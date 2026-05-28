Путин заявил о конкурентных преимуществах России в энергетике для развития ИИ

Tекст: Тимур Шайдуллин

На пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане президент России Владимир Путин заявил о энергетических преимуществах страны для развития технологий искусственного интеллекта, передает ТАСС.

Российский лидер подчеркнул: «Развитие искусственного интеллекта требует огромного, огромного потребления и использования энергии. У России есть в этом смысле безусловные тоже конкурентные преимущества. Имею в виду развитые технологии атомной энергетики и малых электростанций, атомной генерации и крупных блоков. Это очень важно для создания соответствующих платформ».

Путин добавил, что Россия может задействовать и другие источники энергии, в том числе гидрогенерацию и традиционные виды энергетики. «Все можно использовать, у России здесь очевидные – думаю, здесь, в этом зале, нет даже необходимости об этом говорить, – конкурентные преимущества», – сказал президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе визита Владимира Путина в Астану Россия и Казахстан подписали документы о строительстве первой в республике атомной электростанции на средства государственного экспортного кредита.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о наличии у России ресурсов для создания самой дешевой в мире энергетики для искусственного интеллекта.