Всероссийское движение «Юнармия» отметило десятилетие на форуме в центре «Авангард»

Tекст: Вера Басилая

Патриотическая организация объединила более 2 млн детей из всех регионов страны, воспитав тысячи будущих защитников Отечества и настоящих героев.

Всероссийскому военно-патриотическому движению «Юнармия» исполнилось десять лет. В честь юбилея прошел форум профильных направлений, собравший более 700 участников и наставников со всей страны.

Приветствие президента России Владимира Путина зачитал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

«За минувшие годы «Юнармия» прошла большой путь и сегодня по праву считается одной из самых авторитетных молодежных организаций страны. Важной, неотъемлемой составляющей отечественной системы патриотического воспитания. Настоящей школой жизни для миллионов активных, целеустремленных ребят во всех регионах России. Убежден, что «Юнармия» и впредь будет бережно хранить и развивать сложившиеся традиции, открывать новые горизонты», – зачитал Сергей Кириенко.

В приветственном адресе президент Российской Федерации также отметил, что юнармейцы деятельно участвуют в волонтерском и поисковом движении, помогают тем, кто нуждается в поддержке, и окружают вниманием семьи участников и ветеранов специальной военной операции. Отдельные слова благодарности глава государства выразил наставникам «Юнармии», чей труд, забота и личный пример вдохновляют ребят на добрые дела и новые достижения.

Сергей Кириенко добавил, что юнармейцы являются примером настоящих патриотов страны.

«Эти 10 лет пролетели очень быстро, но результаты вызывают огромное уважение. Многие выпускники «Юнармии» сегодня с честью, мужеством и гордостью защищают нашу Родину на полях специальной военной операции. Мы очень верим в вас и гордимся. Будущее страны определяется вами!», – отметил Кириенко.

Глава Минобороны Андрей Белоусов также поздравил организацию, высоко оценив ее роль в воспитании патриотов. По словам начальника Главного штаба движения Владислава Головина, за прошедшее десятилетие искренняя любовь к Родине стала осознанным выбором для целого поколения юных граждан.

По словам Кириенко, многие выпускники организации сейчас мужественно защищают страну в зоне специальной военной операции. Более 1200 из них удостоены высоких боевых наград, включая семь званий Героя России.

В ходе мероприятия начальник Главного штаба Юнармии Владислав Головин представил долгосрочную стратегию развития.

«Десять лет назад образовалось движение «Юнармия», и с первых дней его работа была нацелена на то, чтобы раскрывать перед подрастающим поколением величие нашей страны, делая любовь к Родине их осознанным выбором», – подчеркнул Головин.

Председатель правления «Движения первых» Артур Орлов отметил важность совместной реализации проектов. По его словам, инициативы помогают подросткам научиться командной работе и проявить себя. В рамках форума также состоялся диалог с Героями России и ветеранами спецоперации.

Участник программы «Время героев» Никита Козлов рассказал о пользе полученных в отряде навыков. В прошлом году он возглавлял расчет на параде Победы, а сейчас продолжает службу на передовой. К юбилею организация совместно с партнерами направила бойцам 117 тонн гуманитарного груза.

Праздничные мероприятия проходят во всех восьми федеральных округах страны. В апреле состоялся слет в Бийске, а следующая встреча объединит активистов Северо-Западного округа в Вологде.