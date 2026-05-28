Путин назвал искусственный интеллект новым драйвером интеграции ЕАЭС

«В этот раз в фокусе нашего внимания находятся высокие технологии, цифровизация и искусственный интеллект. Многое на данных направлениях в ЕАЭС уже делается», – сказал он, передает РИА «Новости».
Российский лидер отдельно подчеркнул роль искусственного интеллекта в интеграции государств. По его словам, это совершенно новая, но крайне перспективная сфера для совместной работы. Путин добавил, что такие стратегические технологии становятся важнейшим условием для экономического роста, общего прогресса и обеспечения глобальной конкурентоспособности.
В четверг Путин прибыл на пленарное заседание Евразийского экономического форума.
Ранее российский лидер предложил развивать в России центры обработки данных ИИ.