей особенно в условиях, когда Россия никогда не заявляла и, более того, никогда не вела подготовку к каким-то военным операциям против королевства. Но у европейских элит потеряна адекватность восприятия мира», – заключил Анпилогов.

    Ранее Норвегия решила присоединиться к «ядерному зонтику» Франции. Об этом объявили французский президент Эммануэль Макрон и норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере на совместной пресс-конференции в Елисейском дворце. «Это очень важный этап нашего партнерства, и он станет двигателем весьма амбициозного сотрудничества», – заявил глава Пятой республики.

    Стере объяснил решение Осло ухудшением ситуации с безопасностью в Европе. «Мы делаем это в свете ситуации в области политики безопасности в Европе, включая масштабное перевооружение России, в том числе в ядерной сфере, и тот факт, что она ведет полномасштабную войну против другой европейской страны», – сказал политик.

    Однако в то же время премьер Норвегии отметил, что соглашение с Францией не меняет позицию королевства в отношении ядерного оружия. «В мирное время на норвежской земле не должно быть ядерного оружия», – уточнил Стере. Договор об обороне между странами – помимо ядерного зонтика – подразумевает более тесное сотрудничество в оборонно-промышленной сфере, оказание друг другу военной поддержки в случае такой необходимости.

    Активность обеих стран внимательно фиксируется в рейтинге недружественных правительств газеты ВЗГЛЯД. По итогам апреля Франция заняла шестое место, Норвегия – восьмое. Напомним, в марте Макрон, выступая на военно-морской базе Иль-Лонг, заявил о новом подходе Франции к ядерному сдерживанию.

    Он отмечал, что республика вступает в фазу «усиленного сдерживания», причем не одна, а в связке с еще восемью европейскими странами – Германией, Британией, Польшей, Нидерландами, Бельгией, Грецией, Швецией и Данией. Норвегия стала девятой в этом списке. Вышеназванные страны смогут разместить на своей территории французские «стратегические военно-воздушные силы», которые таким образом станут контролировать «глубину европейского континента».

    Как отметил французский лидер, «это укрепит нашу оборону, расширив ее возможности». Участие союзников, впрочем, не ограничится одним предоставлением баз: их военные силы, к примеру, смогут принимать участие в учениях, связанных с «усиленным сдерживанием».

    Отметим, до настоящего времени защита Европы обеспечивается в рамках Североатлантического альянса с помощью американского «зонтика», чье ядерное оружие (и носители, и боезаряды) расположено в пяти странах НАТО (Италии, Германии, Нидерландах, Бельгии и Турции). Однако Макрон не оставляет надежд распространить французское ядерное оружие за пределы собственно Франции. В то же время, как указывают эксперты, «ядерный зонтик» Франции выглядит дырявым и с трудом защитит даже страну базирования.

    28 мая 2026, 16:11 • Новости дня
    Ереван отказался принимать часть российских наблюдателей на выборы
    Армянская сторона уведомила о нежелательности присутствия некоторых граждан России в качестве электоральных экспертов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что Москва предварительно направила данные представителей в строгом соответствии с требованиями Еревана, передает ТАСС.

    «Списки российских наблюдателей были направлены в установленном порядке для проведения аккредитационных мероприятий. Все, как требовала армянская сторона. К сожалению, действительно, армянские партнеры неформально уведомили о нежелательности включения ряда граждан России в состав миссии», – заявила дипломат.

    Ограничения коснулись трех депутатов Государственной думы. Кроме того, в республике отказались принимать представителя избирательной комиссии Карачаево-Черкесии.

    Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что сближение Еревана с Евросоюзом может стать поводом для обсуждения целесообразности дальнейшего членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    28 мая 2026, 21:07 • Новости дня
    Россельхознадзор: Продукция АПК Армении не соответствует требованиям России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Армянскую плодоовощную продукцию в Россельхознадзоре признали не соответствующей российским требованиям, а также стандартам ЕАЭС.

    Армянская сельхозпродукция в последнее время не соответствовала требованиям России, хотя РФ остается основным рынком ее сбыта, заявили РИА «Новости» в Россельхознадзоре.

    «Учитывая, что Россия является основным рынком сбыта армянской сельхозпродукции и то, что в последнее время поставляемая из Армении продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России, можно полагать, что министерство экономики Армении не справляется с полномочиями, возложенными на него после упразднения Минсельхоза», – подчеркнули в ведомстве.

    Там напомнили, что в Армении в результате структурной реформы правительства в 2019 году было ликвидировано министерство сельского хозяйства, а вопросы госполитики в агросфере передали министерству экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россельхознадзор с 30 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении.

    Ранее Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на ввоз цветочной продукции из Армении из-за участившихся случаев выявления опасных карантинных объектов.

    Глава ведомства Сергей Данкверт заявил о наличии проблем с поставками из Армении не только цветов, но также овощей и фруктов, и сообщил о продолжающихся инспекциях на армянских предприятиях.

    28 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    Путин назвал пять преимуществ России в сфере развития ИИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В борьбе стран за лидерство в области искусственного интеллекта Россия обладает рядом конкурентных преимуществ, заявил президент России Владимир Путин и назвал пять из них.

    На пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане президент России Владимир Путин заявил о преимуществах страны для развития технологий искусственного интеллекта.

    «Во-первых, мы прекрасно себе отдаём отчёт в том, насколько важны эти знания, понимаем фундаментальность этих знаний, этих инструментов», – сказал президент.

    Вторым преимуществом, по его словам, является то, что Россия понимает возможности и риски внедрения технологий ИИ. Третье преимущество – это наличие в России необходимого  интеллектуального и кадрового потенциала, в том числе в области образования и академической науки.

