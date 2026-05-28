В Госдуме раскрыли детали второго пакета антимошеннических мер «Антифрод 2.0»

Tекст: Валерия Городецкая

В пакет также вошли создание базы IMEI и запуск «красной кнопки» для экстренного сообщения о мошенниках через портал Госуслуг, мессенджер Max и приложения банков, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Заседание открыл глава ИТ-комитета Сергей Боярский. Он сообщил, что ко второму чтению автоматический запрет входящих международных звонков заменили на право абонента самостоятельно устанавливать такой блок, а снять его можно будет только при личном визите в МФЦ.

«Кроме этого, в версии первого чтения была обязанность абонента, по сути родителя, сообщить оператору связи о передаче своему несовершеннолетнему ребенку своего абонентского номера. Мы заменили обязанность на право сообщить о такой передаче», – заявил депутат.

Боярский добавил, что после обращений банков и других организаций подход к массовым звонкам изменили: теперь без предварительного согласия абонентов такие звонки разрешат только государственным органам. Он также сообщил, что в следующем году появится единая система учета платежных карт, где будут храниться данные о номерах карт и их количестве у одного клиента, а для оператора этой системы введут новые обязанности.

Замглавы Минцифры Иван Лебедев подчеркнул, что оперативное принятие «Антифрода 2.0» критично для борьбы с мошенниками, которые постоянно меняют свои схемы. Он рассказал, что министерство уже обсуждает с силовыми структурами, банковским сообществом и операторами связи третий антимошеннический пакет и рассчитывает вскоре представить конкретные меры.

Первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков заявил, что банки должны активно участвовать в противодействии мошенничеству. По его словам, поправка сенаторов фиксирует, что ограничения на массовые звонки не затронут обращения банков к клиентам по действующим договорам, например по ипотеке или другим обязательствам, чтобы кредитные организации могли без помех завершать важные разговоры.

Завершая заседание, депутат Госдумы и заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева указала на особую опасность мошенничества с недвижимостью, когда люди рискуют лишиться жилья. Она предложила закрепить право оператора по переводу денежных средств приостанавливать платежи, если есть признаки воздействия мошенников на клиента. Отдельная поправка предусматривает «срок охлаждения» не менее семи календарных дней для сумм свыше 1 млн рублей, поступающих на счет после продажи недвижимого имущества клиента.