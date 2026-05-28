  • Новость часаСША вывели из-под санкций 11 россиян и два танкера
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский и Тихановская решили разыграть «белорусский козырь»
    Захарова: Армения удалила термин «Великая Отечественная война» из документов
    Каллас призвала ЕС давить на сотрудничающие с Россией страны
    Мама российского космонавта Кудь-Сверчкова объяснила шутку про шапку
    Путин заявил о конкурентных преимуществах России в энергетике для развития ИИ
    Принято решение о воссоздании Челябинского высшего танкового училища
    Шойгу: Удар по Киеву может быть нанесен в любой момент
    «Руспродсоюз»: Россия оперативно заменит овощи и фрукты из Армении
    Неизвестные дроны атаковали три танкера у берегов Турции
    28 мая 2026, 23:53 • Новости дня

    Россиянка Заикина взяла золото ЧЕ по художественной гимнастике среди юниоров

    Tекст: Катерина Туманова

    Отечественные гимнастки триумфально вернулись на международную арену, завоевав золото на первенстве Европы в Болгарии среди юниоров – россиянка Яна Заикина завоевала золотую медаль.

    Россиянка Яна Заикина в четверг, 28 мая, показала лучший результат в упражнении с лентой, набрав 26,000 балла. Второе место досталось украинке Софии Краинской с результатом 25,750 балла, а замкнула тройку лидеров немка Мелисса Диет, получившая 25,300 балла, передает РИА «Новости».

    Российский гимн впервые за пять лет прозвучал на международном турнире по художественной гимнастике. На чемпионате Европы в болгарской Варне гимнастка Яна Заикина стала победительницей среди юниоров.

    Чемпионат Европы стартовал 27 мая и продлится до 31 мая. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях под национальным флагом, с гимном страны.

    Международная федерация гимнастики 17 мая приняла решение о допуске россиян к турнирам, а 24 мая аналогичное постановление вынес Европейский гимнастический союз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенный мир борьбы вернул атлетам из России право на использование государственного флага и гимна. Дегтярев поприветствовал решение European Gymnastics по снятию санкций с россиян. Российским бойцам муайтай вернули право выступать с флагом и гимном.

    28 мая 2026, 14:50 • Новости дня
    Лавров ответил на планы Пашиняна «разбогатеть без России»
    Лавров ответил на планы Пашиняна «разбогатеть без России»
    @ Janine Schmitz/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя слова Никола Пашиняна о возможном росте благосостояния Армении, несмотря на ослабление связей с Москвой, призвал армянского премьера подтвердить эти обещания на деле.

    «Я не могу комментировать высказывания руководителя Армении. Если он считает, что она будет богатеть, пусть обеспечит», – сказал министр «Вестям».

    Ранее Пашинян на предвыборной акции в городе Гарни попытался убедить общественность в том, что власти страны не опасаются роста цен на сырье при ухудшении связей с Россией, поскольку рассчитывают разбогатеть, превратив Армению в «перекресток мира».

    Напомним, Москва предупредила Ереван о денонсации соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если тот продолжит реализацию курса на вступление в ЕС.

    На ваш взгляд
    Прекратятся ли поставки российского газа в Армению?



    Результаты
    4 комментария

    Газета ВЗГЛЯД писала о последствиях денонсации соглашения для Армении.


    Комментарии (35)
    28 мая 2026, 08:51 • Новости дня
    Каллас потребовала ограничить численность ВС России
    Каллас потребовала ограничить численность ВС России
    @ RONALD WITTEK/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз намерен добиваться ограничения вооруженных сил России в случае начала переговоров по Украине, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Брюссель планирует выдвинуть встречные условия Москве, если начнутся мирные процессы на Украине, передает ТАСС. Об этом рассказала руководитель европейской дипломатии Кая Каллас перед началом неформального заседания министров иностранных дел на Кипре.

    Глава дипслужбы подчеркнула необходимость зеркального подхода к ограничениям. «Мы должны требовать от России таких же уступок, как требует Россия от Украины», – заявила она.

