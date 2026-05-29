Киану Ривз попросил о снисхождении к режиссеру-обманщику Netflix

Tекст: Катерина Туманова

Киану Ривз написал федеральному судье письмо с просьбой о снисхождении к Карлу Риншу, режиссеру, осужденному за мошенничество в отношении Netflix на сумму 11 млн долларов, назвав его «исключительным художником», но при этом нисколько не оправдывая его действия, пишет GeoTV.

Ринш, который снял Ривза в фильме «47 ронинов» в 2013 году, был признан виновным в декабре 2025 года по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств связи, отмывании денег и совершении незаконных операций.

Прокуратура считает, что обвиняемый использовал деньги Netflix, предназначенные для его научно-фантастического сериала «Белый конь», и тратил их на роскошную жизнь с дорогими авто, матрасами премиум-класса и инвестициями в криптовалюту.

Приговора Риншу суд вынесет 29 июня, а прокуроры представят свои рекомендации к 16 июня.

Ривз представил в суд письмо в защиту Ринша, а также письма от его матери, брата и друзей детства. Свою поддержку актер транслирует как проявление проницательности, а не как оправдание преступника.

«По моему мнению, Карл может навредить самому себе, преувеличивая масштаб, размах и суть вопросов, тем самым создавая конфликтные ситуации как для себя, так и для своих контрагентов. Я не собираюсь преуменьшать то, в чём его обвиняют, а лишь предлагаю это как объяснение причин», – написал в письме актер.

Согласно федеральным правилам, по расчетам защиты, Риншу грозит от восьми до десяти лет тюремного заключения. Ожидается также, что судья обяжет обвиняемого выплатить Netflix компенсацию в размере 11 млн долларов.

Кроме того, стриминговый сервис требует возмещения судебных издержек в размере 4,4 миллиона долларов.

Ранее Ринш был признан банкротом по закону и на судебном процессе его интересы представлял назначенный судом адвокат. Это существенный поворот в карьере режиссера, которого когда-то считали выдающимся талантом.

