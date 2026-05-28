Туск скрыл от Навроцкого подписание оборонного договора с Британией

Эксперт Джерелиевский: Британия и Польша готовятся к агрессии против России

Tекст: Анастасия Куликова

«Соглашение об обороне и безопасности, которое планируют подписать Британия и Польша, ложится в общую концепцию создания некоего европейского военного блока, альтернативного НАТО», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский. По его мнению, США – несмотря на заявления отдельных политиков – не намерены выходить из Североатлантического альянса, поскольку блок – важный инструмент контроля стран Европы.

Вместе с тем европейцы постепенно предпринимают шаги по созданию отдельной военной организации. «Процесс продвигается пока через заключение двусторонних пактов. Центром нового объединения, вероятно, станет Лондон. Не последнюю роль сыграет в этом Варшава», – добавил собеседник. Как полагает аналитик, польско-британское соглашение по вопросам безопасности и обороны – это также подготовка к агрессии против России.

«Генеральная линия Вашингтона заключается в том, чтобы избегать любым путем прямого противостояния с РФ. Но при этом Штаты допускают возможность делегировать войну европейским союзникам. Так американская администрация рассчитывает «поймать сразу двух зайцев»: ослабить нашу страну и европейцев», – рассуждает Джерелиевский.

Судить о мотивации европейских политиков в этом вопросе сложнее, признался эксперт. Впрочем, все они так или иначе связаны с транснациональными корпорациями. «Эти люди не выражают интересов своих стран и народов, готовы принести их в жертву так же, как это делает, например, Владимир Зеленский», – продолжил аналитик.

Специалист также оценил некоторые пункты соглашения Варшавы и Лондона. «Если говорить о сотрудничестве двух стран в разработке вооружений, включая боеприпасы для систем ПВО, то это достаточно затратное дело. При этом ни Польша, ни Британия не отметились на рынке противовоздушных систем», – указал спикер. Он упомянул, что Норвегия и Германия имеют некоторые разработки. Джерелиевский не исключает, что «возможна кооперация государств и передача документации».

Собеседник также считает, что страны сделают акцент на производстве беспилотных систем. «Это не требует энергоемкого производства, невероятных мощностей. Вместе с тем речь идет об эффективном оружии», – детализировал аналитик. На этом фоне он обратил внимание на планы Варшавы и Лондона расширить применение беспилотных систем для укрепления восточного фланга НАТО.

«Есть обоснованное предположение, что пуски беспилотников, которые атакуют Ленинградскую область и Северо-Запад России, осуществляются с территории Польши, а оттуда уже летят через прибалтийские республики. Я думаю, что это один из вариантов расширения использования беспилотников для, как говорят оппоненты, сдерживания РФ», – допустил аналитик.

«Другими словами, они ставят перед собой задачу как можно сильнее истощить нас в гибридной войне, до того, как начнется полномасштабный конфликт. В этой ситуации России необходимо, с одной стороны, укреплять пассивную оборону, а с другой – предпринимать упреждающие действия. В последнем важна работа наших органов разведки, а также игра на противоречиях европейских стран. Сейчас Запад не готов к полноценной войне, и это обстоятельство тоже необходимо использовать», – заключил Джерелиевский.

В среду в Лондоне пройдут переговоры премьер-министров Британии и Польши Кира Стармера и Дональда Туска. По их итогам, как ожидается, будет подписано соглашение об обороне и безопасности, которое станет продолжением аналогичных пактов Британии с Францией и Германией.

Документ направлен на укрепление оборонного сотрудничества, защиту границ, борьбу с организованной преступностью и развитие взаимодействия с ЕС, говорится на сайте британского правительства. Оборонная часть соглашения предусматривает сотрудничество в разработке вооружений следующего поколения, включая боеприпасы для систем ПВО, средства противовоздушной и противоракетной обороны, совместное производство ракет средней дальности.

Лондон и Варшава также намерены развивать применение беспилотных систем для защиты восточной границы НАТО. В связи с этим стороны проведут совместные учения, в рамках которых войска отработают противодействие беспилотникам, радиоэлектронную борьбу (РЭБ) и инженерную поддержку.

Отдельный блок посвящен кибербезопасности и противодействию хакерским атакам. Стороны хотят расширить обмен опытом и скоординировать ответные меры на враждебные кампании в информационном пространстве. Стармер и Туск обсудят рост числа гибридных атак в Европе, а также совместный план по борьбе с нелегальной миграцией, включая обмен разведданными и меры против сетей контрабандистов.

Польский премьер заявил, что в новом соглашении Россия определена как «прямая угроза». По его словам, «история учит», что Польше нужно создавать «надежные союзы», в этом цель договора между Варшавой и Лондоном. Документ направлен на обеспечение безопасности обеих сторон и в наибольшей степени укрепляет польскую безопасность, считает политик.

По мнению Стармера, договор значительно улучшает отношения Британии и Польши, а сотрудничество в оборонной сфере обеспечит их безопасность на годы вперед. «Ситуация в мире нестабильна, поэтому любые решения, которые укрепляют сотрудничество и выводят партнерство на более высокий, стратегический уровень, укрепляют безопасность Польши – всегда крайне желательны», – заявил в свою очередь пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка.

Ранее соглашения в сфере безопасности Лондон подписал с Германией и Францией. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил суть военного сотрудничества Туманного Альбиона и Берлина.