    Дипломат пояснила, что любые военные лимиты для украинской стороны должны в равной степени касаться и российской армии. Кроме того, европейские страны собираются настаивать на выводе войск России с территорий Молдавии и Грузии. Под последней имеются в виду Абхазия и Южная Осетия.

    В феврале глава дипломатии ЕС Кая Каллас пообещала подготовить перечень требований к России для урегулирования конфликта. В прошлом году она потребовала сократить численность Вооруженных сил РФ в рамках мирного плана.

    Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что для постановки вопроса о выводе российских войск из ПМР нужны существенные подвижки в приднестровском урегулировании.

    Комментарии (47)
    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 12:07 • Новости дня
    Кремль оценил реакцию Запада на предупреждения об ударах по Киеву

    Песков отметил несерьезное отношение к предупреждениям об ударах по Киеву

    Кремль оценил реакцию Запада на предупреждения об ударах по Киеву
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предупреждения России об ударах по центрам принятия решений в Киеве воспринимаются серьезно не всеми странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал реакцию на анонсированные атаки по украинским военным объектам, передает РИА «Новости».

    «Не все воспринимают всерьез, нет», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

    При этом Песков подчеркнул, что Москва по-прежнему отдает приоритет мирному процессу урегулирования ситуации на Украине. По его словам, дипломатические способы достижения поставленных целей остаются наиболее предпочтительными для российского руководства.

    Министерство иностранных дел России анонсировало системные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Внешнеполитическое ведомство призвало иностранных граждан срочно покинуть украинскую столицу.

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас сообщила, что посольство США покидает Киев, тогда как диппредставительства всех стран ЕС остаются в украинской столице.

    Комментарии (16)
    28 мая 2026, 11:12 • Новости дня
    Захарова ответила на требования Каллас к России строчкой из песни

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично оценила намерение главы европейской дипломатии Каи Каллас выдвинуть военные требования к Москве, и ответила ей строчкой из песни.

    Захарова прокомментировала заявления главы евродипломатии Кайи Каллас о требовании сократить ВС России в случае мирных переговоров по Украине.

    «Напомнило строчку: тихо сам с собою я веду беседу», – написала Захарова в Telegram-канале.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас потребовала ограничить российские вооруженные силы в случае начала мирных переговоров.

    Захарова назвала инициативы, которые озвучивает Каллас, выходящими за рамки полномочий европейского политика.

    До этого российский дипломат высмеяла слова Каллас о диалоге с Москвой цитатой из советского фильма.

    Комментарии (2)
    28 мая 2026, 17:03 • Новости дня
    Шойгу: Удар по Киеву может быть нанесен в любой момент

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удар по Киеву, о котором ранее предупреждала российская сторона, может быть нанесен в любой момент, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на пресс-конференции на Первом Международном форуме по безопасности.

    «Это может произойти в любой момент. И тогда, когда мы сочтем, что ответ должен быть той силы, о которой мы неоднократно говорили, мы ответим на тот террористический акт, который повлек жертвы наших ребят совсем еще юных и молодых», – подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, может ли отказ послов европейских стран покинуть Киев повлиять на решимость российской стороны, передает ТАСС.

    Шойгу напомнил, что о возможном ударе по Киеву российская сторона уже предупреждала и, по его словам, продемонстрировала, какой силы он может быть. Шойгу добавил, что у России есть все необходимое для его нанесения.

    Напомним, МИД России анонсировал системные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Ведомство призвало иностранных граждан срочно покинуть украинскую столицу.

    Комментарии (28)
    28 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    МИД вызвал посла Люксембурга после эксгумации останков лидера ОУН

    МИД вызвал посла Люксембурга после эксгумации останков лидера ОУН Мельника

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД вызвал посла Великого Герцогства Люксембург в Москве Томаса Райзена и заявил ему решительный протест.

