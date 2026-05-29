  Румыния обвинила Россию в ударе беспилотника по жилому дому
    Россия усилила энергетический союз с Казахстаном
    29 мая 2026, 05:24 • Новости дня

    Миланович осудил Прибалтику за призывы бить по Калининградской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Хорватский президент Зоран Миланович резко раскритиковал заявления прибалтийских политиков о возможных атаках Североатлантического альянса на Калининградскую область.

    Выступая на церемонии по случаю 35-летия национальных Вооруженных сил, Миланович напомнил об ответственности членов НАТО, передает ТАСС.

    Он отметил, что принцип блоковой солидарности требует от союзников взвешенного поведения.

    «Неделя за неделей я слышу выкрики и призывы высокопоставленных чиновников некоторых прибалтийских государств к нападению на Калининградскую область. Это больше, чем несерьезность. Это не должны произносить», – заявил хорватский лидер.

    Кроме того, Миланович напомнил о присутствии хорватских военных в Литве. В связи с этим он вновь обратил внимание на то, что участие в альянсе подразумевает серьезную ответственность для всех сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО напасть на Калининградскую область. Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла эту инициативу суицидальной паранойей. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил литовского министра с Моськой из басни.

    26 мая 2026, 18:19 • Новости дня
    Фон дер Ляйен объявила о разработке пакета санкций против уровня жизни россиян

    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Евросоюзе сообщили о том, что начали готовить 21-й пакет антироссийских санкций, который должен ударить по уровню жизни граждан. Об этом на пресс-конференции в Вильнюсе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Страны Евросоюза приступили к разработке 21-го пакета санкций против России. Об этом на пресс-конференции в Вильнюсе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя ответ ЕС на вторжения украинских дронов в воздушное пространство Прибалтики, передает ТАСС.

    «Мы уже сейчас готовим новый пакет санкций против России, чтобы российские граждане чувствовали последствия войны в их ежедневной жизни», – сказала фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что меры призваны отразиться именно на уровне жизни населения.

    Фон дер Ляйен также сообщила, что ЕС только что одобрил финансирование киевского режима в объеме 90 млрд евро. По ее словам, эти средства, как ожидается, должны помочь Украине «вести переговоры с позиции силы».

    До этого страны Евросоюза приступили к обсуждению 21-го пакета санкций против России с новыми ограничениями для российского военно-промышленного комплекса и судов, перевозящих нефть.

    Ранее евродепутат Томаш Здеховски сообщил о планах ЕС ввести 21-й пакет антироссийских санкций до завершения председательства Кипра в Совете ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Вильнюсе обсудит инциденты с беспилотниками и выработку ответных мер совместно с лидерами стран Балтии.

    26 мая 2026, 11:44 • Новости дня
    Сенатор: При атаке на Калининград Литва перестанет существовать

    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Власти Прибалтики ведут опасную игру, призывая к атакам на Калининградскую область. В таком сценарии эти страны попросту перестанут существовать. Остальные же члены НАТО вряд ли будут вступаться за них, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис трактовал свои призывы атаковать Калининград, как демонстрацию решимости.

    «С точки зрения дипломатии Будрис – пустое место. Угрозами в адрес России он хочет придать себе политический вес в глазах Брюсселя. Причем, делает это незадолго до начала саммита НАТО в Анкаре», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Возможно, Будрис забыл, что Калининградская область – часть России, и при атаке на регион Литва просто перестанет существовать. По сути, глава литовского МИД своими высказываниями предлагает лишить своих же сограждан родины. Вообще-то такие люди не достойны того, чтоб руководить внешнеполитическим ведомством какой бы то ни было страны», – подчеркнул собеседник.

    Парламентарий с иронией обратил внимание на слова Будриса о том, что Литва и ее прибалтийские соседи должны придать уверенности и силы всем остальным членам Североатлантического альянса. «Кажется, власти стран Балтии не понимают, что являются для Запада таким же расходным материалом, как и Украина. В случае любой заварушки Брюссель отвернется от них и сделает вид, что ничего не произошло», – подытожил Джабаров.

    Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в интервью LRT заявил, что Россия бросает вызовы странам Балтии, и те должны опровергнуть миф о неспособности защитить себя. «Проблема в возможностях, которые есть в Калининграде. Мы будем защищать не только свою территорию. Мы должны проецировать уверенность в умы западных партнеров, чтобы они строили не только кошмарные сценарии», – заверил он.

