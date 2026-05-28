Путин заявил о неизбежной замене работников среднего звена ИИ

По словам главы государства, развитие умных алгоритмов делает эти процессы неизбежными, передает РИА «Новости».
«По ряду направлений, связанных с автоматизацией процессов, подготовкой и анализом документации, разработкой программного кода, искусственный интеллект уже сейчас заменяет сотрудников младшего звена, а в обозримой перспективе может заместить и персонал среднего уровня», – подчеркнул российский лидер.
Президент также отметил, что текущие изменения носят необратимый характер.
Напомним, Владимир Путин находится в Казахстане с государственным визитом, который продлится до 29 мая. Ранее он провел переговоры с главой республики Касым-Жомартом Токаевым.
Месяцем ранее Владимир Путин указал на выход агентов искусственного интеллекта на новый уровень самостоятельности.
В конце прошлого года российский лидер спрогнозировал постепенную замену работников начальных ступеней нейросетями.