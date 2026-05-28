    28 мая 2026, 18:24 • Новости дня

    В Госдуму повторно внесли законопроект о покупке красивых автономеров

    Tекст: Денис Тельманов

    Инициативу, позволяющую водителям легально приобретать желаемые регистрационные знаки через портал Госуслуг, доработали с учетом замечаний правительства.

    В Государственную думу вновь поступил законопроект, который даст возможность покупать привлекательные регистрационные знаки для автомобилей. Документ был скорректирован после получения отзывов от правительства и профильного комитета, передает ТАСС.

    Первый заместитель председателя комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев сообщил об этом в своем Telegram-канале. «Это новая редакция – более детальная, продуманная, осознанная, если можно так сказать», – отметил он в ходе заседания.

    В середине апреля документ возвращали авторам из-за множества неурегулированных вопросов. Тогда оставалось неясным, какие именно комбинации цифр и букв будут считаться привлекательными, как организуют оплату бронирования и куда направят полученные средства.

    Новые поправки в закон о регистрации транспортных средств призваны вывести услугу из теневого сектора. Авторы инициативы подчеркивают, что сейчас государство не получает доходов от подобных сделок, а автомобилисты вынуждены действовать вне правового поля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле профильный комитет Госдумы вернул этот документ авторам на доработку.

    Депутаты фракции «Новые люди» внесли данную инициативу в нижнюю палату парламента осенью прошлого года.

    Президент России Владимир Путин до этого поддержал идею продажи особых регистрационных знаков через портал «Госуслуги».

    27 мая 2026, 15:09 • Новости дня
    УАЗ впервые показал обновленный «Патриот»
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обновленный УАЗ «Патриот» с новой светодиодной оптикой и доработанным салоном выйдет на российский рынок уже осенью. Производитель впервые показал рестайлинговый внедорожник на видео, раскрыв изменения во внешности и интерьере модели.

    Группа «Соллерс» опубликовала в соцсетях видеоролик, посвященный обновленному УАЗ «Патриот», пишет «Газета.ru».

    В ролике автозавод впервые показал облик рестайлингового внедорожника. Основные изменения коснулись передней части: автомобиль получил светодиодную оптику, а в салоне появился обновленный руль. На дороги России новая версия «Патриота», а также обновленные «Профи» и «Пикап» должны выйти уже этой осенью.

    О технических доработках рассказал ведущий инженер-конструктор Центра продуктового развития «Соллерс» Ранис Якупов, который занимался компоновкой светотехники, тоннеля пола, коробки передач и двигателя. «Мы с коллегами разрабатывали новый тоннель пола с учетом всех архитектурных требований, благодаря чему мы улучшили посадку и эргономику автомобиля», – отметил Якупов. По словам инженера, обновленный внедорожник станет не только современнее внешне, но и заметно удобнее для водителя и пассажиров.

    Ранее на УАЗе сообщили, что в рамках рестайлинга «Патриот» получит ряд опций, ранее недоступных для этой модели. Речь идет не о радикально инновационных, а о актуальных и востребованных решениях, среди которых электромеханическая раздаточная коробка с управлением шайбой, мультифункциональное рулевое колесо и несколько USB-входов разной конфигурации, включая USB-C. Также на предприятии подчеркнули, что в будущем планируют предложить покупателям девятидюймовую мультимедийную систему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба УАЗа официально подтвердила завершение выпуска автомобилей с двигателями экологического класса «Евро-2».

    Ранее представители компании Sollers, владеющей УАЗом, отметили работу по переходу на альтернативных поставщиков и развитию производственной базы после критики качества машин для СВО.

    Позже на предприятии в Елабуге стартовало серийное производство новых минивэнов Sollers SP7 по технологии полного цикла с постепенным расширением доли локальных компонентов.

    26 мая 2026, 12:59 • Новости дня
    Стали известны цены на новые автомобили возрожденной марки Volga
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В преддверии старта продаж возрожденного бренда Volga пресс-служба раскрыла цены на три новые модели.

    Российская автомобильная компания раскрыла прайс-лист на свою новую линейку, сообщает «Российская газета».