    На прошлой неделе глава МИД Литвы уже призывал НАТО нанести удар по Калининграду. В ответ зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сравнил литовского министра с моськой из басни Ивана Крылова. Сенатор Григорий Карасин назвал слова дипломата поводом для начала ограниченной военной операции. Глава МИД России Сергей Лавров на просьбу СМИ прокомментировать слова Будриса спросил: «Кто это?». Газета ВЗГЛЯД объясняла причины «истошного лая» Литвы на Калининград.

    Стоит напомнить, что по итогам апреля Литва заняла третье место в ежемесячном «Рейтинге недружественных правительств», составляемом газетой ВЗГЛЯД. Прибалтийские государства регулярно поставляют Украине боеприпасы и беспилотники, а также финансируют инициативу PURL. Кроме того, все три страны станут участниками проекта объединенных военно-морских сил на севере Европы, которые создаются для «сдерживания» России.

    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    27 мая 2026, 09:51 • Новости дня
    Британия и Польша подготовили антироссийский военный пакт
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Лондон и Варшава готовятся утвердить масштабное соглашение о военном сотрудничестве, в рамках которого страны наладят совместное производство зенитных ракет нового поколения.

    Британия и Польша планируют подписать новый пакт об обороне и безопасности, передает Bloomberg.

    Соглашение направлено на сдерживание угрозы со стороны России. Ожидается, что премьер-министр Кир Стармер и его польский коллега Дональд Туск завершат работу над документом на встрече в Лондоне в среду.

    Политики также намерены обсудить рост гибридных атак в Европе, включая поджоги, кибератаки и шпионаж. «Этот договор является самым большим шагом вперед в наших отношениях в сфере обороны и безопасности с Польшей за целое поколение, позволяя нам противостоять современным угрозам безопасности, которые могут быть менее заметными, но не менее опасными», – заявил Стармер.

    Сделка последовала за аналогичными договорами с Германией и Францией. Это часть предвыборного обещания британского премьера по углублению связей с Европейским союзом.

    В рамках нового соглашения страны планируют совместно производить зенитные ракеты средней дальности нового поколения. Также Лондон и Варшава проведут крупномасштабные совместные учения и ускорят сотрудничество для пресечения попыток враждебных государств посеять разногласия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал подписание оборонного трактата с Великобританией 27 мая.

    Осенью прошлого года Лондон и Варшава завершили согласование совместных мер по сдерживанию России.

    Ранее британский премьер Кир Стармер заключил аналогичный договор о сотрудничестве в сфере обороны с Германией.

    28 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    Лавров назвал «идиотскими» требования Каллас к России

    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Лавров отказался обсуждать «идиотские» требования главы евродипломатии Каи Каллас о сокращении Вооруженных сил России в случае мирных переговоров по Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на высказывания главы евродипломатии Каи Каллас, передают «Известия». Ранее она сообщила о намерении потребовать от Москвы введения военных ограничений.

    «Слушайте, я идиотские заявления не обсуждаю», – сказал руководитель дипломатического ведомства.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас потребовала ограничить Вооруженные силы России в случае начала мирных переговоров.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на требования Каллас к России строчкой из песни.

    27 мая 2026, 14:06 • Новости дня
    Эксперт назвал военный пакт Британии и Польши подготовкой к агрессии

    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские страны постепенно предпринимают шаги по созданию военной организации, которая стала бы альтернативой НАТО. Процесс продвигается через заключение двусторонних пактов. Центром нового объединения, вероятно, станет Лондон, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее стало известно, что Британия и Польша подпишут договор об обороне и безопасности.

    «Соглашение об обороне и безопасности, которое планируют подписать Британия и Польша, ложится в общую концепцию создания некоего европейского военного блока, альтернативного НАТО», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский. По его мнению, США – несмотря на заявления отдельных политиков – не намерены выходить из Североатлантического альянса, поскольку блок – важный инструмент контроля стран Европы.

    Вместе с тем европейцы постепенно предпринимают шаги по созданию отдельной военной организации. «Процесс продвигается пока через заключение двусторонних пактов. Центром нового объединения, вероятно, станет Лондон. Не последнюю роль сыграет в этом Варшава», – добавил собеседник. Как полагает аналитик, польско-британское соглашение по вопросам безопасности и обороны – это также подготовка к агрессии против России.

    «Генеральная линия Вашингтона заключается в том, чтобы избегать любым путем прямого противостояния с РФ. Но при этом Штаты допускают возможность делегировать войну европейским союзникам. Так американская администрация рассчитывает «поймать сразу двух зайцев»: ослабить нашу страну и европейцев», – рассуждает Джерелиевский.