    Российский лидер также отметил, что развитие ИИ требует огромных энергозатрат. «У России есть в этом смысле безусловные конкурентные преимущества. Имею в виду развитые технологии атомной энергетики – и малых электростанций атомной генерации, и крупных блоков. Это очень важно для создания соответствующих платформ. Можем использовать и другие источники, имеется в виду и гидрогенерация, имеются в виду и традиционные виды энергетики», – подчеркнул Путин.

    Еще одним необходимым условием развитие инструментов ИИ является солидное, финансирование разработок. «Россия в состоянии концентрировать на этих направлениях нужные объёмы финансовых ресурсов», – заявил российский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о наличии у России ресурсов для создания самой дешевой в мире энергетики для искусственного интеллекта.

    28 мая 2026, 23:15 • Новости дня
    Сборная России уступила Египту в товарищеском матче
    Tекст: Катерина Туманова

    Товарищеская встреча в Каире завершилась поражением российской национальной команды от египтян, единственный гол забил Мостафа Абдельрауф.

    Матч между национальными командами прошел в четверг и завершился победой хозяев со счетом 1:0, передает РИА «Новости».

    Решающий мяч на 65-й минуте отправил в ворота российской сборной Мостафа Абдельрауф. При этом лидер египетской сборной Мохамед Салах пропустил игру.

    На стадионе за игрой команд следили более двух тысяч болельщиков из России. Представители футбольного союза отметили, что «это самый массовый выездной сектор на сборной в этом десятилетии».

    В актуальном рейтинге ФИФА египетская команда находится на 29-й позиции, российская занимает 36-ю строчку.

    Впереди у египтян участие в чемпионате мира, который пройдет летом в США, Мексике и Канаде. Российские футболисты планируют провести две товарищеские встречи: 5 и 9 июня в Волгограде и Калининграде, где они сыграют с Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, РФС сообщил о матчах России с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом. Игру футбольных сборных России с Египтом перенесли на другой стадион. Ассоциация футбола Иордании объявила о проведении 4 сентября товарищеского матча со сборной России.

    28 мая 2026, 18:09 • Новости дня
    Каллас призвала ЕС давить на сотрудничающие с Россией страны
    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз должен задействовать влияние на страны, продолжающие экономическое сотрудничество с Россией, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас после неформального Совета ЕС по иностранным делам.

    «Мы обсудили, как усилить давление на Россию во всем мире. Слишком много стран продолжают вести бизнес с Москвой, одновременно пользуясь привилегированным доступом к европейским рынкам и инвестициям», – сказала она, передает «Интерфакс».

    По словам Каллас, Европа должна гораздо активнее использовать рычаги в области торговли, инвестиций, доступа к рынкам и партнерствам, чтобы усилить такое давление. Она напомнила, что Евросоюз готовит 21-й пакет санкций против России.

    Каллас также заявила, что Евросоюз, по ее мнению, не может выступать нейтральным посредником между Россией и Украиной в нынешней ситуации вокруг Украины.

    Во вторник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о разработке пакета санкций против уровня жизни россиян.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил об экономических проблемах недоброжелателей России.

    28 мая 2026, 15:22 • Новости дня
    Токаев заявил о судьбоносной миссии Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул судьбоносную роль Владимира Путина для России.

    «Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка. С честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства», – сказал он после переговоров с президентом России в Астане, передает РИА «Новости».

    Токаев охарактеризовал Путина как государственного деятеля и политика мирового масштаба, который последовательно укреплял статус России как великой державы. Он подчеркнул, что, по его убеждению, без прямого участия Москвы ни одна крупная и значимая международная проблема не могла и не сможет получить должного решения.

    Президент Казахстана отметил, что республика искренне заинтересована в конечном успехе России в развитии экономики и на международной арене. По его словам, сотрудничество с Москвой остается для Астаны безусловным приоритетом, а работу в этом направлении он назвал святой обязанностью как нынешних, так и будущих руководителей двух стран.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    По итогам визита Россия и Казахстан подписали 15 документов о сотрудничестве.

    28 мая 2026, 17:17 • Новости дня
    Ливни в Дагестане разрушили уникальный 250-метровый арочный мост
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Старинный арочный мост длиной 250 метров у села Касумкент в Дагестане не выдержал многодневных дождей и паводка, обрушились три пролета конструкции, сообщили местные власти.

    Длительные проливные дожди и подтопления стали причиной того, что в Дагестане обрушились пролеты уникального арочного моста. Инцидент произошел у села Касумкент в Сулейман-Стальском районе Дагестана, сообщает «Российская газета» со ссылкой на ГИБДД региона.

    В результате продолжительных дождей и подъема уровня воды в реке Чирагчай обрушились три пролета моста общей длиной 40 метров. Для движения машин организован объезд по мосту на 16-м километре автодороги Мамраш – Ташкапур – Араканский мост.

    В администрации Сулейман-Стальского района напомнили, что мост длиной 250 метров был построен в 1929 году. Тогда путь в села Сулейман-Стальского, Курахского, Хивского, Агульского и других районов Араканской долины проходил только через Касумкент.

    До строительства моста людей останавливала полноводная река Чирагчай, которую приходилось переходить пешком на свой страх и риск. Арочная конструкция считалась уникальной для своего времени и за почти сто лет существования несколько раз реконструировалась, однако нынешний паводок она не выдержала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дагестане другой мост на перегоне Каякент – Берикей также разрушился из-за сильных дождей.

    Позже в республике на федеральной трассе «Кавказ» возле поселка Мамедкала еще один мост обрушился после подъема уровня воды.

    А в Сулейман-Стальском районе временный мост между селами Касумкент и Шихикент был смыт паводком.