    Самой доступной машиной станет кроссовер Volga K40 со стартовой ценой от двух млн 749 тыс. рублей. Покупателям предложат версии с турбированными агрегатами мощностью 147 и 200 лошадиных сил.

    Бизнес-седан Volga C50 обойдется покупателям минимум в два млн 899 тыс. рублей. Автомобиль получил двухлитровый мотор с отдачей 150 или 200 лошадиных сил и семиступенчатую роботизированную коробку передач. Флагманский полноприводный внедорожник Volga K50 оценили в четыре млн 199 тыс. рублей.

    Самая дорогая модель оснащается двигателем на 238 сил и восьмиступенчатым автоматом. Все три новинки поступят в автосалоны в июне. Заводская гарантия на транспортные средства составит пять лет или 150 тыс. километров пробега.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания анонсировала старт продаж кроссовера K40 летом текущего года.

    В марте производитель объявил сроки выхода на рынок флагманской модели К50.

    Глава Нижегородской области Глеб Никитин лично испытал предсерийный образец этого полноприводного автомобиля.

    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний – Фридрих Мерц – рекордно непопулярен у населения, деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придёт ему на смену? Что это изменит?

    26 мая 2026, 14:41 • Новости дня
    Первый электрокар Ferrari разочаровал фанатов и обрушил акции компании

    Tекст: Мария Иванова

    Итальянский автопроизводитель представил полностью электрическую модель стоимостью более полумиллиона евро, однако инновационный дизайн новинки вызвал резкую критику и насмешки в социальных сетях.

    Презентация четырехдверного суперкара прошла в Риме, передает РИА «Новости».

    «Я, конечно, все могу понять, но Ferrari на официальной презентации голубая?» – задался вопросом один из блогеров. Пользователи сравнили новинку с бюджетным Nissan Leaf, назвав итальянский автомобиль люксовой рисоваркой за 645 тыс. долларов.

    Дизайн модели Luce разрабатывало бюро LoveFrom под руководством бывшего дизайнера Apple Джонатана Айва. Электромобиль получил полный привод, пять посадочных мест и уникальную платформу управления. Суммарная мощность двигателей достигает 830 киловатт, запас хода составляет 530 километров, а разгон до ста километров в час занимает две с половиной секунды.

    На фоне сомнительной реакции публики ценные бумаги автопроизводителя упали более чем на 6%.

    Другие европейские бренды, включая Lamborghini и Porsche, ранее отложили выпуск электромобилей из-за слабого спроса и жесткой конкуренции с китайскими компаниями.

    Начало поставок Luce ожидается в четвертом квартале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянский автопроизводитель Ferrari запланировал презентацию полностью электрической модели Luce в Риме

    Ранее американский автопроизводитель Ford Motor зафиксировал рекордный квартальный убыток из-за бизнеса по выпуску электромобилей.

    26 мая 2026, 18:26 • Новости дня
    Госдума одобрила резкий рост госпошлин для мигрантов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госдума в первом чтении одобрила законопроект о многократном увеличении миграционных госпошлин, который должен принести бюджету свыше 15 млрд рублей ежегодно.

    Нижняя палата российского парламента в первом чтении одобрила правительственный законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс, кратно повышающий госпошлины в миграционной сфере. Как сообщается на сайте Госдумы, документ нацелен на увеличение поступлений в федеральный бюджет за счет пошлин за действия, связанные с гражданством и пересечением границы.

    Согласно проекту закона, пошлина за прием в гражданство и выход из него вырастет с 4200 до 50 тыс. рублей, за выдачу вида на жительство – с 6000 до 30 тыс. рублей, за его замену – до 6000 рублей. Разрешение на временное проживание будет стоить 15 тыс. рублей вместо нынешних 1920 рублей, а за выдачу такого разрешения при утрате или порче документа, удостоверяющего личность, придется заплатить 5000 рублей.

    Размер пошлины за приглашение на въезд увеличится с 960 до 8000 рублей за каждого приглашенного. Визы для въезда и выезда в Россию, согласно законопроекту, подорожают с 1200 до 2000 рублей, многократные визы – с 1920 до 6000 рублей. Въезд в целях получения образования обойдется в 8 тыс. рублей вместо 1920 рублей, а разрешение на привлечение иностранных работников – в 15 тыс. рублей вместо 12 тыс. рублей.