    Судить о мотивации европейских политиков в этом вопросе сложнее, признался эксперт. Впрочем, все они так или иначе связаны с транснациональными корпорациями. «Эти люди не выражают интересов своих стран и народов, готовы принести их в жертву так же, как это делает, например, Владимир Зеленский», – продолжил аналитик.

    Специалист также оценил некоторые пункты соглашения Варшавы и Лондона. «Если говорить о сотрудничестве двух стран в разработке вооружений, включая боеприпасы для систем ПВО, то это достаточно затратное дело. При этом ни Польша, ни Британия не отметились на рынке противовоздушных систем», – указал спикер. Он упомянул, что Норвегия и Германия имеют некоторые разработки. Джерелиевский не исключает, что «возможна кооперация государств и передача документации».

    Собеседник также считает, что страны сделают акцент на производстве беспилотных систем. «Это не требует энергоемкого производства, невероятных мощностей. Вместе с тем речь идет об эффективном оружии», – детализировал аналитик. На этом фоне он обратил внимание на планы Варшавы и Лондона расширить применение беспилотных систем для укрепления восточного фланга НАТО.

    «Есть обоснованное предположение, что пуски беспилотников, которые атакуют Ленинградскую область и Северо-Запад России, осуществляются с территории Польши, а оттуда уже летят через прибалтийские республики. Я думаю, что это один из вариантов расширения использования беспилотников для, как говорят оппоненты, сдерживания РФ», – допустил аналитик.

    «Другими словами, они ставят перед собой задачу как можно сильнее истощить нас в гибридной войне, до того, как начнется полномасштабный конфликт. В этой ситуации России необходимо, с одной стороны, укреплять пассивную оборону, а с другой – предпринимать упреждающие действия. В последнем важна работа наших органов разведки, а также игра на противоречиях европейских стран. Сейчас Запад не готов к полноценной войне, и это обстоятельство тоже необходимо использовать», – заключил Джерелиевский.

    В среду в Лондоне пройдут переговоры премьер-министров Британии и Польши Кира Стармера и Дональда Туска. По их итогам, как ожидается, будет подписано соглашение об обороне и безопасности, которое станет продолжением аналогичных пактов Британии с Францией и Германией.

    Документ направлен на укрепление оборонного сотрудничества, защиту границ, борьбу с организованной преступностью и развитие взаимодействия с ЕС, говорится на сайте британского правительства. Оборонная часть соглашения предусматривает сотрудничество в разработке вооружений следующего поколения, включая боеприпасы для систем ПВО, средства противовоздушной и противоракетной обороны, совместное производство ракет средней дальности.

    Лондон и Варшава также намерены развивать применение беспилотных систем для защиты восточной границы НАТО. В связи с этим стороны проведут совместные учения, в рамках которых войска отработают противодействие беспилотникам, радиоэлектронную борьбу (РЭБ) и инженерную поддержку.

    Отдельный блок посвящен кибербезопасности и противодействию хакерским атакам. Стороны хотят расширить обмен опытом и скоординировать ответные меры на враждебные кампании в информационном пространстве. Стармер и Туск обсудят рост числа гибридных атак в Европе, а также совместный план по борьбе с нелегальной миграцией, включая обмен разведданными и меры против сетей контрабандистов.

    Польский премьер заявил, что в новом соглашении Россия определена как «прямая угроза». По его словам, «история учит», что Польше нужно создавать «надежные союзы», в этом цель договора между Варшавой и Лондоном. Документ направлен на обеспечение безопасности обеих сторон и в наибольшей степени укрепляет польскую безопасность, считает политик.

    По мнению Стармера, договор значительно улучшает отношения Британии и Польши, а сотрудничество в оборонной сфере обеспечит их безопасность на годы вперед. «Ситуация в мире нестабильна, поэтому любые решения, которые укрепляют сотрудничество и выводят партнерство на более высокий, стратегический уровень, укрепляют безопасность Польши – всегда крайне желательны», – заявил в свою очередь пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка.

    Напомним, власти Британии заняли четвертое место, а Польши – восьмое в апрельском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД. Ранее соглашения в сфере безопасности Лондон подписал с Германией и Францией. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил суть военного сотрудничества Туманного Альбиона и Берлина.

    28 мая 2026, 21:23 • Новости дня
    Туск скрыл от Навроцкого подписание оборонного договора с Британией

    Tекст: Вера Басилая

    Глава польского правительства Дональд Туск заключил двусторонний оборонный пакт с Лондоном в тайне от президента, главнокомандующего вооруженными силами Польши Кароля Навроцкого.

