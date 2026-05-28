Путин заявил, что Россия создает свои суверенные платформы развития ИИ

Лавров ответил на планы Пашиняна «разбогатеть без России»

Tекст: Валерия Городецкая

«Я не могу комментировать высказывания руководителя Армении. Если он считает, что она будет богатеть, пусть обеспечит», – сказал министр «Вестям».

Ранее Пашинян на предвыборной акции в городе Гарни попытался убедить общественность в том, что власти страны не опасаются роста цен на сырье при ухудшении связей с Россией, поскольку рассчитывают разбогатеть, превратив Армению в «перекресток мира».

Напомним, Москва предупредила Ереван о денонсации соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если тот продолжит реализацию курса на вступление в ЕС.

На ваш взгляд Прекратятся ли поставки российского газа в Армению? Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Газета ВЗГЛЯД писала о последствиях денонсации соглашения для Армении.