    Как уточнила официальный представитель ведомства Мария Захарова, реакция последовала на состоявшуюся 19 мая в Люксембурге эксгумацию останков одного из лидеров признанной в России экстремистской «Организации украинских националистов» Андрея Мельника и его жены для последующего торжественного перезахоронения на Украине, передает РИА «Новости».

    «28 мая в МИД был вызван посол Великого Герцогства Люксембург в Российской Федерации Томас Райзен. Послу заявлен решительный протест в связи с состоявшейся 19 мая в Люксембурге эксгумацией останков одного из лидеров признанной в России экстремистской «Организации украинских националистов» Андрея Мельника и его жены для последующего торжественного перезахоронения на Украине.», – сказала Захарова на брифинге.

    По ее словам, российская сторона расценила действия люксембургских властей как пренебрежение к исторической памяти миллионов жертв Второй мировой войны и соучастие в героизации нацистов и их пособников. Она также указала на неонацистский характер киевского режима, подчеркнув, что его существование, по оценке Москвы, обеспечивается финансированием западных партнеров, включая Люксембург, и заявила об обоснованности решения о проведении специальной военной операции.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о возрождении нацизма в Европе.

    Кремль назвал опасными для Европы планы Киева прославлять нацистов.

    Комментарии (6)
    28 мая 2026, 16:53 • Новости дня
    В России анонсировали изменения в правилах техосмотра авто

    В России анонсировали изменения в правилах техосмотра авто к 2028 году

    В России анонсировали изменения в правилах техосмотра авто
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские власти заложили в новую дорожную стратегию до 2036 года модернизацию техосмотра автомобилей, ключевые результаты которой ожидаются в 2028 году, отмечают СМИ.

    Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения, в плане предусмотрено обновление системы техосмотра транспорта, пишут «Известия». В документе отдельно отмечено: «Разработка комплекса мер, направленных на совершенствование технического осмотра транспортных средств и повышение его эффективности в части обеспечения безопасности дорожного движения». За подготовку этих решений будут отвечать Минтранс, МВД и Минсельхоз, от них ожидают доклад в 2028 году.

    Сейчас обязательный техосмотр проходят легковые такси, грузовики и автобусы. Владельцы легковых автомобилей – физические лица обязаны проходить проверку только при перерегистрации машин старше четырех лет и при внесении изменений в конструкцию транспорта.

    План по реализации стратегии включает более 260 мероприятий. Ключевая цель документа – сократить смертность на дорогах как минимум в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с уровнем 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России приняло план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

    Ранее Министерство внутренних дел разработало обновленную версию постановления правительства об усилении контроля за процедурой технического осмотра с 1 сентября 2026 года.

    До этого Всероссийский союз страховщиков и Российский союз автостраховщиков предложили с помощью дорожных камер контролировать наличие у автомобилей не только полисов ОСАГО, но и диагностических карт техосмотра.

    Комментарии (20)
    28 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Анпилогов оценил решение Норвегии присоединиться к «ядерному зонтику» Франции

    Эксперт Анпилогов: Норвегия «ядерным зонтиком» Франции нарисовала на спине мишень

    Анпилогов оценил решение Норвегии присоединиться к «ядерному зонтику» Франции
    @ Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение традиционно ориентированной на США Норвегии присоединиться к «ядерному зонтику» Франции продиктовано тем, что в Европе нарастает глобальная неуверенность касательно будущего Североатлантического альянса. При этом такой шаг Осло вовсе не гарантирует королевству безопасность, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Американские ядерные авиабомбы B61 фактически с середины 1960-х годов были главным сдерживающим фактором. Это был своего рода символ, который удерживал европейские страны от каких-то движений в вопросе получения собственного ядерного оружия или использования вооружений союзников», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Собеседник отметил, что со временем прикладное военное значение B61 уменьшалось, а теперь оно, скорее, уже не соответствует тому смыслу, который закладывался изначально. «Никто не может сказать, в какой мере работает американское ядерное сдерживание и, более того, как долго оно продлится», – уточнил аналитик.

