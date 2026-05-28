    Зеленский и Тихановская решили разыграть «белорусский козырь»
    Лавров ответил на планы Пашиняна «разбогатеть без России»
    Каллас призвала ЕС давить на сотрудничающие с Россией страны
    В России анонсировали изменения в правилах техосмотра авто
    Путин заявил о конкурентных преимуществах России в энергетике для развития ИИ
    Путин предложил провести в России саммит по суверенным моделям ИИ
    Шойгу: Удар по Киеву может быть нанесен в любой момент
    МИД вызвал посла Люксембурга после эксгумации останков лидера ОУН
    Неизвестные дроны атаковали три танкера у берегов Турции
    28 мая 2026, 19:16 • Новости дня

    В Испании от рекордной жары умерли 36 человек за полторы недели

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За полторы недели аномальной жары в нескольких регионах Испании скончались 36 человек, больше всего жертв пришлось на Страну Басков и Астурию, сообщили местные СМИ.

    Как минимум 36 человек скончались в Испании за полторы недели из-за аномальной жары, передает RT со ссылкой на телеканал laSexta. По данным медицинских служб, 15 погибших зарегистрированы в Стране Басков, 13 – в Астурии, пять – в Галисии, еще три – в Кантабрии.

    Врач из Страны Басков рассказал телеканалу о резкой смене погоды. «Это случилось внезапно, мы перешли от относительно влажной и холодной погоды к такой жаре», – заявил он.

    По информации laSexta, во вторник в Сантандере температура превысила отметку в +37 °C. В Бильбао жаркая погода достигла +35 °C, в результате в ряде школ временно приостановили занятия.

    Ранее аномальная жара в Испании привела к почти 1,2 тыс. смертей в период с середины мая по июль 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошлый июнь в Западной Европе стал самым жарким за всю историю наблюдений с увеличением спроса на электроэнергию в Испании на 16%.

    А в целом, экстремальная жара летом 2025 года в крупных городах Европы вызвала смерть более 24 тыс. человек, среди них 85% были старше 65 лет.

    28 мая 2026, 08:51 • Новости дня
    Каллас потребовала ограничить численность ВС России
    @ RONALD WITTEK/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз намерен добиваться ограничения вооруженных сил России в случае начала переговоров по Украине, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Брюссель планирует выдвинуть встречные условия Москве, если начнутся мирные процессы на Украине, передает ТАСС. Об этом рассказала руководитель европейской дипломатии Кая Каллас перед началом неформального заседания министров иностранных дел на Кипре.

    Глава дипслужбы подчеркнула необходимость зеркального подхода к ограничениям. «Мы должны требовать от России таких же уступок, как требует Россия от Украины», – заявила она.

    Дипломат пояснила, что любые военные лимиты для украинской стороны должны в равной степени касаться и российской армии. Кроме того, европейские страны собираются настаивать на выводе войск России с территорий Молдавии и Грузии. Под последней имеются в виду Абхазия и Южная Осетия.

    В феврале глава дипломатии ЕС Кая Каллас пообещала подготовить перечень требований к России для урегулирования конфликта. В прошлом году она потребовала сократить численность Вооруженных сил РФ в рамках мирного плана.

    Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что для постановки вопроса о выводе российских войск из ПМР нужны существенные подвижки в приднестровском урегулировании.

    27 мая 2026, 21:50 • Новости дня
    Норвегия анонсировала размещение в стране ядерного оружия из Франции

    Норвегия анонсировала размещение в стране ядерного оружия из Франции
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Осло планирует подписать с Парижем новое оборонное соглашение, которое обеспечит скандинавскому государству надежную защиту под французским «ядерным зонтиком», заявили власти Норвегии.

    Глава норвежского правительства Йонас Гар Стере прибыл во Францию для обсуждения вопросов безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. Стороны намерены заключить договор, благодаря которому Осло присоединится к оборонной инициативе Парижа.

    «Норвегия будет под ядерным зонтиком Франции», – подчеркнул премьер Норвегии. При этом он уточнил, что в мирное время размещение подобных вооружений на территории королевства полностью исключено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале весны президент Франции Эммануэль Макрон объявил о переходе страны к продвинутой ядерной доктрине.

    Причем ранее Стёре исключал возможность размещения подобного оружия на территории своего государства.

    В ответ на европейские инициативы Россия и Белоруссия начали масштабные учения по подготовке к применению нестратегических боеприпасов.

    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    28 мая 2026, 12:07 • Новости дня
    Кремль оценил реакцию Запада на предупреждения об ударах по Киеву

    Песков отметил несерьезное отношение к предупреждениям об ударах по Киеву

    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предупреждения России об ударах по центрам принятия решений в Киеве воспринимаются серьезно не всеми странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал реакцию на анонсированные атаки по украинским военным объектам, передает РИА «Новости».

    «Не все воспринимают всерьез, нет», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

    При этом Песков подчеркнул, что Москва по-прежнему отдает приоритет мирному процессу урегулирования ситуации на Украине. По его словам, дипломатические способы достижения поставленных целей остаются наиболее предпочтительными для российского руководства.

    Министерство иностранных дел России анонсировало системные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Внешнеполитическое ведомство призвало иностранных граждан срочно покинуть украинскую столицу.

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас сообщила, что посольство США покидает Киев, тогда как диппредставительства всех стран ЕС остаются в украинской столице.

    28 мая 2026, 11:12 • Новости дня
    Захарова ответила на требования Каллас к России строчкой из песни

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично оценила намерение главы европейской дипломатии Каи Каллас выдвинуть военные требования к Москве, и ответила ей строчкой из песни.

    Захарова прокомментировала заявления главы евродипломатии Кайи Каллас о требовании сократить ВС России в случае мирных переговоров по Украине.

    «Напомнило строчку: тихо сам с собою я веду беседу», – написала Захарова в Telegram-канале.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас потребовала ограничить российские вооруженные силы в случае начала мирных переговоров.

    Захарова назвала инициативы, которые озвучивает Каллас, выходящими за рамки полномочий европейского политика.

    До этого российский дипломат высмеяла слова Каллас о диалоге с Москвой цитатой из советского фильма.

    28 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    Лавров назвал «идиотскими» требования Каллас к России

    Лавров назвал идиотскими требования Евросоюза об ограничении армии России

    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Лавров отказался обсуждать «идиотские» требования главы евродипломатии Каи Каллас о сокращении Вооруженных сил России в случае мирных переговоров по Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на высказывания главы евродипломатии Каи Каллас, передают «Известия». Ранее она сообщила о намерении потребовать от Москвы введения военных ограничений.

    «Слушайте, я идиотские заявления не обсуждаю», – сказал руководитель дипломатического ведомства.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас потребовала ограничить Вооруженные силы России в случае начала мирных переговоров.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на требования Каллас к России строчкой из песни.

    28 мая 2026, 16:39 • Новости дня
    Гидрометцентр сообщил о грядущих заморозках в Московском регионе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заморозки местами в Московском регионе, а также в Тверской, Владимирской и Рязанской областях ожидаются предстоящей ночью и утром, сообщили в Гидрометцентре России.

    «Ожидается, что предстоящей ночью и утром в отдельных районах Московской, Тверской, Владимирской и Рязанской областей могут отмечаться заморозки от нуля до минус двух градусов», – сказал собеседник ТАСС.

    По данным синоптиков, на фоне небольшого дождя температура воздуха в столице в ночь на пятницу составит от четырех до шести градусов выше нуля, по области – от двух до семи градусов тепла. Днем в пятницу также прогнозируется небольшой дождь, при этом в Москве будет от 10 до 12 градусов тепла, а в Подмосковье – от семи до 12 градусов.

    Кроме того, по распространенному предупреждению синоптиков, заморозки местами возможны не только предстоящей ночью, но и ночью и утром в субботу, 30 мая.

    Ранее синоптики пообещали москвичам летнее тепло в выходные.

    28 мая 2026, 18:09 • Новости дня
    Каллас призвала ЕС давить на сотрудничающие с Россией страны
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз должен задействовать влияние на страны, продолжающие экономическое сотрудничество с Россией, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас после неформального Совета ЕС по иностранным делам.

    «Мы обсудили, как усилить давление на Россию во всем мире. Слишком много стран продолжают вести бизнес с Москвой, одновременно пользуясь привилегированным доступом к европейским рынкам и инвестициям», – сказала она, передает «Интерфакс».

    По словам Каллас, Европа должна гораздо активнее использовать рычаги в области торговли, инвестиций, доступа к рынкам и партнерствам, чтобы усилить такое давление. Она напомнила, что Евросоюз готовит 21-й пакет санкций против России.

    Каллас также заявила, что Евросоюз, по ее мнению, не может выступать нейтральным посредником между Россией и Украиной в нынешней ситуации вокруг Украины.

    Во вторник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о разработке пакета санкций против уровня жизни россиян.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил об экономических проблемах недоброжелателей России.

    28 мая 2026, 17:38 • Новости дня
    Депутат Колесник: Каллас не вправе что-либо требовать от Москвы
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас стремится быть в авангарде европейской внешней политики. Однако большинство ее заявлений в адрес России оторваны от реальности и не находят поддержки у многих стран ЕС. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее Каллас сообщила, что Брюссель намерен потребовать от России ограничения численности Вооруженных сил.

    «Каллас глубоко ошибается, если считает, что ЕС вправе что-либо требовать от Москвы», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. Он назвал инициативу главы европейской дипломатии по ограничению численности Вооруженных сил России совершенно оторванной от реальности и не несущей конструктива.

    Более того, по его словам, Каллас пытается играть на опережение. «Очевидно, она хочет показать себя политическим деятелем, стоящим в авангарде европейской внешней политики. Но нельзя считать, что она говорит от лица всего Евросоюза. Подобные высказывания, вероятно, будут с радостью поддержаны в странах Балтии. Но та же Венгрия вряд ли всерьез воспринимает такие инициативы», – продолжил спикер.

    Что касается Германии и Франции, то они, по мнению парламентария, займут более сдержанную позицию. «Они будут лавировать между своими интересами и общеевропейской повесткой. Также Берлин и Париж будут поглядывать на реакцию Москвы на такие вбросы. Впрочем, ничего нового для себя они не увидят – Россия не давала повода считать, что ее позиция может как-то измениться под чьим бы то ни было влиянием», – заметил политик.

    При этом Колесник не склонен видеть в заявлении Каллас продуманный сценарий Брюсселя. «Я не думаю, что ЕС специально поручил ей озвучить заведомо невыполнимые требования, чтобы избежать переговоров. В Европе все громче звучат трезвые голоса с предложением начать полноценный диалог с Россией – причем не только по украинскому кризису, но и по всей архитектуре безопасности. И нынешнее заявление главы дипломатии ЕС как раз показывает углубляющийся раскол в Евросоюзе в отношении взаимодействия с Москвой», – резюмировал парламентарий.

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что Брюссель хочет потребовать от России ограничения численности ее вооруженных сил в случае начала переговоров по Украине. Она также отметила, что союз будет настаивать на «выводе войск РФ из Молдавии и Грузии», имея в виду Приднестровье, Южную Осетию и Абхазию, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался реагировать на инициативу Каллас, отметив, что он «идиотские заявления» не обсуждает. Помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии корреспонденту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину заявил, что «все привыкли» к «уличным высказываниям» Каллас. На них «мало кто реагирует», добавил он.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова Каллас. «Напомнило строчку: тихо сам с собою я веду беседу», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

    Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал заявление главы европейской дипломатии абсурдом. «Никто в ЕС не имеет права что-то требовать от России, тем более Каллас. Пусть не мечтает. Если она думает, что мы с надеждой ждем переговоров, то она заблуждается. Это в ЕС должны ждать диалога, а не сердить нас», – подчеркнул он в комментарии News.Ru.

    «С такими заявлениями Каллас доиграется и с позором вылетит из своего кресла представителя Евросоюза», – отметил сенатор. По его словам, логику можно было бы увидеть в предложении ЕС о выводе войск из зоны СВО. «Все остальное – это просто безобразие. Абсурд. Абсолютно безответственный человек с искаженным восприятием мира», – подчеркнул парламентарий.

    Также Каллас в ходе встречи на Кипре отвергла идею выбора представителя ЕС для диалога с Москвой. Дипломат заявила, что сама хочет руководить процессом. «Содержание переговоров гораздо важнее, чем то, кто будет их вести», – отметила она.

    Каллас указала: Брюссель должен обсуждать «ключевые интересы Евросоюза», «долгосрочный и прочный мир». По ее словам, в это понятие входит «ответственность» России за ее действия. Дипломат признала, что набор европейских требований «максималистский», но уточнила, что Москва якобы также ставит завышенные условия.

    В начале мая президент России Владимир Путин заявил об открытости Москвы к переговорам с Европой. Российский лидер уточнил, что европейцы должны сами выбрать делегата, которому доверяют.

    28 мая 2026, 08:41 • Новости дня
    В ЕК назвали невыполнимым требование Киева о вступлении в ЕС в 2027 году

    Еврокомиссар Кос: Требование Украины о вступлении в ЕС в 2027 году невыполнимо

    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Планы киевских властей присоединиться к европейскому сообществу в 2027 году оказались нереализуемыми, хотя первый этап переговоров может начаться уже наступившим летом, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

    «Требование о вступлении невыполнимо», – заявила Кос в интервью британской газете Financial Times, передает ТАСС.

    Политик отметила, что искусственное сближение заявок украинской стороны и Молдавии способно ускорить процесс. Ожидается, что стартовый блок обсуждений откроется уже в июне текущего года.

    Диалог о присоединении к объединению требует полной адаптации правовой базы государства-кандидата под европейские стандарты. Подобные процедуры зачастую занимают более десяти лет, при этом строгих временных ограничений не предусмотрено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил о невозможности установить точные сроки приема страны в объединение.

    Позже Зеленский отверг инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца по ассоциированному членству республики.

    28 мая 2026, 17:28 • Новости дня
    Каллас заявила об отказе Евросоюза от нейтралитета на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза как беспристрастного посредника на Украине, ЕС намерен отстаивать интересы Киева.

    Брюссель намерен открыто защищать интересы Киева и не планирует выступать объективным переговорщиком в рамках урегулирования текущего конфликта на Украине, заявила во время пресс-конференции на Кипре глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, европейские страны твердо стоят на стороне украинских властей, передает ТАСС.

    «Европа никогда не будет беспристрастным посредником в конфликте на Украине, она находится на стороне Украины и защищает свои интересы», – сказала она.

    Дипломат также озвучила основные требования к Москве для возможных будущих переговоров. Среди них отказ от признания новых российских регионов, сокращение численности армии и выплата компенсаций. Кроме того, европейская сторона настаивает на сотрудничестве с международными судами и выводе войск из сопредельных государств.

    Ранее Каллас потребовала ограничить Вооруженные силы России при начале мирных переговоров.

    В Кремле отметили, что выдвинутые главой европейской дипломатии требования к Москве представляют собой не заслуживающие внимания слова, к которым давно привыкло международное сообщество.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал подобные требования Евросоюза идиотскими.


    28 мая 2026, 09:54 • Новости дня
    Каллас не смогла объяснить выбор переговорщика от Евросоюза с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава евродипломатии Кая Каллас не смогла ответить на вопрос о дискуссии между странами ЕС по кандидатуре переговорщика в потенциальном диалоге с Россией.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас затруднилась ответить на вопрос о выборе кандидата для контактов с Москвой, передает РИА «Новости».

    «Есть много вещей, которые беспокоят Европу. Обсуждение того, кто будет обсуждать это с Москвой, вместо того, что мы должны обсуждать – это ловушка», – заявила политик.

    Дипломат добавила, что переговорный процесс требует командной работы, и призвала страны объединения выступать с единых позиций. По ее словам, для достижения результата европейским государствам необходимо действовать сообща, поскольку по отдельности они становятся гораздо слабее. Каллас также напомнила о своих функциях верховного представителя, представляющего Европу на международном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз рассматривает кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба на роль официального переговорщика с Москвой.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные дискуссии в Европе эвентуальными.

    Сама Кая Каллас ранее заявляла о готовности лично вести диалог с российской стороной.

    27 мая 2026, 23:02 • Новости дня
    Хорватия выступила против ускоренного вступления Украины в ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава хорватского правительства Андрей Пленкович подчеркнул необходимость равных требований ко всем странам-кандидатам на вступление в Европейский союз (ЕС), исключив возможность предоставления особых привилегий Киеву.

    Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович не поддержал идею «сокращенной процедуры» интеграции Украины в Евросоюз, передает Euractiv. Политик подчеркнул, что требования должны быть одинаковыми для всех государств, претендующих на членство в объединении.

    «Если отступим от концепции так называемых индивидуальных заслуг для каждой страны и если будут сокращенные процедуры... Не может быть короткого пути для одних, а долгого для других. Второй момент – это разница в поглощающей способности Украины относительно остальных кандидатов... в смысле последствий для бюджета Европейского союза и политики в ключевых секторах», – приводит слова Пленковича журналистам РИА «Новости».

    Заявление прозвучало после подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве с Северной Македонией. Пленкович напомнил, что Скопье ожидает вступления в ЕС уже около 20 лет. Вопрос членства Украины планируется обсудить на встрече Европейского совета в июне.

    Украина и Молдавия получили статус кандидатов летом 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил дать Украине статус ассоциированного члена Евросоюза без права голоса. Он же Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз. Европейские страны подготовили пакет краткосрочных экономических привилегий для Украины.

    28 мая 2026, 14:05 • Новости дня
    Кремль назвал требования Каллас к России «уличными высказываниями»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Выдвинутые главой европейской дипломатии требования к Москве представляют собой не заслуживающие внимания слова, к которым давно привыкло международное сообщество, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным прокомментировал недавние заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас. «Это обычные такие уличные высказывания этой дамы, к которым уже все привыкли и на которые мало кто реагирует», – заявил представитель Кремля, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава евродипломатии Кая Каллас потребовала ограничить Вооруженные силы России при начале мирных переговоров.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал подобные требования Евросоюза идиотскими.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично оценила намерения европейского политика строчкой из песни.

    28 мая 2026, 20:08 • Новости дня
    Глава МИД Финляндии потребовала предоставить Европе место за столом переговоров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен потребовала от России немедленного прекращения огня на Украине и предоставления Европе места за столом переговоров.

    Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен потребовала от России немедленного прекращения огня на Украине и предоставления Европе места за столом переговоров, передает  РИА «Новости».

    В соцсетях министр заявила: «Европе нужна роль в переговорном процессе по Украине, но не в качестве нейтрального посредника, а как стороне, имеющей собственные интересы».

    По словам Валтонен, Европа должна участвовать в возможных переговорах как полноправный участник процесса, а не наблюдатель. Она также призвала Москву к полному режиму прекращения огня и, как отмечается, потребовала принять решительные меры для укрепления доверия между участниками конфликта.

    Валтонен ранее заявила о необходимости длительного давления на Россию и демонстрации силы ЕС для достижения стабильного мира на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства фактически напрямую участвуют в войне на стороне Киева и не могут выступать независимыми посредниками в мирном урегулировании.

    До этого президент Финляндии Александр Стубб допустил возможность начала переговоров европейских лидеров с Владимиром Путиным в случае расхождения интересов Европы и США по украинскому конфликту.

    27 мая 2026, 23:30 • Новости дня
    Евродепутат Блага заявил, что Словакия не станет участвовать в «трибунале по России»

    Tекст: Катерина Туманова

    «Специальный трибунал» Евросоюза против России – это фарс и нелепость, заявил в Telegram-канале депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.

    «Словакия отказывается участвовать в антироссийских трибуналах – я аплодирую! А когда вы поставите Зеленского перед трибуналом по Старобельску? А когда вы поставите американских военных преступников? А когда вы поставите израильских?» – перечислил он вопросы, на которые пока нет ответов.

    Блага особенно отметил мудрость правительства своей страны за решение обойти вниманием это еврофарс.  По его словам, ничего смешнее, чем подготовка ЕС такого действа, он не слышал.

    Документ, регламентирующий работу будущего трибунала, был одобрен комитетом министров СЕ 15 мая в Кишиневе. Под ним подписались 36 стран. Среди отказавшихся есть и четыре страны Евросоюза – Болгария, Венгрия, Мальта и Словакия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал France24 сообщил об одобрении десятками стран спецтрибунала по Украине. Грузия отказалась присоединяться к «трибуналу по России» из-за рисков. Член ОП Григорьев заявил, что «Спецтрибунал» ЕС продолжает традицию нацистских судов