    Правительство Польши не проинформировало заранее президента Польши Кароля Навроцкого о подписании соглашения о безопасности с Великобританией, передает РИА «Новости». Накануне Дональд Туск посетил Британию, где стороны подписали масштабный договор о сотрудничестве в военной сфере.

    Союзники намерены совместно разрабатывать современные системы противовоздушной обороны и расширять применение беспилотников на восточном фланге НАТО.

    «Правительство не проинформировало заранее президента Польши, главнокомандующего вооруженными силами, о содержании трактата о партнерстве в области безопасности и обороны, подписанного вчера премьер-министрами Польши и Британии», – написал пресс-секретарь президента Рафал Лескевич в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Лескевич подчеркнул, что премьер намеренно пошел на этот шаг ради создания манипулятивного нарратива вокруг процедуры ратификации. Он назвал легкомысленные действия главы кабмина политической мелочностью, а его слова о преодолении разногласий – обычными банальностями.

    Премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск  подписали соглашение о безопасности и обороне.

    Туск заявил, что оборонный трактат Лондона и Варшавы направлен против России.

    26 мая 2026, 21:51 • Новости дня
    Финляндия назвала ситуацию на границе с Россией «напряженной, но стабильной»
    @ IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство внутренних дел Финляндии представило проект закона о продлении временных ограничений на въезд из России, исходя из соображений безопасности, заявила глава ведомства Мари Рантанен.

    МВД Финляндии подготовило законопроект о продлении временных ограничений на пересечение границы с Россией, передают «Вести».

    Глава ведомства Мари Рантанен подчеркнула, что риски незаконного проникновения остаются существенными. Быстрых улучшений обстановки в сфере безопасности, по ее словам, пока не предвидится.

    Местные власти объясняют такие меры необходимостью защиты от внешнего давления.

    «Ситуация с безопасностью на восточной границе Финляндии остается напряженной, но стабильной. Финляндия намерена и дальше предотвращать нелегальный въезд на своей внешней границе», – отмечается в официальном заявлении правительства.

    Главной целью нового документа названо противодействие использованию иммигрантов в чужих интересах. Ограничения будут действовать до специального уведомления об их снятии.

    В октябре финский премьер-министр Петтери Орпо допустил возможность открытия восточной границы в будущем.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Финляндия откажется снимать ограничения на пересечение рубежей до получения гарантий отсутствия миграционной угрозы со стороны России.

    29 мая 2026, 09:23 • Новости дня
    Румыния обвинила Россию в ударе беспилотника по жилому дому

    @ Rakoon/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Румынии Оана Цойу возложила ответственность за падение БПЛА на жилой дом в городе Галац на Москву, обвинив Россию в якобы нарушении норм международного права.

    Инцидент произошел в городе Галац, где летательный аппарат врезался в жилой дом. Цойу возложила ответственность за случившееся на Москву, обвинив ее в нарушении норм международного права, пишет «Коммерсантъ».

    «Румыния будет действовать со всей решимостью, направленной на усиление международного давления на Российскую Федерацию, чтобы достичь немедленного и всеобъемлющего прекращения огня», – написала глава ведомства в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Бухарест уже проинформировал о произошедшем союзников по НАТО и генерального секретаря альянса Марка Рютте. Кроме того, дипломат попросила западных партнеров ускорить процесс передачи республике современных систем для борьбы с беспилотниками.

    Ранее беспилотный летательный аппарат нанес удар по многоэтажному жилому зданию в румынском городе Галац.

    В конце апреля осколки другого дрона повредили пристройку дома и электрический столб в этом же населенном пункте.

    Из-за прошлого падения беспилотника МИД Румынии выразил протест послу России Владимиру Липаеву.

    26 мая 2026, 13:37 • Новости дня
    Кремль оценил реакцию Евросоюза на предупреждения об ударах

    Песков: Кремль слышал заявления ЕС после предупреждения об ударах

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль слышал официальные заявления из Евросоюза после предупреждения России об ударах по военным объектам в Киеве, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал ситуацию вокруг предупреждений об атаках на Киев, передает РИА «Новости».

    «Мы слышали некоторые официальные заявления из европейских столиц, представителя Евросоюза в Киеве», – сказал Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что Москва пока не располагает данными о реакции Вашингтона на планы поражения объектов военно-промышленного комплекса.