    В этой связи решение Норвегии – традиционно ориентированной на США – присоединиться к «ядерному зонтику» Франции продиктовано тем, что в Европе нарастает глобальная неуверенность касательно будущего Североатлантического альянса, считает эксперт. Вместе с тем, такой шаг Осло пока носит декларативный характер.

    «Дело в том, что нет сформулированной концепции будущего «ядерного зонтика», который якобы должен защищать Европу. При каких сценариях, с какими начальными условиями и против кого может быть задействовано французское ЯО? Поэтому к чему присоединилась Норвегия – не до конца ясно», – указал Анпилогов. Он назвал решение норвежской стороны глупостью и не имеющим отношение к ответственному военному планированию.

    Непроясненным остается и вопрос размещения ядерного оружия на территории королевства. «У Пятой республики есть два главных компонента – морская (подводные лодки) и военно-воздушная (фронтовая авиация, оснащенная ракетами). В случае Норвегии речь может пойти об эскадрильи французских самолетов. Осло потребуется создать инфраструктуру: специализированные склады, систему передового базирования самолетов-носителей», – рассуждает специалист.

    «Заявление норвежского премьера Йонаса Гара Стере, который отверг идею размещения ЯО в мирное время, больше похоже на попытку быть немножко беременными или чуть-чуть разоблаченными», – сыронизировал собеседник. По его словам, базирование ЯО на территории Норвегии делает инфраструктуру приоритетной целью для России в случае любого реального  обострения.

    «Таким образом, Норвегия, присоединившись к «ядерному зонтику» Франции, не обеспечивает свою безопасность, а фактически рисует у себя на спине мишень. Поэтому, повторю, я считаю, решение Осло глупой затеей особенно в условиях, когда Россия никогда не заявляла и, более того, никогда не вела подготовку к каким-то военным операциям против королевства. Но у европейских элит потеряна адекватность восприятия мира», – заключил Анпилогов.

    Ранее Норвегия решила присоединиться к «ядерному зонтику» Франции. Об этом объявили французский президент Эммануэль Макрон и норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере на совместной пресс-конференции в Елисейском дворце. «Это очень важный этап нашего партнерства, и он станет двигателем весьма амбициозного сотрудничества», – заявил глава Пятой республики.

    Стере объяснил решение Осло ухудшением ситуации с безопасностью в Европе. «Мы делаем это в свете ситуации в области политики безопасности в Европе, включая масштабное перевооружение России, в том числе в ядерной сфере, и тот факт, что она ведет полномасштабную войну против другой европейской страны», – сказал политик.

    Однако в то же время премьер Норвегии отметил, что соглашение с Францией не меняет позицию королевства в отношении ядерного оружия. «В мирное время на норвежской земле не должно быть ядерного оружия», – уточнил Стере. Договор об обороне между странами – помимо ядерного зонтика – подразумевает более тесное сотрудничество в оборонно-промышленной сфере, оказание друг другу военной поддержки в случае такой необходимости.

    Активность обеих стран внимательно фиксируется в рейтинге недружественных правительств газеты ВЗГЛЯД. По итогам апреля Франция заняла шестое место, Норвегия – восьмое. Напомним, в марте Макрон, выступая на военно-морской базе Иль-Лонг, заявил о новом подходе Франции к ядерному сдерживанию.

    Он отмечал, что республика вступает в фазу «усиленного сдерживания», причем не одна, а в связке с еще восемью европейскими странами – Германией, Британией, Польшей, Нидерландами, Бельгией, Грецией, Швецией и Данией. Норвегия стала девятой в этом списке. Вышеназванные страны смогут разместить на своей территории французские «стратегические военно-воздушные силы», которые таким образом станут контролировать «глубину европейского континента».

    Как отметил французский лидер, «это укрепит нашу оборону, расширив ее возможности». Участие союзников, впрочем, не ограничится одним предоставлением баз: их военные силы, к примеру, смогут принимать участие в учениях, связанных с «усиленным сдерживанием».

