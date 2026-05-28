Путин предложил провести в России саммит по суверенным моделям ИИ

Российский автогигант расширяет палитру эмалей для своей перспективной модели Lada Azimut, передает РИА «Новости». В дополнение к восьми существующим цветам, доступным для автомобилей марки, кроссовер получит эксклюзивные варианты окраски.
«Для Lada Azimut используют как уже знакомые, так и совершенно новые эмали. Среди них: «Гоби» – бежевый; «Эмеральд» – зеленый; «Серенада» – цвет морской волны», – говорится в официальном сообщении компании.
Специалисты предприятия провели масштабные испытания новых лакокрасочных покрытий. Металлические пластины, окрашенные по серийной технологии, подвергли воздействию гравия, ультрафиолета, влаги, кислот и перепадов температур.
Результаты тестов подтвердили высокую прочность эмалей, их устойчивость к сколам и выгоранию на солнце. Все основные материалы для покраски поставляются отечественными производителями.
Напомним, премьера Lada Azimut, построенного на платформе Vesta, состоялась на ПМЭФ-2025. Автомобиль планируется оснащать модернизированными двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра, выдающими 120 и 132 лошадиные силы соответственно. Старт серийного производства намечен на сентябрь текущего года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года кроссовер Lada Azimut представили на международной промышленной выставке в Ташкенте.
Прошлым летом этот автомобиль дебютировал перед широкой аудиторией на автомобильном фестивале в Москве.
Первый вице-премьер России Денис Мантуров высоко оценил комфорт посадки в новой машине.