    Говоря о характере будущих действий, пресс-секретарь подчеркнул исчерпывающий характер соответствующего заявления Министерства иностранных дел.

    Ранее дипломатическое ведомство анонсировало переход к системному поражению оборонных предприятий и центров принятия решений.

    Министерство иностранных дел России анонсировало переход к системным ударам по предприятиям украинского ВПК в Киеве.

    Российская армия приступила к выполнению этой задачи после теракта ВСУ в Старобельске.

    Посольства стран Евросоюза нарочито отказались покидать украинскую столицу вопреки прямым предупреждениям Москвы.

    28 мая 2026, 17:28 • Новости дня
    Каллас заявила об отказе Евросоюза от нейтралитета на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза как беспристрастного посредника на Украине, ЕС намерен отстаивать интересы Киева.

    Брюссель намерен открыто защищать интересы Киева и не планирует выступать объективным переговорщиком в рамках урегулирования текущего конфликта на Украине, заявила во время пресс-конференции на Кипре глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, европейские страны твердо стоят на стороне украинских властей, передает ТАСС.

    «Европа никогда не будет беспристрастным посредником в конфликте на Украине, она находится на стороне Украины и защищает свои интересы», – сказала она.

    Дипломат также озвучила основные требования к Москве для возможных будущих переговоров. Среди них отказ от признания новых российских регионов, сокращение численности армии и выплата компенсаций. Кроме того, европейская сторона настаивает на сотрудничестве с международными судами и выводе войск из сопредельных государств.

    Ранее Каллас потребовала ограничить Вооруженные силы России при начале мирных переговоров.

    В Кремле отметили, что выдвинутые главой европейской дипломатии требования к Москве представляют собой не заслуживающие внимания слова, к которым давно привыкло международное сообщество.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал подобные требования Евросоюза идиотскими.


    28 мая 2026, 21:50 • Новости дня
    МИД Финляндии не смог ответить на вопрос российского посла об ударах ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В министерстве иностранных дел Финляндии не смогли дать четкий ответ на вопрос, считают ли они удары ВСУ по российским гражданским объектам нарушением гуманитарного права.

    Финские дипломаты не смогли прокомментировать атаки украинских войск по гражданской инфраструктуре России, включая образовательные учреждения, передает РИА «Новости». Об этом агентству рассказали в российском посольстве.

    «На прямой вопрос посла о том, считают ли в Хельсинки, что удары ВСУ по российским гражданским объектам, включая учебные заведения, являются грубым нарушением международного гуманитарного права, представители МИД Финляндии дать какой-либо вразумительный ответ не смогли», – сообщили в дипмиссии.

    Посол России Павел Кузнецов провел беседы в финском ведомстве 26 и 27 мая. Дипломат акцентировал внимание на призыве Москвы эвакуировать персонал из Киева. Однако финская сторона отказалась это сделать, объяснив решение намерением продолжать поддержку Украины.

    Страны Евросоюза отказались эвакуировать своих дипломатов из Киева.

    Российское внешнеполитическое ведомство анонсировало переход к системным ударам по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.

    Ранее секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что удар по Киеву, о котором ранее предупреждала российская сторона, может быть нанесен в любой момент.

    28 мая 2026, 20:08 • Новости дня
    Глава МИД Финляндии потребовала предоставить Европе место за столом переговоров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен потребовала от России немедленного прекращения огня на Украине и предоставления Европе места за столом переговоров.

    Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен потребовала от России немедленного прекращения огня на Украине и предоставления Европе места за столом переговоров, передает  РИА «Новости».

    В соцсетях министр заявила: «Европе нужна роль в переговорном процессе по Украине, но не в качестве нейтрального посредника, а как стороне, имеющей собственные интересы».

    По словам Валтонен, Европа должна участвовать в возможных переговорах как полноправный участник процесса, а не наблюдатель. Она также призвала Москву к полному режиму прекращения огня и, как отмечается, потребовала принять решительные меры для укрепления доверия между участниками конфликта.

    Валтонен ранее заявила о необходимости длительного давления на Россию и демонстрации силы ЕС для достижения стабильного мира на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства фактически напрямую участвуют в войне на стороне Киева и не могут выступать независимыми посредниками в мирном урегулировании.

    До этого президент Финляндии Александр Стубб допустил возможность начала переговоров европейских лидеров с Владимиром Путиным в случае расхождения интересов Европы и США по украинскому конфликту.