    Отметим, до настоящего времени защита Европы обеспечивается в рамках Североатлантического альянса с помощью американского «зонтика», чье ядерное оружие (и носители, и боезаряды) расположено в пяти странах НАТО (Италии, Германии, Нидерландах, Бельгии и Турции). Однако Макрон не оставляет надежд распространить французское ядерное оружие за пределы собственно Франции. В то же время, как указывают эксперты, «ядерный зонтик» Франции выглядит дырявым и с трудом защитит даже страну базирования.

    Комментарии (3)
    28 мая 2026, 16:11 • Новости дня
    Ереван отказался принимать часть российских наблюдателей на выборы
    Ереван отказался принимать часть российских наблюдателей на выборы
    @ Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Армянская сторона уведомила о нежелательности присутствия некоторых граждан России в качестве электоральных экспертов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что Москва предварительно направила данные представителей в строгом соответствии с требованиями Еревана, передает ТАСС.

    «Списки российских наблюдателей были направлены в установленном порядке для проведения аккредитационных мероприятий. Все, как требовала армянская сторона. К сожалению, действительно, армянские партнеры неформально уведомили о нежелательности включения ряда граждан России в состав миссии», – заявила дипломат.

    Ограничения коснулись трех депутатов Государственной думы. Кроме того, в республике отказались принимать представителя избирательной комиссии Карачаево-Черкесии.

    Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что сближение Еревана с Евросоюзом может стать поводом для обсуждения целесообразности дальнейшего членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Комментарии (2)
    28 мая 2026, 03:01 • Новости дня
    Минздрав намерен ужесточить правила выдачи больничных
    Минздрав намерен ужесточить правила выдачи больничных
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Пациентам, оформлявшим листок нетрудоспособности четыре и более раз за полгода, планируют ограничить период лечения на дому без решения специальной врачебной комиссии, сказано в проекте приказа министерства.

    Ведомство подготовило проект приказа, ужесточающий правила выдачи листков нетрудоспособности, передает РИА «Новости». Инициатива коснется тех, кто за шесть месяцев признавался нетрудоспособным четыре раза и чаще. Для таких пациентов максимальный начальный срок больничного составит три дня.

    После открытия документа лечащий врач должен будет организовать врачебную комиссию. Специалисты проведут дополнительные обследования больного или направят его на стационарное лечение. По истечении трехдневного срока больничный лист продлят исключительно по решению комиссии либо закроют.

    Новые правила не затронут случаи ухода за больным членом семьи, беременность и карантин. Исключения также распространяются на социально значимые болезни, заместительную почечную терапию и лечение в условиях стационара.

    В феврале министерство рассматривало возможность сокращения срока больничного до пяти дней при аналогичных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав обновил правила оформления больничных. Россиянам объяснили правила двойных выплат по больничному. Минздрав анонсировал появление новых медицинских онлайн-справок.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 18:09 • Новости дня
    Каллас призвала ЕС давить на сотрудничающие с Россией страны
    Каллас призвала ЕС давить на сотрудничающие с Россией страны
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз должен задействовать влияние на страны, продолжающие экономическое сотрудничество с Россией, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас после неформального Совета ЕС по иностранным делам.

    «Мы обсудили, как усилить давление на Россию во всем мире. Слишком много стран продолжают вести бизнес с Москвой, одновременно пользуясь привилегированным доступом к европейским рынкам и инвестициям», – сказала она, передает «Интерфакс».

    По словам Каллас, Европа должна гораздо активнее использовать рычаги в области торговли, инвестиций, доступа к рынкам и партнерствам, чтобы усилить такое давление. Она напомнила, что Евросоюз готовит 21-й пакет санкций против России.

    Каллас также заявила, что Евросоюз, по ее мнению, не может выступать нейтральным посредником между Россией и Украиной в нынешней ситуации вокруг Украины.

    Во вторник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о разработке пакета санкций против уровня жизни россиян.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил об экономических проблемах недоброжелателей России.

