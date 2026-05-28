Путин выступил за кооперацию в рамках ЕАЭС для создания независимого ИИ

«Мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что работа совместно с нашими друзьями, партнерами (по созданию суверенных платформ развития искусственного интеллекта) имеет огромное значение. Объединение усилий имеет колоссальный, может иметь колоссальный результат и дать так называемый совместный выхлоп, если позволено будет так выразиться, по этому направлению», – подчеркнул президент, передает ТАСС.
Российский лидер уточнил, что эта работа формирует для стран ЕАЭС и их интеграции как серьезные вызовы, так и новые возможности. Он добавил, что Россия осознает как возможности, так и риски внедрения технологий искусственного интеллекта.
Ранее российский лидер назвал искусственный интеллект новым драйвером интеграции ЕАЭС и заявил о неизбежной замене работников среднего звена ИИ.
Путин предложил провести в России саммит по суверенным моделям ИИ.