«Единая Россия» выступила за сокращение времени ожидания общественного транспорта

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, от граждан поступают многочисленные обращения с жалобами на сбои и нерегулярность перевозок, передает ТАСС.

Ревенко отметил, что пассажиры в регионах сталкиваются с опозданиями, редкими рейсами, отменой маршрутов и нарушением расписания. Особенно остро, по его оценке, проблема проявляется в малых городах и пригородах, где автобус или маршрутка нередко остаются единственным способом добраться до работы, школы или поликлиники.

«Ждать автобус по 30-40 минут – ненормально. Нужно сделать работу транспорта удобной для людей: сокращать время ожидания, делать движение регулярным и понятным для пассажиров. Люди должны быть уверены, что транспорт придет вовремя и без срывов», – сказал парламентарий. Он подчеркнул, что предложения по решению этих проблем партия внесет в народную программу как один из базовых вопросов качества жизни.