    От уплаты госпошлины за действия, связанные с получением гражданства России, предлагается освободить иностранных граждан и лиц без гражданства, ранее бывших гражданами СССР, а также участников госпрограммы переселения соотечественников и членов их семей. Льгота также распространится на иностранцев и лиц без гражданства, заключивших во время СВО контракт о военной службе сроком на один год, и их семьи, в том числе в случае гибели этих военнослужащих.

    В финансово-экономическом обосновании ожидается, что дополнительные доходы федерального бюджета по линии миграции составят с 1 июля 2026 года 7,915 млрд рублей, а с 1 января 2027 года – 15,830 млрд рублей ежегодно. В случае окончательного принятия закон вступит в силу с 1 июля 2026 года.

    «Пребывание мигрантов в нашей стране должно быть экономически обоснованным. Увеличение пошлин позволит пополнять федеральный бюджет более чем на 15 млрд рублей в год. Те, кто приезжает в нашу страну жить и работать, должны знать русский язык, уважать российское законодательство, наши духовно-нравственные ценности, историю, культуру», – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин и напомнил, что к настоящему моменту уже принято 22 закона, которые, по его словам, сформировали правовую основу миграционной политики России.

    Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс о пятикратном увеличении пошлины за оформление вида на жительство для иностранцев.

    До этого правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов с предложением повысить пошлину за прием и выход из гражданства до 50 тыс. рублей и увеличить другие платежи в миграционной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума обещала ускорить рассмотрение проекта о новых пошлинах для мигрантов.

    27 мая 2026, 20:26 • Новости дня
    Минтранс предложил ввести постоплату автомобильных парковок

    Минтранс разработал законопроект о постоплате парковок в течение суток

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России может появиться единая федеральная система управления парковочным пространством, которая позволит водителям оплачивать стоянку на открытых парковках без шлагбаумов в течение суток после заезда. Соответствующий законопроект вынес на общественное обсуждение Минтранс РФ. Инициатива также закрепляет на федеральном уровне понятие парковочной деятельности и предполагает создание единого реестра парковочных мест.

    Минтранс вынес на общественное обсуждение проект закона о новых правилах стоянки автомобилей. Инициатива впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне. Планируется создание единого реестра для контроля состояния и доступности машиномест, сообщает пресс-служба ведомства.

    Нововведения позволят водителям вносить плату за использование открытых стоянок без технических средств контроля в течение суток после заезда. Это решение призвано снизить административную нагрузку на автовладельцев и сделать процесс расчета более гибким, отметили в Минтрансе. Региональные власти получат дополнительные полномочия для организации дорожного движения.

    Председатель профильной комиссии Общественного совета при министерстве Вячеслав Керов поддержал инициативу. «Сегодня одна из ключевых проблем для автомобилистов это не только нехватка парковочных мест, но и сложность самих правил пользования парковками, особенно в условиях разных муниципальных практик и технических ограничений», – заявил эксперт.

    Керов добавил, что новый законопроект делает систему более понятной и ориентированной на пользователя. Он особо отметил пользу нормы о суточной отсрочке платежа для городских зон без шлагбаумов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу проработать механизм постоплаты парковок.

    Ранее глава правительства пообещал внести соответствующий законопроект в Госдуму до конца текущего года.

    До этого в Совете Федерации выступили с инициативой создания в России единого парковочного пространства.

    26 мая 2026, 17:57 • Новости дня
    В Госдуме предложили создать реестр антироссийских шагов Армении

    В Госдуме предложили создать реестр антироссийских действий Армении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Госдумы Андрей Луговой выступил за создание официального реестра антироссийских решений Армении и предложил ответить на них жесткими экономическими мерами.

    Сведения об антироссийских решениях руководства Армении следует фиксировать в специальном реестре, чтобы по каждому шагу вырабатывать отдельные ответные меры, заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой, передает ТАСС.