    27 мая 2026, 09:47 • Новости дня
    Сербский снайпер заявил о продолжении конфликта для России после окончания СВО

    Сербский снайпер Берич заявил о продолжении конфликта для России после СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Противостояние России и Запада не завершится вместе со специальной военной операцией, поскольку противник попытается расшатать ситуацию на Кавказе и в Белоруссии, заявил сербский доброволец и снайпер Деян Берич.

    По словам Берича, конфликт для России не закончится с окончанием СВО, поскольку Запад начнет поджигать на Кавказе, попробует расшатать Белоруссию, передает ТАСС.

    По его мнению, Запад нуждается в России как в источнике ресурсов для грабежа, и Североатлантический альянс не готов смириться с поражением.

    Берич отметил, что ненависть к России заложена у западных стран на генетическом уровне. Он убежден, что для противостояния этим угрозам государство должно оставаться сильным, с мощной армией и эффективными спецслужбами, внушающими страх противникам. Доброволец также обратил внимание на то, что США продолжают использовать Украину для борьбы с Москвой, несмотря на конфликты в других регионах.

    По словам снайпера, глобалисты опасаются сближения России и Китая, к которым неожиданно присоединилась КНДР. Он назвал поддержку со стороны Пхеньяна главным показателем настоящей дружбы. Берич уверен, что без американской поддержки Европа и Украина не смогут продолжать боевые действия из-за нехватки вооружений, а попытки Запада понять русскую армию обречены на провал.

    Ранее сербский доброволец рассказал о поджоге своего дома в Чехове из-за критики властей Сербии.

    Также снайпер заявил о негативном отношении сограждан к поставкам оружия Киеву.

    До этого Берич отметил участие 50 стран под руководством Запада в украинском конфликте.

    26 мая 2026, 22:57 • Новости дня
    Норвегия отказалась вывозить дипломатов с Украины вопреки рекомендациям

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Норвегии приняло решение не вывозить дипломатический персонал с Украины вопреки предупреждениям и рекомендациям МИД России, заявила пресс-секретарь ведомства Йоханне Северинсе.

    Власти Норвегии не планируют эвакуировать сотрудников своей дипломатической миссии из Киева, несмотря на соответствующие призывы российского внешнеполитического ведомства, передает РИА «Новости». Это произошло на фоне рекомендаций МИД России для иностранцев покинуть Киев как можно скорее.

    «Министерство иностранных дел не отзывает норвежский персонал с Украины», – заявила пресс-секретарь ведомства Йоханне Северинсен. По ее данным, в настоящее время на украинской территории остаются около 50 граждан Норвегии.

    Министерство иностранных дел России призвало иностранных граждан срочно покинуть Киев.

    Дипломаты стран Евросоюза отказались эвакуировать персонал из Киева.

    Норвежское внешнеполитическое ведомство вызвало российского посла на беседу из-за массированных ракетных ударов.

    26 мая 2026, 11:14 • Новости дня
    Шойгу заявил об отрезвляющем эффекте ракеты «Сармат» для Запада

    Шойгу: Успешные испытания ракеты «Сармат» и учения ядерных сил умерят пыл Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Состоявшиеся недавно удачные испытания баллистической ракеты «Сармат» и прошедшие на прошлой неделе учения по применению ядерных сил умерят пыл западных стратегов и заставят трезво взглянуть на возможные последствия своей политики против России, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    Шойгу выступил на заседании профильного комитета ОДКБ, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что успешные пуски новейшего оружия должны охладить пыл зарубежных стратегов.

    «Уверен, что состоявшиеся недавно удачные испытания баллистической ракеты «Сармат» и прошедшие на прошлой неделе учения по применению ядерных сил умерят пыл западных стратегов и заставят трезво взглянуть на возможные последствия их авантюрной политики в отношении России и ее союзников», – заявил Шойгу.

    По словам секретаря Совбеза, государства Европы охватил милитаристский угар, а Североатлантический альянс стал главной угрозой для ОДКБ. Организация внимательно следит за наращиванием военной инфраструктуры и разведывательной активности НАТО у западных границ.

    Шойгу напомнил о недавнем отчете генсека альянса Марка Рютте, который сообщил о росте оборонных расходов стран блока до суммы более 1,5 трлн долларов. При этом даже небогатые прибалтийские республики тратят на армию около 4% ВВП и открыто призывают к нападению на Калининградскую область.

    Президент России Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием ракетного комплекса «Сармат».

    Позже Министерство иностранных дел назвало тестовые запуски этой межконтинентальной баллистической ракеты плановыми.

    Журнал MWM увидел в недавних совместных ядерных учениях Москвы и Минска особый посыл для стран НАТО.