    Комментарии (8)
    28 мая 2026, 15:22 • Новости дня
    Токаев заявил о судьбоносной миссии Путина

    Токаев: Путин выполняет судьбоносную миссию для русского народа

    Токаев заявил о судьбоносной миссии Путина
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул судьбоносную роль Владимира Путина для России.

    «Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка. С честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства», – сказал он после переговоров с президентом России в Астане, передает РИА «Новости».

    Токаев охарактеризовал Путина как государственного деятеля и политика мирового масштаба, который последовательно укреплял статус России как великой державы. Он подчеркнул, что, по его убеждению, без прямого участия Москвы ни одна крупная и значимая международная проблема не могла и не сможет получить должного решения.

    Президент Казахстана отметил, что республика искренне заинтересована в конечном успехе России в развитии экономики и на международной арене. По его словам, сотрудничество с Москвой остается для Астаны безусловным приоритетом, а работу в этом направлении он назвал святой обязанностью как нынешних, так и будущих руководителей двух стран.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    По итогам визита Россия и Казахстан подписали 15 документов о сотрудничестве.

    Комментарии (6)
    28 мая 2026, 14:35 • Новости дня
    АвтоВАЗ сообщил о новых цветах для кроссовера Lada Azimut

    АвтоВАЗ анонсировал три новых цвета кузова для кроссовера Lada Azimut

    Tекст: Денис Тельманов

    Цветовая гамма нового кроссовера Lada Azimut пополнится тремя уникальными оттенками: бежевым, зеленым и цветом морской волны.

    Российский автогигант расширяет палитру эмалей для своей перспективной модели Lada Azimut, передает РИА «Новости». В дополнение к восьми существующим цветам, доступным для автомобилей марки, кроссовер получит эксклюзивные варианты окраски.

    «Для Lada Azimut используют как уже знакомые, так и совершенно новые эмали. Среди них: «Гоби» – бежевый; «Эмеральд» – зеленый; «Серенада» – цвет морской волны», – говорится в официальном сообщении компании.

    Специалисты предприятия провели масштабные испытания новых лакокрасочных покрытий. Металлические пластины, окрашенные по серийной технологии, подвергли воздействию гравия, ультрафиолета, влаги, кислот и перепадов температур.

    Результаты тестов подтвердили высокую прочность эмалей, их устойчивость к сколам и выгоранию на солнце. Все основные материалы для покраски поставляются отечественными производителями.

    Напомним, премьера Lada Azimut, построенного на платформе Vesta, состоялась на ПМЭФ-2025. Автомобиль планируется оснащать модернизированными двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра, выдающими 120 и 132 лошадиные силы соответственно. Старт серийного производства намечен на сентябрь текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года кроссовер Lada Azimut представили на международной промышленной выставке в Ташкенте.

    Прошлым летом этот автомобиль дебютировал перед широкой аудиторией на автомобильном фестивале в Москве.

    Первый вице-премьер России Денис Мантуров высоко оценил комфорт посадки в новой машине.

    Комментарии (6)
    28 мая 2026, 17:17 • Новости дня
    Ливни в Дагестане разрушили уникальный 250-метровый арочный мост
    Ливни в Дагестане разрушили уникальный 250-метровый арочный мост
    @ t.me/gibdd05rus

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Старинный арочный мост длиной 250 метров у села Касумкент в Дагестане не выдержал многодневных дождей и паводка, обрушились три пролета конструкции, сообщили местные власти.

    Длительные проливные дожди и подтопления стали причиной того, что в Дагестане обрушились пролеты уникального арочного моста. Инцидент произошел у села Касумкент в Сулейман-Стальском районе Дагестана, сообщает «Российская газета» со ссылкой на ГИБДД региона.

    В результате продолжительных дождей и подъема уровня воды в реке Чирагчай обрушились три пролета моста общей длиной 40 метров. Для движения машин организован объезд по мосту на 16-м километре автодороги Мамраш – Ташкапур – Араканский мост.