    «Необходимо создать, это важный вопрос, официальный реестр антироссийских решений, действий и проектов, связанных с армянским направлением. Каждое решение должно иметь цену и последствия: голосование, соглашение с внешними военными структурами, дискриминация российских СМИ, вытеснение русского языка, отказ от союзнических обязательств, поддержка санкционных инициатив», – сказал он на заседании в формате круглого стола «Армения без России и Россия без Армении: причины, результаты и последствия».

    По словам парламентария, такой реестр позволит перейти от эмоциональных реакций к предсказуемой политике. Он подчеркнул, что за конкретные действия, по его мнению, должна следовать конкретная мера.

    В качестве ответа на недружественные шаги Еревана Россия, по оценке Лугового, могла бы принять ряд экономических мер, включая ограничение импорта крепкого алкоголя из Армении. Он напомнил, что 98% армянского экспорта сельхозпродукции идет в Россию, а страна критически зависит от российских зерновых. Депутат указал, что 78% армянского крепкого алкоголя также поставляется на российский рынок, и заявил о необходимости «эту лавочку закрывать».

    Луговой предложил пересмотреть газовую льготу для Армении, отметив, что российский газ десятилетиями был элементом союзнической архитектуры. По его словам, при ее разрушении льготную цену следует заменить на коммерчески обоснованную и поднять стоимость до европейского уровня – 400-600 долларов за тысячу кубометров. Он добавил, что в этом случае, по его расчетам, цена электроэнергии вырастет с девяти до 16 рублей за киловатт-час.

    Депутат также выступил за сворачивание льготных таможенных режимов, позволяющих Армении использовать российское экономическое пространство, и ужесточение контроля за трансграничными переводами, включая полную идентификацию отправителей и получателей и проверку источника средств.

    В заключение он напомнил, что парламент Армении 26 марта 2025 года во втором, окончательном чтении принял закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Премьер-министр Никол Пашинян тогда подчеркивал необходимость референдума, а вице-премьер России Алексей Оверчук заявлял, что Москва рассматривает эти действия как начало выхода Армении из ЕАЭС, поскольку вступление в ЕС несовместимо с членством в союзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россельхознадзор объявил о введении с 22 мая временного запрета на поставки цветочной продукции из Армении в Россию.

    Тогда же секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о серии недружественных шагов со стороны властей Армении.

    Позже экономисты обратили внимание на возможное усиление торгово-экономического давления России на Армению и его негативном влиянии на ВВП республики.

    28 мая 2026, 16:53 • Новости дня
    В России анонсировали изменения в правилах техосмотра авто

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские власти заложили в новую дорожную стратегию до 2036 года модернизацию техосмотра автомобилей, ключевые результаты которой ожидаются в 2028 году, отмечают СМИ.

    Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения, в плане предусмотрено обновление системы техосмотра транспорта, пишут «Известия». В документе отдельно отмечено: «Разработка комплекса мер, направленных на совершенствование технического осмотра транспортных средств и повышение его эффективности в части обеспечения безопасности дорожного движения». За подготовку этих решений будут отвечать Минтранс, МВД и Минсельхоз, от них ожидают доклад в 2028 году.

    Сейчас обязательный техосмотр проходят легковые такси, грузовики и автобусы. Владельцы легковых автомобилей – физические лица обязаны проходить проверку только при перерегистрации машин старше четырех лет и при внесении изменений в конструкцию транспорта.

    План по реализации стратегии включает более 260 мероприятий. Ключевая цель документа – сократить смертность на дорогах как минимум в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с уровнем 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России приняло план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

    Ранее Министерство внутренних дел разработало обновленную версию постановления правительства об усилении контроля за процедурой технического осмотра с 1 сентября 2026 года.

    До этого Всероссийский союз страховщиков и Российский союз автостраховщиков предложили с помощью дорожных камер контролировать наличие у автомобилей не только полисов ОСАГО, но и диагностических карт техосмотра.

    28 мая 2026, 14:35 • Новости дня
    АвтоВАЗ сообщил о новых цветах для кроссовера Lada Azimut

    АвтоВАЗ анонсировал три новых цвета кузова для кроссовера Lada Azimut

    Tекст: Денис Тельманов

    Цветовая гамма нового кроссовера Lada Azimut пополнится тремя уникальными оттенками: бежевым, зеленым и цветом морской волны.

