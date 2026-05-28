Путин отметил роль «Юнармии» в патриотическом воспитании молодежи России

Tекст: Валерия Городецкая

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с 10-летием образования Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», – сказано в обращении, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что за прошедшие годы «Юнармия» стала одной из самых авторитетных молодежных организаций страны и важной частью системы патриотического воспитания. Он подчеркнул, что движение стало «настоящей школой жизни» для миллионов активных и целеустремленных ребят во всех регионах России.

В телеграмме говорится, что юнармейцы участвуют в волонтерском и поисковом движении, приводят в порядок воинские захоронения, помогают нуждающимся, уделяют внимание семьям участников и ветеранов специальной военной операции. Особые слова благодарности президент адресовал наставникам, чей труд и личный пример, по его словам, вдохновляют молодежь на благородные дела.

Путин выразил уверенность, что «Юнармия» и дальше будет бережно хранить и развивать свои традиции и открывать новые горизонты. В завершение послания он пожелал юнармейцам успехов и всего наилучшего.