    В администрации Сулейман-Стальского района напомнили, что мост длиной 250 метров был построен в 1929 году. Тогда путь в села Сулейман-Стальского, Курахского, Хивского, Агульского и других районов Араканской долины проходил только через Касумкент.

    До строительства моста людей останавливала полноводная река Чирагчай, которую приходилось переходить пешком на свой страх и риск. Арочная конструкция считалась уникальной для своего времени и за почти сто лет существования несколько раз реконструировалась, однако нынешний паводок она не выдержала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дагестане другой мост на перегоне Каякент – Берикей также разрушился из-за сильных дождей.

    Позже в республике на федеральной трассе «Кавказ» возле поселка Мамедкала еще один мост обрушился после подъема уровня воды.

    А в Сулейман-Стальском районе временный мост между селами Касумкент и Шихикент был смыт паводком.

    Комментарии (2)
    28 мая 2026, 20:36 • Новости дня
    YouTube начал ограничивать VPN-зрителей в России
    YouTube начал ограничивать VPN-зрителей в России
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские пользователи с включенным VPN столкнулись на YouTube с блокировкой части спортивных и телевизионных роликов и предупреждениями о необходимости отключения сервисов обхода ограничений.

    Площадка YouTube начала ограничивать в России доступ к части видео для пользователей с активным VPN, пишет «Коммерсантъ». У ряда каналов новые ролики могут не отображаться совсем либо при запуске появляется запрос отключить сервис обхода блокировок. В первую очередь речь идет о каналах с международными спортивными трансляциями и ТВ-премьерами, где строже контролируется эксклюзивный показ контента по регионам.

    Собеседники издания на медиарынке считают, что изменения не связаны исключительно с Россией и не означают блокировку всего контента платформы. По оценке директора по SMM и ORM агентства PR Partner Дамира Фейзуллова, происходит поэтапное ужесточение контроля за региональными правами. Он отмечает, что рынок стриминга и цифровых трансляций подорожал, особенно в спорте, музыкальных концертах, телевизионном контенте и эксклюзивных лицензиях.

    «Когда пользователь смотрит видео через VPN, он фактически перемещается в другую юрисдикцию и получает доступ к контенту, права на который в его стране не были приобретены либо принадлежат другому дистрибьютору», – объяснил руководитель направления «Разрешение It&Ip споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Он указал, что для правообладателей это прямые убытки и нарушение лицензионных договоров, а платформа снижает риск судебных претензий и поддерживает ценность территориальных лицензий.

    Ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев рассказал, что механизм работает не по странам, а по конкретным правам на конкретные видео: одному пользователю ролик доступен, другому нет. По его словам, YouTube учитывает IP-адрес, страну аккаунта, платежные данные, историю локаций и признаки использования VPN. Для российских зрителей это означает, что часть контента с жесткими региональными правами чаще будет недоступна при просмотре через VPN.

    Юрист Forward Legal Алена Пантелей напомнила, что географические ограничения широко применяются и в России, прежде всего к спортивным трансляциям и иному лицензируемому контенту. Ранее контроль за использованием VPN здесь был мягче, чем на западных платформах. Сейчас международные сервисы постепенно унифицируют подходы к соблюдению территориальных ограничений и усиливают контроль за доступом к контенту вне лицензированных регионов, в том числе и в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские онлайн-кинотеатры «Кион», «Иви», Premier, Start, Okko и «Кинопоиск» предупреждали зрителей о недоступности контента и сбоях при использовании VPN-сервисов.

    Комментарии (2)
    Главное
    Венгрия отказалась поставлять оружие и технику на Украину
    Депутат Колесник: Каллас не вправе что-либо требовать от Москвы
    Россельхознадзор: Продукция АПК Армении не соответствует требованиям России
    Туск скрыл от Навроцкого подписание оборонного договора с Британией
    Грузия призвала Каллас быть «последовательной» из-за вопроса военных баз России
    Ливни в Дагестане разрушили уникальный 250-метровый арочный мост
    YouTube начал ограничивать VPN-зрителей в России