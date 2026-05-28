Хинштейн назвал причину ареста главы департамента Минтранса Васильченко

Хинштейн: Дело Васильченко связано с аферой при модернизации электротранспорта

Tекст: Вера Басилая

Руководство Курской области окажет всестороннюю поддержку правоохранителям при расследовании уголовного дела в отношении главы департамента Минтранса России Александра Васильченко, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Max.

«Сегодня под стражу взят руководитель департамента Минтранса России, бывший первый замминистра транспорта и автодорог Курской области Александр Васильченко, он обвиняется в получении взяток в период работы в нашем регионе, правительство Курской области готово оказывать следствию всю необходимую помощь», – написал глава региона.

По данным следствия, преступные эпизоды связаны с махинациями при модернизации электротранспорта, в связи с чем вместе с высокопоставленным чиновником силовики задержали заместителя директора Центра транспортных услуг Григория Богачева.

Басманный суд Москвы арестовал Александра Васильченко по делу о получении особо крупной взятки.

Осведомленный источник связал претензии силовиков к чиновнику с его службой в правительстве Курской области.

В прошлом году администрация этого региона составила перечень из десятков ранее судимых сотрудников органов власти.