    Российский автогигант расширяет палитру эмалей для своей перспективной модели Lada Azimut, передает РИА «Новости». В дополнение к восьми существующим цветам, доступным для автомобилей марки, кроссовер получит эксклюзивные варианты окраски.

    «Для Lada Azimut используют как уже знакомые, так и совершенно новые эмали. Среди них: «Гоби» – бежевый; «Эмеральд» – зеленый; «Серенада» – цвет морской волны», – говорится в официальном сообщении компании.

    Специалисты предприятия провели масштабные испытания новых лакокрасочных покрытий. Металлические пластины, окрашенные по серийной технологии, подвергли воздействию гравия, ультрафиолета, влаги, кислот и перепадов температур.

    Результаты тестов подтвердили высокую прочность эмалей, их устойчивость к сколам и выгоранию на солнце. Все основные материалы для покраски поставляются отечественными производителями.

    Напомним, премьера Lada Azimut, построенного на платформе Vesta, состоялась на ПМЭФ-2025. Автомобиль планируется оснащать модернизированными двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра, выдающими 120 и 132 лошадиные силы соответственно. Старт серийного производства намечен на сентябрь текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года кроссовер Lada Azimut представили на международной промышленной выставке в Ташкенте.

    Прошлым летом этот автомобиль дебютировал перед широкой аудиторией на автомобильном фестивале в Москве.

    Первый вице-премьер России Денис Мантуров высоко оценил комфорт посадки в новой машине.

    26 мая 2026, 19:34 • Новости дня
    Госдума одобрила отмену штрафов за нулевые декларации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении отказ от штрафов за неподачу нулевых деклараций, минимальный размер которых сейчас составляет одну тысячу рублей.

    Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменении порядка штрафов за налоговые декларации. Инициативу внесла группа депутатов во главе с председателем профильного комитета Андреем Макаровым. Документ отменяет штрафы за непредставление нулевых деклараций, подтверждающих отсутствие налогооблагаемых операций, пишет ТАСС.

    В пояснительной записке со ссылкой на данные ФНС отмечается, что около 55% всех решений по пункту 1 статьи 119 Налогового кодекса связаны именно с неподачей нулевых деклараций. Авторы напоминают, что минимальный штраф за такое нарушение составляет одну тысячу рублей и при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства должен сокращаться минимум вдвое.

    «Учитывая минимальный размер штрафа за непредставление таких деклараций (1 тыс. рублей), который при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства подлежит снижению не менее чем в два раза, расходы федерального бюджета, связанные с назначением указанного штрафа (включая трудовые и почтовые издержки налогового органа), существенно превышают доходы федерального бюджета от его взимания», – говорится в документе.

    Разработчики считают, что отказ от штрафов не приведет к массовой неподаче деклараций, так как сохраняются другие меры воздействия, в том числе блокировка банковских счетов.

    Законопроект также предусматривает отмену штрафов для граждан за непредставление деклараций по доходам от продажи или дарения недвижимости, что, по мнению авторов, снизит административную нагрузку без ущерба для бюджета.

    Кроме того, предлагается упростить процедуру привлечения организаций и индивидуальных предпринимателей к ответственности за несвоевременную подачу ненулевых деклараций при отсутствии признаков иных нарушений, при этом размер штрафа будет определяться исходя из добровольно задекларированной суммы налога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная налоговая служба разъяснила порядок приостановления операций по банковским счетам россиян при наличии налоговой задолженности.

    Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил о необходимости справедливой налоговой системы в России. Он считает, что ставка подоходного налога 13% не должна меняться для граждан с доходом до 150 тыс. рублей в месяц.

    26 мая 2026, 20:03 • Новости дня
    Володин: Таким, как Чубайс, въезд в Россию заказан
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс утратил право вернуться в Россию после принятых решений о приватизации.

    Глава Госдумы Вячеслав Володин заявил, что бывший руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс не сможет вернуться в Россию, передает ТАСС.

    «А поэтому зачем мы в этом зале вспоминаем о тех, кого уже и в стране нет? Им въезд назад заказан. Они там прячутся под лестницами от взрывов. Они теперь понимают, что они натворили», – сказал Володин.

