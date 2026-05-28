Tasnim опровергло заявления США об окончательном тексте меморандума с Ираном

Tasnim: Текст возможного меморандума с Ираном не является окончательным

Tекст: Катерина Туманова

«Источник, близкий к переговорной группе, заявил агентству: вопреки утверждениям некоторых западных источников о том, что текст так называемого меморандума о взаимопонимании между Ираном и США был доработан и только ждет объявления обеих сторон, этот вопрос не соответствует действительности, а текст еще не подтвержден», – сказано в сообщении Tasnim в Telegram-канале.

Источник добавил, что Иран не объявлял окончательный текст при посредничестве Пакистана, и подчеркнул, что если текст действительно будет доработан, Иран сообщит об этом пакистанскому народу.

«До тех пор любое повествование западных источников о завершении переговоров не является достоверным», – подчеркнул информатор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios раскрыл подробности готовящегося меморандума между Вашингтоном и Тегераном, после чего президент США заявил о скором завершении работы над этим документом. Позже 28 мая портал Axios заявил, что переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума.