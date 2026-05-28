Белый дом запросил разработку банкноты в 250 долларов с изображением Трампа

Команда президента США добивается выпуска уникальной банкноты с лицом американского лидера, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Washington Post. Инициатива приурочена к грядущему 250-летию независимости страны, которое будет отмечаться 4 июля.
«Представители администрации Трампа обратились к ведомству, ответственному за печать национальной валюты, с ходатайством разработать дизайн банкноты номиналом 250 долларов с изображением президента», – отмечается в публикации.
С 2025 года высокопоставленные чиновники казначейства неоднократно требовали от Бюро гравировки и печати подготовить прототипы дизайна и даже направляли собственные наброски. В минувшем году в Конгресс внесли соответствующий законопроект, однако его рассмотрение сильно затянулось.
В министерстве финансов подчеркнули, что приступят к созданию купюры сразу после одобрения инициативы законодателями. Если проект будет реализован, это станет первым за 150 лет случаем появления на долларах портрета ныне живущего человека.
Как сообщалось ранее, Трамп разместил в соцсети Truth Social изображение, на котором он представлен в образе целителя. На картинке, сгенерированной искусственным интеллектом, президент США изображен в светлой одежде и красной накидке; он возлагает руку на мужчину, лежащего на больничной койке.