    Он сделал это заявление, отвечая на критику КПРФ в связи с законом о сроке давности по спорам о приватизации, добавив, что коммунисты сами «породили» Чубайса. Спикер уточнил, что по новому закону государство сможет возвращать имущество, приватизированное с нарушениями, в том числе при доказанной коррупционной составляющей.

    Володин подчеркнул, что государство сохраняет право истребовать активы, которые ранее были проданы «за копейки» в результате связей между представителями власти и бизнеса.

    Принятый закон устанавливает срок исковой давности в десять лет при оспаривании сделок по приватизации государственного и муниципального имущества. По истечении этого срока суды смогут отказывать в исках об истребовании незаконно приватизированных активов. При этом, как указывалось в пояснительной записке, процессы изъятия имущества по «антикоррупционным» и «антиэкстремистским» искам не затрагиваются, а по Чубайсу, по словам Володина, позиция у депутатов единая, и никакую собственность ему не возвращали.

    Ранее, в октябре 2024 года, Володин призвал экстрадировать бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса на родину.

    Позже стало известно, что вся недвижимость Чубайса в России была им отчуждена в период с октября 2022 по март 2023 года.

    Уже в январе судебные приставы начали арест имущества Анатолия Чубайса почти на 11,9 млрд рублей по данным Арбитражного суда Москвы.

    26 мая 2026, 11:27 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» раскрыл детали новой модели коммерческих автомобилей SKM M9

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новой моделью бренда коммерческих автомобилей SKM станет SKM M9 в версиях фургон, минивэн и микроавтобус, сообщил «АвтоВАЗ».

    Российский автогигант анонсировал расширение модельного ряда коммерческого транспорта, передает РИА «Новости».

    «На ежегодной выставке коммерческого транспорта COMvex, которая пройдет 26-29 мая в столице, будет представлена новая модель SKM M9», – говорится в сообщении.

    Машина разработана сертифицированным партнером предприятия – компанией «Промтех». Новинка будет доступна в четырех вариантах, включая семиместные и восьмиместные минивэны, девятиместный микроавтобус, а также цельнометаллический фургон с полезным объемом девять целых шесть десятых кубометра.

    Переднеприводные автомобили оснастят двухлитровым дизельным двигателем мощностью 150 лошадиных сил. Покупателям предложат выбор между автоматической коробкой передач на девять ступеней и шестиступенчатой механикой.

    Топовые комплектации получат трансформируемые сиденья и передвижные столики в салоне. Сборку линейки планируется развернуть на производственных площадках в Нижнем Новгороде и Тольятти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года компания «АвтоВАЗ» запустила новый бренд коммерческих автомобилей SKM.

    В марте текущего года автопроизводитель начал выпуск первой модели фургона М7.

    До конца года предприятие планирует произвести несколько тысяч машин этой марки.

    27 мая 2026, 16:12 • Новости дня
    «Москвич» объяснил резкое падение продаж новых кроссоверов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Продажи кроссоверов «Москвич М70» и «Москвич М90» в апреле снизились по сравнению с мартом из-за массовой регистрации демонстрационных автомобилей, сообщили СМИ.

    В апреле объем продаж новых моделей кроссоверов «Москвич М70» и «Москвич М90» оказались ниже мартовских показателей. Причиной названо то, что в марте активно регистрировались демонстрационные образцы, а число регистраций у физических лиц тогда выросло более чем в два раза, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал «Китайские автомобили»,

    На предприятии уточнили, что наибольшим спросом сейчас пользуются машины линейки «М» с двухлитровым двигателем, причем спрос превышает предложение. Производство кроссоверов «М70» и «М90» продолжается по установленному графику, компания ожидает дальнейшего роста продаж.

    При этом, по данным агентства «Автостат», в первом квартале года в России был реализован 2 721 новый автомобиль «Москвич».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Москвич» начал продажи новых кроссоверов М70 и М90 в 60 дилерских центрах России с ценами от 2,7 и 3,9 млн рублей соответственно.

    При этом, проект «Москвич 5» закрыли после испытаний модели из-за несоответствия ее потребительских свойств ожиданиям компании.

    Ранее «КамАЗ» представил новые кроссоверы «Москвич» М70 и М90 и обозначил М90 флагманом бренда с семиместной компоновкой и полным приводом.

    26 мая 2026, 23:16 • Новости дня
    Госдума подготовила обращение к ООН в связи с атакой ВСУ на Старобельск

    Tекст: Антон Антонов

    Комитет Госдумы по международным делам внес в парламент проект обращения к ООН и мировым парламентам из-за атаки ВСУ на Старобельск, призвав решительно осудить преступные действия киевского режима, следует из проекта обращения.

    Глава профильного комитета Леонид Слуцкий сообщил, что вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 27 мая, передает ТАСС.

    «Депутаты Государственной Думы призывают всех своих здравомыслящих коллег в парламентах стран мира и международных парламентских организациях, не желающих оставаться безмолвными свидетелями подобных проявлений бесчеловечности киевского режима, решительно осудить преступные действия киевской хунты», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    Парламентарии также требуют незамедлительно остановить военное и финансовое снабжение украинских властей. В тексте подчеркивается, что киевский режим пытается отвлечь внимание от коррупционных скандалов с помощью террористических атак против мирного населения.

    Отмечается, что нанесение удара по мирному гражданскому объекту в ночное время, когда студенты, проживающие в общежитии, спали, свидетельствует о преднамеренном характере действий заказчиков и исполнителей чудовищного преступления, не имеющего срока давности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при атаке украинских дронов по общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики выросло до 12 человек.

    Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел официально уведомить мировые организации об этом преступном нападении.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин жестко отреагировал на атаку беспилотников по общежитию луганского колледжа.

    28 мая 2026, 17:38 • Новости дня
    Депутат Колесник: Каллас не вправе что-либо требовать от Москвы
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас стремится быть в авангарде европейской внешней политики. Однако большинство ее заявлений в адрес России оторваны от реальности и не находят поддержки у многих стран ЕС. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее Каллас сообщила, что Брюссель намерен потребовать от России ограничения численности Вооруженных сил.

    «Каллас глубоко ошибается, если считает, что ЕС вправе что-либо требовать от Москвы», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. Он назвал инициативу главы европейской дипломатии по ограничению численности Вооруженных сил России совершенно оторванной от реальности и не несущей конструктива.

    Более того, по его словам, Каллас пытается играть на опережение. «Очевидно, она хочет показать себя политическим деятелем, стоящим в авангарде европейской внешней политики. Но нельзя считать, что она говорит от лица всего Евросоюза. Подобные высказывания, вероятно, будут с радостью поддержаны в странах Балтии. Но та же Венгрия вряд ли всерьез воспринимает такие инициативы», – продолжил спикер.

    Что касается Германии и Франции, то они, по мнению парламентария, займут более сдержанную позицию. «Они будут лавировать между своими интересами и общеевропейской повесткой. Также Берлин и Париж будут поглядывать на реакцию Москвы на такие вбросы. Впрочем, ничего нового для себя они не увидят – Россия не давала повода считать, что ее позиция может как-то измениться под чьим бы то ни было влиянием», – заметил политик.

    При этом Колесник не склонен видеть в заявлении Каллас продуманный сценарий Брюсселя. «Я не думаю, что ЕС специально поручил ей озвучить заведомо невыполнимые требования, чтобы избежать переговоров. В Европе все громче звучат трезвые голоса с предложением начать полноценный диалог с Россией – причем не только по украинскому кризису, но и по всей архитектуре безопасности. И нынешнее заявление главы дипломатии ЕС как раз показывает углубляющийся раскол в Евросоюзе в отношении взаимодействия с Москвой», – резюмировал парламентарий.

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что Брюссель хочет потребовать от России ограничения численности ее вооруженных сил в случае начала переговоров по Украине. Она также отметила, что союз будет настаивать на «выводе войск РФ из Молдавии и Грузии», имея в виду Приднестровье, Южную Осетию и Абхазию, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался реагировать на инициативу Каллас, отметив, что он «идиотские заявления» не обсуждает. Помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии корреспонденту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину заявил, что «все привыкли» к «уличным высказываниям» Каллас. На них «мало кто реагирует», добавил он.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова Каллас. «Напомнило строчку: тихо сам с собою я веду беседу», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

    Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал заявление главы европейской дипломатии абсурдом. «Никто в ЕС не имеет права что-то требовать от России, тем более Каллас. Пусть не мечтает. Если она думает, что мы с надеждой ждем переговоров, то она заблуждается. Это в ЕС должны ждать диалога, а не сердить нас», – подчеркнул он в комментарии News.Ru.

    «С такими заявлениями Каллас доиграется и с позором вылетит из своего кресла представителя Евросоюза», – отметил сенатор. По его словам, логику можно было бы увидеть в предложении ЕС о выводе войск из зоны СВО. «Все остальное – это просто безобразие. Абсурд. Абсолютно безответственный человек с искаженным восприятием мира», – подчеркнул парламентарий.

    Также Каллас в ходе встречи на Кипре отвергла идею выбора представителя ЕС для диалога с Москвой. Дипломат заявила, что сама хочет руководить процессом. «Содержание переговоров гораздо важнее, чем то, кто будет их вести», – отметила она.

    Каллас указала: Брюссель должен обсуждать «ключевые интересы Евросоюза», «долгосрочный и прочный мир». По ее словам, в это понятие входит «ответственность» России за ее действия. Дипломат признала, что набор европейских требований «максималистский», но уточнила, что Москва якобы также ставит завышенные условия.

    В начале мая президент России Владимир Путин заявил об открытости Москвы к переговорам с Европой. Российский лидер уточнил, что европейцы должны сами выбрать делегата, которому доверяют.

    26 мая 2026, 14:37 • Новости дня
    Россиянам назвали три ошибки при заправке кондиционера в автомобиле

    Эксперт Чмелев назвал три опасные ошибки при заправке автокондиционера

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Неправильная заправка автомобильного кондиционера, по словам специалистов, способна ускорить износ компрессора, ухудшить охлаждение салона и привести к дорогостоящему ремонту.

    О трех типичных ошибках при обслуживании автомобильных кондиционеров автомобилистам рассказал «Газете.Ru» руководитель одного из автосервисов Валерий Чмелев.

    По его словам, некорректная заправка сокращает ресурс компрессора, ухудшает работу системы и в итоге грозит серьезными поломками.

    «Самое частое нарушение – добавить фреон в кондиционер, не удалив старый хладагент, воздух и влагу. Правильная заправка требует откачки остатков, вакуумирования и проверки герметичности. Влага при работе образует кислоты, которые разъедают алюминиевые трубки, испаритель и конденсатор. В итоге получаем шумный и перегревающийся компрессор, риск коррозии изнутри и утечку фреона», – сказал эксперт.

    Второй распространенной ошибкой он назвал дозаправку по манометрам без контроля массы хладагента. Завод указывает точное количество в граммах, и сервис должен заправлять по весам. Заправка «на глаз», подчеркнул Чмелев, дает погрешность в десятки процентов, при недоливе система хуже охлаждает, а при переливе возрастает давление и нагрузка на компрессор, возможны утечки, срабатывание клапана или гидроудар.

    Третья ошибка связана с компрессорным маслом. В контуре циркулирует хладагент с растворенным маслом, которое смазывает детали. Типичная «гаражная» заправка либо вовсе не предусматривает добавление масла, из-за чего компрессор работает на масляном голодании и быстро заклинивает, либо предполагает его избыток, который вытесняет фреон, скапливается внизу системы и мешает правильному распределению хладагента, отметил специалист.

    Ранее директор департамента механического ремонта автомобильной группы Павел Константинов назвал влажность и неисправности системы вентиляции основными причинами запотевания окон в автомобиле зимой.

    Также эксперты по климатической технике рекомендовали проводить техническое обслуживание кондиционеров не реже двух раз в год с проверкой уровня хладагента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году юристы в сфере ЖКХ обратили внимание на риск конфликтов с соседями, штрафов и требования демонтировать внешний блок кондиционера при его установке в многоквартирном доме.

